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 Форум Украины(578083)
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Материалы по теме:  Ликвидация Гиви
Теги: боевик (17990) Донецк (7283) ликвидация (295) Шкиряк (494) Захарченко Александр (143) Плотницкий (176)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Шкиряк о ликвидации Гиви: Предлагаем главарям боевиков Захарченко и Плотницкому сдаться - следующими могут быть они

Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, можно говорить о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР".

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Обещаем...сухую одежду..горячий чай...и наше радушие...(с)...
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шановні...
Україна торгує з Кримом...з Донбасом...

це не визнання цих територій..?
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Так. Визнання - це справдi територiї України.
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буваю. бачу смердючих дамбасян та лугандонцiв.
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А чому Шкіряк переймається за долю Плотницького та Захарченка? Що, представники української мафії намагаютсья врятувати своїх друзів з якими в них спільний бізнес? Як з такою владою перемагати ворога, якщо влада перша обіцяє ворогам захист?
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О блокаде или что же ты творишь Костя Гришин (Семен Семенченко)

https://www.youtube.com/watch?v=pMimDs0LwMA

Опубликовано: 7 февр. 2017 г.
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Скорее всего сам захарченко его и ликвидировал.
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Не люблю Шкиряка ,но тут с удовольствием его поддержу !!!!
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Туда Гиви и дорога, но не люблю Шкиряка-"Свози ман@у в Катманду". Когда дают коменти типа Антохи толстопузого, Шкуряка все настроение падает только при их высерах. Еще бы пашинского включили сюда с армяномю. Цензор не печатай коменты этих Шкуряков, Антох, Фейсбуковых.Абросюку-сепара.
А то что Гиви грохнули это радует.
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Наплевать, наплевать
Надоело воевать
Ничего не знаю
Моя хата скраю...
Да, ГИВИ?
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Ще вчора це можна було назвати тролінгом. Сьогодні уже просто подарунок з барського плеча. Здадуться - будуть жити. Херово, але будуть. Інші усі варіанти - гумус.
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о боже... шкиряк. неужели не нашлось никого другого, чтобы это заявить?
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Нееее. Это начало унылых выступлений унылых клоунов с унылым репертуаром. На весь день эта волынка. З.Ы. Геращенко отомстил за покушение, а Ляшко лично стрелял
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Чем больше бандитских тварей разного пошиба подохнет, тем быстрее будет МИР.
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о, начался бенефис "совьетников" рюкзакяна. Чиряк, как говорящий пингвин хЕращенко, комментирует очевидные вещи.
Лучше пусть сообщит, когда с поста начальника УВД Донецкой области снимут сепаратиста-мусора аТброськина?
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Да нет уж, пускай идёт всё своим чередом, а то сдастся, и его потом "простят и поймут".
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Правильно! С террористами возможны только одни переговоры - об их капитуляции. Больше с ними разговаривать не о чем.
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шмурдяк, шавка сабакова переживает за террористов...
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все от того что так и не научились пользоватся лифтом
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Здаться - может еще их кормить за народные деньги и катать кортежем.Пусть сдохнут как их подельники .
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Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.
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наверное,рано или поздно все "отягощенные" знаниями про присутствие на Донбасе росийских вояк,путей поставок,имен кураторов,номеров частей будут зачищены

пуйло не хочет ехать в Гаагу из-за болтунов.......
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ІнфоВійська України ‏@i_army_org 46 мин.46 минут назад

В след за "Моторолой" террорист "Гиви" начал соблюдать режим прекращения огня
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И шо? Вы же, барыги, их и выпустите под залог. Это ж не Сашко Билый и не Лесник - опасности они для вас не представляют. Наоборот. Они ваши партнеры по Роттердаму
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можно подумать кремль позволит им сдаться... они слишком много знают !
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Тот случай когда грозился дойти до Киева и ровнять украинские города с землей, а оказался в жарком месте с друзьями! http://zloy-odessit.livejournal.com/2030584.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
Уоу, уоу, уоу! Уважаемые ДРГ ВСУ, не так быстро, я просто не успеваю вычеркивать фамилии известных террористов из списка! Один за другим, один за другим! Так скоро не останется звезд сепарского ТВ. Ведь кто остался, Захарченко? Плотницкий? А в остальном же это серые кардиналы - кураторы и офицеры из РФ.
И главное, сейчас пересмотрю разок другой обещания Гиви взять Киев и ровнять украинские города с землей в отмщение за своего кореша-нарика Моторолу. Слушать угрозы клоунов так мило. Особенно когда знаешь, что клоуну этому недолго осталось. Хотя, если честно, первая инфа о том, что Гиви уберут, у меня появилась на следующий день после контузии того. Те, кто следят, за моими сообщениями в твиттере могли заметить данный анонс из разряда "запомните этот твитт".
Ванга не подвела.
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Десять негритят решили пообедать.
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом.
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепёке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритёнок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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Українська вчена Марина В'язовська отримала «Премію Салема 2016» за вирішення математичної задачі, над якою працювали кілька десятиліть.

