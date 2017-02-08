Ликвидация Гиви означает лишь то, что на его место поставят более умного, хитрого и подлого врага Украины, - Геращенко.

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Зря Антоха недооценивает противника. Гиви не был тупым и + был опытным и ему не куда отступать. Он бы сопротивлялся как загнанная в угол крыса. А новый будет скорее всего из РФии и за деньги. А такие больше всего ценят свою шкуру.
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Или Мужненко ?
Или сам Гавнокомандующий ???
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Пашинского , наверное !
Он - славный ган-файтер !
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1 год · Lisichansk, Luhansk Oblast ·
Якщо Гіві дійсно вбили, то це і добре і погано. Добре то що тепер моторолеру не треба сумувати у пеклі на самоті. Удвох веселіше. Добра справа.
Чому погано? Ні, не в тому річ що краще б судити. Наші "судді" його швидше за все відпустили б. Адже жоден регіонал, жоден російський найманець, жоден керівник "беркута" за три роки війни не сів.
Так в чому ж погана сторона? Давайте подивимося на речі реально. Лідерів російських найманців прибирає ФСБ. Для чого? Неслухняні? Да ладно... Просто ці люди уособлюють собою всі жахи війни, всі злочини бойовиків 14-15-16 років. Всі вбивства українців, тортури, гради, муки наших полонених все це пов'язується з ними. Тому коли говорять про Мінськ, народ починає кричати -" кому амністію", цим? Гіві, Мотороллам, Бетменам? Кого виберуть народними депутатами і суддями і міліціонерами? Цих? Гіві, Моторолл, Мозкових? #Зрада! Геть, ганьба! Владу на гилляку!
А що тепер? А немає тепер символів вбивств і тортур. Немає не Гіві, ні моторолера ні мозгового. А Захарченко і Плотницький поїдуть. У РФ. Чи Венесуелу. І все.
А ці, що залишилися, адже вони типу не вбивали, а просто стояли на блокпостах. Ось їх ми і амнистируем. І будемо робити з ОРДЛО Чечню. Як Путін. З армійськими корпусами переробленими у народні міліції. І продовжувати воровать мільярдами тільки вже під крильцем Путіна. Але в вишиванці і з "жити по новому". А замість титушек і "беркута" - "народні міліціонери" з ОРДЛО. Ну ті що типу не вбивали і тепер типу "наші люди".
Я б аплодував смерті Гіві якщо б його повісили на центральній площі Донецька за рішенням чесного ( без лапок) українського суду. Я би плескав у долоні якби його ліквідували б наші українські сили спецоперацій. Але аплодувати спецоперації ФСБ я не буду.
Так що обійдемося без оплесків. Здох і чорт з ним. Але ви просто подумайте над тим для чого ця смерть ФСБ. І що буде далі.
Хоча що буде далі, багато в чому залежить і від нас з вами. Майбутнє не визначено.
Давайте зробимо все для того воно було українським. Ветераны з Штаб блокади торгівлі з окупантами чекают вас в Лисичанську і Бахмуті.
Слава Україні
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Не согласен. Более умный и более хитрый на это гиблое дело хрен подпишется.
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а то в основном хитрые и подлые
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-слыш чувак,шо Господу скажем,чего мы тут тусуемся раньше срока?
-скажем что путлер нас ликвидировал...для награды...
Господь- ну что крысы вонючие доигрались в войнушку? Бегом в казан на костёр,буду с вас варить борщ Украинский для следующих жмуров кацаПсинских тоже хватит...
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.. И тогда все увидят, что даже на их фоне Антоша - долб...б!
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"Есчё одна жертва украинского нацизма ))) "
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Разве что в кацапской...
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кое кому думается что падаль типа гиви мотодрыллы и других Хмырей командовала кацаПсинами в Дамбассе?держите карман шире..
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Недавно Кофман (тот, который бывший министр иностранных дел ДНР) в ответ на мои предостережения "о зачистке поляны", написал мне, чтобы я не умножал сущности без причины.
Сегодня еще одну сущность заминусовали.
Гиви всё. В гости залетел "Шмель". Такое иногда бывает с охранниками супермаркетов, возомнившими себя Че Геварой.
Естественно, лучшая в мире контрразведка Дыры обвиняет во всем украинскую ДРГ, и я горжусь нашими ССО изо всех сил. Но, полагаю, что моя гордость в этом случае вещь отвлеченная, никакого отношения к атаке насекомых на Михаила Толстых, не имеющая.
Жернова божьи мелят медленно. Пауки в банке уживаются плохо. Исполнителей обязательно зачищают, особенно тех, кто много знает. Кто у них там остался с "первого призыва"? Кажется, за ними уже едет лифт. Его послала не Украина, они сами себе его послали. Ну, запчасти в нем российские, так они сами их и заказали.
Я знаю хороших, добрых и интеллигентных людей, которым "Шмель" сделал большой подарок, как на День Рождения. Они никогда не радовались чужим смертям до того, как на их земле не образовался свой "Сомали". А сегодня поднимут рюмку за то, чтобы командиру этой банды земля была стекловатой.
В общем, случилось то, что должно было случиться.
Помер Ефим? Да и х.. с ним.
Саша Кофман, я освобождаю тебя от данного тобой слова никуда не уезжать из Дыры. Я хочу, чтобы ты дожил до того момента, как захваченный сепаратистами Донбасс снова станет украинским. А там и по поводу Крыма подумаем. Я не умножаю сущности без надобности, я просто вижу тенденцию. Не жди лифта, иди пешком.
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Ельцин : что делать Паша,Чечня типа удирает?
Грачёв : Борис Николаевич,да я эту грёбанную Чечню одним полком за 3 дня пройду!
-Ельцин : действуй генерал,иначе РАБссия развалицца....,из за маленькой Чечни муцульманской?ой ли...
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