Шкиряк о ликвидации Гиви: Предлагаем главарям боевиков Захарченко и Плотницкому сдаться - следующими могут быть они

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Всего на сайте: 331 писатель
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Україна торгує з Кримом...з Донбасом...
це не визнання цих територій..?
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https://www.youtube.com/watch?v=pMimDs0LwMA
Опубликовано: 7 февр. 2017 г.
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А то что Гиви грохнули это радует.
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Надоело воевать
Ничего не знаю
Моя хата скраю...
Да, ГИВИ?
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Лучше пусть сообщит, когда с поста начальника УВД Донецкой области снимут сепаратиста-мусора аТброськина?
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Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.
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пуйло не хочет ехать в Гаагу из-за болтунов.......
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В след за "Моторолой" террорист "Гиви" начал соблюдать режим прекращения огня
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Уоу, уоу, уоу! Уважаемые ДРГ ВСУ, не так быстро, я просто не успеваю вычеркивать фамилии известных террористов из списка! Один за другим, один за другим! Так скоро не останется звезд сепарского ТВ. Ведь кто остался, Захарченко? Плотницкий? А в остальном же это серые кардиналы - кураторы и офицеры из РФ.
И главное, сейчас пересмотрю разок другой обещания Гиви взять Киев и ровнять украинские города с землей в отмщение за своего кореша-нарика Моторолу. Слушать угрозы клоунов так мило. Особенно когда знаешь, что клоуну этому недолго осталось. Хотя, если честно, первая инфа о том, что Гиви уберут, у меня появилась на следующий день после контузии того. Те, кто следят, за моими сообщениями в твиттере могли заметить данный анонс из разряда "запомните этот твитт".
Ванга не подвела.
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Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом.
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепёке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритёнок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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Є завдання набагато складніше і цікавіше.
Вияснити, чому в українському політикумі так багато "довбойобів" (с) типу шкіряка.
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Ответить
Ответить
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом.
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепёке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритёнок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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Кремль использует на Донбассе против военных ВСУ страшное оружие - реактивный огнемет «Шмель». В Афганистане, моджахеды, погребавшие своих мертвых собратьев, назвали его «Шайтан-труба».
Газообразное вещество из термобарического снаряда мгновенно заполняет помещение и происходит взрыв, который сопровождается резким перепадом давления, а значит, шансов кому-либо уцелеть - ноль. «Сатанинская труба» уничтожает весь личный состав в замкнутом пространстве, то есть в укрытии площадью до 80 м².
При нанесении ударов термобарическими гранатами по украинским укреплениям, тела военнослужащих разрываются на мелкие фракции. Похоронной команде остается только собрать остатки обгоревшей плоти и раздробленные кости в ведро, а глаза и мозги погибших воинов соскоблить саперной лопаткой с бетонных стен бункера.
Но иногда ФСБ РФ применяет это драконовское оружие и против генералитета «ДЫНЫРЫ».
Российские новостные источники сообщают, что в 6.12 утра, сразу после прослушивания гимна России, в собственном кабинете, с помощью шайтан-трубы был уничтожен полковник Майкл Толстых (бандитская кличка «Гиви»).
Кто виноват? Нет! На этот раз не невестка.
- Это работа подлых ДРГ Украины, - сообщает источник.
Как всегда, первыми на месте трагедии, в 6.15 оказались телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС»
Если бы «Гиви» знал, что в последнем путинском «гумконвое» в зеленом ящике прибыла его смерть, то может быть сдался бы украинским силовикам.
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Гиви всьо
Москва зачищает "кровожадную шантрапу", чтобы Украина не могла сказать, что не может принять закон об амнистии, пока есть такие одиозные фигуры. Скоро их не будет и еще один формальный повод противиться впихиванию ОРДЛО исчезнет. Потому я не зря спрашивал, готовы ли вы к тому, что Россия свалит из Донецка и втюхает нам новоросов с 10% вырезанными заводов, 30% остановившихся, промытыми мозгами и ненавистью к Украине. И, да, особым статусом, который нужно принять, а принимать придется, ведь многие факторы, что вызывали неприятие исчезнут.
Потому вы особо не радуйтесь. Изначально было ясно, что телемассовку ждет печальная судьба. Однако их печальная судьба лишь пролог к попытке опечалить нашу судьбу посредством превращению в большую Боснию. Мне это уже начинает надоедать повторять за три года.
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А ведь скоро Шкиряк и прочие будут набрав говна в рот , брызгать рассказывая что это Путин уничтожил Гиви , а не " бравые и смелые" черепашки нинзя, кЫборгЫ, аватары...или какие там теперь в мое персонажи )
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если стоит выбор между не минуемым зашкваром или десяткой колонии..
блин.. есть над чем подумать)
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