4004 62Теги: вибори (925) референдум (175) Південна Осетія (12) Тему создал: редактор новостей09.04.17 12:53 В непризнанной Южной Осетии проходят президентские выборы и референдумВ выборах участвуют три кандидата. читать источник x Мне нравится
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Скунс сам не раз заявлял , что он лучший ученик Азирова .
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Они - это кто ?
Назвались бы уже Анчурией .
Это название вполне подходит .
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А я-то думал , что её выдумал О.Генри .
Помните , "Короли и капуста" ?
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Коль скоро перевыборов препиздента у нас не наблюдается ...
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В просторечии - кацапы .
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Превращение бедного бесперспективного региона в "имение для очередного чекиста" - это удел любой оккупированной Россией территории, и если Донбасс не освободить в ближайшее время, президент РФ Владимир Путин "подарит" его кому-то из сотрудников органов госбезопасности, считает украинский журналист Виталий Портников.
Отсутствие выбора у жителей непризнанной Южной Осетии никакими "выборами" не замаскировать, такая же судьба ждет жителей оккупированного Донбасса, если эту территорию не удастся вскоре освободить, написал украинский журналист Виталий Портников
"В Южной Осетии сегодня осталось не больше трети ее довоенного населения. Грузины были изгнаны из родных мест в результате этнических чисток, проведенных оккупантами и их пособниками. Осетинам нечего делать в своей "Республике", большая часть их работает и живет в соседней России. Но даже те, кто остались, хотели иметь право на выбор собственного будущего", - отметил он.
Портников подчеркнул, что в 2011 году Москва уже определила будущего президента Южной Осетии - генерала Анатолия Бибилова, который теперь известен в Украине своими контактами с донбасскими боевиками и постоянными поездками как на оккупированные территории востока Украины, так и в аннексированный Крым.
"Однако тогда на "президентских выборах" неожиданно для Москвы и власти Цхинвали победила оппозиционный кандидат Алла Джиоева. Когда ее победу отказались признать, в республике начались народные выступления - так называемая "снежная революция". Но жителям Южной Осетии так и не удалось отстоять свое право на свободные выборы - все же в оккупированной "республике" сделать это не так просто. В результате итоги "выборов" были отменены, Алла Джиоева к участию в новых "выборах" не допущена, а "президентом" стал выходец из КГБ Леонид Тибилов. Кстати, самопровозглашенную Абхазию тоже возглавляет выходец из КГБ. Как и саму Россию. Совпадение? Не думаю", - написал журналист.
Он добавил, что "в этом превращении бедного бесперспективного региона в имение для очередного чекиста" удел любой оккупированной Россией территории.
"Если не удастся быстро освободить оккупированную часть Донбасса, рано или поздно Владимир Путин "подарит" его какому-то представителю органов госбезопасности. Выборы окончательно станут фикцией, никакого развития не будет, большинство жителей поедет в Украину или Россию, а те, что останутся, десятилетиями будут прозябать в нищете и безысходности. Просто будет Южная Осетия", - резюмировал Портников.
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Ответстсвенность за теракт в Таганроге взял на себя "Газпром".
Взрыв газа в оккупированном россией Таганроге. Число жертв растёт.Жительница дома в Таганроге рассказала об утечке газа накануне взрыва.161.RU
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Свою мы засрали,чужую пора!
Сталагмиты, Скрепы, Хромосомы..
Рюцкий мир и прочая фигня..
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Джерело: http://ua.censor.net.ua/n435566
Тібілов-Бібілов... щось так дуже здавалося, що список продовжить і третій кандидат із співзвучним призвіщем на "Д". напевне його примусили змініти прізвище при вступі до КДБ на Гаглоєв... Чи просто забули перекласти на російську?
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Тим часом
Израильская компания показала последствия американского удара по Сирии http://syur.info/posledstviya-amerikanskogo-udara.html
Але все ще тільки починається
"В конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России, который радикально ужесточит действующий санкционный режим. Его текст размещен https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1751/actions?q=%7B%22search%22%3A%5B%22russia%22%5D%7D&r=26
в единой базе документов нижней палаты американского парламента. «О противодействии российской агрессии 2017»
Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Таким образом, новый пакет органичений полностью перекроет финансирование всех проектов «Газпрома» - от «Северного потока -2» до «Силы Сибири», ...
под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно проекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.
.... предыдущие санкционные пакеты распространялись на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещали.
Иностранные банки активно пользовались этим. Нерезиденты, по данным ЦБ РФ, в 2016 году приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей).
Законопроект вводит полный запрет на такую практику. Причем санкции за его нарушение предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран." (с)
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М.Ю.Лермонтов, "Герой нашего времени"
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Сегодня ответ напрашивается - снять с трупа
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Украинский блогер и журналист Никита Синицын сравнил зарядку в оккупированной боевиками Горловке Донецкой области с физическими упражнениями жителей Северной Кореи.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
"На фото коллективная зарядка в Горловке (ДНР) и Северной Корее - с каждым разом разница между ними все менее заметна", - отметил блогер.
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