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 Форум Украины(577891)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1092) армия РФ (6078) ВР (21980) депутат (2733)
Тему создал: Ольга Скороход

Депутаты не внесли в повестку дня Рады проект обращения относительно эскалации агрессии РФ на Донбассе

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня заседания проект постановления об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Откатные проекы голосуются с утра (11-12) в течении часа, потом "избранники" устают и разбегаются на релакс.
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Ушлёпки. Когда будете закрывать сегодняшнее заседание, не забудьте про "минуту молчания"
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Ще після хвилини мовчання Гімн України заспівают, в ції циніків розуму вистачить на будь-що ))))
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Stranno, a ES zaprosto vnosit postonovlenije, sjto priravnivajet rasseju k IGIL.
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Осудить РФ? Осуждение - великий грех против людей и Аллаха.
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Так про кацапов же ничего несказано? Значит осуждать кацапов - не грех.
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Вопрос к шоколадникам-безальтернативщикам:
сколько стоит жизнь украинского воина? - один вагон угля (шоколада)? два вагона угля (шоколада)? - сколько конкретно, твари.
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кацапа,а ты с какой целью интересуешься?и чо ты такое черноротое?
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Кстати, Кураховская ТЕС работает на угле марки Г, которую в лугандоне не добывают...
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Стецьки ща раскажут какой уголь,хотя и не знают где Курахово
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Мы имеем очень интересного министра топлива и энергетики, который обязательно получит пожизненный срок сразу после того, как у нас начнется настоящая борьба с коррупцией. Наверняка, сядет не только он. Этот господин финансирует террористов, покупая у них уголь. Тут говорить не о чем, это - простая конструкция. Сказки о том, что наши ТЭЦ не могут потреблять другой уголь - никому не интересны. Тот, кто хочет делать - ищет возможности, кто не хочет - находит отговорки. Так что этот господин обязательно уедет за целый букет преступлений, включая финансирование терроризма.
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Як агресія?? А який відкат від того ? Нема відкату!!!! То і нема не якої ескалаціі, і не розгойдуйте човен, бо Путін нападе і гАндошу таки висадят в повітря )))
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Суки, народные избранники! Да они на кремль работают!
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Виборче ристалище ропочалось, забрало на рило і вперед по копаному ))))
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скорее всего депутаты не смогли прочитать и понять тему обращения.
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Это ж не ихние дети , мужья ,братья в окопах на морозе под обстрелами сидят , не Рада а кубло змеиное, швали вонючие.
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Ну оно и понятно, за ето Ахметка не отслюнявил каждому, в отличии от разгона блокады окупированной территории...
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Да спалить эту раду вместе со всем содержимым. Они уже достали окончательно.
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Не когда .Заняты деребаном . Ох твари . Майдана по европейским меркам не будет . Будет по Чилийским и Румынским .
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ВСЕ ДОРОГИ КИЕВА ПЕРЕКРЫТЬ +БОРИСПОЛЬ ЖУЛЯНЫ И ВСЕХ ПОДВОЗИТЬ НА МАЙДАН
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нормалёк ... они так далеко оторвались от народа и нужд страны, что действительно для них нет никакой эскалации ...Пора бы прервать этот бессмысленный полёт 450 бездельников ...
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Смотрю на этот цирк ни депутаты ни министры ни правительство никакой ответственности не несут не персональной не коллективной разные БПП Нф ОТСТОЙНИКИ ОТБРОСОВ ВСЕ ЛУЧШЕЕ Г.. О В СЕБЯ ВСОСАЛИ ,а только грабят депутаты за тунеядство получают оху...ую зарплату все осталось трутни грабят пчелы пашут и дохнут так почему нести все тяготы должен простой народ а "богема"жувати та жиди по новому
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ПАРЛАМЕНТ НЕ ВІДПУСКАЄ ІЗ ФРАКЦІЇ «БПП» ДВОХ ПОЛТАВСЬКИХ НАРДЕПІВ
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Порошенко планомерно сдает Украину,а яйцеголовые депутаты ему в этом помогают!Нет и не будет Украины,о которой писал Шевченко. Стадо баранов ! Одни защищают Порошенко,а не Донбасс. Другие сдали его России. Что Порошенко и Ахметов не сдавали! Хрен вам.А если 80% населения Донбасса НЕ ЖЕЛАЕТ жить в Украине!Да пусть катятся,сейчас тем более! Кто его будет возрождать??? Порошенко,Ахметов??? Как бы не так. А вам влупят еще коммуналку и будете сопли жевать!
