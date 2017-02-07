Меркель и Путин выступили за скорейшее возобновление переговоров в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе, - Кремль

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улицу Банковою ,на улицу Оффшорная !
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Feb. 7th, 2017 at 12:29 PM
В предыдущей части «Оккупация Чёрного моря переходит из латентной в явную фазу» я постарался раскрыть смысл захвата Чёрного моря россиянами не с геополитической точки зрения, а опираясь исключительно на экономическое обоснование, а именно - газодобывающую перспективу данного региона. И как-то так совпало, что буквально вчера все СМИ облетела новость о том, что Приморский суд Одессы наложил арест на буровые вышки "Украина", "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида", захваченные Россией в 2014 году в районе Одесского газового месторождения. И это решение как нельзя лучше вписывается в тематику моей сегодняшней статьи и вот почему…
После того как на прошлой неделе Ан-26 ВМСУ был обстрелян российским снайпером с захваченной вышки, стали звучать весьма воинственные призывы, а именно - что делают российские военные на наших вышках и если это так, то почему бы не относится к данному объекту не как к гражданскому, а как к военному и действовать соответствующе. Причем поступали совершенно разные предложения, от высадки на вышке спецназа, для последующей зачистки и до нанесения по объекту авиационного удара… Удивительно, но таких призывов было подавляющее большинство, а потому, давайте разберемся в их целесообразности и адекватности.
Во-первых, на сегодняшний день официальный Киев практически не озвучивает проблематику оккупации своей экономической зоны Чёрного моря. Крым оккупирован, часть Донбасса оккупирована, а вот с нашими морскими просторами проблема - их положение полностью игнорируется как властями, так и СМИ. Но, это лишь малая из всех зол.
Во-вторых - любая спецоперация против данных вышек будет для мирового сообщества носить характер операции против гражданского объекта, ведь ни одна из этих вышек не упоминается как военный объект. Думаете, такое развитие, особенно если оно повлечёт жертвы со стороны гражданского персонала, понравиться нашим вечно озабоченным и обеспокоенным партнёрам? Нет.
В-третьих, сама спецоперация по освобождению вышки выглядит крайне абсурдной. Для начала, идея с высадкой спецназа не выдерживает и малейшей критики. Прежде всего, это связано с тем, что на вышках размещены отнюдь не вечно задутые сторожа с двустволками, а ничуть не менее подготовленные представители сил специального назначения, натренированные для охраны подобного рода объектов. А потому, даже если высадка десанта и осуществится, не факт, что пройдёт она успешно. Почему я сомневаюсь даже в факте высадки? Да потому, что добраться до объекта нужно либо по воздуху, либо по воде, а сделать это незамеченными не возможно даже в ночное время суток.
Теперь о нанесении авиационного удара… Я не буду возвращаться к теме с последствиями от гибели гражданского персонала, но даже если мы поднимем в воздух авиацию, то неужели господа эксперты, вы забыли о том, что Россия сейчас, после размещения ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму, покрывает акваторию Чёрного моря вплоть до берегов Румынии? И вот, представьте себе, что наш самолет таки наносит удар по вышке, что дальше? Визг об убийстве гражданского персонала и автоматическое уничтожение нашего самолёта. А каковы дальнейшие последствия такого акта? Подготовка зачистки юга Украины от кровавой хунты, с позиции кремля оправданные агрессивными действиями оной?
Собственно, для чего я это всё описываю? Прежде всего, что бы привлечь внимание к проблематике оккупации Чёрного моря, которое несет куда более угрожающие последствия. Ведь если на Донбассе мы можем достойно держать удар оккупантов и успешно давать ответ, со стороны оккупированного Крыма перекрыть доступ интервентам на материковую часть Украины, то на Чёрном море мы практически безоружны. Россия может не только безнаказанно осуществлять в этом регионе незаконную разведку и добычу энергоресурсов, захватывать наши объекты инфраструктуры, но и беспрепятственно вести подготовку к высадке на нашем побережье как ДРГ, так и, в худшем случае, десанта и придётся противостоять им уже на нашей земле. А про остров Змеиный, который в повышенной зоне риска и изоляции, я даже и не говорю.
