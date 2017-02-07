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Теги: работа (382) Чехия (758) рабочие (45)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Чешские работодатели просят правительство упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины

В Чехии требуют упростить въезд в страну для квалифицированных кадров, в частности - для украинцев. Чешские работодатели заявляют, что им нужно вдвое больше специалистов технических специальностей из Украины.

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Страховка 4000 в месяц ???? А я думал , что 1200 крон для работника .У меня в платёжке 1200 крон страховка - это по закону. На польских визах в Чехии делать нечего. Они не легализируются .
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и за 4000 в месяц, это как жрать надо? Я зарабатывал по 23 000 крон чистыми
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23 000 - это супер ! ! Вам может и мистр на стройке позавидовать он зарабатывает 25 000 . Строительные специальности сейчас перебираются в Германию , денег там больше и работы.
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вы не забывайте, что у него вычитают около 40 % налогов, а на польских нет. Я на заводе зарабатывал больше чехов, но и работают они по 8 часов, а я по 12. Да и у них пенсия идет, а мне нет
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Был в Праге на заработках в 1996-97 годах . Работал на "железярке" в Прумставе. Резал арматуру. Заработал тогда на квартиру за год. Купил двухкомнатную, правда в хрущёвке.
У нас тут в Украине было не реально заработать на квартиру и за 5 лет.
Пиво в Чехии настоящее пиво, у нас дерьмо.
Чехи уже тогда жили офигенно, по сравнению с нами. Тогда был у них Гавел президент, у нас вор Кучма. Чехи уже тогда ездили по Европе без проблем. Сравнивал наши цены и ихние. На продукты цены были одинаковые, что у нас, что у них, но у чехов зарплаты были выше наших на порядок.
Ворья у них было меньше, и олигархов вообще не было.
Наших в Чехии тогда было море, большинство нелегально. Особенно много было с Закарпатья, они ближе всего к Чехии.
У нас на железярке был даже профсоюз у чехов. Проходя по коридору вижу обьявление от профсоюза - "Кто желает в воскресенье сьездить в Вену, обращайтесь в профком"
На следующей неделе уже выделяли автобус в Будапешт..
думаю, классно чехам, возят их за полцены в соседние страны... А у нас профсоюз даже путёвок на море не давал.
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у меня мастер был на работе, за два года купил квартиру и мебель.
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Я тогда только женился, не хотел жить у родителей жены. остро стоял жилищный вопрос. Поэтому и вынужден был поехать на заработки. Заработал на квартиру и вернулся через год... Хотя нужно было остаться и ещё немного заработать...
Друг так и сделал. Зарплата росла и уже в середине 2000-х годов он зарабатывал до тысячи долларов. Правда часто работали и в субботу.
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у меня такая же ситуация. Никогда бы не поехал, если бы мог купить квартиру на з/п в Украине. Хочется жить в своем жилье и создать семью....
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был то же на заработках в Чехии давно.
так вот очень запомнился момент. Сидим в "господе" (кто был в Чехии то знает, что это такое).
Бухаем пиво. Разговорились с чехами. О быте, о жизни. Сказал чехам свою зарплату на заводе у нас в Украине... Тот немного офигел. Этот чех был трактористом. Запомнился на всю жизнь его ответ.
Его фраза - "за такие деньги, за такую зарплату как у вас, я даже не вставил бы ключ в замок зажигания, тем более не работал бы за эти деньги".
До сих пор помню...
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вася п . У них другие стандарты жизни . В чехии если у вас нету пенсии больше 10 000 крон или родствеников , котрые вам оплотят дом престарелых , то вы будете доживать в жутких условиях , социальная служба здесь самая притыряная. А купленую квартиру и взятую в кредит , ты можешь потерят так за пол года , просто заболев . После мытарств и признаний персональным банкротом , ты бомж , а твоя квартира снова в продаже. У цыгана , котрый простоял целую жизнь на бирже труда, пенсия будет выше , чем у полицейского со стажем работы - это не трёп .
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Квалифицированная работа, - для украинцев, а удел кацапов и кацапок, - унитазы драить и в борделях ногами дрыгать.
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"Если чешский работодатель отправляет приглашение на работу, то нужному ему специалисту назначат интервью только на август. Немыслимо, что надо 8 месяцев ждать, пока вашего работника проверят и впустят в страну", -Источник: http://censor.net.ua/n426878
ВОТ БЛИН ЭТО ЧТО Ж ОНИ ВЫИСКИВАЮТ ТО: ВЕДЬ ПРОВЕРИТЬ НЕСУДИМОСТЬ И КРЕДИТНУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗА НЕДЕЛЮ МОЖНО. ДОГАДЫВАЮСЬ ПСИХУШКУ И НАРКОШУ ДИСПАНСЕР - ТАК ЭТО РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЧТО ТУТ ХОРОШЕГО?
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Верится, но всё равно психушка у нас остаётся карательным органом, к сожалению до сих пор как ни крути, а ваше обращение с пустяковой бессоницей или депрессией, может Вам аукнуться неприятностями в будущем
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Да там зарплаты такие платят что и здесь можно найти. Если только эмигрировать туда то да , а так только язву желудка заработаешь
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та ладно.Я работаю на заводе, получал около 900 евро. Где мне с двумя высшими , юридическим, экономическим с отличием работать на 900 евро? При этом я проработал 5 лет в уголовном розыске. Криминал не предлагать! Где мне найти работу , чтоб заработать на квартиру?
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Иди найди работу у нас в 1000 евро (средняя зарплата в Чехии)... У нас средняя зарпалата 130-150 евро. Солдаты на фронте, рискуя жизнью, получают у нас по контракту 300 евро.
О чем дальше можно говорить?
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Чехи хитрые. это признак ума. а мы хитрожопые признак глупости. Господи прости, что скажешь... квалифицированных им подавай, во как зажрались!
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Иван, ты лучше спроси зачем проверять человека 8 месяцев, если это можно сделать за 3 месяца. Или искать лишний способ не пустить человека в страну, вот чем чехи и занимаются: ведь нарыть о тебе информации в два счёта можно, а можно рыть 8 месяцев когда ты обращался с головной болью, бессоницей или у вас подагра? Короче они и сами не знают чего хотят....С одной стороны и колится впустить и не хочется...
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да в статье неправда. Чехия не выдает рабочие визы россиянам и украинцам вообще, хотя все работают
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нелегально значит. Может так и лучше, чем терпеть, когда будут рыться в Вашем "грязном белье" посторонние люди и выкладывать это на всеобщее обозрение
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ахаха, пока другие страны заманивают спецов, пидарасы Украинские спецов и молодежь выдавливают из этой жопы
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а что, тебя из жопы выдавить не удалось?..
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Юрий Романенко

