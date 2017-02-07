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 Форум Украины(578018)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: выборы (21564) Германия (2639) посол (1052) Донбасс (12716) Райхель Эрнст Вольфганг (17)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ

Посол Федеративной республики Германия Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

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вот интересно, где нашли такого посла-умняшку, со встроенными примерами про выборы?!
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Вообще до сегодняшнего дня кто-то знал кто такой райхель? По-моему немчура решил попиариться. Может вместо штангенциркуля планирует? В Германии выборы скоро.
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Він про Кенінсберг говорить. Покористувалися німецьким і харе. Пора лапті плести.
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Порохатые на публику будут выпячивать грудь, выпендриваться, а в итоге молча сделают как на Западе решат.
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Войска на Донбассе должны быть одни Украинские и точка!
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Абсолютно не исключено, что это заказаная и скорее всего проплаченная провокация и очень жаль, что в такие сложные межгосударственные отношения втягивают дипломатов и тем более посла в Украине. А теперь этот прикупленный" будет что-то мямлить, что его не правильно поняли. Каждое действо должно иметь ответственность и наказание.
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Вот так вот.В Украине фашизм не проходит,только-гитлер капут.Прёте отсюда постоянно "восточные и западные имперцы" с битой мордой.Потому так люто нас и ненавидите.
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ЧМО он Шрёдерское. Такие уебаны должны в зулусии дипломатами быть, а не в Украине.
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Гансы слишком долго жили под оккупацией оттого и мозги у некоторых персохли
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Зондируется почва кремлевскими шнырями,наши уже тоже в открытую говорят,нет ни агрессии,ни оккупации,есть "эфективный контроль",ладно тука-сука продажняя,но теперь и бепепе вместе с КМ это подтверждают,так шо заявы этого штазивского подхуйловника как раз к стати и не спроста
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Эксперт о поддержке Запада:
Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Украина в конфликте с Россией должна рассчитывать только на собственные силы.
«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
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Бля, немцы уже открыто провоцируя-принуждают шоколада признать вооруженное вторжение российских войск в Украину.
Ибо Украину завалят такими исками из ЕСПЧ, что по ним будут рассчитываться наши внуки своими детьми!!!
Дебилы, неужели Вам всем это не понятно???

Люмпен ржет "Посол Германии - осел, бухой, агент путина"...

Это вы ослы если не понимаете очевидного!!!
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За военный налог можно смело подавать в ЕСПЧ - ведь военного положения не зафиксировано.
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Введение налога - это внутреннее дело государства, мало ли как его назовут - эта тема, однозначно, мимо.
И без этого есть много чего, но чего- не скажу.
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так нардепы не хотят такой закон принимать. При чем здесь порох?
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Не задавай мне глупый вопрос, на который сам знаешь реальный ответ...
Или ты к нам с Луны пожаловал?
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Он сказал то , что он сказал , и не нужно пытаться отбеливать им сказанное . А то вы как персонаж анекдота , где пьяный , ходивший на лево муж , предлагает жене самой найти ему оправдание .
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В том то и дело, что я рационально размышляю и предлагаю вам всем думать, а не, тупо, читать статьи, заголовки, и (!!!) мнения экспертов.
А по поводу мужа и жены, то это очень примитивный пример))))) Причем скажу так, что эта жена, с удовольствием и очень продуманно, найдет оправдание для своего пьяного и загулявшего мужа)))) Так как признать очевидное - ей будет бздешнинько и стремненько... Лицемерие, ложь и страх...
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Вот вы сейчас напоминаете эту примитивную жену , только у вас ещё , и мания величия .
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Серьезно, а по моему - это как раз вы и есть эта жена, которой муж, уже в открытую, тычет в рожу любовницу, знакомит, а она говорит "это все не правда, у нас в семье все хорошо"= "у нас нет войны, у нас АТО".
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Ход ваших мыслей настолько извилист , и алогичен , что только очень опытный психиатр может назначить лечение . Это же нужно иметь не человеческую фантазию , что бы в словах посла найти намёк на призвание АТО называть войной . Ну ничего , как там один персонаж говорил :
- И тебя вылечат !
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Посол глупец. пусть меняют его. условия были совершенно разные. там не убивали в тот момент немецких солдат и была добрая воля ссср. посол учи мат часть. а здесь убийство и агрессия.
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Увы, не в после дело. Голосующий западный обыватель тот же что и везде: пытается "и рыбку сьесть, ..." (выглядеть прилично) и с агрессором не дай Бог конфликтонуть

