EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Форум Украины(577962)
  4885  61
Теги: Савченко (2740) сотрудничество (565)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Общественная платформа "Руна" прекратила сотрудничество с Савченко

Общественная платформа "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с народным депутатом Надеждой Савченко.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каким способом народ Украины может лишить ее мандата? Это какой-то сюр...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никаким. Она прошла по спискам партии, а не мажоритарщиком. Для последних процедура прописана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
РУНА була нецікавою, ми християнський нарід, а руна це язичницький смивол. Тому ця подія тільки допоможе Савченко стати Президентом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Цвет кожи выдал": Мосийчук поразил догадкой о Савченко
Есть все основания считать, что нардеп Надежда Савченко на самом деле не сидела в российской тюрьме, а ее резонансные заявления о Крыме идут с подачи Кремля.
Такое мнение в эфире "Обозреватель. LIVE" высказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
"О том, что написал мой коллега Андрей Лозовый, он говорил в первый день, как Надежда Савченко появилась в парламенте. Да и я был удивлен цветом ее кожи. Я находился в тюрьме 2,5 года, в условиях, которые, по идее, должны быть намного мягче тех, в которых была Савченко. Когда я освободился в феврале 2014 года, то я был белый, как лист бумаги у вас на столе. Почему? Солнца же нет. Когда она зашла в парламент, цвет кожи был обычным, нормальным. Такое чувство, что она не содержалась в закрытых условиях СИЗО", - отметил Мосийчук.
Как подчеркнул народный избранник, много вопросов у политиков, общества и журналистов вызывает то, что в российских тюрьмах находится много украинских политзаключенных, но к ним нет такого внимания, как было к делу Савченко. Нет ажиотажа. Удивляют и заявления Надежды, в которых она призывает отдать Крым России.
"На эти вопросы накладываются ее заявления. Возьмем хотя бы последнее. Ему предшествовала статья олигарха Пинчука, что Крым необходимо отдать, чтобы забрать Донбасс. Потом было заявление Киссинджера, который тоже склоняется, мы знаем к кому. Суть этого заявления сводился к тому же: Крым надо отдать, чтобы забрать Донбасс. И с аналогичным заявлением выступает Надежда Савченко. У меня вопрос: автор этих заявлений случайно не в Кремле сидит, и не один и тот же? Ведь они созвучны… В случае с Савченко, они не рассчитали. Как говорят в России: "Заставь дурака Богу молиться - он лоб разобьет", - сказал Мосийчук.
Но, как считает нардеп, оценку действиям и заявлениям Надежды Савченко должны давать не политики и журналисты, а соответствующие службы.
"Это мое предположение как политика, предположения общественности, журналистов, но конкретные вопросы должны ставить Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Все! На этом вопрос с Надеждой Савченко для меня закрыт", - подытожил он.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
декоммунизировать шо ли будут эту савченко ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дошло до того, что от нее, как от заразной, уже все шарахаются, даже мертворожденная "тРуна"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и тут надю погнали ссаными тряпками... так она же говорила что она создала РУНУ? или я что то путаю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта недалёкая пуля (из чего сделана)))?) скоро окажется в абсолютной опале. Её подберут какие нибудь оппозиционеры и будут лепить нового царёва, герман, оту черноротую, забыл уже, и ещё была ротатая регионалка... Ну, вы поняли) Такой шлак! Нужен новый закон о выборах и новые выборы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
новый закон о выборах и новые выборы..... 100%++++++++++++++++
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, эти две, и ещё я имел ввиду богословскую, и ещё угольная какая-то есть луганская) Наташа Королевская! Ипать)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савученко ни с кем не сработается .Потому как должен был получится мальчик , а получилась девочка . И на генном уровне вот такое вот осё ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Руна" в темную гадю хапнула и думала, что "Золотое Руно" отхватила, а когда на свет и свежий воздух его вынесла, то увидело что "руно" очень воняет и состоит не из золота, а из дерьма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а была уже новость с очередным перлом Савченко, что это Украина готовится напасть на Россию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ФСБ наверняка уже выговоры получили "кураторы" Гади, за то, что реальную дебилку завербовали!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Генеральна прокуратура України (ГПУ) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання кредиту, наданого Світовим банком.
Про це йдеться в постанові Печерського суду Києва.
В ході розслідування було встановлено, що в період з 2007 по 2013 року Світовий банк надав кредит на реалізацію проекту "Розвиток міської інфраструктури" у кількох областях України, в тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій.
Кредитні кошти були надані під гарантії уряду України, а головним виконавцем проекту було Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
"Грошові кошти спрямовувалися безпосередньо виконавцю і повинні були використовуватися для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, що належать комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.
Однак, посадові особи комунальних підприємств перераховували кошти на рахунки афілійованих транзитних підприємств. При цьому в договорах вказувалася значно завищена вартість робіт, в деяких випадках роботи взагалі не виконувалися.
В подальшому кошти переводилися в готівку з допомогою підприємств з ознаками "фіктивності" і розподілялися між учасниками угруповання. Разом з тим, кредитні зобов'язання виконуються за рахунок державного бюджету."
Я так чомусь думаю, що крали і насли частку і не маленьку на верх.
Тобто, почали красти при Йулі, а закінчили при Овочу!
А хтось ще не вірить що Жопоблок і Йуля завжди діяли спільно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не сумніваюсь, що такі схеми діють і зараз, але Насіров їх прикриває.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Курва,которая просила не дать ей скурвиться-скурвилась. РУНА это просекла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это дает основание Савченко говорить, шо мсы виноваты в том, шо она такая курва.

