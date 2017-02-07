"В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты, не голосовавшие за финансирование этой армии", - Чорновол призвала принять закон о спецконфискации. ВИДЕО

Светлана Черкассы
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, Иван Афанасьев
, Svirepiy_Bublik
, Сведомый_рембо
, Игорь Карпушин
, Igop
, Громодянин
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, Папа Карла
, Отто Ціммерман
, Kaliush Sergei
, Панько Недобрий
, Леонид Богданов
, otosh
, Василий Романюк
, NNN
, Привет
, Едвард
, NEserega
, Чрствый
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Bander_ua
, Україна ЮА
, Maks Kolorto
, Веник Подметалкин
, лютый
, Гыг с Вами
, Slava Stahov
, Крнкистадор
, Игорь Иванишин e367f724
, ingrid
, петі
, La Figa56 ab2ed38e
, Anatoly Kapp
, Виктор Степаненко
, Путлер Вовочка
, Великая Исландия
, BigPig
, Eispickel
, marina marinina
, Ніна Татарченко
, Бывалый222
, Иван Сердюков 78cd4fdb
, Леня Фишер
, SergTranscarpathian
, SSG
, ВКЛ_это_мы_01
, Анатолий Парненко
, Гриша Данилец
, Кацманавт
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, умом рассею не понять
, Valentyn Prymachenko
, tusula setkova
, Саша Саша Саша
, славный парень
, іванов
, Zaporozec
, валерий рыбалка
, dihlofos
, Руслан Плисенко
, Max Tik
, Славик Шустрик
, Михайло Сергієнко
, Владимир Котов 0fa42e3d
, слава загоровский
, Новий Перець
, her_asim mazaevich susanin
, Rjr
, Дімонич
, Роман Фил
, Лян
, LeOnid Tkachenko
, Анатоль Лемберг
, Rej Gudfox
, Степан Булыга
, Павло Фантич
, Vitalich
, Yurii Sliusarchuk
, sulima ivan
, Røbin Hood
, Владимир Солощенко 80456c10
, раша в перде
, Стороннімв Богдан
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, Григорий Барковский 5bc4f112
, Alex UA fdc6a63e
, Stog
, Константин Антонов c55cbf38
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, Alexander Nikolaevich
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, AndyMariman
, илюк валентин
, bdjola
, Ольга Луцив Сидорова
, Georgiy Georg
, Tatyana Pomolova
, Yuriy Yurieff
, grigs
, Mi Boy 9a8e22a9
, Дмитрий49
, Правда Жизни 264a636c
, war3
, Герхард Шрёдер
, Tatota Ke
, ALEX CH
, Saul Goodman
, violator
, Leon Ken
, Александр Бавченков
, Макс Макс 01979bca
, vatniko kolorado
, тхир
, Андрій Польщенко
, Денис Бородин
, Serg1969
, shokolad
, Nick Kupchenko
, эльдорадо
, Alexander Savely
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, Слободянюк Григорий
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, kolxoz
, Валерий Васильковец
, Федфрумос
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, Хазар Дакійський
, Виталий Б
, tvellen-van
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, Данило Галицький 1c1ee858
, Агамемнон
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, svetozar
, Atmajaya Majaya
, Kaba Mota
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, Іван Богун e741e060
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, Донченко Андрей
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, Kare Resa
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, Капитан Врунгель
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, Валерий Талдыкин 798fc949
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, Alex Zverev
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, Moshe Dayan
, Загорулько Прасковья
, кацалапый хряк
, RussianChuckcha
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, Dflbv
, ЮИ
, Elena Italenna
, сидней
, Lizaveta Nemala
, Olga A 6130c05e
, Карпов Олег
, vadim_69
, Василий Бондарев
, Йозеф Лахман
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, Александр Бычик
, rahr
, Лео Кот
, Андрей Петров b7cee86a
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, Иван Карпов
, Антип61
, Miko R 798886a8
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, Egor Elk
, Василий Vasil
, Виктор Ли a3db1a1b
, Дід Василь
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, larisa890
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Всего на сайте: 319 писателей
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Удали пост и напиши заново...а то йульки и всепропальщики в зубы схватят и разнесут по всему инету....
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а Идеи-то какие, Идеи...!!! с Большой буквы... представь его в верховной раде...!
как хорошо что он таксистом работает...\вот ты долго помнишь таксиста который тебя привёз домой...?
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Может и не так ,ну почему то так кажится .
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Это же наоборот хорошо...надо принимать...
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А вдруг потом еще какие найдутся..против такого закона...и у пашинского ничего не отберут.....
Зачем рисковать..??
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а тут какой-то вшивый закончик и плешивая гнида в очках
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Я спрашиваю...что конкретно в этом законе вас лично не устраивает...?? Что пугает..??
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Ну да ладно... засчитаем как слив и забудем....
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Do you understand?
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Как она вчера пела на "Свободе слова"... Загляденье просто.
Говорит мол - это к каждому среднестатическому украинцу применить можно будет. Вот думаю, какая же всё таки йуляха молодец!" И к Трампу смоталась и за нас, сирых, так переживает, чтоб барыги у нас ничего не спецконфисковали. А потом гляжу, а оказывается,чтоб эту спецконфискацию применили у среднестатического меня должно быть всего ничего - не менее 100 000 000 гривен и я должен пару-тройку месяцев скрываться от следствия.
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Неужели изветсный юрист-конституналист-международник таки снизошел?
Ну так напишите свои выкладки Тимошенко или "батькивщине" на ФБ, разбейте и пух и прах демагогов и популистов!!
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ТАК ПОЧЕМУ МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ В АТО??? И ПОЧЕМУ ОНА ЭТОТ ВОПРОС НЕЗАДАЁТ С ТРИБУНЫ РАДЫ???
ПОЧЕМУ МЕНТЫ НЕВОЮЮТ В АТО??? ЭТО ИХ ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЕСЛИ В СТРАНЕ АТО.
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а я вот под гнётом Хунты живу...
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кто ей об этом сказал?
Источник: http://censor.net.ua/v426847
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Педро Танюшу подключил к снятию блокады, автобусы с ментами и титушками ждут когда Парасюк поедет на голосование.
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Без "спец"...
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Прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроекты, не принимать новые законы, не вносить поправки в старые..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они либо не работают, либо в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок, коррупция, полная катастрофа...
Побудьте дома, с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествуйте, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там, или на охоту свалите, любовниц навестите, по музеям, театрам, ночным клубам, рынкам, бутикам, торговым центрам полазьте, больничный возьмите на годик-полтора, займитесь чем нибуть полезным (или бесполезным), просто исчезните... Может быть вы еще не устали от своей "работы", но все уже устали от вас!!! И очень прошу вас!!! Забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" на Украину... я понимаю, что вы "рветесь в бой", что у вас "руки чешутся", что вы считаете себя единственными и неповторимыми "спасителями" несчастной, обворованой вами же страны, что у вас в одном месте шило и вам хочется поуправлять, пораспределять, похозяйничать, почувствовать свою значимость, но... пожалуйста ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
П.с.: Так же эта просьба касается АП, Кабмин, НБУ и других "благодетелей"...
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