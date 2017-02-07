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Теги: выборы (21562) Германия (2637) посол (1050) пресс-конференция (209) Райхель Эрнст Вольфганг (14)
Тему создал: Ольга Скороход

Посол Германии Райхель отменил пресс-конференцию после скандала из-за заявления о выборах на Донбассе

Посольство Германии в Украине отменило общение посла Эрнста Райхеля с прессой, которое должно было состояться во вторник вечером.

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Можно пану послу предложить в центре Донецка или прочей Горловки посидеть в агитпалатке партии "Свобода" или "Правый Сектор" например - пускай пообщается со свинопсами про свободу волеизьявления и фундаментальные европейские ценности. А потом в добавок на волонтерских началах предложить организовать избирательный участок в Старой Авдеевке - ведь не обязательно дожидаться вывода иностранных войск?
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Он, оказывается об этом еще в прошлом году говорил.

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Урегулирование на Донбассе вряд ли пойдет по украинскому сценарию - посол Германии
21 Декабря 2016, 16:49 Просмотров: 3968

Как отметил Райхель, речь не о том, кто прав, а кто нет, просто нужно найти решение и достичь согласия относительно механизма возврата в рамки международного права
Эрнст Райхель. Фото: albeu.com
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель выразил сомнение, что Украина сначала восстановит контроль над восточной частью своей границы с Россией, а затем состоятся местные выборы на Донбассе. Об этом он сказал в интервью на Радио Свобода.
"Не согласовано, и вряд ли будет согласовано, что Украина восстанавливает контроль и только потом проходят выборы", - сказал Райхель.
В частности, дипломата попросили объяснить, каким образом он видит возможность проведения местных выборов на Донбассе до восстановления Украиной контроля над восточной частью своей границы.
"Я не могу полностью объяснить это, потому что мы говорим о деле, по которому ведутся переговоры между Россией и Украиной в рамках "нормандского формата". Сейчас нет окончательных ответов на вопросы. На эту тему дискутируют, и это я объяснял, что при определенных условиях - это важно - выборы могли бы состояться до того, как Украина полностью восстановит контроль над границей", - сказал Райхель.
Также объясняя, каковы эти условия, он напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера".
"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не вступит. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - отметил Райхель.
Кроме того, дипломата попросили объяснить, не выглядит ли ситуация таким образом, что ОБСЕ поддерживает позицию России и боевиков, а не Украины, чей суверенитет был нарушен, потому что именно Россия и пророссийские боевики говорят о том, что выборы на Донбассе нужно проводить до восстановления контроля Украины над своей границей.
"Нет. Думаю, что нужно разделять две вещи: относительно суверенитета мы очень четко дали понять, что наша позиция: и Крым, и Донецкая, и Луганская области - это территория Украины. Никто это не ставит под сомнение. Но мы здесь не в суде. Речь не о том, кто прав, а кто нет. Продолжаются переговоры. Мы пытаемся найти решение и достичь согласия относительно механизма, благодаря которому ситуацию можно будет вернуть в рамки международного законодательства, а именно восстановление Украиной контроля над всей ее территорией", - сказал Райхель.
При этом, говоря о путях достижения этой цели, посол отметил, что этот вопрос обсуждается постоянно. Также речь идет о последовательности шагов, по которым также идет дискуссия.
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пусть райхель проведет ЛИЧНО выборы на территории, захваченной ИГИЛ ))
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А наш МИД потребовать от властей Германии разъяснений слов и позиции данного посла не хочет?
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Ну так уже. Сперва самого посла вызвали, если не передумает и не скажет, что ошибка перевода и не так поняли - будут дальше посмотреть...
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SSG, хочешь назвать меня кацапом? Назови, если хочешь...

