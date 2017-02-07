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 Форум Украины(578003)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: выборы (21563) Германия (2638) МИД (3848) посол (1051) Донбасс (12715) Райхель Эрнст Вольфганг (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Послу Германии Райхелю объявили о недопустимости заявлений о возможности выборов на Донбассе без вывода войск РФ, - МИД

Министерство иностранных дел объявило послу Германии в Украине Эрнсту Райхелю о недопустимости его заявлений о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей возможно провести в присутствии российских войск.

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- введите гражданиу послу.(с)
по самые гланды.
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По словам генерал-майора Сергея Труса, положительную оценку своей работы авиаторы получили и от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, руководившего проверкой дежурных сил по противовоздушной обороне
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Вряд ли посол высказался отлично от того, как это представляет себе меркелиха.
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крутая и багатая украина ставит на место нищих и жалких гансов
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Ага, с британских островов особенно видно войска. Вы уже Брексит оформили?
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Ласточкино гнездо закрыли до посещений... из-за того, что его привели в аварийное состояние...
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Без тебя ватноголовое точно не справятся с брекситом.
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до сракі йому ті об'яснєнья... треба так шо визвали у МЗС, дали кізди і відпустили...
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На нашей территории донецкой и луганской области нет диспечерского пуната,регулирующего железнодорожные перевозки.Только в Донецке!Тобишь,полная работа власти с сепарами и оккупантами!!
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выведите и расстреляйте его в коридоре сц
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- Даша, почему муравей такой большой?
- Это из-за лупы
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Нужно было пару раз каблуком на язык наступить, а потом к парасюку отвести, чтобы с носака в челюсть проверил.
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после такого "ляпа"не удивлюсь, если посла заменят.........
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згадав (прости Господи, дивився колись кацапський квн) камизякский суд - "об"являю судебное порицание, ти-дищ"!
ноту йому в зуби і нах звідси мудака
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А на хрен тогда Украине такой посол нужен ? Пускай он валит послом в фашистскую паРАШУ и втирает кремлёвским фашистам как это прекрасно провести выборы под дулами российских фашистов оккупантов и их холуёв кровавых нелюдей бандитов сепаратистов в оккупированной бандитской резервации лугандонии днр, Вот там да он за такие заявления точно заработает немало кровавых кремлёвских сребреников от фашиста )(уйла. А от всего украинского народа его ждёт только одно презрение, ненависть и желание чтобы он побыстрей выметался с Украины которую он так не любит и предаёт..
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Порошенко кроме Гади многим не нравится и мене тоже . Но кровавые нелюди бандиты - сепаратисты оккупированной российскими фашистами бандитской резервации лугандонии днр. Эти продажной кобылы Гади Сявки кровавые братки - друганы вобще подлежат изоляции и при невозможности так и ликвидации и утилизации...
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Просто ТакПосле телефонного разговора с Меркель Путин срочно анонсировал встречу в "нормандском формате"

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Прошу прощения!!! Еще раз для особо тупых, о каких российских войсках МИД Украины ведет речь???

В Украине же официально АТО или все таки "наличие российских войск на ее территории", а это уже называется "вооруженное вторжение" со всеми вытекающими????????
Что это за тупенькое оболванивание людей и манипуляции понятиями в СМИ???

Допускаю, что наш МИД ни кого не вызывал и ни кому ни чего не предъявлял - в противном случае любой нормальный человек спросит "ребята, так у вас АТО или Война с иностранным захватчиком?"
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Серж Марко поширив допис від Anton Shvets.8 хв · Чет давно я зрады не репостил.
Вот она вам.
Концентрированая.Anton Shvets1 год · Мостовая эпично заглотила у Таруты и Евраза.Вот он оказывается "план Мореля" какой. Называется правда планом Таруты."
Мы предлагаем рассматривать в качестве легитимных представителей оккупированных территорий последнюю из законно избранных в этих районах властей - тех, кого население избрало на выборах местных советов в 2010 году. Именно эти выборы были последними легитимными с точки зрения украинского законодательства выборами. Представители местных советов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей проживают сегодня на разных территориях и в разных статусах. Часть из них остались на оккупированных территориях и даже продолжают свою работу. Часть выехала в другие регионы Украины. Некоторые депутаты местных советов проживают сейчас в России или других странах. Однако важно помнить, что именно этих людей жители указанных районов избрали в 2010 году своими законными представителями, то есть все они пользуются определенным уровнем авторитета и доверия.
"
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Думаете, что ясно понятно? Не есть и повеселей.
Для повышения ДОВЕРИЯ, нужно сделать следующее."
Власть Украины не только признает легитимность избранных в 2010 году депутатов местных советов Донецкой и Луганской областей, но и передает им полномочия и инструменты для обеспечения реинтеграции жителей временно оккупированных районов Донбасса в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Для этого в распоряжение местных советов передаются бюджеты на образование, медицину и пенсионное обеспечение.
"Заебись да?Что же надо сделать для этого? Не сомневайтесь. Кто-то я думаю уже угадал."
Шаг 1. Ограничить права Президента Украины на проведение переговоров по вопросам мирного урегулирования в Донбассе. С этой целью восстановить главенствующую роль парламента в соответствующем переговорном процессе. Как показывает опыт имплементации Минских соглашений, без участия парламента Украины невозможно достичь позитивных результатов в мирном переговорном процессе. Верховная Рада должна инициировать создание государственной делегации высокого уровня с участием народных депутатов и представителей исполнительной власти, которая на основе одобренного парламентом мандата будет вести переговоры для установления устойчивого мира на Донбассе и возврата временно оккупированных районов в правовое поле Украины.
"Какой коварный план Мореля который проводит АП, а?
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Райхель посол и не просто посол , а посол нах , там в гамбурге пусть кремль проводит выборы .
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Ну, это прогресс, конечно - я серьезно! - пол года назад просто смолчали бы, или все по команде завопили бы о незыблемости минских. Но это пустое - нас все время будут тыкать в минское ароматное, пока не примем закон об оккупированных территориях .
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Неужели вы думаете, что посол Германии такой тупой и недалекий)))))))))))))))))
Я с вас, работяжки, угораю!!!
Лично я в этом вижу исключительно тонкий троллинг и, уже грубоватое, принуждение Германией шоколадного тупеня все-таки определить юридически-четкую ситуацию в Украине.

И если шоколад мочится под себя от понимания, что надо вслух сказать что в Украине не АТО, а "вооруженное вторжение иностранных войск на территорию суверенного государства", то это его проблемы и проблемы, в дальнейшем Украины, а всем остальным странам надо это четко понимать.
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кто помнит, когда еще Украина вызывала на ковер еуроейского посла из-за его косяка? я че то не могу вспомнить ничего подобного...
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Тоесть немецкий полол уже даже не отрицает нахождения на дамбасе регулярных разейских войск?
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нет, это союзники уже, тупо, принуждают нашего офшорокомандующего официально признать этот факт.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПослу Германии Райхелю объявили о недопустимости заявлений о возможности выборов на Донбассе без вывода войск РФ, - МИД
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