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Разгонять к еб..ям собачим этот парламент.Там же одни суки .Посмотрите на венгров.
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Цю Раду потрібно розпускати.. Користі від неї вже ніякої не діждемося...
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Рада не може вмерти,бо вона мертвонародженне ))))))
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Наверное блин долго наж этой писюлькой трудились. Архиважное блин дело - голосовать за холостые писюльки.
А вот как доходит до голосования за спецконфискацию - сразу интузиазм депутангов куда-то пропадает.
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Терпение народа на пределе. До развешивания тварей на столбах осталось совсем чуть чуть.
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В українців є один шлях--антікорупційний Майдан, перший етап якого вже розпочато,це блокада Даунбасу )))))
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И с какого черта, их столько же ,сколько с огромной рашке? За куя Украинп 450 бездельников и тварей?
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А кому там было голосовать, "коалиционные" тушки и купленные в зале не все были, у них видать дела по жирнее есть чем какая то агрессия, а жопоблохи, видрадження, вопли народу и кучка мажоритарщиков из числа бывших верных соратников овоща просто очкуют голосовать против воли своих кремлёвских хозяев, а вдруг завтра придётся в мацкву за зарплатой ехать...
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Все эти собтия ужасно напоминают то, что было перед тем как яныка загнали за поребрик:
все таже муть, а не выполнение запросов народа в решении конкретных вопросов, только муть намного подлее и циничнее.
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а вообще самая правильная расшифровка БПП:
Блок Путина-Порошенка
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ВСЕХ ВАШИХ ДЕТИШЕК НА ПЕРЕДОВУЮ ВСЕХ УРОДЫ
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Да, дорогие дупотаты! Дорого они нам обходятся. Доверия к ним - "0". К "гаранту" кстати - тоже. А от они не верят. Вот пусть Народ, мирно, без крови, этой весной и проведет досрочные выборы. Только, люди, не забудьте, кто из нынешних дупотатов пытается доказать, что торговля на крови - правильно. А за финансирование убийц наших героев дружно выступают и рыги и барыги. И еще, твари, называют пиарщиками тех ветеранов АТО, которые и днем и ночью в мороз, на ветру, блокируют эту позорную торговлю на крови. 20-го февраля, ТРЕТЬЯ годовщина массовых убийств рыгами УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ. Кто нибудь из ближнего окружения Хама сидит? Сидят! Вот только не в тюрьме, а в зРаде. В десна целуются с барыгами. У них договорняк - покрупняку не щемить друг друга. На показуху, для лохов, критикуют друг друга, а посадить - ни-ни. Они там в зРаде, я извиняюсь, почти все перее...лись, родственниками стали. Вот только Юлька в их шобле - чужая. Потому и столько помоев в ее адрес. И еще. 450 дармоедов - это много для нашей разворованной страны - слишком накладно. 150 штук и не больше!
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Надо большой экран с трансляцией форума цензора в Раде повесить- пусть читают что люди пишут, Гавнюки. Совесть не проснется, но может хоть очко ( инстинкт самосохранение) сыграет.
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Уголь в оттенках красного



В одной из предыдущих статей мы коснулись вопроса ответственности некоторых высокопоставленных чиновников, уютно устроившихся в своих министерских креслах. Там мы высказали уверенность в том, что борьба с коррупцией не для Европы, а для себя у нас таки начнется, хоть уже и не при нынешнем правительстве. И вот, когда она начнется, некоторые деятели министерского калибра обязательно получат пожизненные срока за то, что они сейчас не стесняясь делают. Как пример, мы привели художества нынешнего министра топлива и энергетики. На самом деле, это всего лишь один из примеров, хоть и очень яркий, а его деятельность каждый может проследить невооруженным взглядом.
Что характерно, мы предвидим, что расследование обязательно начнется по причине коррупции, а когда вскроются все художества, то коррупция окажется мелким эпизодом титанической деятельности. В первую очередь, речь идет о закупке лугандонского угля. По открытым данным, доступным в Сети, пару дней назад РФ опубликовала данные о том, у кого, сколько и по какой цене она покупала уголь. Удивительным образом, Штаты и другие страны поставляют уголь чуть ли не вдвое дешевле того, что покупает наше замечательное министерство у Захарченок и Плотницких. Уже это интересное состояние дел должно бы насторожить множество контролирующих органов, но не насторожило. Мало того, некоторые читатели пишут нам о том, что пан министр - редкостный патриот.
