Посол Германии Райхель отменил пресс-конференцию после скандала из-за заявления о выборах на Донбассе

Сейчас пишут

Иван Афанасьев , Artur Sds , Панько Недобрий , Nikol Pricol , Олег Хардин , Maks Kolorto , Леонид Богданов , петі , SergTranscarpathian , Чрствый , Едвард , BigPig , Привет , Великая Исландия , Bander_ua , Гриша Данилец , Гыг с Вами , Светлана Черкассы , Svirepiy_Bublik , Путлер Вовочка , NNN , Кацманавт , marina marinina , Саша Саша Саша , Новий Перець , NEserega , Владимир Котов 0fa42e3d , лютый , La Figa56 ab2ed38e , Valeriy Bondar 77eb3d4b , Сведомый_рембо , Игорь Иванишин e367f724 , LeOnid Tkachenko , Slava Stahov , Бывалый222 , otosh , Григорий Барковский 5bc4f112 , sulima ivan , іванов , Mi Boy 9a8e22a9 , Герхард Шрёдер , Rjr , vatniko kolorado , Yuriy Yurieff , Константин Антонов c55cbf38 , Игорь Карпушин , Україна ЮА , Serg1969 , Yurii Sliusarchuk , Виталий Б , Tatota Ke , ВКЛ_это_мы_01 , Крнкистадор , Alex_dos , Røbin Hood , Alexander Savely , Леня Фишер , Дмитрий49 , olele , злой крот , kolxoz , Правда Жизни 264a636c , Славик Шустрик , Kaba Mota , Данило Галицький 1c1ee858 , Лара Ли b1dc2b9c , слава загоровский , Михаил Карпенко , Zaporozec , Анатоль Лемберг , Дімонич , Капитан Врунгель , delo delo , svetozar , Moshe Dayan , Irina Ivanova 6fdace9a , Стороннімв Богдан , SSG , диор , Makhonina Valentina , Хазар Дакійський , Юрій Бровкін , Александр Бычик , Kare Resa , Senator S 01a656ec , Vladimir Putny , Leo Pole , Йозеф Лахман , 5 копійок