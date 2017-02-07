Чешские работодатели просят правительство упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины

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У нас тут в Украине было не реально заработать на квартиру и за 5 лет.
Пиво в Чехии настоящее пиво, у нас дерьмо.
Чехи уже тогда жили офигенно, по сравнению с нами. Тогда был у них Гавел президент, у нас вор Кучма. Чехи уже тогда ездили по Европе без проблем. Сравнивал наши цены и ихние. На продукты цены были одинаковые, что у нас, что у них, но у чехов зарплаты были выше наших на порядок.
Ворья у них было меньше, и олигархов вообще не было.
Наших в Чехии тогда было море, большинство нелегально. Особенно много было с Закарпатья, они ближе всего к Чехии.
У нас на железярке был даже профсоюз у чехов. Проходя по коридору вижу обьявление от профсоюза - "Кто желает в воскресенье сьездить в Вену, обращайтесь в профком"
На следующей неделе уже выделяли автобус в Будапешт..
думаю, классно чехам, возят их за полцены в соседние страны... А у нас профсоюз даже путёвок на море не давал.
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Друг так и сделал. Зарплата росла и уже в середине 2000-х годов он зарабатывал до тысячи долларов. Правда часто работали и в субботу.
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так вот очень запомнился момент. Сидим в "господе" (кто был в Чехии то знает, что это такое).
Бухаем пиво. Разговорились с чехами. О быте, о жизни. Сказал чехам свою зарплату на заводе у нас в Украине... Тот немного офигел. Этот чех был трактористом. Запомнился на всю жизнь его ответ.
Его фраза - "за такие деньги, за такую зарплату как у вас, я даже не вставил бы ключ в замок зажигания, тем более не работал бы за эти деньги".
До сих пор помню...
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ВОТ БЛИН ЭТО ЧТО Ж ОНИ ВЫИСКИВАЮТ ТО: ВЕДЬ ПРОВЕРИТЬ НЕСУДИМОСТЬ И КРЕДИТНУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗА НЕДЕЛЮ МОЖНО. ДОГАДЫВАЮСЬ ПСИХУШКУ И НАРКОШУ ДИСПАНСЕР - ТАК ЭТО РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЧТО ТУТ ХОРОШЕГО?
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О чем дальше можно говорить?
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Сериал "Викинги" - сага о настоящих туристах
Смотрю сериал "Викинги". Ну, нормально, бодрит. Исторически они там намешали, конечно, но смотреть интересно. Если кратко, то в центре Рагнар Лодброк - известный герой скандинавских саг. Его можно охарактеризовать как туриста средних веков, который предпочитал формат "all inclusive", т.е. все, что попадалось на его пути было включено в сферу его интересов. Рагнар был очень любознательным и ему нравилось познавать новые земли, женщин, а познав забирать домой магнитики, чаще всего в форме церковной утвари, монет и рабов. Рагнару везло, что другие викинги тоже были в душе туристами, потому они с удовольствием отправлялись с ним в шоп-тур. Особенно предпочитали Британию и Францию. В особом почете был Париж, в отношении которого уже в те времена действовал принцип "увидеть Париж и умереть".
Умирают в сериале много и что называется от души. Благо туризм в те времена был хобби затратным и опасным.
Привлекательны в сериале и женщины. Их много, они красивые и доступные. Понятие "шведская семья" сформировалось уже в те годы. Грешили много и со вкусом, но за вкусы часто приходилось платить жизнью.
В сериале хорошо раскрыто понятие "эдипова комплекса", им страдали практически все герои. Если бы Фрейд был жив, то он бы наслаждался.
Есть там и украинская линия. Глядя на козацкие чубы, веночки на головах девушек , "чайки" викингов, понимаешь, что пращуры наши наследили и там. Кстати, Русь вспоминают там в контексте как с Троещины съездить чего-то отжать на Борщаговку. Ну типа зажопье, где есть развлечения, но лучше в центр - в Лютецию, там больше лохов и хороших магазинов.
В общем, если вы любите туризм и хотите посмотреть как оно было в те времена, то посмотрите сериал "Викинги".
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