«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
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нет это понятно и я не спорю. так и есть как ты говоришь. но верховное руководство понимает то о чем ты сказал. не отдадут они Украину не отдадут. и здесь дело не в страхе как таковом, дело в идеологии которая сама их может развалить. вопрос прост, - вы защищаете Демократию или нет? если нет, мы все ложимся под советы или каждый своим путем.
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"верховное руководство понимает".
Оно-то понимает. Но. Оборотная сторона реальной(которая не "пидрахуевская") демократии в том, что избраемый зависит от чаяний лохтората. Каковы чаяния - читай выше. Поэтому предстоящие выборы в парламент Германии, и президентские во Франции ничего хорошего Украине не сулят. Точно так же, как и прошедшие в США - на радость хуйлу, которому развязали руки: разделяй, угрожай и влавствуй.

"не отдадут они Украину не отдадут"

Что тебе сказать... Если б нынешний "Минск1,2,... ?" не начинался именно в Мюнхене (символично), - я, м.б., в это бы поверил (сарказм и горькая шутка).
"Отдать" в прямом смысле слова - не отдадут, - да и не нужна хуйлу прямая оккупация, хуйлу нужен "Минск"(или как его назовут) целиком на его условиях. И Запад к этому готов.

Сказанное - не паника. Это реалии, которые нужно знать и учитывать: Украина в конфликте с Россией должна рассчитывать только на собственные силы. И на поддержку тех, кому раша угрожает аналогично
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Я не спорю с тобой и не переубеждаю. я то же реалист только смотрю дальше. и все просто - плевать! путин наступай. военное положение надо было вводить и воевать в Крыму. и об этом надо всегда помнить - или воюем или в плен сдаемся. не бывает третьего. да минск это плен. ты согласен? нет? да? так о чем наш диалог? ни о чем. но они пусть читают. читайте Господа на здоровье! читайте.
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Да, Минск, как его втюхивают - плен. Но многие раскладов(не в отношении "Минска", а в смысле позиции Запада) не понимают:
"Меркель - долой"(словно придет кто-то лучший)
"Трампу завтра - импичмент" (ага, завтра - непременно. И все изменится)
И привычно ждут, что кто-то придет и разрулит.
Поэтому читать нужно.

"или воюем или в плен сдаемся" - именно так.
И, если "воюем", хоть на первый взгляд кому-то и странно звучит, №1 - коррупция. С текущим уровнем которой Украине - не выжить
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мы с тобой единомышленники и понимаем одинаково и даже в одной плоскости. а знаешь почему? потому, что это экзистенциональный вопрос. вопрос жизни и смерти. и понимаем, иного не дано - или гордо в Вальхаллу или вечно в рабстве духовном и физическом.
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и Украина сейчас на первом рубеже, она защищает ее, эту Демократию. хоть сама бедолага и не знает, что это такое. но Вера ее, в то, что надо уходить из под протектората империи есть главенствующая идея на современном этапе и другой нет.
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По большому счету надо объявить это кацапское недоразумение персоной нон грата в Украине и выслать в 24 часа в столь любимую ему московию
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кто-то понял, что этот райхель объяснил в итоге??
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Элементарно: "делайте то, что потребует агрессор. Мы (Запад) с облегчением умоем руки"
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не, было интересно, как же он все-таки отбрешется. Что он имел в виду - и так понятно...
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Уже отбрехался. Стандартно: не правильно поняли.
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Меркель однако считает, что отзывать посла рано. Значит, просто проговорился. Тетя слегка пожурила и гут.
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Выборы на носу - соревнуются перед обывателем. Который как страус, привычно - головой в песок. И который, по большому счету, в этом мало отличается от отечественного лохтората.
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Ты ж теребонькаешь и ничего , все равно это рашке ничем не поможет , самым большим ударом по Украине могла бы стать экономически развитая россия а не страна победившей проституции с петухами из говна .
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Ага , мировой лидер по производству дебилов , я тоже так думал пару лет назад , не интересовался особо , а как копнули то кроме понтов и говна ничего и не оказалось .
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Так можно сказать про абсолютно любую местность на глобусе , в том смысле про распоряжаться , а про не нужно развиваться согласен , назад в первобытный строй шуруйте .
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Ребята, вы ВСЕ тут действительно думаете, что посол Германии просто так это ляпнул, по неопытности или глупости??? Нет, серьезно, вы ВСЕ тут так думаете?
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"Ребята" не думают, они надеются "Запад нам поможет".
Но надеяться в тек. раскладах можно только на себя, и на тех, кому так же угрожает российская агрессия.
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Вот это меня и поражает!!!!!!!!!!
Отсутствие, напрочь, осознанного анализа сказанного.
Для всех здесь пишущих, оказывается, два высказывание двух разных людей - это одно и тоже???
- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
И ни кто из здешних писунов не удосужился даже гипофизом пошевелить чтобы понять, в чем различия этих посылов, что и для чего посол Германии это сказал...
Офигеть...
И нахрена тогда этому люмпену демократия, свобода и независимость?
Темно, светло, понедельник, темно, светло, вторник... - это ваш удел.
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Тут думать не принято. Главное - картинок побольше.
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Это самокритика ? Ведь вы же тоже сюда пришли .
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Эти ребята так думают по долгу службы. А служат они в Минстець.
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Эти типа ребята так думают по долгу службы. А служат они в Минстець.
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Эти славные ребята так думают по долгу службы. А служат они в Минстець.
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- Чи можна сказати, що за останні роки російські позиції посилилися в Німеччині?
- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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А ШО следующие выборы в Германии будут под контролем российской армии?
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Між іншим, вибори у Західній Германії відбулися лише через 4 роки після капітуляції гітлеровської Германії..
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Дубина, а зачем тогда там выборы? Оставь всё как есть.
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Я что заметил...Всякий раз как какой-то долбоё..б шото лишнее пизд...нёт за путиские бабки,то потом так тупо отпизжж...тся,при этом выискивает какие-то тупоголовые фразы...
контроверсионным-ЭТО КУДА???
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Сейчас украинскому обществу, всякими «савченками-пинчуками-жаданами»,
усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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А тепер поглянемо на карту. Польща і прибалти мають кордон з паРашею і туди прийшлося вводити додаткові контингенти НАТО. А тепер уявимо, Україна перейшла під контроль паРараші, відповідно прийдеться вводити додаткові контингенти в Словаччину, Угорщину, Румунію і навіть Болгарію. Утримувати ті контингенти не дешеве задоволення. А фінанси там уміють рахувати.
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Да ладно всем бухтеть. Очень правильно очередной "штангенциркуль" - сказал.


