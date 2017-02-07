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Теги: бедность (230) продукты (1410) Россия (68655) продовольствие (160)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В 2017 году в России введут продуктовые карточки для бедных: "это будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения"

Программа продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения будет реализована в России уже в этом году. Россияне будут получать карточки с баллами, которые смогут обменять на продукты.

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На московии появятся продуктовые карточки
Выдавать их будут по карточным карточкам (которых мало)
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Продовольчие карточки для бедных да еще при такой корупции их точно не все увидят а только маленькая часть бедных а остальные разойдуться как среди всех остальных как дефицитный товар в 80 годах .Это просто расчитано на пропаганду что мол путин как может так и спасает бедных -своих будующих избирателей бо когда уничтожают продукты питания бульдозерами и в то же время говорить про продуктовые карточки для бедных то это по крайнет мере смотрится цынично -если Х-ЙЛО беспокоится так за бедных то почему он не раздает импортные продукты им а берет их и уничтожает эти продукты -точно рашу умом не понять.
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ну ты то скатина козломордая не сдохнеш с голодухи, тебя, вЯликую, блинчиками с лопаты накормят по талонам. Импортозамещение блеать, расеявстайотскален
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Рашу умом не понять.
Что там понимать. Раша не производит продуктов поэтому и давят импортные продукты в воспитательных целях.
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Как вкусен / пармаджано/ , кусочек САЛА , когда кацап его не жрёт!
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Не, а чего вы прикалываетесь? Это фигня. Орда это переживет.
Хотя Х знает как....)))))

В 90-е из Украины на москву продуктовые поезда ездили, сало, картошка, моркошка, лукчОк, бурячОк, яйки, млеко)))))) Да и амеры этих "вЯликих" подкармливали.

Но это было тогда - сейчас у них импортозамещение, нехай жрут тот лопух, который у них умудряется вырастать в два человеческих роста.

А вот то что им там безлимитный Инет отменяют, это да... Хотя, внароссии интернетом пользуются в больших городах, а жрать хотят и в городах и в селах. Посмотрим кто кого начнет жрать "за путина"))))))))))
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Да уж в сссру были трудопалочки для работяг, а в Рашке теперь трудобаллы на карточке!
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АКЦИЯ 2017 год на Рабссии!
1. квартал 2017 : Настучи на соседа и получи бонусы на свою продуктовую карту!
2. квартал 2017 : Сооруди самый большой памятник из фекалий сфотографируйся с ним и стань участником GOLD KLUB и держателем именной ЗОЛОТОЙ ПРОДУКТОВОЙ КАРТЫ !
3. квартал 2017: Накапливай баллы при посещении мусорных баков, и получи в подарок целый килограмм КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ !
4. квартал 2017 : Повесь себе на лоб фразу "ТРАМП ЧМО" и получи возможность побывать в местах уничтожения санкционки 2014 года !
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Зато кацабыдлятина дедовоиватели на всех форумах в инете расказывают какие все багатые в рациюшке, как там харашо жить, Дипардье даже к ним приехал,правда потом сьебался... но то такое..А тут такой обсерон..карточки вводят, для бедных?? Для каких бедных чмошники винторогие?? Вы ж визжали о вставании с кален третий рим...сука твари нестираные..
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Сссука!!! А отравился то чем? Шампанским с непривычки?
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Дело в том, что козломордых хоть дустом трави, они всё равно будут глотки рвать за их режим. Карточки это что - вон Сралин их миллионами, как тараканов, уничтожал, и что? Лучший рюзький всех времён и народов! Так что ожидать что всё это как-то повлияет на ситуацию в паРаше, не приходится.
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Да не подохнут кацапы с голодухи---у них нефти, газа полно, будут кушать их...
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Спочатку давлять гусеницями яблука і сир, а потім вводять продуктові карточки ? Дебіли , бля...
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Верх безумия, реально такие мнения на Украине)))))) Пипец.
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Всё это великая победа! у ватников появится новый праздник!!! каждый месяц гарантированно можно будет пропить продуктовые талоны, жажда-ВСЁ, жратва ГОВНО! впрочем как и вся никчемная жизнь большинства русских ванюш жадно лакающих все виды горючих жидкостей, в надежде тупо понять нахрена их мать родила.
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И нам надо с такими ценами карточки. Скоро за еду работать люди будут. Еще год лежания под штатами и все - приехали переможці.
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В нормальной стране народ сам себя кормит без особого участия государства.
А в этой стране государство никогда не давало свободно развиваться производителю продуктов питания. Государство здесь всегда было пятым колесом в развитии общества, занятым именно распределением и именно по карточкам.
В результате - до сих пор дифицит продуктов при огромных заброшенных территориях.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ 2017 году в России введут продуктовые карточки для бедных: "это будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения"
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