...выставить себя дурнем.
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ты не кацап , не дурень и не терпила. Но под луной все переменчиво....
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Тут да - всё переменчиво. Но кацапом то я точно, как бы та луна не менялась не стану. А от глупости никто не застрахован, как и от попадалова.
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на мороз такого посла, подстилка рашиская
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"Принятие состоится, как и планировалось" - это они про содержимое бара?
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Этот посол не понимает разницы между путлеровской Рашкой,равной гитлеровской Германии по скотству и Совком времен поздней перестройки.
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Це говорить про те, що німота ніхрена не знає що і як тут відбувається.
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-Что с ним случилось ума не приложу...будем отзывать
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...Німці в міжнародній політиці поводяться, як діти, як незрілі, які покладаються на великого дядька, на тата, на Америку. А зараз цей великий дядько каже: "Я не хочу". І я думаю, що німецька еліта просто не зрозуміла серйозність цього виклику. Вони всі кажуть: "Ну, треба домовитися з Путіним, усі хочуть миру". І Ангела Меркель, яка як раз все це добре розуміє, тут досить самотня. Я думаю, німці не підготовлені до цього. Тут таке відчуття, що знаходишся в зоопарку, коли їм кажуть, що зовні є вовки, хижаки, вони відповідають: "Ну що ви, всі ж мирні, добрі". А охорона зоопарку оголосила, що вона вже не буде так охороняти, як раніше. Тому ситуація набагато серйозніше, ніж здається на перший погляд, на жаль. - Б. Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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Не порівнюйте Гітлера з цим агентом ФСБ Райхєлєм! Гітлер би його застрілив за отримання зарплати в КГБ!
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ЦЬОМУ ПУТІНСЬКО-ШРЕДЕРІВСЬКОМУ ЛАКЕЮ СВИНІ ПАСТИ У ТЮРІНГІІ, А НЕ В ДИПЛОМАТАХ ХОДИТИ.
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Ну, наслушался и насмотрелся Кисель-ТВ, с кем не бывает...
Теперь придется клизму в голову ставить - "кисель" выводить по максимуму...
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Назначил, а потом взял,да "отменил"... Спасибо Богу и послу....
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чого ви всі налетіли...ну не подумав чоловік ...ляпнув...а якщо серйозно це говорить або про профнепридатність або про низьку поінформованість у тому що відбувається...або про ставлення до нашої країни що набагато гірше
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Да купили пацанчика с потрошками, и все тут. Где вы сейчас найдете принципиальных? У них все товар
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Скорее неинформированность, граничащая в профнепригодностью.
Бо ситуация в ГДР в 1990 и ситуация на Донбассе сейчас, которые Райхель сравнил - ничего общего не имеют между собой.
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Посол сам по себе такие вещи не говорит. Если бы это было его мнение, уже бы давно одернули и отозвали на родину.
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ніхто його "не дьоргав" ...просто це таке ставлення до України ...оФФшорні сліпці гарно попрацювали
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не путайте - "не дергал" и "одернули" это разные действия, а насчет ставлення, согласен.
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Пускай выбирают и так.Но тогда это будут выборы в госдуму, а не в Раду.
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очередная, кацапская подлиза, засветилась
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Интересно то что посол в Украине он же одновременно ещё и враг Украины . Может чего спутали наши немецкие друзья когда прислали нам этого будь он не ладен прокремлёвского мягко говоря недружественного Украинскому народу посла место которого в ужасной фашистской педерации паРАШЕ.
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Ляпнул /отработал 30 серебреников/ испугался и в кусты.
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Тот кто думает, что среди послов нет идиотов - глубоко заблуждается...
Это не правильная точка зрения...
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Это точно, лошадь-лавров живой пример. Так это глава мид чего уж о послах говорить.
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Если посол Германии Райхель поддерживает страну оккупанта Украины, необходимо Министерству иностранных дел Украины не вызывать посла для разъяснений, а потребовать чтобы посла заменили. Такой посол Украине не нужен.
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Да, перестарался слегка путенский отсосник из Бундеса. И первым делом спрятался от прессы. Маладээц, дядя!
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В Германии выборы идут, а у Хуйла там агентура ещё с Совка...
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Нужно этому рейхелю устроить экскурсию в Авдеевку и передовую. Так сказать, в живую посетить места для выборов.
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Хер его знает
Вроде и немец, а по сути-дурак и дебил
Меркель тоже, на грани выбора...
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Он, то
плакал, то смеялся,То щетинился
как ёж,Он, гад, над
нами издевался,Сумасшедший -
что возьмешь…
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Поле подобных заявлений, необходимо Министерству иностранных дел Украины за 24 часа выдворить с территории Украины посла Германии Райхеля
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по крайней мере, теперь сложнее будет обвинять власть в тайном сговоре с путлером относительно выборов на Донбассе на российских штыках
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если не ошибаюсь, он (Райхель) с августа 2016 посол.........
Короче, стыдно должно быть этому послу из-за незнания(?) обстановки в стране (Украина) где он работает/проживает.........
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Да он, судя по всему, и историю Германии плохо знает.
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Вообще-то пан посол показал свою профнепригодность и незнание истории собственной страны.
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Боюсь что и этот инцидент закончится как и с польским мэром. Сначала коики и негодования , запреты и бойкоты , а потом лизание ботинков и извенения.
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да и вообще, выборы уже были. Захара можно в раду приглащать
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Готов предоставить этому урюку квартиру в центре Луганска,пусть эта сука посмотрит,как живут люди. Он забыл,как совдеповские войска издевались над немцами в 70е-80е. Тогда немцы пукнуть не могли без указания из союза. Говорю так,как знаю,с 78го по 82й жил в Берлине и Видел,как освободители любили побежденных
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Тебе не мешало бы пожить в 41-42 в блокадном Ленинграде. Тогда б тоже побежденных полюбил.
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Как для посла просто не образован. Если, он хочет провести выборы на таких условиях, то тогда США, Англия и Франция должны оккупировать всю Украину до так называемой "дыры". Россия оккупирует "дыру". Потом Потсдам... официальное признание раздела Украины. Именно так произошло с ФРГ и ГДР... А из того что он базикает, можно сделать вывод, или он идиот, или по истории у него был "неуд".
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А может совсем наоборот, Ну или Украина как минимум должна сделать его персоной нон-грата и завтра же выдворить из Украины
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Ты сам в это веришь?)) Щас...выгонят.. уже мэра городишки польского невъездным сделали, аж на 1 день)) ... а тут Германия...посол))
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Я нет не верю, просто надо вспомнить куда яйценюх с педаликом во время майдану катались и где инструкции получали, так шо что скажут большие боссы то и будет делать педро, а то так готовят общественное мнение, хотя скоро сядут усе, ну типа парасюка яроша, билецкого и т.д. если не будут поддерживать политики партии
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та насрать хотела Германия на Украину это капитализм ничего личного только бизнес и пора это уже усвоить, никто Украину как равноправное государство в ЕС не ждет.
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Не горячись, колхозник. Капитализм тут ни при чём, а про "неравноправность" Украины ты лучше гуди на кассавских форумах!
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та ладно, просто на реальность надо смотреть, а не думать шо вот вступим в ЕС и будет все ништяк, ага, там все должно приносить прибыль и если вступление украины прибыль приносить не будет, то .... Так что это Вы расскажете своим в Канаде шо капитализм не причем.
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колхозник,ты думаешь у нас здесь(в Европе) капитализм?
ошибешься,у нас уже давно победил социализм
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Это же с какого перепугу там победил социализм, ну а если победил то ждите скорого краха ЕС. ну либо нового гитлера. других вариантов просто нет.
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Если не верится-проживал по адресу: Берлин, Карлсхорст,ул. Кёнигквинтерштрассе 32
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Вообще-то его назначили послом в Россию, но из-за незнания географии он приехал в Киев вместо Москвы.
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зЗвісно можна! От росія по яким хоче законам хай проводить які завгодно,хоч до своеї госдури!
А чи визнае їх Україна і світ?
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Марина Ставнійчук


