Додон предложил провести трехсторонние переговоры Молдовы с Россией и ЕС

1523 34Теги: Молдова (704) Россия (68655) Евросоюз (11550) Додон (43) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 23:31 Додон предложил провести трехсторонние переговоры Молдовы с Россией и ЕСПрезидент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России. читать источник x Мне нравится
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чтоб не "тянуло то в одну сторону то в другую", надо определиться с кем ты, родной!
а то одной жoпой на двух стульях усидеть не получается. только надо учитывать, как твои предложения, мягко говоря, отклонили в Москве и Тирасполе. так что стул, в общем-то один.
садись скорее, глупый! да не раскачивайся, сиди нормально, а то и его уберут.
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Вот и решает народные проблемы
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Треба відпрацьовувати сценарій для Трампа - імпічмент ганДодону.
А Україні потрібно не пропустати через свою територію в Молдову і Придністров"є рашистський військовий контингент.
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Председатель Партии социалистов Республики Молдовы Игорь Додон приветствовал собравшихся делегатов, рассказал о достижениях ПСРМ, а также разъяснил принципиальную позицию по большинству вопросов.
Действуя дружно, напористо, грамотно, мы твёрдо идем к намеченной цели, и мы успешно решим все наши политические задачи, заявил Додон.
Сейчас, наша первейшая задача хорошо мобилизоваться. Мы заканчиваем подготовку развернутого Плана мероприятий по проведению предвыборной кампании, обращаем особое внимание на наращивание организационного, информационного и финансового ресурсов нашей партии, - уверен лидер ПСРМ.
Также, слово было предоставлено депутату-социалисту Иону Чебану, экс-премьеру Зинаиде Гречаный, исполнительному секретарю Владу Батрынче и другим.
Делегаты cъезда определили следующие основные задачи, которые предстоит решить ПСРМ сразу же после прохождения в парламент:
- денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС,
- проведение референдума по вопросу интеграции страны в Таможенный союз,
- укрепление отношений с Россией,
- внедрение экономической программы по оздоровлению ситуации в Молдове, основанной на принципах защиты интересов граждан и возрождения всех областей экономики,
- создание социально-ориентированного государства,
- консолидация сторонников государственности и сохранение нейтрального статуса РМ,
- сохранение и продвижение молдавской культуры, истории, языка, а также многовековых традиций Православия и т.д.
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Можно через ЕС, РБ и далее в РФ.
Проблем везти нет. Есть проблема, чтобы дали торговать.
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Дуже вже ситуація схожа на українську. Тільки без війни з Московією.
Джерело: http://ua.censor.net.ua/n426889
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