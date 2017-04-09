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Теги: Одесса (5448) Стамбул (168) транспорт (1172) Турция (1909) паром (66)
Тему создал: редактор новостей

Между Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение

Между Турцией и Украиной запущено прямое пассажирское паромное сообщение.

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Крым туристический ! Ты многое выиграл! ...... (сарказм)
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Парошенка и Гнойсман- великий управитель страной,когда будет достроена прямая дорога на Болгарию из Одессы?
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Они наверное будут строить прямую дорогу Киев-Ростов.
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А чего там строить. Харьков-Ростов есть. А до Гепы как-то доберутся.
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Это вопрос ко мне? Если нет, то задайте его ну.. хотя-бы на фейсбуке у лица вами опрашиваемого!
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Между Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение - Цензор.НЕТ 9146RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 38 хв.38 хвилин томуБільше
"Власти"Феодосии нацелились на уничтожения дельфинария
Тут можно забацать отличный"боярышник-ленд"!
https://www.facebook.com/newpobeda/posts/1436423189755487 …Между Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение - Цензор.НЕТ 3654
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Только такие идиоты как Зубков мог подумать что при паРаше в Крыму можно держать и развивать зверинец. И вот еще оказывается группка идиотов в феодосии есть
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Хуйло не мелочиться! Он сразу построит телепортал для переправки!
Между Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение - Цензор.НЕТ 1552
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Паром такое большое расстояние по морю, как-то стремно.
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Ну главное, если что, за верёвку уцепиться. )
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Так и раньше был паром вроде. Вечером садишься, утром в Стамбуле. Это для тех, у кого фобия на самолетах летать.
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Или два дня. Не помню уже. Давно это было
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Брехня. Земля плоская и плавает на трех селедках (пряного посола).
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вроде ж с недавних пор перестали они туда заходить?
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уже б написали, сколько по времени занимает путешествие
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2 суток и это дороже авиабилетов, но это альтернатива для тех, кому хочется пройтись по морю, в чём твоя проблема?
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да я просто не знал таких подробностей...а вот теперь не уверен, что это такая уж перемога))))
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Но прикольней в разы! Что там лететь от Одессы до Стамбула? С час, мож чуть дольше... Ничего толком не увидишь. А тут круть - в море на корабле! Я б сам сплавал так.
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ну разве что просто на море смотреть или боящимся летать...но вряд ли там сильная комфортабельность ...так что надо лоукосты вводить на рынок и таки летать
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Я дико извиняюсь, но в статье речь о паромном сообщении. Как вы планируете автомобиль в самолёте перевезти?
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Паромы Укрферри ходят по этому маршруту уже очень много лет. Грузопассажирские. Стоимость билета 180 долларов в оба конца в норм каюте с 3х-разовым питанием. На борту есть чем заняться.

В этой же новости речь идёт о специальном пассажирском пароме. На таких как правило есть большой ассортимент развлекухи на любой вкус. И ходить, возможно, будет быстрее, чем грузопассажирский.

Лоукосты в Стамбул из Одессы тоже есть и уже давно. Реально слетать за 1000 гривен в оба конца, если заранее брать и в районе 2х-2.5 тыс, если брать на ближайшее время.

Виза в Турцию не нужна была украинцам никогда. Сейчас также можно въезжать по внутреннему паспорту.

