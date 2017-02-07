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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (68643) санкции (5886) МИД Польши (142) минские соглашения (1915) Ващиковский (82)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минские соглашения не реализуются. Об отмене санкций против РФ не может быть и речи, - глава МИД Польши

Вопрос отмены санкций Европейского Союза против России является "вне дискуссии", так минские согласия в деле завершения конфликта не реализуются.

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"Об отмене санкций против РФ не может быть и речи" А придется
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С чего это вдруг? Потому, что Хуло так сказал?
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мир скоро изменится
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руССкие фашисты уже изменили Мир, на свою тупую вечно пьяную голову....
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Яся, мир уже изменился. Только не ваш узкий. Вы как выращивали сталагмиты из говна - так и будете продолжать их выращивать.
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Судя по запаху из паРаши, они ещё и со сталактитами в штанах бегают...
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Они на пользу .Ты чего дура репнутая против Хуйла ?
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Не всем на пользу.
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Если минские не реализуются.То значит реализатора их - вон !
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Вот вам ответ министра иностранных дел Польши
на старческие вякания Качиньского.
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Или санкции слабоваты или их уже недостаточно.
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Заявление посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск, подыгрывает оккупанту
Материал по теме
В ПАСЕ разгорелась дискуссия о выборах на Донбассе

Такое мнение в Facebook высказала нардеп от БПП Светлана Залищук, передает Politeka.
По мнению нардепа, заявление противоречит Минским соглашениям, резолюции ООН по Украине, многочисленным резолюциям европейских институтов, а также трезвой оценке конфликта.
«Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение - это абсолютно безответственно и неприемлемо», - заявила нардеп.
Залищук добавила, что присутствие российского представителя в составе Совета Безопасности ООН не позволяет даже проголосовать за создание трибунала для независимого расследования сбитого самолета MH17. «О каком голосования на Донбассе после военного вторжения и аннексии Крыма и в присутствии войск может идти речь?», - задает вопрос нардеп.
Также Залищук потребовала, чтобы министерство иностранных дел Украины вызвало посла на разговор для прояснения позиции правительства Германии.
13:26 7 февраля 2017
Новости
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«Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение - это абсолютно безответственно и неприемлемо», - заявила нардеп.

імовірно ,що все вже наснеспитанотапосланона ,обговорено і вирішено глибокоозабоченними
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Jestj:
В Латвию перебрасываются 15 танков Abrams и БМП Bradley

Американское подразделение будет находиться в Латвии до тех пор, пока в страну не прибудет международный батальон НАТО под командованием вооруженных сил Канады.
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Сука, крепчают казламордые, с каждым днём крепчают, да, кацапы ??? Бггг
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Поляки так заявляют потому, что вторжения кацапов они боятся больше, чем мертвого Бандеру.
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и не смотря на очевидность, каждый месяц одно и тоже
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Что там у кисельТВ будет на повестке дня? Пшекофашисты? Варшавские хунтисты?
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соглашения с кацапами, не стоит той бумажки, где эта, гыдота, подписывала
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Один вопрос к безальтернативникам шоколадным:
сколько стоит жизнь украинского солдата? - один вагон угля? два вагона угля? или сколько?
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Выплаты пенсий оккупированному Донбассу не будет, все претензии к Путину - министр соцполитики
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Достаточно одного голоса против продления санкций - и усё! Венгрия - слабое звено.
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Тогда и местным венграм из Закарпатья не выехать на работу в Венгрию.
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Nu ne tak prosto, no mozjet ostonovitj process prodlenija, zametj, eto ne tozje samoje, sjto otmenitj sankciji, kstati a vjalicjije to gde rassejskoje - vedj sankciji pomogajet ili na stoljko vjalikije uzje, sjto boljsje pomosjcji ne nuzjdaites.
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От дивишся на тих поляків, доки не згадають Бандеру, наче нормальні люди.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинские соглашения не реализуются. Об отмене санкций против РФ не может быть и речи, - глава МИД Польши
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