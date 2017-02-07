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Теги: футбол (3070) поддержка (329) военнослужащие (3248)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Пусть будет больше таких людей, как наш Роман", - бойцы ВСУ поблагодарили и поддержали Зозулю. ВИДЕО

Украинского футболиста и волонтера Романа Зозулю поддержали бойцы Вооруженных Сил Украины.

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Романе, велика подяка та пошана тобі!!! Слава Герою України!!!
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Провідна газета Іспанії виступила на захист Зозулі і не вважає його нацистом

За українського футболіста Романа Зозулю в його конфлікті з фанатами Райо Вальєкано вступилася найпопулярніша та найавторитетніша газета Іспанії El Pais.

Видання пише, що Зозуля не приховував своїх націоналістичних поглядів і виступав за ідею повернути Донбас збройним шляхом. Також він демонстрував своє позитивне ставлення до Степана Бандери, який хоч і є суперечливою фігурою українського народу, але не є нацистом (про що йдеться у підсумкових документах Нюрнберзького процесу - Ред.).
"Втім немає ніяких доказів, що Зозуля використовував нацистські символи. І він не відзначався расистськими чи антисемітськими висловлюваннями. На відміну від Паоло Ді Каніо, Зозуля не вітав фанатів фашистським жестом", - пише El Pais.
Газета зазначає, що пов'язувати українських націоналістів з нацистами - це стиль російської пропаганди.
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Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах

Донецький Шахтар намагається взяти під контроль діяльність своїх футболістів у соціальних мережах.
Шахтар вже винайняв PR-агентство, що з січня 2017 року проводить заняття з гравцями усіх команд Шахтаря, а особливо - з основним складом.

Футболістам розповідають, як поводити себе у соціальних мережах, що лайкати, і що репостити.
Дане новаторство у Шахтарі вирішили задіяти після скандалу зі своїм гравцем Віктором Коваленком.
Нагадаємо, що кілька місяців тому Коваленко, після відвідування госпіталю з пораненими бійцями української армії, написав в одній із соцмереж патріотичний пост, який пізніше видалив.
Як вже повідомляв Чемпіон, даний пост Коваленко видалив після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.
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Рома Зозуля- настоящий УКРАИНЕЦ! Дай, Бог, ему удачи и пусть Ангел всегда заслоняет его своим крылом от недобрых людей, от вражеской пули и дурного глаза. Живи, КОЗАЧЕ, и твори добро!!!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Пусть будет больше таких людей, как наш Роман", - бойцы ВСУ поблагодарили и поддержали Зозулю. ВИДЕО
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