Сериал "Викинги" - сага о настоящих туристах
Смотрю сериал "Викинги". Ну, нормально, бодрит. Исторически они там намешали, конечно, но смотреть интересно. Если кратко, то в центре Рагнар Лодброк - известный герой скандинавских саг. Его можно охарактеризовать как туриста средних веков, который предпочитал формат "all inclusive", т.е. все, что попадалось на его пути было включено в сферу его интересов. Рагнар был очень любознательным и ему нравилось познавать новые земли, женщин, а познав забирать домой магнитики, чаще всего в форме церковной утвари, монет и рабов. Рагнару везло, что другие викинги тоже были в душе туристами, потому они с удовольствием отправлялись с ним в шоп-тур. Особенно предпочитали Британию и Францию. В особом почете был Париж, в отношении которого уже в те времена действовал принцип "увидеть Париж и умереть".
Умирают в сериале много и что называется от души. Благо туризм в те времена был хобби затратным и опасным.

Привлекательны в сериале и женщины. Их много, они красивые и доступные. Понятие "шведская семья" сформировалось уже в те годы. Грешили много и со вкусом, но за вкусы часто приходилось платить жизнью.
В сериале хорошо раскрыто понятие "эдипова комплекса", им страдали практически все герои. Если бы Фрейд был жив, то он бы наслаждался.
Есть там и украинская линия. Глядя на козацкие чубы, веночки на головах девушек , "чайки" викингов, понимаешь, что пращуры наши наследили и там. Кстати, Русь вспоминают там в контексте как с Троещины съездить чего-то отжать на Борщаговку. Ну типа зажопье, где есть развлечения, но лучше в центр - в Лютецию, там больше лохов и хороших магазинов.
В общем, если вы любите туризм и хотите посмотреть как оно было в те времена, то посмотрите сериал "Викинги".
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Это наглое переманивание квалифицированных кадров. С чем останется Украина?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧешские работодатели просят правительство упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины
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