Общественная платформа "Руна" прекратила сотрудничество с Савченко

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Есть все основания считать, что нардеп Надежда Савченко на самом деле не сидела в российской тюрьме, а ее резонансные заявления о Крыме идут с подачи Кремля.
Такое мнение в эфире "Обозреватель. LIVE" высказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
"О том, что написал мой коллега Андрей Лозовый, он говорил в первый день, как Надежда Савченко появилась в парламенте. Да и я был удивлен цветом ее кожи. Я находился в тюрьме 2,5 года, в условиях, которые, по идее, должны быть намного мягче тех, в которых была Савченко. Когда я освободился в феврале 2014 года, то я был белый, как лист бумаги у вас на столе. Почему? Солнца же нет. Когда она зашла в парламент, цвет кожи был обычным, нормальным. Такое чувство, что она не содержалась в закрытых условиях СИЗО", - отметил Мосийчук.
Как подчеркнул народный избранник, много вопросов у политиков, общества и журналистов вызывает то, что в российских тюрьмах находится много украинских политзаключенных, но к ним нет такого внимания, как было к делу Савченко. Нет ажиотажа. Удивляют и заявления Надежды, в которых она призывает отдать Крым России.
"На эти вопросы накладываются ее заявления. Возьмем хотя бы последнее. Ему предшествовала статья олигарха Пинчука, что Крым необходимо отдать, чтобы забрать Донбасс. Потом было заявление Киссинджера, который тоже склоняется, мы знаем к кому. Суть этого заявления сводился к тому же: Крым надо отдать, чтобы забрать Донбасс. И с аналогичным заявлением выступает Надежда Савченко. У меня вопрос: автор этих заявлений случайно не в Кремле сидит, и не один и тот же? Ведь они созвучны… В случае с Савченко, они не рассчитали. Как говорят в России: "Заставь дурака Богу молиться - он лоб разобьет", - сказал Мосийчук.
Но, как считает нардеп, оценку действиям и заявлениям Надежды Савченко должны давать не политики и журналисты, а соответствующие службы.
"Это мое предположение как политика, предположения общественности, журналистов, но конкретные вопросы должны ставить Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Все! На этом вопрос с Надеждой Савченко для меня закрыт", - подытожил он.
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Про це йдеться в постанові Печерського суду Києва.
В ході розслідування було встановлено, що в період з 2007 по 2013 року Світовий банк надав кредит на реалізацію проекту "Розвиток міської інфраструктури" у кількох областях України, в тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій.
Кредитні кошти були надані під гарантії уряду України, а головним виконавцем проекту було Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
"Грошові кошти спрямовувалися безпосередньо виконавцю і повинні були використовуватися для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, що належать комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.
Однак, посадові особи комунальних підприємств перераховували кошти на рахунки афілійованих транзитних підприємств. При цьому в договорах вказувалася значно завищена вартість робіт, в деяких випадках роботи взагалі не виконувалися.
В подальшому кошти переводилися в готівку з допомогою підприємств з ознаками "фіктивності" і розподілялися між учасниками угруповання. Разом з тим, кредитні зобов'язання виконуються за рахунок державного бюджету."
Я так чомусь думаю, що крали і насли частку і не маленьку на верх.
Тобто, почали красти при Йулі, а закінчили при Овочу!
А хтось ще не вірить що Жопоблок і Йуля завжди діяли спільно!
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Она ж нас, как людей просила. А мы...
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https://www.youtube.com/watch?v=UY_A56ooI_k
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Дааа, нежданчик вийшов з проектом "надя".
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- Какоу пирацэнт точьных прагнозау у вас?
- Примерно 40%.
- Хм. Слюшайте, а ви гаваритэ наабарот!
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«Я буду думати як це можна зробити реально»
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Сегодня в Раде о чем то, нежно шептались Гадя, Бехтерева и Королевская.
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