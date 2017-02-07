В 2017 году в России введут продуктовые карточки для бедных: "это будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения"

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, Владимир Котов 0fa42e3d
, 1BetarD
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, Max Tik
, Yaroslav Vinnitsa
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, Иван Драганчук
, Гуцул Рой
, Джон Кроутер
, Другua
, Kaba Mota
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, andrey andreev 18d8e7ad
, молодой рабочий
, Луиза Тумбочкина
, Garsia UA
, Svirepiy_Bublik
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, cave
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, CА
, Alexandr Slavich
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, maravillo
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, Аль Капучіно
, uaixovi4
, Иван Афанасьев
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, Oksana Pavlusova
, Viva la Vida
, Глеб Жеглов 2578b002
, Boris Markoni 54285e93
, Trikimees
, Юрий Креведко
, belge
, Володимир Шевченко 805b5da6
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, delo delo
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, Радуга
, I Am 644f2298
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, Великая Исландия
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, Patriot2015
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, Lvbnhj
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, Murlin Murloff
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, orionemc2 a7fce8b3
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, Nikol Pricol
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, viktor schröder
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, Мойша Щлёмович
, UApatriotUA
, Ago Tuul
, Igor Moiseenko
, Kucher
, trolik
, gassab
, Максим Исаев
, V-roma
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, Юра Сюзик
, Влад Кусков 099ecdc1
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, Георгий Иванов db24279b
, Корсунский
, Zushaua
, Мессия
, Геннадій Бикодір adb80589
, Dmitriy Berezenko
, Виктор Бос
, Alex Dolin 5390fec5
, Андрей Шевченко 73396fdd
, победа за нами100
, Константин Антонов c55cbf38
, чтец
, Wevelsburg
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Kozak_Vasil
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Сергей Кириченко ba0ce3f3
, Дмитрий Кресович
, Антимусор
, darkmonth
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Выдавать их будут по карточным карточкам (которых мало)
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Что там понимать. Раша не производит продуктов поэтому и давят импортные продукты в воспитательных целях.
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Хотя Х знает как....)))))
В 90-е из Украины на москву продуктовые поезда ездили, сало, картошка, моркошка, лукчОк, бурячОк, яйки, млеко)))))) Да и амеры этих "вЯликих" подкармливали.
Но это было тогда - сейчас у них импортозамещение, нехай жрут тот лопух, который у них умудряется вырастать в два человеческих роста.
А вот то что им там безлимитный Инет отменяют, это да... Хотя, внароссии интернетом пользуются в больших городах, а жрать хотят и в городах и в селах. Посмотрим кто кого начнет жрать "за путина"))))))))))
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1. квартал 2017 : Настучи на соседа и получи бонусы на свою продуктовую карту!
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А в этой стране государство никогда не давало свободно развиваться производителю продуктов питания. Государство здесь всегда было пятым колесом в развитии общества, занятым именно распределением и именно по карточкам.
В результате - до сих пор дифицит продуктов при огромных заброшенных территориях.
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