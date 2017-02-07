Вероятно, в скором времени Путин узнает о "медведе" в Белом доме, - Atlantic Council

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В Ялте к лету обещают запустить образцово-показательный крематорий
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Эхххх... А я ей даже поверил.
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Нужен человек. Реальный человек с именем и фамилией, который сможет посадить, расстрелять, добиться принятия и выполнения законов и т.д.
Вы такого человека видите? Я пока вижу в авангарде рвущихся в кресло президента только подобных тому же, который сидит там сейчас(нюансами разве что отличающихся). Менять одно на другое на выборах согласно законодательству - это одно. Но зачем менять одно на другое, такое же, на досрочных - я не понимаю.
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Или по беспределу? Так это тоже не лучший выход.
Моё видение -это не вытьё про перевыборы, которое устроили некие политсилы, а каким-то образом заставить эту власть делать то, что требует общество. А перевыборы досрочные... Ну перевыберем "на арене всё те же" и что?
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Препарирование феномена постсовковой власти в ее украинском воплощении продолжается. В предыдущем материале мы рассуждали о «договорняке» как институализации олигархического правления. Теперь черед разобраться с механизмом, обеспечивающим сверхъестественную выживаемость политико-бизнесового класса, который, согласно Марксу, пора именовать эксплуататорским.
Общепринятого названия для этого механизма пока не существует. Инсайдеры в обиходе употребляют выражение «обилечивание». На мой взгляд, оно вполне точно описывает явление.
Даже избиратели уже заметили, что выборы в Украине лишь слегка обновляют публичный состав власти и окучиваемого ею бизнеса. Хотя, учитывая, что во власть у нас рвутся, чтобы растолкать себе место у бюджетного вымени, то вроде бы должна быть полная сменяемость - с непременными разоблачениями и посадками. Но почему-то ключевые украинские фигуры - сплошь куклы-неваляшки и чернильницы-непроливайки.
Все дело в том, что крутые тачки и самолеты, усадьбы с подземными кладохранилищами, отдохновение на запредельных курортах и прочее прожигание украденного - лишь внешняя функция нашей олигократии. Есть и другая, скрытая - аккумулирование финансового ресурса.
Потому что при смене политической власти в министерства и ведомства приходят новые руководители. И те «бывшие», которые хотят остаться или, как минимум, не слишком пострадать, «покупают себе билеты в новую жизнь»: заносят свежему руководителю. Причем, не в конвертах - не поместится. И даже чемоданы не всегда выручают, все чаще прибегают к офшорным трансакциям - у сволочей благосостояние растет неуклонно.
Подчеркиваю: речь не о покупке должностей - это немножко другое, а о том, что присосавшиеся платят за то, чтобы остаться. И чтобы все осталось по-прежнему.
Система «обилечивания» за последние десять лет стала тотальной. Она существует на региональном и национальном уровнях во всех структурах, но особое развитие получила в силовых и ресурсных ведомствах.
У силовиков - вообще до цирка доходит. Назначили одного начальника - всех заметных в ведомстве «обилетил» и тут его сняли. Второй зашел, тоже «обилетил». И тоже сняли. Третий - аналогично: ответственные работники ведомства приобрели недешевые «билеты» для продолжения дерибана, у каждого в служебном сейфе заранее отложено, никто не возмущается, все чинно-благородно.
И лишь на четвертом назначенце процесс прервался. Или деньги закончились.
Характерно, что «обилеченные» уже работают не на общество, не на свое ведомство. Даже не на своего начальника, а исключительно на себя - они же «честно купили» такое право. Более того, «обилечивающий» начальник вынужден вытягивать из дерьма «обилеченых» - вспомните В.Шокина и «бриллиантовых прокуроров».
В рамках этой системы пост Президента Украины вдруг обретает особый смысл, оправдывающий фанатичное стремление к нему всех украинских политиков: Президент - самый главный кондуктор, тот, кто «обилечивает» олигархов.
Все эти Батурина, «Больницы будущего» и прочие затеи В.Ющенко - это тривиальное «обилечивание».
В.Янукович вознамерился охватить всех и каждого, он даже своего породителя Л.Кучму через его зятя «обилетил». Понятно, что его правление продлилось недолго.
И П.Порошенко сейчас занят абсолютно тем же, только цену за «билеты» ломит несусветную, спросите у И.Коломойского. А остальные сопят, но с кондуктором пока не спорят.
Соответственно, после Революции Достоинства система не была уничтожена. Наоборот, укрепилась и подняла ставки. Сейчас размеры «обилечивания» по стране - 10-15% от ВВП, то есть, речь о теневой сумме свыше миллиарда долларов.
Спрашивается, какое очищение власти возможно при такой исправно функционирующей системе? Какое переучреждение страны, пресечение коррупции, верховенство закона?
«Обилечивание» - в основном, украинское изобретение. В прочих постсоветских странах при смене элит главный фактор - воля царствующего правителя. В той же РФ чиновникам, судьям и прочим в страшном сне не приходит идея за деньги противоречить руководящей линии - можно потерять все и сразу. Включая голову.