Так это??? Мы уже давно знаем.
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гоните нахуй всех этих продажных послов унтер-сольдате-дойче-офицюрен!!!!!! будет какой то вонючий фриц УКРАИНУ учить как ей поступать!!!
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Нам одного долбоеба польского хватило! Пиздит что Украину в ЕС не возьмут из за Степана Бандеры! Та Украинцы всю свою историю ВСЕГДА ХУЯРИЛИ ПОЛЯКОВ!!!!!!!! Вот он и беситса старый пердун!!!!
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Нет, реально, хочу спросить, у всех здесь пишущих, эти, два высказывание двух разных людей - для вас это одно и тоже???
- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
Т.е. разницы вы не видите ни какой???
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дядя просто честно отработал небольшую, но регулярную прибавку к жалованью от рфии..., таких, как он, кто не гнушается подачками от "большого кровожадного брата", в ес не просто много, а очень много, рашка с ее дурным баблом скупает их пачками...пара девочек (или мальчиков), несколько десятков тысяч евриков и сговорчивые европейские дяди начинают петь хором с нашим жопоблоком...(те же песни)
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Так называемые
"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-то евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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Чем бы посол не тешился, лишь бы перед сном не зиговал Гитлеру.
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Порошенко ты президент или хер на палочке, если каждая пи..та тебе указывает что делать и ты как шавка исполняешь, а что скажет госпожа Меркель то и Петя сделает
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якщо почитати всю заяву посла, то саме так він і сказав.. А коли видрати з контексту окрему фразу, та розтиражувати її з відповідними пафосними "коментарями", то виглядатиме, звісно, як "зрада".. Невріноважена гопко, наробила галасу ні з чого.
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Да, не надо ля-ла. Посол сморозил такую х..ню, что стоит подумать о союзниках, которых похожу нет!
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Говорят Германия осудила фашизм? Да шо вы говорите?!! А это тогда что?!!!!!
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Anton Shvets
7 hours ago

А посольство Германии уже как-то прокомментировало интервью посла? Ну то есть может его неправильно перевели - это все же РБК.
Потому что вот ниже это весьма своеобразная позиция,связанная с коллизией, которую немец не может не знать.
"Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене."

НЕ ВЫБОРЫ привели к смене коммунистического режима в ГДР.
Выборы прошли после переговоров Горбачева с Колем, на которых Горбачев тупо продал за бабос ГДР вместе со всем ее руководством, которому даже не выдали гарантий. Это было в октябре 1988 года. В июне 1989 было совместное заявление Коля и Горбачева по проблеме объединения Германий и началась выработка механизма возвращения ГДР- СССР не ставил никаких условий, кроме бабла (ну устные, вот те самые про нерасширение НАТО). А по сути никаких. Ни амнистий, ни гарантий, только дайте денег и потом вывести войска. Какие-то.
Объединение Германий было обговорено со всеми мировыми лидерами - США, Франция и Британия дали свое согласие.
Потом бунтовщики отправили в отставку палача Хоннекера(на самом деле его сместил Горбачев, но на него спихнули все проблемы). Произошло это потому что 8 июля 1989 года СССР официально отказался от доктрины Брежнева об ограниченном суверенитете стран-участниц СЭВ и провозгласил свободу выбора. Хоннекер вообще запретил передачу каких-либо новостей из СССР в ГДР и считал Горбачева предателем.
Потом бунтовщики снесли нахер Берлинскую стену 9 ноября 1989 года.
А уже потом были выборы.
В марте 1990 года.
На выборах кстати победила партия которую возглавлял юрист Мезьер (он правда все равно оказался агентом Штази). А второе место вообще заняла партия, которую возглавлял диссидент Бёме. И заняла бы первое, но диссидент тоже оказался агентом Штази(какая неожиданность). А третье место заняла партия главы ЦК ГДР и друга Хоннекера Ханса Модрова - кадрового партаппаратчика. Заебись выборы, да?
Вы поняли?
То есть СССР сначала отдал Германию, а потом там прошли выборы. А не там прошли выборы и новое правительство пошло курсом на объединение страны. Потому что если бы СССР не спихнул ГДР за борт, то агенты Штази и партаппаратчики вернули бы ГДР назад. Но некуда было возвращаться.
А так пришлось выполнять волю западных пап и выводить ЗГВ.
Выборы лишь закрепили случившееся признание СССР того факта, что продолжать борьбу за Мировую Революцию у СССР больше нет бабосов и все.
Тема Штази очень больная для немцев, и потому я сильно сомневаюсь что господин посол не в курсе, кто победил на выборах 1990 года в ГДР.
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Смотрел седня параша сми, как раз зацитировали этого Райхеля, они так рады ему, что даже не заметили фразу о наличии рос военных и не сказали "ихтамнет"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ
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