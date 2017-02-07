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 Форум Украины(578018)
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Теги: Путин (23351) Россия (68655) США (11947) Трамп (814) Хейли Никки (7)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вероятно, в скором времени Путин узнает о "медведе" в Белом доме, - Atlantic Council

Администрация нового президента США Дональда Трампа движется в направлении выбора правильной политики в вопросе вторжения России в Украину.

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Став воплощением дьявола и будучи одновременно педофилом Путин сгенерировал конфликт интересов .
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Нравственность у русских - перевёрнута: русским присуще пренебрежение традиционной моралью. Противоречивость и стала особенностью русской нации: с одной стороны - восточная покорность и раболепие, с другой распущенность, разнузданность; с одной стороны - страх перед авторитетом, с другой - презрение к традициям, отказ от общепринятых принципов морали и нравственности. Это приводит к тому, что грубость они принимают за доблесть, расхлябанность и хаос - за демократию, лакейство - за добродетель
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Кроме нас самих нам никто помогать просто так не будет.Три года правления соевых отвернуло от Украины даже самых ярых сторонников.Поэтому,сначала сильное государство с ясной политикой,как внешней ,так и внутренней.После этого и отношение будет соответствующее.
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Так а разве бАхиня уже всё с Трампом не порешала? А она говорила, что порешала. Вон даже вчера на "Свободе слова" это повторяла.
Эхххх... А я ей даже поверил.
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Незнаю,я за ней не слежу и мне похер на нее.
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А можно узнать тогда Ваше видение, кто же тот человек, который должен заменить соевого?
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Прежде всего,все кто был президентом в этой стране,должны ответить за 25 лет беспредела и принять такое законодательство,чтоб каждый последующий понимал,что его ждет в случае продолжения этого.Если не сделать это цивилизовано,люди сделают по другому,но это будет совершенно другой рассклад.
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не верю я уже в этих людей.Каждый,КАЖДЫЙ млять дорвавшись до корыта моментально забывает обо всем и начинает жрать,как не в себя. Все соседи уже из говна поднялись. румыны!!! цыгане - и те своих царьков опускают и имеют первое место в Европе по росту ВВП. А у нас людей - процентов 5-7 от общей сырковой сонно-дебильной массы
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Согласен.Но для этого за любое преступление во власти должно быть наказание.У нас должно это начаться с запрета занимать любые должности тем кто за 25 хоть раз был во власти.Плюс конфискация всего ,что нажили те кто были на этой госслужбе и нсрать,что там европа будет мычать.
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Это называется люстрация... И у всех соседей она была нормально проведена. А у нас - кум,сват,брат,занес,отсосал,служили вместе... Тьху млять... А гейжопия идет на ..й! Эти вечно озабоченный дебилы уже грохнули себя терпимостью. Пусть терпят дальше.
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Это всё понятно и я с этим согласен. Но это всё слова.

Нужен человек. Реальный человек с именем и фамилией, который сможет посадить, расстрелять, добиться принятия и выполнения законов и т.д.
Вы такого человека видите? Я пока вижу в авангарде рвущихся в кресло президента только подобных тому же, который сидит там сейчас(нюансами разве что отличающихся). Менять одно на другое на выборах согласно законодательству - это одно. Но зачем менять одно на другое, такое же, на досрочных - я не понимаю.
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Без отвественности предыдущих.Реальной,вплоть до суудьбы чаушеску фамилия ничего нам не даст.Можно и вас с таким же успехом ставить президентом.
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Ну так нужен же кто-то, чтоб добиться ответственности предыдущих. Или будем перебирать в тёмную всех желающих, чтоб каждые три года приходить к сегодняшним же мыслям?

Или по беспределу? Так это тоже не лучший выход.

Моё видение -это не вытьё про перевыборы, которое устроили некие политсилы, а каким-то образом заставить эту власть делать то, что требует общество. А перевыборы досрочные... Ну перевыберем "на арене всё те же" и что?
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они все "не так"! но как правильно, ни одна с... не знает!!!
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Путлер узнает,что такое-"круглосуточно" и "не вынимая".
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Коррупция в Украине укрепилась и подняла ставки

Препарирование феномена постсовковой власти в ее украинском воплощении продолжается. В предыдущем материале мы рассуждали о «договорняке» как институализации олигархического правления. Теперь черед разобраться с механизмом, обеспечивающим сверхъестественную выживаемость политико-бизнесового класса, который, согласно Марксу, пора именовать эксплуататорским.

