Боевики запугивают жителей Донбасса наступлением ВСУ в ближайшее время, - ГУР

КузьмичUA
, Дмитро Черних
, vigo
, Rjr
, Serge Zielke
, soren
, Валерій Герасименко
, Леонид Богданов
, Алексей c7f163ba
, UAJALINE
, Siera-Zulu
, Алекс Борисов a2865611
, Андрій Жагун
, Unleashed
, Mganga Zambezi
, умом рассею не понять
, Trick
, Петро Чиншовий
, Николай Масло
, Taras Belov
, Leo Uxmal
, Антон Куприянов
, Diesel_Sasha
, Tezka V99
, Грышка Распутный 2
, Зоря Одесса
, 5 копійок
, ПАРАБЕЛЛУМ 777
, Natalia Mangion
, Sash Fart b42abe58
, Ming Uing b56f719d
, VD K
, Другua
, Владимир Чуприн
, Евгений Калашников
, tankist
, уаыау
, 2_homo_sapiens
, Хочу миру
, Egor Elk
, Хазар Дакійський
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Tatyana Pomolova
, Petr Demchuk
, alex lagun
, Garsia UA
, Сила В Силе Брат
, Дмитрий Явтушенко
, Maks Kolorto
, Леонид Самуэльвич
, MD_DB
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, Serg Sergeev
, E D cc4e4fb4
, Ліщук Андрій
, Amber
, Senator S 01a656ec
, taboretkin
, Иван Сирко 55f2498a
, Укроп-2014
, Vapy Provk
, Лео Кот
, Роман Иванович 88d29025
, Владимир a57e9a74
, Роман Кривоспицкий
, roshenko q
, Слободянюк Григорий
, Max Tik
, borodas
, Ігор Кичак
, Vitua
, 5050
, Ирина Лопырева
, Змиевобандеровец
, belge
, vokvok
, Светлана Черкассы
, secret secret_too
, koksikoks
, Zero
, Dmytro Mazepov
, одессит2010
, Василий Тркин
, kuba
, Igor Kalyuzhny
, Крнкистадор
, Wevelsburg
, Damon Smith
, Валерий Проценко
, Алексус
, Tatota Ke
, Леонид Днепр
, Janis Schulz
, сидор сидоров 945e588f
, Корсунский
, Саша Никитин
, nik noName
, Мастер Автополив
, 4Liberty UA
, Kaba Mota
, Bander_ua
, Private Girls
, Olex2014
, Byte Boom
, deni71
, Sss Kkk 197cc1ca
, Александр Тихий
, Яков1
, Гладкий Олег
, Олег Хардин
, viktor schröder
, мирyou
, Привет
, Сведомый_рембо
, Frol Fedoroff
, Sea Rover
, чтец
, ITLaB
, tamerlan
, Lendo Calendo
, Lizaveta Nemala
, слава63
, Фантом 2
, Новий Перець
, Garrysiento .
, Nikol Pricol
, delo delo
, RustIck
, La Figa56 ab2ed38e
, раша в перде
, Oleks DeLarge
, Игорь Карпушин
, Святослав Айшер ec6e93a4
, Rafael Ibragimov 70771748
, Вячеслав Положенков
, Джек Дринчер
, Грішний Зануда
, Александр 1c6e6fd4
, Виктор Тот
, Volodymyr Bal
, Alexander Cherepchenko
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Ольга Морозова 62519aea
, aquarius580 .
, Radoslav Sikorsky
, Агамемнон
, Україна Молода
, Denisn
, Narem
, Валентин Прокопенко 440f6064
, Олксандр
, Ex perd
, Ольга Панченко
, Владислав Обужеванний
, Гонта73
, Sevenarden
, Жека Рыпунов
, war128
, marina marinina
, Кацманавт
, Elena Italenna
, ana5557
, Татишо
, jhbc
, Вла
, Berko Berko
, Крымваш и лугандония впридачу
, Константин Антонов c55cbf38
, Игорь Литвинюк
, esfero
, Денис Коновалов 4caafe82
, zaParisian
, IGORA
, Брест
, Юрий Золотаренко
, Мила Сенченко
, дератизатор
, R G
, Плюю на Путю
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Олег Днепр ebe5ce72
, Иванов Юрий 9255343a
, Ирина Панасюк
, Vitalich
, роман роман 93b1d6e5
, коля брусчук
, Андрей Кудрявцев a35db479
, Alexey Mishun
, Саша777
, Иван Грозный 5f8834c4
, Дмитрий49
, Aleksiey Ykropovich
, про
, Береза005
, Urs
, Виктор Степаненко
, dd13
, Cаша Павленко
, kapo kapo
, Алеша- русский
, Olena Cemenko
, Eduard Povolotsky
, Дус Мытарчук
, tera
, Fobos
, Cтарий Кінь
, Володимир Захаров
, DivaDii
, Влад Ол
, Гелий
, сидней
, violator
, Анатолий Пашинский
, fedjka - fedjka
, Valery Greff
, Алексей Руденко 0e1173c5
, Ars UA
, Андрей Филипович a39bc2a9
, Герхард
, петя педалькин
, Дмитрий Чехомов 60787605
Дмитро Черних, Алекс Борисов a2865611, Леонид Богданов, Николай Масло, Mganga Zambezi, Ming Uing b56f719d, Rjr, ПАРАБЕЛЛУМ 777, Другua, roshenko q, 5 копійок, soren, Garsia UA, Укроп-2014, borodas, taboretkin, Петро Чиншовий, Змиевобандеровец, Taras Belov, vokvok, Senator S 01a656ec, Ирина Лопырева, Зоря Одесса, Kaba Mota, E D cc4e4fb4, Андрій Жагун, одессит2010, 5050, 2_homo_sapiens, Владимир Чуприн, Олег Хардин, Светлана Черкассы, Dmytro Mazepov, Sea Rover, Janis Schulz, Ліщук Андрій, Александр Тихий, Привет, КузьмичUA, nik noName, Amber, раша в перде, Евгений Калашников, Иван Сирко 55f2498a, aquarius580 ., Виктор Тот, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Narem, Ольга Панченко, delo delo, Жека Рыпунов, Яков1, VD K, Хазар Дакійський, 4Liberty UA, UAJALINE, marina marinina, Denisn, Elena Italenna, Wevelsburg, Lizaveta Nemala, kuba, сидор сидоров 945e588f, Крымваш и лугандония впридачу, RustIck, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd, viktor schröder, secret secret_too, Олег Днепр ebe5ce72, Слободянюк Григорий, Alexander Cherepchenko, Владислав Обужеванний, Вла, Сведомый_рембо, ITLaB, Олксандр, Sss Kkk 197cc1ca, Грішний Зануда, Хочу миру, умом рассею не понять, роман роман 93b1d6e5, Константин Антонов c55cbf38, Джек Дринчер, мирyou, Виктор Степаненко, Lendo Calendo, alex lagun, Геннадий Медведев 4e590f22, Cтарий Кінь, DivaDii, La Figa56 ab2ed38e, tamerlan, zaParisian, Роман Иванович 88d29025
Всего на сайте: 315 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1407098265991610/
Ответить
«Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля э.г. из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200"»» - сказано в сообщении.
