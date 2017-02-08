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Материалы по теме:  Ликвидация Гиви
Теги: боевик (17990) ликвидация (295) Донбасс (12733) Геращенко_Антон (841)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ликвидация Гиви означает лишь то, что на его место поставят более умного, хитрого и подлого врага Украины, - Геращенко

Народный депутат Антон Геращенко считает, что ликвидация боевика Гиви означает лишь то, что на его место поставят, скорее всего, более умного, более хитрого и подлого врага Украины.

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Точно подметили.Как с антохи списана характеристика будущего намесника.
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Я к тому, шо на Антоху покушение не удалось, а значит он явно хитрее гиви. Хотя пашинский тут вне конкуренции, его и бутылка не берет и вреда Украине приносит побольше..
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Да ладно, Антоха по габаритам не проходит. Такого в военное время не прокормить. )))
Зря Антоха недооценивает противника. Гиви не был тупым и + был опытным и ему не куда отступать. Он бы сопротивлялся как загнанная в угол крыса. А новый будет скорее всего из РФии и за деньги. А такие больше всего ценят свою шкуру.
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#подземнаястоня #чембольшетерровгрохнуттемлучше


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Есть небезосновательные подозрения, что Геращенко - внебрачный сын Плотницкого.
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агенту 404 присвоить внеочередное звание! https://www.youtube.com/watch?v=sKP4PsML1QY
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сегодня день пиара на сомалийской макаке.... об Абдеевке уже забыли....
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Полторока ?
Или Мужненко ?
Или сам Гавнокомандующий ???
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Да, порой создаётся впечатление, что, то ведомство, которое должно заниматься напрямую антитеррором, то есть СБУ, запаслось попкорном и смотрит со стороны, что же там происходит, на том даунбассе...
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Не-а-а ...
Пашинского , наверное !
Он - славный ган-файтер !
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"на его место поставят более умного, хитрого и подлого врага Украины" ...для которого тоже найдется свой "Шмель". Природа не терпит пустоты.
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можно подумать что быдло подобное гиви или мотодрылле с болотом что то решали на ДАУНбассе оккупированном частично...
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аТброськин им душевно близок, он любил и поддерживал "сру-весну", сам по натуре сепар и ментяра продажный.
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Это она так выражает разочарование по поводу его кончины? А давайте вообще не будем вести войну и убивать врагов, а то не дай бог вместо них придут более злые и умные.
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А жердяйчик оказывается радоваться не спешит. Ты свиненок сам тупой рюксаковский говорун, тупее тебя только это недоразумение шмурдяк и врожденный даун кива. Три выдающихся советника рюкзакова. Имея такую власть как вы, Украине врагов не нужно, вы её быстрее ху%ла изнутри разорвете.
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я извиняюсь, но оно не рюкзаков, оно- урожденное рюкзакян
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Семен Семенченко
1 год · Lisichansk, Luhansk Oblast ·

Якщо Гіві дійсно вбили, то це і добре і погано. Добре то що тепер моторолеру не треба сумувати у пеклі на самоті. Удвох веселіше. Добра справа.
Чому погано? Ні, не в тому річ що краще б судити. Наші "судді" його швидше за все відпустили б. Адже жоден регіонал, жоден російський найманець, жоден керівник "беркута" за три роки війни не сів.
Так в чому ж погана сторона? Давайте подивимося на речі реально. Лідерів російських найманців прибирає ФСБ. Для чого? Неслухняні? Да ладно... Просто ці люди уособлюють собою всі жахи війни, всі злочини бойовиків 14-15-16 років. Всі вбивства українців, тортури, гради, муки наших полонених все це пов'язується з ними. Тому коли говорять про Мінськ, народ починає кричати -" кому амністію", цим? Гіві, Мотороллам, Бетменам? Кого виберуть народними депутатами і суддями і міліціонерами? Цих? Гіві, Моторолл, Мозкових? #Зрада! Геть, ганьба! Владу на гилляку!