Що за гвалт знявся в Україні? Пан Клімкін може забув текст Комплексу заходів Мінська 2 . Він же не заперечував його зміст, депутати , урядовці наполягають на виконанні Мінська. Усі апологети МІнська , Ви чого до посла маєте справу? У дзеркало подивіться. І матчастину Мінська пригадайте.
До речі, а де нова дорожня карта, яку мало розробити МЗС України разом з іншими на доручення Норманської четвірки ще восени минулого року ...... Немає?.... Досі? Отож.
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Здравия всем! А что же хотели при внешнем управлении- кто платит деньги тот и заказывает музыку! А из за санкций они теряют контроль над экономикой России. Ведь санкции как и любая палка имеет два конца! Отрезав от мировых капиталов экономику России с одной стороны сильно бьет по "богоизбранному" лобби в России. А с другой стороны- внутри России начинаются необратимые процессы- возрождение национального сознания. Просто наступит один момент- когда теже люди в России потеряют власть над народом. Вернее сказать народы России выйдут из подчинения "богоизбранной" власти. Вот тогда будет номер! Соответственно и изменения в политической надстройки. Приход к власти национальных и праворадикальных элит "Руського" происхождения а не гибридов и пейсатых. Это тот результат в стратегической долгой перспективе которая ну никак не устраивает ЕС в его нынешнем руководстве. Оно понимает какую угрозу для их цивилизации несет настоящий руський мир а не фейковый придуманный на Лубянке. Это абсолютно другой путь развития человечества и его сознания. То что всему этому идет- абсолютно очевидно! И главное - подтверждено течением времени!
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Paйхель.который начинал дипломатическй путь дипломатом у рашиста есть "карась" куйла в Украине....таких"карасей"и в Украине во власти в кабмине в взраде в АП целые косяки...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосол Германии Райхель отменил пресс-конференцию после скандала из-за заявления о выборах на Донбассе
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