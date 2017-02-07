Послу Германии Райхелю объявили о недопустимости заявлений о возможности выборов на Донбассе без вывода войск РФ, - МИД

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по самые гланды.
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- Это из-за лупы
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ноту йому в зуби і нах звідси мудака
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В Украине же официально АТО или все таки "наличие российских войск на ее территории", а это уже называется "вооруженное вторжение" со всеми вытекающими????????
Что это за тупенькое оболванивание людей и манипуляции понятиями в СМИ???
Допускаю, что наш МИД ни кого не вызывал и ни кому ни чего не предъявлял - в противном случае любой нормальный человек спросит "ребята, так у вас АТО или Война с иностранным захватчиком?"
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Вот она вам.
Концентрированая.Anton Shvets1 год · Мостовая эпично заглотила у Таруты и Евраза.Вот он оказывается "план Мореля" какой. Называется правда планом Таруты."
Мы предлагаем рассматривать в качестве легитимных представителей оккупированных территорий последнюю из законно избранных в этих районах властей - тех, кого население избрало на выборах местных советов в 2010 году. Именно эти выборы были последними легитимными с точки зрения украинского законодательства выборами. Представители местных советов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей проживают сегодня на разных территориях и в разных статусах. Часть из них остались на оккупированных территориях и даже продолжают свою работу. Часть выехала в другие регионы Украины. Некоторые депутаты местных советов проживают сейчас в России или других странах. Однако важно помнить, что именно этих людей жители указанных районов избрали в 2010 году своими законными представителями, то есть все они пользуются определенным уровнем авторитета и доверия.
"
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Для повышения ДОВЕРИЯ, нужно сделать следующее."
Власть Украины не только признает легитимность избранных в 2010 году депутатов местных советов Донецкой и Луганской областей, но и передает им полномочия и инструменты для обеспечения реинтеграции жителей временно оккупированных районов Донбасса в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Для этого в распоряжение местных советов передаются бюджеты на образование, медицину и пенсионное обеспечение.
"Заебись да?Что же надо сделать для этого? Не сомневайтесь. Кто-то я думаю уже угадал."
Шаг 1. Ограничить права Президента Украины на проведение переговоров по вопросам мирного урегулирования в Донбассе. С этой целью восстановить главенствующую роль парламента в соответствующем переговорном процессе. Как показывает опыт имплементации Минских соглашений, без участия парламента Украины невозможно достичь позитивных результатов в мирном переговорном процессе. Верховная Рада должна инициировать создание государственной делегации высокого уровня с участием народных депутатов и представителей исполнительной власти, которая на основе одобренного парламентом мандата будет вести переговоры для установления устойчивого мира на Донбассе и возврата временно оккупированных районов в правовое поле Украины.
"Какой коварный план Мореля который проводит АП, а?
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Я с вас, работяжки, угораю!!!
Лично я в этом вижу исключительно тонкий троллинг и, уже грубоватое, принуждение Германией шоколадного тупеня все-таки определить юридически-четкую ситуацию в Украине.
И если шоколад мочится под себя от понимания, что надо вслух сказать что в Украине не АТО, а "вооруженное вторжение иностранных войск на территорию суверенного государства", то это его проблемы и проблемы, в дальнейшем Украины, а всем остальным странам надо это четко понимать.
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