А що тепер? А немає тепер символів вбивств і тортур. Немає не Гіві, ні моторолера ні мозгового. А Захарченко і Плотницький поїдуть. У РФ. Чи Венесуелу. І все.
А ці, що залишилися, адже вони типу не вбивали, а просто стояли на блокпостах. Ось їх ми і амнистируем. І будемо робити з ОРДЛО Чечню. Як Путін. З армійськими корпусами переробленими у народні міліції. І продовжувати воровать мільярдами тільки вже під крильцем Путіна. Але в вишиванці і з "жити по новому". А замість титушек і "беркута" - "народні міліціонери" з ОРДЛО. Ну ті що типу не вбивали і тепер типу "наші люди".
Я б аплодував смерті Гіві якщо б його повісили на центральній площі Донецька за рішенням чесного ( без лапок) українського суду. Я би плескав у долоні якби його ліквідували б наші українські сили спецоперацій. Але аплодувати спецоперації ФСБ я не буду.
Так що обійдемося без оплесків. Здох і чорт з ним. Але ви просто подумайте над тим для чого ця смерть ФСБ. І що буде далі.
Хоча що буде далі, багато в чому залежить і від нас з вами. Майбутнє не визначено.
Давайте зробимо все для того воно було українським. Ветераны з Штаб блокади торгівлі з окупантами чекают вас в Лисичанську і Бахмуті.
Слава Україні
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гАнтошка, ты и сам умишком не блещешь. К тому же ликвидация макаки гиви - явно не твоя заслуга или твоего босса. Вы только с патриотами можете воевать.
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Тебе бы микрон того ума того шо у Антохи, чудо сердешное..
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порохососников и рюкзакянолизов просьба не беспокоиться. Вам все хорошо, вам и кобыла- невеста, а гантошка- светоч мысли ))
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Ты, клоун сердешный, забыл сблевануть про "сосать" "лизать" "жопа" и "липецкая фабрика"
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Ликвидация Гиви означает лишь то, что на его место поставят более умного, хитрого и подлого врага Украины, - Геращенко.

Не согласен. Более умный и более хитрый на это гиблое дело хрен подпишется.
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Более умные и хитрые давно уже при деле - в Киеве руководят.
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вот бы в наши депутаты тоже более умные шли.
а то в основном хитрые и подлые
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Так надо было гиви холить и лелеять? Непонятный этот Геращенко какой-то.
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Ця мерзота не мала право на життя! Те, що воно здохло - закономірність. Та шваль, що прийде на його місце, здохне як і ця гидота. Сьогодні для мене - СВЯТО! На одну шваль стало менше, а це ще один крок до нашої перемоги!
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Странно, как только Геращенко, Турчинова, Авакова .... начинает проклинать российские СМИ, тот час пятая колонна Украины подхватывает российские проклятия в адрес этих политиков ....
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Не туда высер,надю они тоже проклинали,так шо мимо
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Небо.Господь.Облаков море.мотодрылла встречает гиви и шепчет :
-слыш чувак,шо Господу скажем,чего мы тут тусуемся раньше срока?
-скажем что путлер нас ликвидировал...для награды...
Господь- ну что крысы вонючие доигрались в войнушку? Бегом в казан на костёр,буду с вас варить борщ Украинский для следующих жмуров кацаПсинских тоже хватит...
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А шо, здохло чи убили ? Дай Бог чтобы убили энкэвэдешни
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Не напрашивайся, Герыч! Тебя не примут! В тебя попасть можно даже зажмурившись и отвернувшись!
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Такго ресурса,как "умные" на рашке нет априори. Подлые и конченые твари,не более. Так что не ссы,Антоха.
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...ці пацюки все рівно зжеруть одне одного,кого б не призначали...але ж ківі відплясався і це гарна новина ...!
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жирнорожий Антоний сам что ли на то место собрался?
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Предлагаю вообще не стрелять в сепаров и сразу здаться. Ведь вместо каждого убитого они поставят более умного и хитрого врага Украины.

.. И тогда все увидят, что даже на их фоне Антоша - долб...б!
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Вангую, заголовок мировой прессы:

"Есчё одна жертва украинского нацизма ))) "
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Ну с "мировой прессой" это вы явно погорячились.
Разве что в кацапской...
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в дважды Чеченском АТО участвовали 27 генералов КацаПсинской армии,половина уже дохляки....
кое кому думается что падаль типа гиви мотодрыллы и других Хмырей командовала кацаПсинами в Дамбассе?держите карман шире..
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Тут Геращенко абсолютно прав. Кроме морального удовлетворения смерть этого подонка, ничего значимого для Украины не несёт. Сейчас кто-то из путинских головорезов так же радуется удачно проведённой операции.
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продавец окорочков заХЕРченко следующий,гиви уже звонит...
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Где они возьмут более умного? Среди этих...