Наверное, у некоторых читателей свое, довольно оригинальное представление о патриотизме и деятель, жирующий в теплом гнездышке, оказался большим патриотом чем те, кто сейчас стоят под Авдеевкой, Мариуполем, Светлодарском и на других направлениях. И уж конечно, он более сильный патриот, чем те, кого мы отпеваем на Майдане. Так что патриотизм к прямой деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, не имеет никакого отношения.
Нам приводят доводы в плане того, что надо дорабатывать технологические процессы на ТЭЦ, ибо там все заточено под уголь из Лугандона. Тут мы позволим себе выразить удивление, ибо даже россияне смогли доработать свои технологии под импортный уголь, а Минтопэнерго не смогло найти ка это сделать за три года. Это наводит на подозрения о том, что там просто не хотят этого делать, ведь если бы хотели, все выглядело бы иначе.
Наш западный сосед, Польша, работает примерно в этом направлении вполне успешно и результаты работы - ощутимы. Там решили отказаться от российского газа и прямо сейчас разворачивают мощности по приему сжиженного газа и трубопроводного газа из Норвегии. Решили обеспечить свою энергетическую безопасность и кропотливо работают в этом направлении. Первый терминал СПГ уже введен в эксплуатацию, а на очереди - второй. Кроме самих терминалов, создается новая газотранспортная сеть и соответствующая инфраструктура.
Там же было принято решение о переводе нефтеперерабатывающих заводов с российской нефти марки Юралз, на нефть из Залива, в частности - иранскую и саудовскую. Решили и делают. Мало того, арабы взяли на себя часть расходов по реконструкции НПЗ под свою нефть, ибо им это выгодно. Что мешает работать в этом ключе нашему топливно-энергетическому комплексу - не вполне понятно.
Если бы не второй бездельник - Паша Климкин, который номинально считается министром иностранных дел, то давно была бы сформулирована задача по поиску поставщиков угля, которые согласились бы участвовать в программе обустройства наших ТЭЦ оборудованием, позволяющим работать именно на их угле. Между прочим это - распространенная практика. Штаты уже сейчас вваливаю миллиарды долларов в строительство терминала по приему их сжиженного природного газа в Европе. Просто принимается решение, ставится задача и все начинает работать. Даже безвозмездную помощь, на эту программу, можно было бы выбить. Но так задачу никто не ставит.
В результате, мы закупаем сверх дорогой уголь с подконтрольных Ринату шахт да того, чтобы жечь уголь на подконтрольных Ринату ТЭЦ. Ларчик открывался просто, Ринат рубит бабло тут и там. Но там это бабло прямо и косвенно идет на содержание режима российских марионеток. Условно говоря, каждый третий или четвертый боевик оплачен деньгами Минтопэнерго, это же касается каждого третьего снаряда или пули, а значит, и примерно такая же часть наших воинов погибла при участии Минтопэнерго Украины. Хорошо, пусть не третий или четвертый - десятый боец погиб только благодаря этой схеме. Другой математики тут нет. Основной навар получает Ринат, который и заварил эту кашу на Донбассе, но он же является одним из отцов-основателей украинской коррупции. Поэтому, полученные деньги он регулярно кладет в собственный карман, а для поддержания успешного бизнеса раскладывает кому-то с обеих сторон линии фронта.
Эта гидра успешно работает и участники этой схемы - замечательно и легко богатеют, а Украина покупает уголь по грабительским ценам, финансируя террористов и продолжая развращать собственных чиновников. Именно поэтому мы считаем, что любая следующая власть обязательно будет показывать образцы борьбы с коррупцией, ибо этого требуют наши партнеры и этого хочет народ Украины. Посему, сегодня веселые и вальяжные чинуши, хорошо устроившиеся на зарабатывании кровавого бабла, должны знать, что за ними придут и остаток своих дней они проведут в кутузке, с букетом самых вонючих статей и с клеймом предателя. Их дети и внуки проклянут и их самих и вот эти деньги, которые они не гнушаются зарабатывать этим способом. Уже понятно, что текущая власть не желает здесь наводить порядок по примеру Польши и Литвы, но следующая - начнет именно с этого, а потому - сушить сухари можно начинать прямо сейчас.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДепутаты не внесли в повестку дня Рады проект обращения относительно эскалации агрессии РФ на Донбассе
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