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 Форум Украины(577962)
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Теги: армия (7395) парламент (893) финансирование (1111) Чорновол Татьяна (524)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты, не голосовавшие за финансирование этой армии", - Чорновол призвала принять закон о спецконфискации. ВИДЕО

Народный депутат Татьяна Чорновол призвала коллег по парламенту проголосовать закон о спецконфискации.

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Навіщо приймати закон який не відповідає Конституції України? Щоб потім Україна сплачувала мільярдні відшкодування терористам та сепаратистам по рішенню Європейського суду з прав людини?
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Закон о спецконфискации прошел экспертизу Европейской комиссии.... поэтому жаловаться потом можно будет только в Спорт-лото....
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У тебя, наверное, коллекция от - если выключим электроэнергию крымнаша, то в Украине взорвутся атомные станции и до- если не будем покупать уголь, у бандитов, то наступит ледниковый период и бараны вымрут. Не читай надписи на стенах сортиров.
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президент этому троллю в подмётки не годится...\вот так...\
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На оборот....
Удали пост и напиши заново...а то йульки и всепропальщики в зубы схватят и разнесут по всему инету....
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да счаззз...!!! я справедлив - где ты видел президента строчащего как этот тролль...?
а Идеи-то какие, Идеи...!!! с Большой буквы... представь его в верховной раде...!
как хорошо что он таксистом работает...\вот ты долго помнишь таксиста который тебя привёз домой...?
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а что у нас не достаточно законов чтоб конфисковать ?
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Не,мне так кажется ,что там нужно взять на себя ответственность за это,но боязно.Сегодня ты прокурор ,а завтра у тебя отберут,а закон принят ВР ответственности 0 (кто то из толпы )
Может и не так ,ну почему то так кажится .
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а ты без справки не веришь?
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"на городи бузина"...но призывает правильно!
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Сволочи крнфискацию и сюда уже приплели! Выяснить кто на торговле с сепарами зарабатывает и КОНФИСКОВАТЬ!
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Танюша, а если власть поменяется и этот закон уже ударит бумерангом по Пашинскому сотоварищи? такое развитие событий не прогнозируете? И зря. Разве что бегаете быстро.
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А что в этом плохого..если он по таким как пашинский потом ударит..или по другим таким же..??
Это же наоборот хорошо...надо принимать...
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рано. вот когда пашинские с танечками будут паковать чемоданы - тогда и нужно принимать
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Так наоборот....закон будет принят.. и будет работать и он чемоданы не успеет даже собрать....
А вдруг потом еще какие найдутся..против такого закона...и у пашинского ничего не отберут.....
Зачем рисковать..??
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какой риск, соя? румыны за 15 мин успели решить куда более глобалные задачи... И где сейчас румыны и где мы?
а тут какой-то вшивый закончик и плешивая гнида в очках
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А этот закон может помешать вашим планам..??? Или в чем причина такого вашего неприятия его..??
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мне нет. А вот кролячей партии, по-видимому, сильно. Это типа как с нефтепродуктами курченко - были и испарились, так в учебнике физики. Думаю, с этими денежками точно так же. Кононенок, Свинарчук - бери и конфисковуй. В чем вопрос?
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Это не ответ...
Я спрашиваю...что конкретно в этом законе вас лично не устраивает...?? Что пугает..??
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"Это не ответ..." - это можно туканить под каждым постом, если ответ нет нравится
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Та да...именно этим вы мадам и занимаетесь...
Ну да ладно... засчитаем как слив и забудем....
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Все можна відсудити і з існуючим законодавством. А цей закон дозволяє прийти до вас вночі у спальню, витрусити вас з вашого ліжка, забрати його і піти. І все без санкції суду.
Do you understand?
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Или вы за пашинского с сотоварищами переживаете..???
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Марина, а вы переживаете смотрю, чтоб по нищенке не ударило?

Как она вчера пела на "Свободе слова"... Загляденье просто.