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умным был на РАБссии один,маршал Жюков,Синявинские высоты под чЛенинградом штурмовал 3 года,а город Ржев брал 13 месяцев подряд..очень умный..., почти Эйзенхауэр и Монтгомери..в одном флаконе..
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По логике Геращенко, и ликвидация Путина ничего не даст.
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абсолютно ничего не изменится...,хоть кто будет Шутом для всего мира,кроме негодяев там никто не сидел...за всю Ыстрию вонючего кренмля
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Изменится. Придет человек, у которого будут свои друзья, собственные бизнес-интересы. Ему не будет смысла играть в те же ворота, что и Путину. Не факт, что этот человек будет лучше, но есть большая вероятность, что война против Украины ему лично будет невыгодна.
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Ты очень плохо знаешь кремлёвскую кухню, ХИТРОЖОПУЮ на весь Эверест
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Увы, ничего не даст .... привыкли рабы , что должен ими руководить царь, хан, президент .... Рейганы, трампы, тетчеры, дизраэли, черчилии ... это редкость, штучный товар ...
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Не! Антоха беса прогнал, отчетливого! Для меня, например, эта картавая гнида была серьезным раздражителем! Особенно после его издевательств, над нашими, на камеру! А для Дыры- он был последним Символом! И пусть они теперь хоть самого Лиса Пустыни реинкарнируют и на место этой Гывы воткнут. Потеря- невосполнимая. Честно говоря, я бы, на месте многих там, в Дыре, уже бы валил, бегом! Бо всё ведь - очевидно.
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Кстати вчера рюссофашист и националист Вячеслав Мальцев заявил : иду в президенты Каздламордии на выборах 2018 года... но бабы мацковские гутарют что вместо Путлера будет Собянин..
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Yan Waletow

Недавно Кофман (тот, который бывший министр иностранных дел ДНР) в ответ на мои предостережения "о зачистке поляны", написал мне, чтобы я не умножал сущности без причины.
Сегодня еще одну сущность заминусовали.
Гиви всё. В гости залетел "Шмель". Такое иногда бывает с охранниками супермаркетов, возомнившими себя Че Геварой.
Естественно, лучшая в мире контрразведка Дыры обвиняет во всем украинскую ДРГ, и я горжусь нашими ССО изо всех сил. Но, полагаю, что моя гордость в этом случае вещь отвлеченная, никакого отношения к атаке насекомых на Михаила Толстых, не имеющая.
Жернова божьи мелят медленно. Пауки в банке уживаются плохо. Исполнителей обязательно зачищают, особенно тех, кто много знает. Кто у них там остался с "первого призыва"? Кажется, за ними уже едет лифт. Его послала не Украина, они сами себе его послали. Ну, запчасти в нем российские, так они сами их и заказали.
Я знаю хороших, добрых и интеллигентных людей, которым "Шмель" сделал большой подарок, как на День Рождения. Они никогда не радовались чужим смертям до того, как на их земле не образовался свой "Сомали". А сегодня поднимут рюмку за то, чтобы командиру этой банды земля была стекловатой.
В общем, случилось то, что должно было случиться.
Помер Ефим? Да и х.. с ним.

Саша Кофман, я освобождаю тебя от данного тобой слова никуда не уезжать из Дыры. Я хочу, чтобы ты дожил до того момента, как захваченный сепаратистами Донбасс снова станет украинским. А там и по поводу Крыма подумаем. Я не умножаю сущности без надобности, я просто вижу тенденцию. Не жди лифта, иди пешком.
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Прикольно, где они найдут умного, который будет знать как убрали предшественников!?
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И где они такого найдут - у них по ходу только глупые, доверчивые и (таки да) подлые.
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1994 год.25 декабря.Москва.Кремль.Ельцин позвал Павла Грачева на ковер..
Ельцин : что делать Паша,Чечня типа удирает?
Грачёв : Борис Николаевич,да я эту грёбанную Чечню одним полком за 3 дня пройду!
-Ельцин : действуй генерал,иначе РАБссия развалицца....,из за маленькой Чечни муцульманской?ой ли...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛиквидация Гиви означает лишь то, что на его место поставят более умного, хитрого и подлого врага Украины, - Геращенко
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