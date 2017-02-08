Источники полиции подтверждают ликвидацию Гиви в оккупированном Донецке, - Аброськин

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Собаков, Аброськин, Кива, Порошенко, Грося и др. представители этой вражеской власти это одна групировка.
А, мусора всегда мусорами были и будут. Этих ублюдков одели, накормили за счет нас с вами, выдали им новые носки и броники, в конце концов не пересажали, а они позволяют бить солдат которые вместо них воюют, когда мусора защищают жопу шоколадного пеца.
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- свежий снежок - КРАСИВО!!!
- С транспортом - напряг - есть повод опоздать на работу - КЛАСС
- ГИВИ ЗАЖМУРИЛИ !!! - ну прям как контрольный, аж сразу опять на работу захотелось (праздновать лучше в коллективе).!!!!
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1 год · Lisichansk, Luhansk Oblast ·
Якщо Гіві дійсно вбили, то це і добре і погано. Добре то що тепер моторолеру не треба сумувати у пеклі на самоті. Удвох веселіше. Добра справа.
Чому погано? Ні, не в тому річ що краще б судити. Наші "судді" його швидше за все відпустили б. Адже жоден регіонал, жоден російський найманець, жоден керівник "беркута" за три роки війни не сів.
Так в чому ж погана сторона? Давайте подивимося на речі реально. Лідерів російських найманців прибирає ФСБ. Для чого? Неслухняні? Да ладно... Просто ці люди уособлюють собою всі жахи війни, всі злочини бойовиків 14-15-16 років. Всі вбивства українців, тортури, гради, муки наших полонених все це пов'язується з ними. Тому коли говорять про Мінськ, народ починає кричати -" кому амністію", цим? Гіві, Мотороллам, Бетменам? Кого виберуть народними депутатами і суддями і міліціонерами? Цих? Гіві, Моторолл, Мозкових? #Зрада! Геть, ганьба! Владу на гилляку!
А що тепер? А немає тепер символів вбивств і тортур. Немає не Гіві, ні моторолера ні мозгового. А Захарченко і Плотницький поїдуть. У РФ. Чи Венесуелу. І все.
А ці, що залишилися, адже вони типу не вбивали, а просто стояли на блокпостах. Ось їх ми і амнистируем. І будемо робити з ОРДЛО Чечню. Як Путін. З армійськими корпусами переробленими у народні міліції. І продовжувати воровать мільярдами тільки вже під крильцем Путіна. Але в вишиванці і з "жити по новому". А замість титушек і "беркута" - "народні міліціонери" з ОРДЛО. Ну ті що типу не вбивали і тепер типу "наші люди".
Я б аплодував смерті Гіві якщо б його повісили на центральній площі Донецька за рішенням чесного ( без лапок) українського суду. Я би плескав у долоні якби його ліквідували б наші українські сили спецоперацій. Але аплодувати спецоперації ФСБ я не буду.
Так що обійдемося без оплесків. Здох і чорт з ним. Але ви просто подумайте над тим для чого ця смерть ФСБ. І що буде далі.
Хоча що буде далі, багато в чому залежить і від нас з вами. Майбутнє не визначено.
Давайте зробимо все для того воно було українським. Ветераны з Штаб блокади торгівлі з окупантами чекают вас в Лисичанську і Бахмуті.
Слава Україні
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8 год ·
Хотела написать про КОНТРАБАНДНУЮ БЛОКАДУ, которую полностью поддерживаю. Но тут у Артемия, если не все, то многое. Согласна с каждым его словом. Хороший пост, отличная фотография "сабаковских орлов", от рож которых блевать хочется...
Артемій Щогла
22 hrs · Mykolayiv, Ukraine ·
Веселое и примечательное фото, которое хочется назвать "орлы сабакова" )) если кто не знает персонажей, поясню:
Слева направо: Зорян Непальский (в миру Шкиряк), советник министра МВС (Помните? Ну тот самый, "Свози м@нду в Катманду"), далее: целый хенерал ментовских войск, организатор разгона сегодняшней #ТоргiвельноiБлокады, действующий нач.полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин (в 2014г. бывший руководитель милиции Севастополя). Кааак, Вы не слышали про "геройскую" оборону Севастополя тамошними ментами в 14г ??? Я тоже не слышал. Зато точно знаю об участии отброськина в организации пророссийской "самообороны Крыма" в феврале 14г. Потом он неожиданно одумался, "покаялся", а пораженко его "понял и простил", и даже поставил рулить ментами на Донбассе). Далее идет непостижимый Илья Кива, "последовательный" борец с наркотиками и "херой" разгона блокады Крыма год назад, который фактически ТАК И НЕ ПРОШЕЛ переаттестацию. Автор многих стрёмных высказываний (в т.ч, про употребление им наркоты)... Скоро мы увидем всех этих "трех бохатырей" на разгонах редутов #ТоргiвельноiБлокады...
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ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!
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Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.
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