Є завдання набагато складніше і цікавіше.
Вияснити, чому в українському політикумі так багато "довбойобів" (с) типу шкіряка.
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Зато у наших петухов шоколадных - никаких разногласий в плане распределения материальных благ. А жаль.
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А что ФСБ придумала для Захарченка с Плотницким, кафе "Ветерок" или может просто чаек.
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Захар с плотвой в кафе не ходят, чай не пьют, в кабинетах не сидят, в лифте не ездят, в машинах не катают, с друзьями не бухают
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- Алло! Это радио днр?Поставте Полет шмеля или Мишка,Мишка где твоя улыбка?
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Десять негритят решили пообедать.
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом.
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепёке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритёнок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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А шмурдяк оказался умнее жирдяйчика тохи, хоть не пишет, что смертью гиви огорчен.
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Зачищает шайтан-труба
Кремль использует на Донбассе против военных ВСУ страшное оружие - реактивный огнемет «Шмель». В Афганистане, моджахеды, погребавшие своих мертвых собратьев, назвали его «Шайтан-труба».
Газообразное вещество из термобарического снаряда мгновенно заполняет помещение и происходит взрыв, который сопровождается резким перепадом давления, а значит, шансов кому-либо уцелеть - ноль. «Сатанинская труба» уничтожает весь личный состав в замкнутом пространстве, то есть в укрытии площадью до 80 м².
При нанесении ударов термобарическими гранатами по украинским укреплениям, тела военнослужащих разрываются на мелкие фракции. Похоронной команде остается только собрать остатки обгоревшей плоти и раздробленные кости в ведро, а глаза и мозги погибших воинов соскоблить саперной лопаткой с бетонных стен бункера.
Но иногда ФСБ РФ применяет это драконовское оружие и против генералитета «ДЫНЫРЫ».
Российские новостные источники сообщают, что в 6.12 утра, сразу после прослушивания гимна России, в собственном кабинете, с помощью шайтан-трубы был уничтожен полковник Майкл Толстых (бандитская кличка «Гиви»).
Кто виноват? Нет! На этот раз не невестка.
- Это работа подлых ДРГ Украины, - сообщает источник.
Как всегда, первыми на месте трагедии, в 6.15 оказались телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС»
Если бы «Гиви» знал, что в последнем путинском «гумконвое» в зеленом ящике прибыла его смерть, то может быть сдался бы украинским силовикам.
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Юрий Романенко

Гиви всьо
Москва зачищает "кровожадную шантрапу", чтобы Украина не могла сказать, что не может принять закон об амнистии, пока есть такие одиозные фигуры. Скоро их не будет и еще один формальный повод противиться впихиванию ОРДЛО исчезнет. Потому я не зря спрашивал, готовы ли вы к тому, что Россия свалит из Донецка и втюхает нам новоросов с 10% вырезанными заводов, 30% остановившихся, промытыми мозгами и ненавистью к Украине. И, да, особым статусом, который нужно принять, а принимать придется, ведь многие факторы, что вызывали неприятие исчезнут.
Потому вы особо не радуйтесь. Изначально было ясно, что телемассовку ждет печальная судьба. Однако их печальная судьба лишь пролог к попытке опечалить нашу судьбу посредством превращению в большую Боснию. Мне это уже начинает надоедать повторять за три года.
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так вот он оказывается какой, русский мир по хуйловски. Прикольные у них выборы и назначения на руководящие посты.
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а я і не знаю, хто більше шкоди приніс україні: моторола з гіві, чи шкіряки?.....
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и лично сдаться такому гамнюку как Шкиряк-Катманду....
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Захарченко или Плотницкий. Кто следующий. Замутите голосовалку.
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У нас их только на привычное место отправят-в петушатню,на жёрдочку.А руццкий мир он такой-беспощадный,всех своих шестёрок-в утиль...
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Ну если такие смелые заявления, то стало быть Шкиряк должен посодействовать вводу военного положения, раз все так чудненько складывается ?)) или зассут и будут опять прикрываться аббревиатурой " АТО" ?)))
А ведь скоро Шкиряк и прочие будут набрав говна в рот , брызгать рассказывая что это Путин уничтожил Гиви , а не " бравые и смелые" черепашки нинзя, кЫборгЫ, аватары...или какие там теперь в мое персонажи )
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А вот сдаваться как раз и не надо. Хутин Пуй хочет впарить Донбасс Украине, украинцы не хотят жить в одном государстве с гивями, плотвою и прочими террористами, военными преступниками без срока давности и просто уродами. Поэтому орки массово вымирают в том числе и в фронтальных атаках на позиции ВСУ. Природная цепочка.
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Вот так выглядит настоящая ликвидация ублюдка от профессионалов. Смотрите барыги и мотайте на ус. А то Пшокин будет рассказывать что его с тепловизора хотели завалить... или Геращенко будет рассказывать что его якобы взорвать хотели...
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таки да..
если стоит выбор между не минуемым зашкваром или десяткой колонии..
блин.. есть над чем подумать)
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Это 3/14дрило на свечку пёрднуло, вот его и разорвало...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныШкиряк о ликвидации Гиви: Предлагаем главарям боевиков Захарченко и Плотницкому сдаться - следующими могут быть они
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