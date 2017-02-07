Посол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ

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Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Украина в конфликте с Россией должна рассчитывать только на собственные силы.
«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
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Ибо Украину завалят такими исками из ЕСПЧ, что по ним будут рассчитываться наши внуки своими детьми!!!
Дебилы, неужели Вам всем это не понятно???
Люмпен ржет "Посол Германии - осел, бухой, агент путина"...
Это вы ослы если не понимаете очевидного!!!
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И без этого есть много чего, но чего- не скажу.
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Или ты к нам с Луны пожаловал?
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А по поводу мужа и жены, то это очень примитивный пример))))) Причем скажу так, что эта жена, с удовольствием и очень продуманно, найдет оправдание для своего пьяного и загулявшего мужа)))) Так как признать очевидное - ей будет бздешнинько и стремненько... Лицемерие, ложь и страх...
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- И тебя вылечат !
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«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
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Оно-то понимает. Но. Оборотная сторона реальной(которая не "пидрахуевская") демократии в том, что избраемый зависит от чаяний лохтората. Каковы чаяния - читай выше. Поэтому предстоящие выборы в парламент Германии, и президентские во Франции ничего хорошего Украине не сулят. Точно так же, как и прошедшие в США - на радость хуйлу, которому развязали руки: разделяй, угрожай и влавствуй.
"не отдадут они Украину не отдадут"
Что тебе сказать... Если б нынешний "Минск1,2,... ?" не начинался именно в Мюнхене (символично), - я, м.б., в это бы поверил (сарказм и горькая шутка).
"Отдать" в прямом смысле слова - не отдадут, - да и не нужна хуйлу прямая оккупация, хуйлу нужен "Минск"(или как его назовут) целиком на его условиях. И Запад к этому готов.
Сказанное - не паника. Это реалии, которые нужно знать и учитывать: Украина в конфликте с Россией должна рассчитывать только на собственные силы. И на поддержку тех, кому раша угрожает аналогично
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"Меркель - долой"(словно придет кто-то лучший)
"Трампу завтра - импичмент" (ага, завтра - непременно. И все изменится)
И привычно ждут, что кто-то придет и разрулит.
Поэтому читать нужно.
"или воюем или в плен сдаемся" - именно так.
И, если "воюем", хоть на первый взгляд кому-то и странно звучит, №1 - коррупция. С текущим уровнем которой Украине - не выжить
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Путин: если бы у бабушки были половые органы дедушки
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Но надеяться в тек. раскладах можно только на себя, и на тех, кому так же угрожает российская агрессия.
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Отсутствие, напрочь, осознанного анализа сказанного.
Для всех здесь пишущих, оказывается, два высказывание двух разных людей - это одно и тоже???
- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
И ни кто из здешних писунов не удосужился даже гипофизом пошевелить чтобы понять, в чем различия этих посылов, что и для чего посол Германии это сказал...
Офигеть...
И нахрена тогда этому люмпену демократия, свобода и независимость?
Темно, светло, понедельник, темно, светло, вторник... - это ваш удел.
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- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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контроверсионным-ЭТО КУДА???
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усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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Так это??? Мы уже давно знаем.
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- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
Т.е. разницы вы не видите ни какой???
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"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-то евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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7 hours ago
А посольство Германии уже как-то прокомментировало интервью посла? Ну то есть может его неправильно перевели - это все же РБК.
Потому что вот ниже это весьма своеобразная позиция,связанная с коллизией, которую немец не может не знать.
"Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене."
НЕ ВЫБОРЫ привели к смене коммунистического режима в ГДР.
Выборы прошли после переговоров Горбачева с Колем, на которых Горбачев тупо продал за бабос ГДР вместе со всем ее руководством, которому даже не выдали гарантий. Это было в октябре 1988 года. В июне 1989 было совместное заявление Коля и Горбачева по проблеме объединения Германий и началась выработка механизма возвращения ГДР- СССР не ставил никаких условий, кроме бабла (ну устные, вот те самые про нерасширение НАТО). А по сути никаких. Ни амнистий, ни гарантий, только дайте денег и потом вывести войска. Какие-то.
Объединение Германий было обговорено со всеми мировыми лидерами - США, Франция и Британия дали свое согласие.
Потом бунтовщики отправили в отставку палача Хоннекера(на самом деле его сместил Горбачев, но на него спихнули все проблемы). Произошло это потому что 8 июля 1989 года СССР официально отказался от доктрины Брежнева об ограниченном суверенитете стран-участниц СЭВ и провозгласил свободу выбора. Хоннекер вообще запретил передачу каких-либо новостей из СССР в ГДР и считал Горбачева предателем.
Потом бунтовщики снесли нахер Берлинскую стену 9 ноября 1989 года.
А уже потом были выборы.
В марте 1990 года.
На выборах кстати победила партия которую возглавлял юрист Мезьер (он правда все равно оказался агентом Штази). А второе место вообще заняла партия, которую возглавлял диссидент Бёме. И заняла бы первое, но диссидент тоже оказался агентом Штази(какая неожиданность). А третье место заняла партия главы ЦК ГДР и друга Хоннекера Ханса Модрова - кадрового партаппаратчика. Заебись выборы, да?
Вы поняли?
То есть СССР сначала отдал Германию, а потом там прошли выборы. А не там прошли выборы и новое правительство пошло курсом на объединение страны. Потому что если бы СССР не спихнул ГДР за борт, то агенты Штази и партаппаратчики вернули бы ГДР назад. Но некуда было возвращаться.
А так пришлось выполнять волю западных пап и выводить ЗГВ.
Выборы лишь закрепили случившееся признание СССР того факта, что продолжать борьбу за Мировую Революцию у СССР больше нет бабосов и все.
Тема Штази очень больная для немцев, и потому я сильно сомневаюсь что господин посол не в курсе, кто победил на выборах 1990 года в ГДР.
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