Пора открывать глаза и признавать очевидное, битва за Донбасс идёт прямо сейчас, а за Чёрное море нам ещё предстоит сражаться и, возможно, в очень скором времени. Но, любая агрессия в сторону захватчиков сегодня, может вылиться в непредсказуемую череду события уже завтра, к которым мы абсолютно не готовы. А потому, пыл следует остудить, делать ставку на международные инстанции, озвучивать как можно громче проблематику в СМИ и на международной арене, а заодно, ускорить темпы реализации хотя бы перспективных морских проектов, таких как создание ПКРК.
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Источник: http://www.milnavigator.com/ptrk-stugna-p-na-peredovoj/
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Новости Крымнаша. Выпуск #812 за 06.02.2017 «Крымчане - лучшие могильщики россии» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/02/06/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-812-%d0%b7%d0%b0-06-02-2017-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d1%87/ … ссылки, фото и видео в блоге
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Германский посол.
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Кого интерисуют сообщения пресс-службы Администрации постоянно врущего Президента России"?
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Симферополец:У нас все грустнее и грустнее.Замечаю,все кто при деньгах начинают сваливать из #Крым'а.Какую Москву?В основном"на"Украину едут
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В Москве, по ул. Лобачевского в доме капремонт. Покрасили лёд на стене.
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Сейчас после событий в Авдеевке, после общения с нашим офицером с СЦКК, захотелось еще раз сказать несколько слов о российских "духовных скрепах". Так, после известных событий в конце января, когда "орки", получив по зубам так драпали от ВСУ, что даже пропустили свой опорник с феерическим названием Алмаз, оставив его нашим бойцам, очередное доказательство российской великодуховности.
Дело в том, что сепары немного ошиблись и, как говорится влезли не в то время и, что главное, совсем не в то место, или как они говорят, не на того напали, а потому и по правде говоря, накрошили их там тогда хорошо, что капусту. Вот они и до сих пор там лежат, благо, что на дворе мороз, трупы не разлагаются, а то вонь был бы еще страшнее, нежели сейчас сама картина от тех искалеченных тел разбросанных обильно по полю возле шахты Бутовка и н.п. Пески.
Но интересным здесь является то, что, как отметил мой знакомый, 3 февраля, он обратился к российской стороне, благо представителям СЦКК это не проблематично, с предложением решить вопрос по эвакуации погибших россиян. На следующий день, он уже это сделал официальным письмом, а через день, то есть 5 февраля, предложил еще и в связи с предыдущим предложением по эвакуации российских же погибших, применить режим тишины и впервые получил от российской стороны ответ.
И знаете какой? Они ответили: нам это не интересно ?!
Как это не интересно?! Воевать с образом Божиим на знаменах и вопить, как сумасшедшие о православной духовности - интересно, а почтить память погибших и хотя бы забрать их тела, чтобы звери их растаскивали - не интересно!
Вот и выходит из этого всего, пришли рашисты на украинскую землю, обманутые какими-то никому не понятными идеями "Русского мира", погибли, исключительно за деньги, потому что даже идиот уже понял, что нет там в их идеях ни одной идеи, а сейчас, даже схоронить их, те же ораторы и кураторы, а точнее - адепты упомянутого "Русского мира" не желают, так как России нужны "живые трупы", которых можно напоить, обмануть, а затем и в бой послать, а смысла с мертвецами возиться - они уже отработанный материал.
Но беда еще и в том, что это все мало чем их учит, вот и лезут, и лезут, как настоящие зомби, потому что на самом деле в большинстве своем они, по своей духовной сути и есть те "живые трупы", без души и Бога в голове.
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины
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