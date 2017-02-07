Посол Германии Райхель отменил пресс-конференцию после скандала из-за заявления о выборах на Донбассе

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Урегулирование на Донбассе вряд ли пойдет по украинскому сценарию - посол Германии
21 Декабря 2016, 16:49 Просмотров: 3968
Как отметил Райхель, речь не о том, кто прав, а кто нет, просто нужно найти решение и достичь согласия относительно механизма возврата в рамки международного права
Эрнст Райхель. Фото: albeu.com
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель выразил сомнение, что Украина сначала восстановит контроль над восточной частью своей границы с Россией, а затем состоятся местные выборы на Донбассе. Об этом он сказал в интервью на Радио Свобода.
"Не согласовано, и вряд ли будет согласовано, что Украина восстанавливает контроль и только потом проходят выборы", - сказал Райхель.
В частности, дипломата попросили объяснить, каким образом он видит возможность проведения местных выборов на Донбассе до восстановления Украиной контроля над восточной частью своей границы.
"Я не могу полностью объяснить это, потому что мы говорим о деле, по которому ведутся переговоры между Россией и Украиной в рамках "нормандского формата". Сейчас нет окончательных ответов на вопросы. На эту тему дискутируют, и это я объяснял, что при определенных условиях - это важно - выборы могли бы состояться до того, как Украина полностью восстановит контроль над границей", - сказал Райхель.
Также объясняя, каковы эти условия, он напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера".
"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не вступит. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - отметил Райхель.
Кроме того, дипломата попросили объяснить, не выглядит ли ситуация таким образом, что ОБСЕ поддерживает позицию России и боевиков, а не Украины, чей суверенитет был нарушен, потому что именно Россия и пророссийские боевики говорят о том, что выборы на Донбассе нужно проводить до восстановления контроля Украины над своей границей.
"Нет. Думаю, что нужно разделять две вещи: относительно суверенитета мы очень четко дали понять, что наша позиция: и Крым, и Донецкая, и Луганская области - это территория Украины. Никто это не ставит под сомнение. Но мы здесь не в суде. Речь не о том, кто прав, а кто нет. Продолжаются переговоры. Мы пытаемся найти решение и достичь согласия относительно механизма, благодаря которому ситуацию можно будет вернуть в рамки международного законодательства, а именно восстановление Украиной контроля над всей ее территорией", - сказал Райхель.
При этом, говоря о путях достижения этой цели, посол отметил, что этот вопрос обсуждается постоянно. Также речь идет о последовательности шагов, по которым также идет дискуссия.
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...выставить себя дурнем.
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http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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Теперь придется клизму в голову ставить - "кисель" выводить по максимуму...
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Бо ситуация в ГДР в 1990 и ситуация на Донбассе сейчас, которые Райхель сравнил - ничего общего не имеют между собой.
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Это не правильная точка зрения...
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Вроде и немец, а по сути-дурак и дебил
Меркель тоже, на грани выбора...
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плакал, то смеялся,То щетинился
как ёж,Он, гад, над
нами издевался,Сумасшедший -
что возьмешь…
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Короче, стыдно должно быть этому послу из-за незнания(?) обстановки в стране (Украина) где он работает/проживает.........
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ошибешься,у нас уже давно победил социализм
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А чи визнае їх Україна і світ?
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Що за гвалт знявся в Україні? Пан Клімкін може забув текст Комплексу заходів Мінська 2 . Він же не заперечував його зміст, депутати , урядовці наполягають на виконанні Мінська. Усі апологети МІнська , Ви чого до посла маєте справу? У дзеркало подивіться. І матчастину Мінська пригадайте.
До речі, а де нова дорожня карта, яку мало розробити МЗС України разом з іншими на доручення Норманської четвірки ще восени минулого року ...... Немає?.... Досі? Отож.
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