Зрадофилы - тусуйтесь лесом.
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Грузо-пассажирский от пассажирского отличается возможностью перевозки контейнеров и жд вагонов. Про автотранспорт речь не идёт.
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Паром это паром. Если он не предназначен для перевозки транспортных средств с заездом/выездом своим ходом, то это не паром, а пассажирское или грузовое судно.
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Я прекрасно понимаю чем лайнер отличается от парома или сухогруза. Я описал в чём, вероятнее всего, отличие новой от уже существующей линии.
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Этот паром ходит между Ротердамом и Ньюкастлом https://www.fleetmon.com/vessels/princess-seaways_8502391_54336/ перевозит и пассажиров и автомобили, в том числе и большегрузные.
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Ну кому что... Я в 2015 катался на пароме из Таллина в Стокгольм. Прикольно, особенно шведская сторона моря, интересный рельеф там - много маленьких островков.
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І поригав би вволю від морської хвороби. Романтика...
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В Одессе женщиньі яркие с характером,єх..,не миновать Турции еще одной Роксоланьі
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Єврейська лікарня має відкривати свою філію в Туреччині ))))
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Як там колись казали? "Черноморец" - не команда, одесситка - не жена.
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Вьі меня пьітаетесь оскорбить?
Может вьі не мужчина?
У нас прекрасньіе семьи ,здоровьіе ухоженньіе дети и посмотрите сколько на Цензоре бьіло новостей о плохих мамах ,хоть одна бьіла из Одессьі?
Говорят- говорят... говорят,шо в мацкве кур доят.
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Вибачаюсь, але це не я придумав, а футбольні вболівальники.
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Брешуть сучьї діти,бо як ми були б поганими жінками Одесса б не існувала.
Плюньте той пааскуді у рило,шо бреше як собака,алеж ми ніколи не були покірні,це точно,потельня для виховання завжи на поготові,це так.
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почти безвиз,приезжаешь и в паспорте ставят отметку,типа визы.
До Стамбула около суток на небольшом ходу,можно было бы сделать и заход в Батуми.
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вроде была инфа, что к туркам по внутренним паспортам можно въезжать было
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Не только безвиз. А на много дальше и больше... "Шо в Житомир" :D можно въехать по внутреннему паспорту Украины.
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Було б добре ще Одеса - Варна та Одеса - Батумі.
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Мені до них справи нема.
Я більш про себе, улюбленого, дбаю.
)))
Ми з жінкою 2 роки поспіль їздили у вересні в Болгарію.
Цього року може зберемося в Грузію на відпочинок.
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Одесса- Батуми уже давно есть, почти двое суток, 110 баксов в одну сторону (самый дешевый билет),трехразовое питание
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Дякую.
Лишилося домовитися з моєю жінкою.
Вона і літаків, і пароплавів лякається.
Боїться чогось.
)))
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Выход из Черноморска (в прошлом Ильичевск). А самолетом в Батуми два часа из Жулян. Билет в два конца (опять же самый дешевый) в пределах 200 долларов.
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Одесса- Варна был раньше паром. Этот паром и сейчас очень нужен. Чем пилить в ЕС по украинским дорогам, лучше пройти Украину паромом.
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Ну с нынешними одесскими ценами в Турции можно отдых подешевле найти .

А вообще хотелось бы съездить в Черногорию.Знакомый в прошлом году был и говорит сервис хороший, красиво, чисто и недорого.Турция сейчас нестабильна.
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чем же она вам нестабильна, вы же не на демонстрации ходить собираетесь, а на экскурсии ездить и пузко греть-там все стабильно, сытно и вежливо
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давно пора було. А влітку морем - приємно. А з Хайдар- паши через Босфор до центру ( між іншим в Хайдар -паші також є те саме що і на європейському березі.
Залишилось налагодити паромне сполучення до Констанци, Батумі
Не знаю чи ще працює паромна Чорноморськ-Варна.
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Вообще укрферри туда с 90х плавает. Это видимо какой-то спецпаром чисто пассажирский.
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А на крымНаше сейчас хорошо. Победобесный паровоз опять покатушки для дебилов устраивает.
RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 17 год.17 годин томуБільшеАрмянск
началось
паровоз победыМежду Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение - Цензор.НЕТ 9355
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и на паровозе во весь рост звезда сатанинская,как скрепно для людоедов!
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Супер!
Интересно, какие именно паромы будут ходить? Если с нормальными каютами и кафе, то по дороге на отдых еще и маленький круизик получится))
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Если такие как ходят между турецкими портами - там всё что хочешь. Кафехи, бары, лаунджи, игровые зоны.
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А этот посол Сигиба...знает что флаг Украины который стоит перед ним на столе перевернет..??
И что ему мешает об это сказать ..??
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Парошенка и Гнойсман...............

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці багато вкидань лайна ФСБ. З ранку тут вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
90% коментарів - блювота «кухарів путiна». Просимо заблокувати лишнехромосомных - любителів «Глоду» (Боярышника).
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Ну так логично - открылся сезон 2017 для турецких секс-туристов. Вы заметили, что все эти паромы-лоукосты-отмены виз для турков-албанцев-македонцев удивительным образом стартуют к маю, "когда девушки начинают раздеваться"?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМежду Стамбулом и Одессой запущено прямое паромное сообщение
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