Говорит мол - это к каждому среднестатическому украинцу применить можно будет. Вот думаю, какая же всё таки йуляха молодец!" И к Трампу смоталась и за нас, сирых, так переживает, чтоб барыги у нас ничего не спецконфисковали. А потом гляжу, а оказывается,чтоб эту спецконфискацию применили у среднестатического меня должно быть всего ничего - не менее 100 000 000 гривен и я должен пару-тройку месяцев скрываться от следствия.
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Александр, а Вы, помнится, торжественно клялись не приставать ко мне с глупыми вопросами, не?
Неужели изветсный юрист-конституналист-международник таки снизошел?
Ну так напишите свои выкладки Тимошенко или "батькивщине" на ФБ, разбейте и пух и прах демагогов и популистов!!
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Задовбали ви вже сволочі депутатські.пора вас міняти.
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танюха а если не примут, раду захватить, а потом по личику получить - слабо? а то с трибуны рассказывать
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Чорновол становится похожей на Гадю,завербовали??Не?
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Чорновол 2 раза в психушке лежала... ХА-ХА-ХА-ХА-ХААААААА
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Житель Крыма после поездки на материковую Украину http://andreistp.livejournal.com/8886382.html
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Танюха в масть сказала,а то пиздаболы,хуеплёты,как егорка соболев,вона,лещенки,найемы,показывают свою заботу за армию,а за эту хрень никак не проголосут,всё отмазки разные лепят!И лохи им тут подгавкивают,животные..бля
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А СПРОСИТЕ У ЭТОЙ БЕЗМОЗГЛОЙ ПОЧЕМУ В АВДЕЕВКЕ ВОЮЕТ АРМИЯ??? В УКРАИНЕ ЖЕ АТО. ТАМ ЖЕ ДОЛЖНЫ ВОЕВАТЬ МЕНТЫ ВОГЛАВЕ С АМБРОСЬКИНЫМ.
ТАК ПОЧЕМУ МЕНТЫ ИЗБИВАЮТ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ В АТО??? И ПОЧЕМУ ОНА ЭТОТ ВОПРОС НЕЗАДАЁТ С ТРИБУНЫ РАДЫ???
ПОЧЕМУ МЕНТЫ НЕВОЮЮТ В АТО??? ЭТО ИХ ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЕСЛИ В СТРАНЕ АТО.
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Молодец Татьяна!Все правильно сказала! Пора этих гнид зРадников,которые не хотят на благо страны и армии работать, пачками не передок бросать-может быть тогда у них любовь к Родине проснется..а не только к своему карману!!!
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Может сразу вписать в закон конфискацию имущества рейдера житомирской конхветной фабрики? Танюшке стоит почитать в инете про черные дела ее кумира пашинского, прежде чем выступать с трибуны.
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"В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты не голосовавшие за финансирование этой армии", - сказала Таня.. и слегка попиарилась на этой теме))
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вас там донбасят тогда просто отлавливали и везли в Киев на руководящие должности ставить...
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Помню, меня впоймали в магазине, говорят повезём министром экологии будешь работать, ели отмазался за полтинник, соседа забрали, он пил и денег отмазаться не было, так ему начальника администрации президента впаяли.
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вам повезло - к вам ваши ацвабадители казламордые пришли...
а я вот под гнётом Хунты живу...
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два раза повезло, город пару раз из рук в руки переходил, есть с чем сравнивать.
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Слышал в Грузии тоже отлавливали, самалётами перевозили в ящиках с мандаринами.
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хреновим танцюристам завжди шось заважає. Так, нашим народним засранцям вкрай потрібен черговий закон, який 100% не вирішить основного завдання - повернути вкрадені яником гроші, бо навіть самий досконалий інструмент в руках ідіотів не буде працювати.
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уважаемые телегеничные пиарщики
кто ей об этом сказал?
Источник: http://censor.net.ua/v426847
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Полюбому эта гадина в Секте какой то сатанинской - курава пашинского не может быть человеком ...
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А шо голосів ригоАналів не хватає за цей закон,так є у нас коаліція?
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Как раз голоса Парасюка там и не хватало.
Педро Танюшу подключил к снятию блокады, автобусы с ментами и титушками ждут когда Парасюк поедет на голосование.
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гваделупу тебе на воротник а не спецконфискацию...
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НАРОД СКОРО ПРОВ СПЕЦ КОНФ +ВЕШАТЬ ВСЕХ ДО СОБАЧЕК
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Титяночка! Витруси з голови Пашинського і зрозумій, що конфісковувати у Курченка нема чого! Пашинський вже все вкрав, продав, а гроші витратив(на барахло). А у Янека можна все націоналізувати по суду. Закон дозволяє. А цей "закон про конфіскацію" треба баригам при владі(з тобою включно), щоб усім, хто про вас каже правду, підрізати корені. Зрозуміла, весела вдова?
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Дорогие депутаты Украины!!!
Прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроекты, не принимать новые законы, не вносить поправки в старые..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они либо не работают, либо в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок, коррупция, полная катастрофа...
Побудьте дома, с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествуйте, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там, или на охоту свалите, любовниц навестите, по музеям, театрам, ночным клубам, рынкам, бутикам, торговым центрам полазьте, больничный возьмите на годик-полтора, займитесь чем нибуть полезным (или бесполезным), просто исчезните... Может быть вы еще не устали от своей "работы", но все уже устали от вас!!! И очень прошу вас!!! Забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" на Украину... я понимаю, что вы "рветесь в бой", что у вас "руки чешутся", что вы считаете себя единственными и неповторимыми "спасителями" несчастной, обворованой вами же страны, что у вас в одном месте шило и вам хочется поуправлять, пораспределять, похозяйничать, почувствовать свою значимость, но... пожалуйста ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
П.с.: Так же эта просьба касается АП, Кабмин, НБУ и других "благодетелей"...
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Цензор.НЕТФорум Украины"В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты, не голосовавшие за финансирование этой армии", - Чорновол призвала принять закон о спецконфискации. ВИДЕО
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