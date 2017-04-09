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 Форум Украины(593204)
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засунь Яйценюка куда нибудь себе... под подушку
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А Арсения научил Азиров , тот ещё маньяк .
Скунс сам не раз заявлял , что он лучший ученик Азирова .
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ОЧЕНЬ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ на окраине кацапетовки проходят в уезде осетия,среди кандидатов-- честный сотрудник КГБ,мля дурдом отдыхает.
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Осталось только референдум провести, и тогда уже официально скрепы дерьмо заедать будут и сцаками запивать.
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Они хотят называться Алания .
Они - это кто ?
Назвались бы уже Анчурией .
Это название вполне подходит .
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А вот это правильно. У Турции такая провинция есть. Нужно интегрироваться. Хотя у этих дебилов уже есть Северная Осетия - Алания.
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У Турции есть Анчурия ???
А я-то думал , что её выдумал О.Генри .
Помните , "Короли и капуста" ?
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турцией в те времена и не пахло, скифский князь женился на аланке и вместе перебили кимерийцев, персов, греков, египтян, хотя последние просто откупились.
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Тибилов, Бибилов. А почему третий не Дебилов? Такой отличный асоциативный ряд
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Это понятно. Но все же ассоциативный ряд нарушен.
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А референдум по какому вопросу?о присоединении чебуреков к балалайкам??
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А нам нужно переименоваться в Рошению .
Коль скоро перевыборов препиздента у нас не наблюдается ...
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чего так слабо? Рашка. А правильнее, от Порошенка - Парашка.
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Вот не повезло, а то б и народ назывался парашенцы. Каждому парашенцу государство гарантирует парашу.
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Так и народ такой есть .
В просторечии - кацапы .
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кацапы пьют боярышник, а настой глоду пьют голодные парашенцы.
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47-я - это твоя, сам приобрел в процессе эволюции.
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да-да, козлячье ты отродье. Но почему-то она характерна именно для тебя, вЯликого обитателя паРаши. Ты истчо включи свой неоспоримый аргУмен - явамниверювывсёврети, хромосомообогащённый ты наш
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сожри блинчик с лопаты и закуси его боярышником переросток ты хромосомный. Авось придумаеш по горячке ещё какую-то теорию эволюции в подтверждения тваяго козлячего вЯличая
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чокнутий владік, ти переплутав мене з собою. іди нах. вдруге.
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тебе придурка переплутати з кимось неможливо. Тебе твоя козляча 47-ма хромосома видає, котра в тебе з усіх щілин стричить. Блінчика з лопати зжер? Бояри вижер? Бігом на бутилку, вЯлікий, вигадувати теорію твоєї козлячої еволюції!
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Параша на 1/6 части суши уже существует , придумайте что нибудь новенькое , ольгинцы. Хотя параша это верх ваших возможностей и мечтаний
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Портников: Если не удастся быстро освободить Донбасс, рано или поздно Путин "подарит" его какому-то представителю органов госбезопасности
Превращение бедного бесперспективного региона в "имение для очередного чекиста" - это удел любой оккупированной Россией территории, и если Донбасс не освободить в ближайшее время, президент РФ Владимир Путин "подарит" его кому-то из сотрудников органов госбезопасности, считает украинский журналист Виталий Портников.

Отсутствие выбора у жителей непризнанной Южной Осетии никакими "выборами" не замаскировать, такая же судьба ждет жителей оккупированного Донбасса, если эту территорию не удастся вскоре освободить, написал украинский журналист Виталий Портников
"В Южной Осетии сегодня осталось не больше трети ее довоенного населения. Грузины были изгнаны из родных мест в результате этнических чисток, проведенных оккупантами и их пособниками. Осетинам нечего делать в своей "Республике", большая часть их работает и живет в соседней России. Но даже те, кто остались, хотели иметь право на выбор собственного будущего", - отметил он.
Портников подчеркнул, что в 2011 году Москва уже определила будущего президента Южной Осетии - генерала Анатолия Бибилова, который теперь известен в Украине своими контактами с донбасскими боевиками и постоянными поездками как на оккупированные территории востока Украины, так и в аннексированный Крым.
"Однако тогда на "президентских выборах" неожиданно для Москвы и власти Цхинвали победила оппозиционный кандидат Алла Джиоева. Когда ее победу отказались признать, в республике начались народные выступления - так называемая "снежная революция". Но жителям Южной Осетии так и не удалось отстоять свое право на свободные выборы - все же в оккупированной "республике" сделать это не так просто. В результате итоги "выборов" были отменены, Алла Джиоева к участию в новых "выборах" не допущена, а "президентом" стал выходец из КГБ Леонид Тибилов. Кстати, самопровозглашенную Абхазию тоже возглавляет выходец из КГБ. Как и саму Россию. Совпадение? Не думаю", - написал журналист.
Он добавил, что "в этом превращении бедного бесперспективного региона в имение для очередного чекиста" удел любой оккупированной Россией территории.
"Если не удастся быстро освободить оккупированную часть Донбасса, рано или поздно Владимир Путин "подарит" его какому-то представителю органов госбезопасности. Выборы окончательно станут фикцией, никакого развития не будет, большинство жителей поедет в Украину или Россию, а те, что останутся, десятилетиями будут прозябать в нищете и безысходности. Просто будет Южная Осетия", - резюмировал Портников.
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І хто там змагається? Рулон Помоев і Бидон Обоев?
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Отходов - це рузгое хвамілійо. Ну максимум "2-м секретарем обкому" міг бути.
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В непризнанной Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум - Цензор.НЕТ 2064Daniel Rodriguez29 хв ·
Ответстсвенность за теракт в Таганроге взял на себя "Газпром".
В непризнанной Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум - Цензор.НЕТ 3005 Взрыв газа в оккупированном россией Таганроге. Число жертв растёт.Жительница дома в Таганроге рассказала об утечке газа накануне взрыва.161.RU
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кацаПсины настроили Приднестровьев что цыган Будулай лошадей..
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Референдум проведут по поводу продления президентства Дебилова ( фамилия) на 10 сроков в связи с тем , что его фамилия полностью соответствует тому критерию как надо для Ху... ла Педафила.
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Зачем нам поручик чужая Зямля?
Свою мы засрали,чужую пора!
Сталагмиты, Скрепы, Хромосомы..
Рюцкий мир и прочая фигня..
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У виборах президента беруть участь три кандидати: чинний "президент" Леонід Тібілов, "голова парламенту", лідер партії "Єдина Осетія" Анатолій Бібілов і співробітник КДБ Алан Гаглоєв.
Джерело: http://ua.censor.net.ua/n435566

Тібілов-Бібілов... щось так дуже здавалося, що список продовжить і третій кандидат із співзвучним призвіщем на "Д". напевне його примусили змініти прізвище при вступі до КДБ на Гаглоєв... Чи просто забули перекласти на російську?
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Ашо їм залишається ще?
Тим часом

Израильская компания показала последствия американского удара по Сирии http://syur.info/posledstviya-amerikanskogo-udara.html
В непризнанной Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум - Цензор.НЕТ 8798

Але все ще тільки починається
"В конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России, который радикально ужесточит действующий санкционный режим. Его текст размещен https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1751/actions?q=%7B%22search%22%3A%5B%22russia%22%5D%7D&r=26
в единой базе документов нижней палаты американского парламента. «О противодействии российской агрессии 2017»
Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Таким образом, новый пакет органичений полностью перекроет финансирование всех проектов «Газпрома» - от «Северного потока -2» до «Силы Сибири», ...
под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно проекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.
.... предыдущие санкционные пакеты распространялись на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещали.
Иностранные банки активно пользовались этим. Нерезиденты, по данным ЦБ РФ, в 2016 году приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей).
Законопроект вводит полный запрет на такую практику. Причем санкции за его нарушение предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран." (с)
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А почему Гаглоев? По аналогии должен участвовать Дибилов.
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Израиль бомбил Сирию вместе с американсими эсминцами,но Путлер что в дупло воды набрал...
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Жалкие люди! сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев,﻿ которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.Преглупый народ! отвечал он.Поверите ли? Ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя и разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