А в Украине - можно! Во время войны никто не боится за мзду освобождать врагов Украины прямо из зала суда. А потом эти «обилеченные» враги сохраняют высокие государственные должности. Или перемещаются по горизонтали.
Кто его знает, может, климат у нас такой или черноземы с хрущами влияют... Но билетный компостер щелкает без остановки.
Воруют, откупаются, снова воруют, чтобы откупиться - замкнутая система за общественный счет. Чужие здесь не ходят - только родственники и доверенные лица.
Что там Мидас, обращавший все в золото в пропорции один к одному? Так, кустарная ювелирка. А наши чиновники способны превратить орган по борьбе с коррупцией в источник коррупционного дохода. Вот где философский камень и трансмутация элементов!
Поэтому важнейшей задачей гражданского общества при ближайшей смене власти - это жестко пресечь систему «обилечивания». Не дать воспользоваться украденным для самосохранения и самовоспроизведения коррупционных уродов.
И здесь должен эффективно сработать такой неприметный орган как Финмониторинг Украины. Сейчас он функционирует в «спящем режиме», выполняя отдельные пожелания внешних партнеров, а также внутренние «коммерческие» заказы, когда надо отыскать финансовый компромат на бизнесовых или политических конкурентов.
А должен вести скрупулезных учет всех перемещений средств в политико-чиновной среде, чтобы новая власть могла сразу же прихватить всех «бывших» за самое чувствительное место - за кошелек.
И безжалостно конфисковать все, что имеет признаки незаконности. По упрощенной судебной процедуре в бюджет страны. Не только у представителей власти, но - главное - у их ближних и дальних родичей, любовниц/любовников, водителей и прочих доверенных лиц аж до седьмого колена! Тем более, что уже в е-декларациях, превратившихся в разговорный жанр, немало полезного, а уж вкупе с данными Финмонмторинга, которому охотно помогут финансовые разведки мира - просто праздник экспроприатора!
Главное - не дать в очередной раз воспользоваться украденным и откупиться, по факту сохранив на шее страны коррупционную гирю, не позволяющую выплыть в цивилизованною жизнь. Пусть лучше какие-то конфискованные поместья развалятся от заброшенности, чем в них будут и дальше роскошествовать «обилеченные хозяева жизни». И потешаться над воюющим на фронте «лохократом».
Не надо их всех на зоны - места не хватит. Надо изъять средства на покупки «суперсчастливых билетиков», делающих жулье институционально бессмертным. А грамотная конфискация - она как раз и сломает кощееву иглу нашей клептократической власти.
И на будущее имеется достаточно простой рецепт от «билетной мафии»: пришел человек на госслужбу - обязан перевести все средства своей семьи в гривны и положить в уполномоченный госбанк. Все, включая наличность из-под матраса. И любые получаемые доходы - туда же, на гривневый счет в госбанке. Если после обозначенного срока Финмониторинг находит средства госслужащего в другой валюте где угодно по миру - в доход государства и соответствующее публичное разбирательство.
Именно так представители власти окажутся на равных с остальными гражданами. И вот тогда можно ожидать и стабильность гривны, и надежность банковской системы.
Никто не пойдет во власть, говорите?
Ерунда это! В нормальную, неклептократическую систему за нормальную зарплату и социальные гарантии пойдут энергичные амбициозные люди, стремящиеся продемонстрировать свою полезность для общества и страны. Вписать, так сказать, свою страничку или абзац в учебник истории Украины. А не занять очередь к «билетной кассе».
Александр Кочетков
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Да.. это белый писец... Но что бы так? Клонирование? Белеый Медведа и писец...???
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А вот с главным, где "смерть Кощея"(с), с нефтью - принципиально нет.
С 55-60$ рентабельной становится сланцевая нефть. Плюс, альтернативы намечаются.
Поэтому коридор 55-60$ и есть реалии. Который никак не спасают хуйло
Правда, "смерть Кощея" - это среднесрочная перспектива. Потому и самим нужно, самим...
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подумамши толком поставил сваво дружбана Трампа смотрящим по Америке. А таперича он
сам открылся своим корешам, што надобно было ему ставить туды старушку Хилю, тихую и
безвредную бабу. Такие вот делы, робяты ...
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"(Рішення) ухвалила суддя... яка Портнова (колишній перший заступник голови АП Андрій Портнов) знімала з розшуку міжнародного. Ми сьогодні звернулися до Вищої ради правосуддя - вона порушила закон. Думаю, реакція має бути у рамках закону", - заявив Пашинський.(с)
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Я хрен знаю, шо это за баба-судья, но то что Пашинский неправ, это- точно. Но! Это никому неинтересно. И хороших новостей, на сон грядущий- я не узрел.
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и сможет увидеть на конец, как выглядит настоящий "медведь", а не та "облезлая еб@нутрия", которой мнит себя х@йлораша...
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Источник: http://censor.net.ua/n426885"
До сих пор это не звучало из уст представителей западных стран.
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"Бабушка взяла газету и пошла на огород.
Вероятно - она будет срать
Потому что читать она не умеет..."
(с)
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