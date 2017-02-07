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Теги: Молдова (704) Россия (68655) Евросоюз (11550) Додон (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Додон предложил провести трехсторонние переговоры Молдовы с Россией и ЕС

Президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России.

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Они сами его выбрали на честных и свободных выборах. Ну зато, "евроворов" прогнали
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Еще один любитель усадить жопу на два стула. Не прокатит,додон.
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Вот же додон! ЕС паРашу отшило от обсуждений его соглашений со странами, и тут появляется такой себе додон...
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На двух лошадях скакать - седалища не хватит
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На каких двух? Он явный и неприкрытый мордорский агент
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Эта болезнь молдаван , не всех ,но большинства - сидеть одной задницей на два базара.
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Вы даже не представляете насколько вы правы, молдоване всю неделю торгуют вещами из Одессы на Кишиневском рынке,,,а на выходные обязательно вернутся с виноградом на одесский базар, таки одной на два
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вот путин пидар .обкладывает со всех сторон. надо разослать слезоточивые письма по всему мировому сообществу. на этот раз с КРАСНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ. ТУТ СУДБА ДЕМОКРАТИИ РЕШАЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ. ЧТО ОНИ ТАМ СЕБЕ ДУМАЮТ
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боже, какой придурок...

чтоб не "тянуло то в одну сторону то в другую", надо определиться с кем ты, родной!
а то одной жoпой на двух стульях усидеть не получается. только надо учитывать, как твои предложения, мягко говоря, отклонили в Москве и Тирасполе. так что стул, в общем-то один.
садись скорее, глупый! да не раскачивайся, сиди нормально, а то и его уберут.
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А Додон наверное услышал что в раше продуктовые карточки будут дават бедным,а в ЕС нет такой благодати вот и решил стать молдовским федеральным округом.
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а чего это пулак додонуль переговариваться с мордовией? разве у Молдовы есть граница с навпердой?
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Ему экспорт нужен. В ЕС квоты и рынок занят, а в РФ можно легко зайти с овощами-фруктами.
Вот и решает народные проблемы
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Другими словами - х@йло намекнул, что пора начинать отрабатывать вложенные бабки...
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Це наслідки зустрічі Додона з Путіним у Москві. Як мені здається таким чином Путін намагається сісти за один стіл перемовин з європейцями, бо ні один нормальний європейський політик сідати поруч і про щось домовлятися з цим мерзотником не бажає.
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Украине надо ассоциацию в ЕС, потом бевиз, потом ассоциативное членство в НАТО, а потом полный откат)))
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Кому то треба в НАТО, с одним корабликом i вояками в шлепаньцях)))) Ой слези льюця))))))
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"Потягнуло тв іншу сторону" - це він про себе
Треба відпрацьовувати сценарій для Трампа - імпічмент ганДодону.
А Україні потрібно не пропустати через свою територію в Молдову і Придністров"є рашистський військовий контингент.
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Князь Гвидон шлет поклон Хуйлу... Понятно чем этот поклон кончится - импотенцией обоих... как додона, так и путина-хуйлона... Яблоко от яблони не далеко гниет...
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2014 год

Председатель Партии социалистов Республики Молдовы Игорь Додон приветствовал собравшихся делегатов, рассказал о достижениях ПСРМ, а также разъяснил принципиальную позицию по большинству вопросов.
Действуя дружно, напористо, грамотно, мы твёрдо идем к намеченной цели, и мы успешно решим все наши политические задачи, заявил Додон.
Сейчас, наша первейшая задача хорошо мобилизоваться. Мы заканчиваем подготовку развернутого Плана мероприятий по проведению предвыборной кампании, обращаем особое внимание на наращивание организационного, информационного и финансового ресурсов нашей партии, - уверен лидер ПСРМ.
Также, слово было предоставлено депутату-социалисту Иону Чебану, экс-премьеру Зинаиде Гречаный, исполнительному секретарю Владу Батрынче и другим.
Делегаты cъезда определили следующие основные задачи, которые предстоит решить ПСРМ сразу же после прохождения в парламент:
- денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС,
- проведение референдума по вопросу интеграции страны в Таможенный союз,
- укрепление отношений с Россией,
- внедрение экономической программы по оздоровлению ситуации в Молдове, основанной на принципах защиты интересов граждан и возрождения всех областей экономики,
- создание социально-ориентированного государства,
- консолидация сторонников государственности и сохранение нейтрального статуса РМ,
- сохранение и продвижение молдавской культуры, истории, языка, а также многовековых традиций Православия и т.д.
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Цікаво як він буде з москалями торгувати? Спільного кордону немає. а Україна скоро закриє кордон з москалями. Що продавати туди буде? Вино молдавське. Так воно ще з 1995 року в Московії оголошено сурогатом.
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А в чем проблема, можно морем везти в Новороссийск или Ростов
Можно через ЕС, РБ и далее в РФ.
Проблем везти нет. Есть проблема, чтобы дали торговать.
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"Дуже часто ця допомога була геополітичною. Тобто молдовський уряд крав гроші, не робив ніяких реформ, якість життя падала, але ці політики, які прикривалися європейськими цінностями, європейськими прапорами, шантажували Брюссель і Захід: якщо ви нам не допоможете, то прийдуть росіяни. Російські танки, Путін, соціалісти, Додон. І через це вони всі ці роки давали гроші геополітично. Народ це бачив, і довіра до ЄС, до європейської інтеграції падала", - вважає Додон.

Дуже вже ситуація схожа на українську. Тільки без війни з Московією.
Джерело: http://ua.censor.net.ua/n426889
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Когда я читаю слово социалист, который к тому же пасется на осколках постсоветского пространства, сразу представляю себе жирного белого червя копошащегося в яблоке.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДодон предложил провести трехсторонние переговоры Молдовы с Россией и ЕС
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