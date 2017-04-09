Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике. ФОТО

1980 23Теги: победа (329) спорт (1611) гимнастика (55) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 12:03 Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике. ФОТОУкраинский спортсмен Олег Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, который проходил в Лондоне. читать источник x Мне нравится 30
Ответить
Ответить
Відео. Неперевершена перемога! Українка відправила в нокаут росіянку вже на 25-й секунді бою
http://newkozak.co.ua/index.php/sport-2/item/v%D1%96deo-neperevershena-p
Ответить
Ответить
За девочку ни слова!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Увидел микрофон с надписью "россия", демонстративно развернулся ушел в раздевалку)
Ответить
Ответить
Ответить
Это - личная заслуга Леонида Ильича.
Ответить
Ответить
Ответить
во как надо
http://resistance.today/blogs/13765-9-99-1797709.html
Ответить
Ответить
Ответить
Лучше бы убил 2-3 апалченцов.
Или подбил ихний рос танк.
Было бы больше пользы.
А так - играют в игрушки при массовом психозе зрителей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Футболисты и боксеры хотя бы развлечение приносят, а гимнасты что, ну кто смотрит гимнастику?
Ответить