Между Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение

6605 77Теги: Одесса (5448) Стамбул (168) транспорт (1172) Турция (1909) паром (66) Тему создал: редактор новостей09.04.17 12:14 Между Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщениеМежду Турцией и Украиной запущено прямое пассажирское паромное сообщение. читать источник x Мне нравится 26
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"Власти"Феодосии нацелились на уничтожения дельфинария
Тут можно забацать отличный"боярышник-ленд"!
https://www.facebook.com/newpobeda/posts/1436423189755487 …
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Зато интересно-)))))
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В этой же новости речь идёт о специальном пассажирском пароме. На таких как правило есть большой ассортимент развлекухи на любой вкус. И ходить, возможно, будет быстрее, чем грузопассажирский.
Лоукосты в Стамбул из Одессы тоже есть и уже давно. Реально слетать за 1000 гривен в оба конца, если заранее брать и в районе 2х-2.5 тыс, если брать на ближайшее время.
Виза в Турцию не нужна была украинцам никогда. Сейчас также можно въезжать по внутреннему паспорту.
Зрадофилы - тусуйтесь лесом.
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Может вьі не мужчина?
У нас прекрасньіе семьи ,здоровьіе ухоженньіе дети и посмотрите сколько на Цензоре бьіло новостей о плохих мамах ,хоть одна бьіла из Одессьі?
Говорят- говорят... говорят,шо в мацкве кур доят.
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Плюньте той пааскуді у рило,шо бреше як собака,алеж ми ніколи не були покірні,це точно,потельня для виховання завжи на поготові,це так.
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До Стамбула около суток на небольшом ходу,можно было бы сделать и заход в Батуми.
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Я більш про себе, улюбленого, дбаю.
)))
Ми з жінкою 2 роки поспіль їздили у вересні в Болгарію.
Цього року може зберемося в Грузію на відпочинок.
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Лишилося домовитися з моєю жінкою.
Вона і літаків, і пароплавів лякається.
Боїться чогось.
)))
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А вообще хотелось бы съездить в Черногорию.Знакомый в прошлом году был и говорит сервис хороший, красиво, чисто и недорого.Турция сейчас нестабильна.
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Залишилось налагодити паромне сполучення до Констанци, Батумі
Не знаю чи ще працює паромна Чорноморськ-Варна.
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 17 год.17 годин томуБільшеАрмянск
началось
паровоз победы
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Интересно, какие именно паромы будут ходить? Если с нормальными каютами и кафе, то по дороге на отдых еще и маленький круизик получится))
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И что ему мешает об это сказать ..??
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці багато вкидань лайна ФСБ. З ранку тут вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
90% коментарів - блювота «кухарів путiна». Просимо заблокувати лишнехромосомных - любителів «Глоду» (Боярышника).
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