М.Ю.Лермонтов, "Герой нашего времени"
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Школотой еще, закрадывался вопрос - Зачем им хороший кинжал?
Сегодня ответ напрашивается - снять с трупа
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ета тіпа шо грузіни запріщялі южним асітінам парусскі гаваріть?...
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Отхватывание части Грузии произошло по вине грузин в первую очередь! Кацапы "подгребли" то, что сами грузины просрали. С тех пор как Сталин авторитарным указом присоединил Абхазию и Осетию к Грузии, грузины гнобили эти народы и фактически превратили абхазцев в рабов. Мало кто знает сейчас, что мандарины в Грузии не растут, но все помнят, что на всех базарах мандаринами и прочим торговали исключительно грузины. В Абхазии не было ни одного абхазца на любой руководящей должности. Грузины продавали и даже передавали по наследству свои посты в Абхазии, грабили и чмонили абхазцев со страшной силой. Ни один абхазец не мог вывезти с Абхазии выращенный им урожай мандарин - грузинские ментовские блокпосты отбирали все! С конца 20-х абхазцы раз в год выкапывали пограничные столбы и в знак протеста против беспредела грузин на себе переносили их с границы с кацапами на границу с грузинами. С наступлением приватизации грузины отхапали всю землю и превратили абхазцев в настоящих рабов. Что Вы думаете об этом не знал Шеварнадзе? Или так многими "любимый" Миха Саакашвилли? Знали и способствовали, но при этом с трибуны ООН вякали о "правах человека"... Вот кацапы и воспользовались - "разделяй и властвуй". Я своими ушами слышал как один грузин утверждал в 2008 "рабы взбунтовались и мы их будэм рэзать!"...
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отдыхал в Пицунде раза три или четыре.Абхазы возили в Сочи всю продукцию без проблем,не лепи горбатого...
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С 1975 по 1983 занимался горным туризмом и неоднократно прошел всю Грузия, Абхазию и Осетию своими ножками. Пешком. За это время насмотрелся и прошел наверное тысячи три если считать километрами. Как правило, летом все походы заканчивались в Сухуми, а в межсезонье в Адлере. И то на что Вы не обратили внимания за "раза три" я наблюдал раз тридцать. Я "в этом" жил! Исключения были редко, но опять же, за зверский "откат".
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Нифигасе тебе сказочку по "расссия 1" рассказали!
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Я уже не в том возрасте чтобы верить. Многое я знаю и многое видел собственными глазами. Безусловно, благодаря службе в армии и образованию я теперь понимаю "что именно" я видел. А вот последствия советской "межнациональной политики" сегодня видят все.
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так пора уже выучить, что мандарины растут не только в Абхазии, нужно не только ножками ходить, а и глазками смотреть Заодно посетить Аджарию
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Зачем что то сегодня посещать? Ананасы растут в кадках и к 1911 году Киев полностью обеспечивал себя ананасами... У нас сегодня тоже цветут магнолии, но мы не Сочи...
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Иногда бывает встретишь пару-тройку человек,которые расскажут тебе своё видение о житье-бытье,а ты уже и выводы о всей стране делаешь.Бывает.А сейчас всё чаще рассказываются фсбшные сказочки " пореальнее" да позаковыристие,только слушайте,лохи.Можно ещё и ссылочку на музычку осетинскую вставить))).
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Я понимаю, что во всем что как бы "не вписывается" в схему можно и нужно искать происки фсб. Сам так так делаю. Но здесь я скорее о том, что внутренние конфликты на которые не реагирует должным образом центральная власть, всегда используются внешними врагами. Особенно если у врага имперские амбиции. Крым и даунбасс тому яркое подтверждение. Сначала мы игнорируем "проблемку", а потом "проблемка" игнорирует наши пожелания.
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Не было никаких внутренних конфликтов.Был агрессор и были предатели,что творили видимость конфликта.Крыму была предоставлена автономия со своим правительством и парламентом.Враг годами насаждал агентуру во власть Крыма и Украины.Донбасс и Луганск оказались просто ближе всех к границе по пути в Крым.Харьков успели отбить,но команды отбить кусок Донбасса так никто и не дождался.
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Не согласен. Если бы все было так хорошо, то "использовать" местных и "загнать" в кацапское стойло вату у них бы не получилось даже если бы и "команда" сверху не поступила. Добробаты тому свидетельство. Кто то пожертвовал здоровьем, кто то отдал свои деньги, а у кого то нет ни совести ни патриотизма...
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Потому и получилось,что люди доверяли СВОИМ царькам.Кто же мог подумать,что донецколуганские олигархи сдадут и предадут?!
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ЄТО ВЫ ПЕРЕПУТАЛИ И ВМЕСТО УКРАИНЫ НАПИСАЛИ ГРУЗИЯ, А ВМЕСТО КРЫМ НАПИСАЛИ АБХАЗИЯ. ТАК ТО ПРАВДОПОДОБНЕЕ БУДЕТ ПРО ПЕЧАЛЬНУЮ ДОЛЮ РЮСЬКЭ.....
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Помню футболиста осетина Заура Калоева,который классно играл головой в Динамо Тбилиси.Михо Месхи по краю накручивал двоих-троих, подача и Калоев тут как тут,бабах и вынимай кума блинами любоваться... Какое времечко было...
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На пути к КНДР: в сети сравнили фото из оккупированной Горловки и Северной Кореи

Украинский блогер и журналист Никита Синицын сравнил зарядку в оккупированной боевиками Горловке Донецкой области с физическими упражнениями жителей Северной Кореи.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
"На фото коллективная зарядка в Горловке (ДНР) и Северной Корее - с каждым разом разница между ними все менее заметна", - отметил блогер.

В непризнанной Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум - Цензор.НЕТ 9902
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ непризнанной Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум
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