Минские соглашения не реализуются. Об отмене санкций против РФ не может быть и речи, - глава МИД Польши

Cеванет
, Кацманавт
, Скуратовский Юрий
, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
, I_love_UA
, Yarik Sperkach
, Ніна Татарченко
, Леня Фишер
, Володимир Ніколаєць
, CА
, Андрей Жуков b738201d
, Яся Антонова
, Дмитрий49
, Alexandr Slavich
, fedjka - fedjka
, qwe1 qwe22
, Aлександр Alexsis
, Yurii Sliusarchuk
, Україна ЮА
, Дмитро Черних
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, Tierre
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, Berko Berko
, SER BERBA
, delo delo
, Rita Olhovskaya 2208c582
, диор
, Герхард Шрёдер
, Андрей Петров b7cee86a
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, Slava Stahov
, marina marinina
, Хазар Дакійський
, AlexUnknown
, Сведомый_рембо
, Александр Бычик
, Игорь Иванов 0876ff42
, Фридрих
, dd13
, Иванов Юрий 9255343a
, стефан стефан
, 4life
, Привет
, Чуб
, Сергей Черный 3cde3fa7
, Крнкистадор
, Galicja
, gassab
, Мальчик в трусиках
, Sergiy Nimuy
, Бандерівець
, Леонид Богданов
, Семен Сало
, сам прихожу
, Sash Fart b42abe58
, Geo
, tankist
, Злюка Кор
, Власов Сергей b3083465
, Сергей Сергеев 8d44ba1e
, Игорь Литвинюк
, pinkerton
, nvtv
, Марк Антоний 7c152259
, Олег-SVT
, Oleksander Matvienko
, Евгений Баштан
, Вдадис Зворыкин
, Михаил Карпенко
, Ирина Гнипп
, Mi Boy 9a8e22a9
, 133133
, roshenko q
, Петро Чиншовий
, Dimitry Dvorcovoy
, Герондот
, Natalia Stoilovska
, war3
, Корсунский
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, Røbin Hood
, Олег Б 45b4c785
, Ming Uing b56f719d
, Де Правда
, Сергей Бондаренко 91687c01
, Гоблин Унылый
, Леонид Днепр
, valtsev
, Коля Иванов 8a2373da
, Leo Uxmal
, Sophia-Maria Duglass
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, ВКЛ_это_мы_01
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, Alexey_Kharkoff
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, Олег Петрович ed2c8e0a
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, Александр Чумаков 331afcc5
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, Vasyl Moroz 779d57e5
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, Эйяфьятлайокудль
, Саша777
, taris
, gromo tei
, Слободянюк Григорий
, Павло Хороших
, Дімонич
, vassa0103
, Гриша Данилец
, sergik
, Densman Logvinov
, Антип61
, soren
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на старческие вякания Качиньского.
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Материал по теме
В ПАСЕ разгорелась дискуссия о выборах на Донбассе
Такое мнение в Facebook высказала нардеп от БПП Светлана Залищук, передает Politeka.
По мнению нардепа, заявление противоречит Минским соглашениям, резолюции ООН по Украине, многочисленным резолюциям европейских институтов, а также трезвой оценке конфликта.
«Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение - это абсолютно безответственно и неприемлемо», - заявила нардеп.
Залищук добавила, что присутствие российского представителя в составе Совета Безопасности ООН не позволяет даже проголосовать за создание трибунала для независимого расследования сбитого самолета MH17. «О каком голосования на Донбассе после военного вторжения и аннексии Крыма и в присутствии войск может идти речь?», - задает вопрос нардеп.
Также Залищук потребовала, чтобы министерство иностранных дел Украины вызвало посла на разговор для прояснения позиции правительства Германии.
13:26 7 февраля 2017
Новости
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імовірно ,що все вже наснеспитанотапосланона ,обговорено і вирішено глибокоозабоченними
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В Латвию перебрасываются 15 танков Abrams и БМП Bradley
Американское подразделение будет находиться в Латвии до тех пор, пока в страну не прибудет международный батальон НАТО под командованием вооруженных сил Канады.
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сколько стоит жизнь украинского солдата? - один вагон угля? два вагона угля? или сколько?
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