Общепринятого названия для этого механизма пока не существует. Инсайдеры в обиходе употребляют выражение «обилечивание». На мой взгляд, оно вполне точно описывает явление.

Даже избиратели уже заметили, что выборы в Украине лишь слегка обновляют публичный состав власти и окучиваемого ею бизнеса. Хотя, учитывая, что во власть у нас рвутся, чтобы растолкать себе место у бюджетного вымени, то вроде бы должна быть полная сменяемость - с непременными разоблачениями и посадками. Но почему-то ключевые украинские фигуры - сплошь куклы-неваляшки и чернильницы-непроливайки.

Все дело в том, что крутые тачки и самолеты, усадьбы с подземными кладохранилищами, отдохновение на запредельных курортах и прочее прожигание украденного - лишь внешняя функция нашей олигократии. Есть и другая, скрытая - аккумулирование финансового ресурса.

Потому что при смене политической власти в министерства и ведомства приходят новые руководители. И те «бывшие», которые хотят остаться или, как минимум, не слишком пострадать, «покупают себе билеты в новую жизнь»: заносят свежему руководителю. Причем, не в конвертах - не поместится. И даже чемоданы не всегда выручают, все чаще прибегают к офшорным трансакциям - у сволочей благосостояние растет неуклонно.

Подчеркиваю: речь не о покупке должностей - это немножко другое, а о том, что присосавшиеся платят за то, чтобы остаться. И чтобы все осталось по-прежнему.

Система «обилечивания» за последние десять лет стала тотальной. Она существует на региональном и национальном уровнях во всех структурах, но особое развитие получила в силовых и ресурсных ведомствах.

У силовиков - вообще до цирка доходит. Назначили одного начальника - всех заметных в ведомстве «обилетил» и тут его сняли. Второй зашел, тоже «обилетил». И тоже сняли. Третий - аналогично: ответственные работники ведомства приобрели недешевые «билеты» для продолжения дерибана, у каждого в служебном сейфе заранее отложено, никто не возмущается, все чинно-благородно.

И лишь на четвертом назначенце процесс прервался. Или деньги закончились.

Характерно, что «обилеченные» уже работают не на общество, не на свое ведомство. Даже не на своего начальника, а исключительно на себя - они же «честно купили» такое право. Более того, «обилечивающий» начальник вынужден вытягивать из дерьма «обилеченых» - вспомните В.Шокина и «бриллиантовых прокуроров».

В рамках этой системы пост Президента Украины вдруг обретает особый смысл, оправдывающий фанатичное стремление к нему всех украинских политиков: Президент - самый главный кондуктор, тот, кто «обилечивает» олигархов.

Все эти Батурина, «Больницы будущего» и прочие затеи В.Ющенко - это тривиальное «обилечивание».

В.Янукович вознамерился охватить всех и каждого, он даже своего породителя Л.Кучму через его зятя «обилетил». Понятно, что его правление продлилось недолго.

И П.Порошенко сейчас занят абсолютно тем же, только цену за «билеты» ломит несусветную, спросите у И.Коломойского. А остальные сопят, но с кондуктором пока не спорят.

Соответственно, после Революции Достоинства система не была уничтожена. Наоборот, укрепилась и подняла ставки. Сейчас размеры «обилечивания» по стране - 10-15% от ВВП, то есть, речь о теневой сумме свыше миллиарда долларов.

Спрашивается, какое очищение власти возможно при такой исправно функционирующей системе? Какое переучреждение страны, пресечение коррупции, верховенство закона?

«Обилечивание» - в основном, украинское изобретение. В прочих постсоветских странах при смене элит главный фактор - воля царствующего правителя. В той же РФ чиновникам, судьям и прочим в страшном сне не приходит идея за деньги противоречить руководящей линии - можно потерять все и сразу. Включая голову.