На Донецком направлении, на выполнение преступных приказов российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.
С целью устрашения населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и формирования антиукраинских настроений в общественных местах "специальными группами лиц" активно распространяется информация о наступление Вооруженных Сил Украины в ближайшее время.Слава Украине!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Донецк Аброська провозил,
И ЛуганДоны процветали,
Когда он сепаров кормил...
Ответить
Ответить
Кожен лугандонець тепер згадує що робив проти України, де засвітився і що саме з ним зроблять ЗСУ. А якщо геть не пощастить то попаде в руки нацбатів і тоді... -- роспропаганда попрацювала... Уявляєте стан мирного сєпара, да і не мирного...
Ответить
Я очень хорошо помню, как Аваков кинул своих выкормышей во главе с командиром, родом из Беркута, разгонять Крымскую блокаду. Речь тогда шла о, якобы, восстановлении поваленных опор электропередач. На всю страну эксперты визжали, что за поваленными опорами грядет энергетическая катастрофа Украины. Второй Чернобыль. Политологи карманного жанра наперебой рассказывали, как полезно везти товары в Крым, мол там "пророссийски настроенные граждане будут употреблять в пищу украинские продукты, вдохновятся, увидят как у нас хорошо и вернутся все 96%". Помню, как в Верховной Раде ладились соответствующие законопроекты, а "вреду блокады" были посвящены целые передачи.
Была куча провокаций. Куча "свидетельств" того, что "татары пропускают товар за 1000 долларов фуру, просто переориентируют рынки под себя", что это- олигархические разборки и т.д. Боже мой! А как склоняли Семенченко и Парасюка за то, что они приехали "попиариться".
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
Только появились немножко другие лица. Тука для меня умер однозначно. Собственно, я никогда и не была его пылкой поклонницей, но теперь для меня он- торгаш и оборотень. Столько времени под личиной волонтера скрывалась мерзость. Ирина Луценко- то базарная балаболка. Даже не хочу ее гниль обсуждать. Если для нее Донбасс- это не оккупированная территория, а которая просто находится под эффективным контролем России, то ей пора в психбольницу.
Им всем пришел конец. Поэтому призывают объединяться и не ссориться.
Послушайте, если хотите, мое мнение.
Блокада, прежде всего- это не дикое желание наказать тех, кто живет на ОККУПИРОВАННЫХ территориях. Людьми, теми, которые блокируют, движет не месть. Ни в коем случае. Блокада- это прежде всего возможность уничтожить торговлю на крови. Большую торговлю. Это возможность показать миру, что Украина все- таки страна с достоинством.
Да, несомненно у нас не только вооруженная агрессия России имеет место. У нас есть и внутренний конфликт. Гражданская война. Они идут параллельно. Но гражданская война у нас отнюдь не с Донбассом, а с нашей беспринципной, наглой, воровитой властью. На крови они пролезли. На крови сидят и жиреют в своих кабинетах. Вы посмотрите на их рожи, которые уже не может охватить экран телевизора! И с кровью они будут уходить.
Так вот, когда начнут, нам нельзя будет дать им уйти. Никому. Все должны будут ответить за грабеж своей израненной и измученной страны. За мародерство- в лучшем случае- на нары. В худшем- по закону военного времени!
А блокаду нам всем нужно поддержать!Liza Bogutskaya
Ответить
Ответить
Ответить
і ми платимо за вугілля роттердам +.
а не за дирлянське... і розкажи мені як нас не дурять.
Ответить
Ответить
Только Путин..., ну, .... или Кадыров...
Ответить
Ответить
Ответить
и да конечно же не все дибилы но честно говоря процент таковых выше чем в целом по Украине . только без обид пожалуйста
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К совсем уж личным личностям приходит Хуйло, которому на личности вообще наплевать - он те хоть "град" хоть Д-30 под окно поставит и хреначить начнет, возможно по соседнему селу - по другим личным с личными делами. А потом наоборот!!! )))
Практика, если уж вас теория не убеждает, говорит именно об этом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить