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Материалы по теме:  Бои под Авдеевкой Ликвидация Гиви
Теги: боевик (17990) Донецк (7283) ликвидация (295) терроризм (19840) уничтожение (213) Донбасс (12732) Донецкая область (3660) Тымчук (1315) Авдеевка (1109) Захарченко Александр (143)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Авдеевка дала шанс главарю "ДНР" Захарченко уничтожить Гиви, - Тымчук

Руководитель бандформирования "Сомали" Михаил Толстых (Гиви) мог быть ликвидирован по приказу главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

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Team of ZinaPortnova ‏@Zn_Portnova
1 час назадЕще
А неплохо так Год Петуха начался, правда? Двух недель еще не прошло, а уже минус два петуха)
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На честь них вже в Якутії зліпили пєтуха "із того же матеріала", що вони й самі.
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Будет полное счастье, когда московский петух зажмурится
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Огласите список тех, кто ещё остался, пожалуйста!
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Букмекерская контора "Последний путь" принимает ставки на следующего героя новороссии. Просим делать ставки господа! Плотницкий---???, Захарченко--???, Стрелков--???, Бородай--???, Согласно действующему законодательству ЛДНР ставки принимаются в рублях РФ но желательно в пендосских долларах или гейевропейских единицах. Можете дополнять свои кандидатуры за дополнительную плату. Ждемсс
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Ставим на Ходаковского, дружно ставим на Ходаковского, инфа сотка
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Какие коэффициенты? И есть ли графа "свое мнение"?
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Ставка Ходаковского наиболее возможна, ибо он и по сроку службы и по пробегу и по моральной устарелости должен идти на списание. Срок службы ополченца недолгий - сильный износ и ненадёжность при сборке дают о себе знать. Тем более опытные экземпляры списывают раньше на запчасти
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Меня еще интересует коэффициент ставки :"ранен-убит".
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По опыту прошлых лет мы все знаем, что ставка на " ранен" - заранее проигрышная, ранен был только Игорь Трёхподбородочный, он же Плотва. Все остальные убиты. Ставка на победу Ходока колеблется в районе 55%, то есть больше половины. Это лишь вопрос времени. Для того, чтоб спастись у Ходока есть только один вариант, да и то не самый надежный, но шансы не уйти в мир иной будут - это просто сдаться с потрохами СБУ.
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В "ДНР" составили график подачи "лифтов" на февраль: "Коню", "Басурману" и "Зехеру" Очередность может быть изменена ФСБ РФ
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Нечесть рано или поздно будет уничтожена полностью.
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Вот копипаста писменов ватнега с ДыНыры:
" Однозначно местные. Республиканским корпусом не нужны слабо контролируемые и практически не подчиняющиеся воинские подразделения типа Спарта Мотороллы, Сомали Гиви или Призрак Мозгового..... зачистка "революционеров" ничего личного.... в ДНР/ЛНР идет построение госс. структур с зачисткой всех "неформалов" ....Почему то убирают неоформалов типа Дремова, Беднова, Мозгового, Мотороллу, Гиви... а не Захарчеко и Плотницкого. "
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Кому этот чмошник нужен, он и так скоро кони сам по себе двинет или бухой репоед заласкает в объятиях.
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Старая народная поговорка.
Если пассажир не хочет идти из своего кабинета в лифт, то лифт сам приходит в кабинет пассажира.
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Плотницкого возможно и уберут, а вот захараса - вряд ли, дурак есть дурак, если что и скажет - всё равно никто не поверит. Ну надо же хоть одного " свидетеля новососсии" оставить, а то скажут, что такого и не было никогда
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якут, лепивший петуха из дерьма, что-то знал. петушиная братская свалка должна быть чётко обозначена.
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Орки открыто писали, не скрываясь,за Авдеевку сами замочат петуха,много он их там на убой отправил,воспользовался этим зехер или нет,какая разница,ведь не сам же шмалял,но такие версии нужно подкидывать,у гиви были симпатики а может даже любовники и кто то захочет отомстить куриной лапке
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много снега в урюпинске? держи 11.80 на "бояру", погреИшьсИ....
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6,95 достаточно. держи чек
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Сластика склеила ластики. Ещё одной мразью меньше.💥
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тымчук новый коперфилд чи баба ванга, знает, что думает захараст... да тебе цены нет, пророк!
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Семен Семенченко
1 год · Lisichansk, Luhansk Oblast ·

Якщо Гіві дійсно вбили, то це і добре і погано. Добре то що тепер моторолеру не треба сумувати у пеклі на самоті. Удвох веселіше. Добра справа.
Чому погано? Ні, не в тому річ що краще б судити. Наші "судді" його швидше за все відпустили б. Адже жоден регіонал, жоден російський найманець, жоден керівник "беркута" за три роки війни не сів.
Так в чому ж погана сторона? Давайте подивимося на речі реально. Лідерів російських найманців прибирає ФСБ. Для чого? Неслухняні? Да ладно... Просто ці люди уособлюють собою всі жахи війни, всі злочини бойовиків 14-15-16 років. Всі вбивства українців, тортури, гради, муки наших полонених все це пов'язується з ними. Тому коли говорять про Мінськ, народ починає кричати -" кому амністію", цим? Гіві, Мотороллам, Бетменам? Кого виберуть народними депутатами і суддями і міліціонерами? Цих? Гіві, Моторолл, Мозкових? #Зрада! Геть, ганьба! Владу на гилляку!

А що тепер? А немає тепер символів вбивств і тортур. Немає не Гіві, ні моторолера ні мозгового. А Захарченко і Плотницький поїдуть. У РФ. Чи Венесуелу. І все.
А ці, що залишилися, адже вони типу не вбивали, а просто стояли на блокпостах. Ось їх ми і амнистируем. І будемо робити з ОРДЛО Чечню. Як Путін. З армійськими корпусами переробленими у народні міліції. І продовжувати воровать мільярдами тільки вже під крильцем Путіна. Але в вишиванці і з "жити по новому". А замість титушек і "беркута" - "народні міліціонери" з ОРДЛО. Ну ті що типу не вбивали і тепер типу "наші люди".
Я б аплодував смерті Гіві якщо б його повісили на центральній площі Донецька за рішенням чесного ( без лапок) українського суду. Я би плескав у долоні якби його ліквідували б наші українські сили спецоперацій. Але аплодувати спецоперації ФСБ я не буду.
Так що обійдемося без оплесків. Здох і чорт з ним. Але ви просто подумайте над тим для чого ця смерть ФСБ. І що буде далі.
Хоча що буде далі, багато в чому залежить і від нас з вами. Майбутнє не визначено.
Давайте зробимо все для того воно було українським. Ветераны з Штаб блокади торгівлі з окупантами чекают вас в Лисичанську і Бахмуті.
Слава Україні
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вот и встретились побратимы гиви, моторола, и другие, а на встрече радостно поёт и пляшет ансамбль им. Александрова. веселятся!
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Рогозин-на-орбите ‏@LyapunovS 7 февр.
Песков молодец. Так распиарить в российских СМИ фразу "Но ведь Путин убийца" требованием извинений это большой талант. Эффект Стрейзанд
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А ведь куда кацапы так спешат? Три дня назад Анащенко, сегодня - гиви. К чему такая спешка? Ну нельзя поверить, что захар убирает таких ядрёных " камандыров" просто так, без разрешения москвы.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвдеевка дала шанс главарю "ДНР" Захарченко уничтожить Гиви, - Тымчук
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