А в Украине - можно! Во время войны никто не боится за мзду освобождать врагов Украины прямо из зала суда. А потом эти «обилеченные» враги сохраняют высокие государственные должности. Или перемещаются по горизонтали.

Кто его знает, может, климат у нас такой или черноземы с хрущами влияют... Но билетный компостер щелкает без остановки.

Воруют, откупаются, снова воруют, чтобы откупиться - замкнутая система за общественный счет. Чужие здесь не ходят - только родственники и доверенные лица.

Что там Мидас, обращавший все в золото в пропорции один к одному? Так, кустарная ювелирка. А наши чиновники способны превратить орган по борьбе с коррупцией в источник коррупционного дохода. Вот где философский камень и трансмутация элементов!

Поэтому важнейшей задачей гражданского общества при ближайшей смене власти - это жестко пресечь систему «обилечивания». Не дать воспользоваться украденным для самосохранения и самовоспроизведения коррупционных уродов.

И здесь должен эффективно сработать такой неприметный орган как Финмониторинг Украины. Сейчас он функционирует в «спящем режиме», выполняя отдельные пожелания внешних партнеров, а также внутренние «коммерческие» заказы, когда надо отыскать финансовый компромат на бизнесовых или политических конкурентов.

А должен вести скрупулезных учет всех перемещений средств в политико-чиновной среде, чтобы новая власть могла сразу же прихватить всех «бывших» за самое чувствительное место - за кошелек.

И безжалостно конфисковать все, что имеет признаки незаконности. По упрощенной судебной процедуре в бюджет страны. Не только у представителей власти, но - главное - у их ближних и дальних родичей, любовниц/любовников, водителей и прочих доверенных лиц аж до седьмого колена! Тем более, что уже в е-декларациях, превратившихся в разговорный жанр, немало полезного, а уж вкупе с данными Финмонмторинга, которому охотно помогут финансовые разведки мира - просто праздник экспроприатора!

Главное - не дать в очередной раз воспользоваться украденным и откупиться, по факту сохранив на шее страны коррупционную гирю, не позволяющую выплыть в цивилизованною жизнь. Пусть лучше какие-то конфискованные поместья развалятся от заброшенности, чем в них будут и дальше роскошествовать «обилеченные хозяева жизни». И потешаться над воюющим на фронте «лохократом».

Не надо их всех на зоны - места не хватит. Надо изъять средства на покупки «суперсчастливых билетиков», делающих жулье институционально бессмертным. А грамотная конфискация - она как раз и сломает кощееву иглу нашей клептократической власти.

И на будущее имеется достаточно простой рецепт от «билетной мафии»: пришел человек на госслужбу - обязан перевести все средства своей семьи в гривны и положить в уполномоченный госбанк. Все, включая наличность из-под матраса. И любые получаемые доходы - туда же, на гривневый счет в госбанке. Если после обозначенного срока Финмониторинг находит средства госслужащего в другой валюте где угодно по миру - в доход государства и соответствующее публичное разбирательство.

Именно так представители власти окажутся на равных с остальными гражданами. И вот тогда можно ожидать и стабильность гривны, и надежность банковской системы.

Никто не пойдет во власть, говорите?

Ерунда это! В нормальную, неклептократическую систему за нормальную зарплату и социальные гарантии пойдут энергичные амбициозные люди, стремящиеся продемонстрировать свою полезность для общества и страны. Вписать, так сказать, свою страничку или абзац в учебник истории Украины. А не занять очередь к «билетной кассе».

Александр Кочетков
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Только массовые отстрелы. Перестрелять как минимум половину,кто был у власти,остальным навсегда запретить занимать руководящие должности. Закрепить это законодательно.
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"Комок нервов" из белого дома подкрадывался к пукену неумолимо. Пукен уже ощущал его внутри
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все это треп.... трамп сидит на крепком компромате у пуцена
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А еще он сидит на героине и иногда на мелании
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Каддафі теж натякав, що давав хабарі Саркозі та іншим європейським очільникам - чим закінчилось? Калаш в дупу і кортка черга.
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Я так понимаю: козни Абамки с обосцанными подъездами рашисты очень скоро будут считать детскими шалостями.
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Думаешь надругательство над )(уйлом войдёт у Трампа в привычку ???
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Надеюсь и верую. адепт секты насилия над хуйлом.
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та не...штаты так не делают.они просто сделают так,шоб его нагнули сами рабсияне
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Да.. это белый писец... Но что бы так? Клонирование? Белеый Медведа и писец...???
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Ой млять,шо вы тут все ссытесь от радости? Трамп такое же чмо тупорылое и с такими же тупыми амбициями,как и карликовая крыса. Может и войну с парашкой устроить,а может и взасос целоваться. нам только от этого НИКАКОЙ пользы.
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Сомневаюсь, что рашка добровольно выйдет с Донбасса, не говоря уже о Крыме. Санкции-шманкции, для людей не брезгующих жрать с помойки, что дохлому компресс,а нефть пошла в рост, благодаря таракану.
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паРашка добровольно никогда не уходила(афган, ссср) но как показывает история она с маниакальным садизмом любит получить по сусалам, а потом обосравшись и обьявив это победой тихонечько свалит и с Донбасса и с Крыма, но все равно будет поздно, процесс образования новых республик на территории паРашки уже запущен.
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Откуда ты взял что нефть пошла в рост??? На сей момент брент 55.15$ Hикаких резких скачков и не сей тут панику
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Касательно хилых санкций, которіе к тому же - на волоске, ты прав.
А вот с главным, где "смерть Кощея"(с), с нефтью - принципиально нет.
С 55-60$ рентабельной становится сланцевая нефть. Плюс, альтернативы намечаются.
Поэтому коридор 55-60$ и есть реалии. Который никак не спасают хуйло
Правда, "смерть Кощея" - это среднесрочная перспектива. Потому и самим нужно, самим...
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Якось так.https://www.facebook.com/sergyermakov/videos/361903857509763/
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Мужики гутарят - расейский авторитет Вован питерский ноне шибко запечалился, што не
подумамши толком поставил сваво дружбана Трампа смотрящим по Америке. А таперича он
сам открылся своим корешам, што надобно было ему ставить туды старушку Хилю, тихую и
безвредную бабу. Такие вот делы, робяты ...
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Так что? Скоро царь Вова может родить рыжего мальчика?
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Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Сергій Пашинський вважає незаконним рішення суду про визнання потерпілим В'ячеслава Хімікуса, в якого він стріляв напередодні Нового року. Про це він сказав журналістам у Києві у вівторок.

"(Рішення) ухвалила суддя... яка Портнова (колишній перший заступник голови АП Андрій Портнов) знімала з розшуку міжнародного. Ми сьогодні звернулися до Вищої ради правосуддя - вона порушила закон. Думаю, реакція має бути у рамках закону", - заявив Пашинський.(с)
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Я хрен знаю, шо это за баба-судья, но то что Пашинский неправ, это- точно. Но! Это никому неинтересно. И хороших новостей, на сон грядущий- я не узрел.
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стали известны подробности переговоров трампа и обама при передачи власти

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"Но весь драматизм заключается в том, что, вероятно, в скором времени Путин узнает о "медведе" в Белом доме, раздражение которого может стоить очень дорого"Источник: http://censor.net.ua/n426885
и сможет увидеть на конец, как выглядит настоящий "медведь", а не та "облезлая еб@нутрия", которой мнит себя х@йлораша...
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"а Кремль не выплатит миллиарды долларов за нанесенный ущерб.
Источник: http://censor.net.ua/n426885"

До сих пор это не звучало из уст представителей западных стран.
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Судя по реальным назначениям Трампа в своё ближайшее окружение пропутинских лизоблюдов.... свежо питание, да серится с трудом.

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Не знаю. Наше правительство подстилки США. А если вдруг Трамп договорится с Путиным? Че делать будете? Представляю, украинские сми будут другую силу ублажать)))
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Бла бла бла................
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Вероятно...
"Бабушка взяла газету и пошла на огород.
Вероятно - она будет срать
Потому что читать она не умеет..."
(с)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВероятно, в скором времени Путин узнает о "медведе" в Белом доме, - Atlantic Council
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