Она ж нас, как людей просила. А мы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава Герою Украины Н. Савченкоооо!!!! Уряяяяяяяя!!!!! Гы -Гы -Гы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
да Гадя, куда пойти , куда податься, кого найти, кому отдаться....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сьогодні одна даунбасівська сучка на москальському "Врємя пакажет" співала хвалебні оди Савченчисі. Неспроста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На русскую весну зайдите по поводу этой новости. Хорошая савченко: герой воевашая, женщина (мужик) с яйцами и неблагодарные украинцы, которые сами себя не понимают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Савченко Надежда-снайпер на Битве экстрасенсов СТБ 2012 год, говорит к ней сватался сам принц Ирака,смотрите на Ютюб )))
https://www.youtube.com/watch?v=UY_A56ooI_k
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Битва экстрасенсов за 2012, она что сама экстрасенс? из 2012 так предвидеть. Может продать ее Иракскому принцу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже "RU на х..." и та открестилась от беркутовки гади. А верховна рада не может!
 показать весь комментарий
Ответить
 
таких людей кормить нельзя,они когда отожруться ,такую херню несут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надя, убийца чесных руцких журналистов , правда не аккредетованых в УКРАИНЕ ....если она не ОТРАБОТАЕТ по полной , то ФСБ завалят всех и БАБКУ и СЕСТРУХУ ! ей сочувствовать надо .....непозавидуешь с такой вершины СВАЛИТЬСЯ ???? это надо постараться....22 года отжать на свободу !!!! нар.деп. УКРАИНЫ , пасе, комитета, народной ЛЮБИМИЦЕЙ !!!! и стать просто к...ой ,но герой еще есть !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если я не ошибаюсь, то медведев украинский муж или жена хуйла, ей заплатил авансом за работу. Сколько ещё получит, потом??? А родичи не при чём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ладно она еще президентом станет, порошенко ведь выбрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот если бы Гадю завербовать и правильно обработать! Сделать из неё шахидку. Надеть на неё сполна динамита... Ну вы поняли)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щось у мене пазли не складаються... РУНА почала роботу в 2015 році(посилиюсь на новину), а Надія каже, що то її дєтіщє з 2016 року.
Дааа, нежданчик вийшов з проектом "надя".
 показать весь комментарий
Ответить
 
25 років мудрий народУкраїни голосує за мудрих політиків , які потім стають дурними для народу . Може народу України проголосувати за дурних політиків , які потім стануть мудрими для народу
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Україні мудрі політики пристосовуються до корумпованої влади , а дурні політики критикують владу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сталин разговаривает с главным синоптиком гидрометцентра.
- Какоу пирацэнт точьных прагнозау у вас?
- Примерно 40%.
- Хм. Слюшайте, а ви гаваритэ наабарот!
 показать весь комментарий
Ответить
 
25 років народ України вибирає корумповану владу , а тих хто не бажає брати участь в пограбуванні народу України , корумпована влада виганяє з своїх рядів і називає дурнями , а народ само собою їх підтримує
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надюху Голодуху жалко. Теперь и Руна не даст ей Украину сдать РЕАЛЬНО, как Голодуха, уже не влезающая ни в одни колготы, сама заявляла:
«Я буду думати як це можна зробити реально»
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обовязок держави -- захищати права громадян . Якщо влада порушує права громадян , а народ не міняє владу , то влада веде себе з народом по - бл.дські
 показать весь комментарий
Ответить
 
Влада благає світову спільноту посилити економічні санкціїї проти російських окупантів , а сама активно торгує з російськими окупантами на Донбасі , де гинуть кращі сини України . Семенченко і Порасюк частково перекрили рух ешелонів контробанди і влада заволала про економічні збитки України ( в своїй кишені )
 показать весь комментарий
Ответить
 
от Савченко уже как от чумной шарахаются
 показать весь комментарий
Ответить
 
Камера поймала интересній момент.
Сегодня в Раде о чем то, нежно шептались Гадя, Бехтерева и Королевская.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныОбщественная платформа "Руна" прекратила сотрудничество с Савченко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NNN, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Иван Афанасьев, лютый, Artur Sds, Панько Недобрий, Nikol Pricol, Олег Хардин, Maks Kolorto, Леонид Богданов, Кацманавт, петі, SergTranscarpathian, Чрствый, Едвард, BigPig, Привет, Великая Исландия, Bander_ua, Гриша Данилец, Гыг с Вами, Светлана Черкассы, Владимир Котов 0fa42e3d, Svirepiy_Bublik, Путлер Вовочка, marina marinina, Саша Саша Саша, Новий Перець, NEserega, sulima ivan, La Figa56 ab2ed38e, Сведомый_рембо, Игорь Иванишин e367f724, LeOnid Tkachenko, Slava Stahov, Бывалый222, otosh, Григорий Барковский 5bc4f112, іванов, Mi Boy 9a8e22a9, Герхард Шрёдер, Rjr, vatniko kolorado, Yuriy Yurieff, Константин Антонов c55cbf38, Игорь Карпушин, Serg1969, Yurii Sliusarchuk, Виталий Б, Tatota Ke, ВКЛ_это_мы_01, Maxim Maximov 2f107a94, Крнкистадор, Alex_dos, Røbin Hood, Україна ЮА, Alexander Savely, Леня Фишер, Дмитрий49, olele, злой крот, kolxoz, Правда Жизни 264a636c, Славик Шустрик, Kaba Mota, Данило Галицький 1c1ee858, Лара Ли b1dc2b9c, слава загоровский, Михаил Карпенко, Zaporozec, Анатоль Лемберг, Дімонич, Капитан Врунгель, delo delo, svetozar, Moshe Dayan, Irina Ivanova 6fdace9a, Стороннімв Богдан, SSG, диор, Makhonina Valentina, Хазар Дакійський, Юрій Бровкін, Александр Бычик, Kare Resa, Senator S 01a656ec, Vladimir Putny
 Всего на сайте: 317 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти