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 Форум Украины(577819)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (17977) Минобороны (4725) разведка (1536) Донбасс (12699)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики запугивают жителей Донбасса наступлением ВСУ в ближайшее время, - ГУР

С целью запугивания населения Донбасса и формирования антиукраинских настроений распространяется информация о скором наступлении Вооруженных сил Украины

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ну значит скоро сами же и будут бомбить город !
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12 февраля сами планируют пойти в "наступление"!
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Жители будут плакать или радоваться от наступления ВСУ?
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Кто как. Люди будут радоваться. руцкие - ссаться.
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На что вы дамбасня жизнь спокойную в Украине променяли? На это скотство??
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скотство для большинства из них является привычным состоянием души.
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Зате ж тепер не забороняють ґаваріть на язикє!
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Ну так надо заходить.Пока они не успели обосраться ))
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Даже самые упоротые соседи уже прозрели. Они уже почти ждут Украину!
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В перших рядах підуть головорізи Правого Сектору. В синіх в"єтнамках. Нехай баяцца.
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жестокий ты! может хоть в зелёных вьетнамках?
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В зеленых - пограничники. У них даже собаки во вьетнамках.
)))
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Фокус гитлера с Польшей не дает покоя кремлядям. Крутятся,вертятся,ищут повод.
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таким уродам привід не треба, вони самі його створюють -- історія нападу німеччини на польщу чи ссср на фінляндію, чи на авганістан
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Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Продолжается применение российскими оккупационными войсками танков, 122 и 152-мм артиллерийских систем с огневых позиций, расположенных вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.
«Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля э.г. из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200"»» - сказано в сообщении.
На Донецком направлении, на выполнение преступных приказов российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.
С целью устрашения населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и формирования антиукраинских настроений в общественных местах "специальными группами лиц" активно распространяется информация о наступление Вооруженных Сил Украины в ближайшее время.Слава Украине!
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А жители дамбаса втихаря ищут старые паспорта и флаги Украины.
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да там кажый второй имеет (в смысле был) деда -бандеровца, как оказываетца ... улитки, еб... учие
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Люди в целом, в большинстве своем, довольно успешные приспособленцы. А уж вате без этого 70 лет совка прожить просто невозможно было. Такша вполне закономерный эволюционный итог.
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И что? Нашим гражданам нечего опасаться. Пусть ссутся сепары.
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Вагоны, фуры контрабаса
В Донецк Аброська провозил,
И ЛуганДоны процветали,
Когда он сепаров кормил...
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це добре, адже жах без кінця набагато гірший ніж жахливий кінець.
Кожен лугандонець тепер згадує що робив проти України, де засвітився і що саме з ним зроблять ЗСУ. А якщо геть не пощастить то попаде в руки нацбатів і тоді... -- роспропаганда попрацювала... Уявляєте стан мирного сєпара, да і не мирного...
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НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Лиза Богуцкая выдала сильный пост о торговой блокаде ОРДЛО

Я очень хорошо помню, как Аваков кинул своих выкормышей во главе с командиром, родом из Беркута, разгонять Крымскую блокаду. Речь тогда шла о, якобы, восстановлении поваленных опор электропередач. На всю страну эксперты визжали, что за поваленными опорами грядет энергетическая катастрофа Украины. Второй Чернобыль. Политологи карманного жанра наперебой рассказывали, как полезно везти товары в Крым, мол там "пророссийски настроенные граждане будут употреблять в пищу украинские продукты, вдохновятся, увидят как у нас хорошо и вернутся все 96%". Помню, как в Верховной Раде ладились соответствующие законопроекты, а "вреду блокады" были посвящены целые передачи.
Была куча провокаций. Куча "свидетельств" того, что "татары пропускают товар за 1000 долларов фуру, просто переориентируют рынки под себя", что это- олигархические разборки и т.д. Боже мой! А как склоняли Семенченко и Парасюка за то, что они приехали "попиариться".
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
Только появились немножко другие лица. Тука для меня умер однозначно. Собственно, я никогда и не была его пылкой поклонницей, но теперь для меня он- торгаш и оборотень. Столько времени под личиной волонтера скрывалась мерзость. Ирина Луценко- то базарная балаболка. Даже не хочу ее гниль обсуждать. Если для нее Донбасс- это не оккупированная территория, а которая просто находится под эффективным контролем России, то ей пора в психбольницу.
Им всем пришел конец. Поэтому призывают объединяться и не ссориться.
Послушайте, если хотите, мое мнение.
Блокада, прежде всего- это не дикое желание наказать тех, кто живет на ОККУПИРОВАННЫХ территориях. Людьми, теми, которые блокируют, движет не месть. Ни в коем случае. Блокада- это прежде всего возможность уничтожить торговлю на крови. Большую торговлю. Это возможность показать миру, что Украина все- таки страна с достоинством.
Да, несомненно у нас не только вооруженная агрессия России имеет место. У нас есть и внутренний конфликт. Гражданская война. Они идут параллельно. Но гражданская война у нас отнюдь не с Донбассом, а с нашей беспринципной, наглой, воровитой властью. На крови они пролезли. На крови сидят и жиреют в своих кабинетах. Вы посмотрите на их рожи, которые уже не может охватить экран телевизора! И с кровью они будут уходить.
Так вот, когда начнут, нам нельзя будет дать им уйти. Никому. Все должны будут ответить за грабеж своей израненной и измученной страны. За мародерство- в лучшем случае- на нары. В худшем- по закону военного времени!

А блокаду нам всем нужно поддержать!Liza Bogutskaya
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Для наказания торговцев есть другие способы. А это удар по людям и на Украине и в лугандоне. Будете потом рассказывать, что не знали, не догадывались...
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писати навчись... В Україні і НА лугандоні.
і ми платимо за вугілля роттердам +.
а не за дирлянське... і розкажи мені як нас не дурять.
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Нормальні люди наступу ВСУ лякатися не будуть, а будуть радіти.
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Пока Аброська кормит Донбасс - Донбасс никто не поставит на колени!
Только Путин..., ну, .... или Кадыров...
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Я сам из Донецкой области жалко город и людей которые неизбежно пострадают ведь их никто не спрашивает и не надо писать что все хотели русского мира такой ценой,что все дауты т.д.
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Вірю, що не всі. От їх мусимо визволити. Інші нехай повиздихають.
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на мой взгляд ключевая фраза " русского мира такой ценой " . о цене то и не подумали . рассчитывали что Украина лапки поднимет и утрется . не смогли просчитать реакцию на свои поступки а значит если и не дауны то по крайней мере не очень умные люди

и да конечно же не все дибилы но честно говоря процент таковых выше чем в целом по Украине . только без обид пожалуйста
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Людей жалко , вату не не жалко . А там этого говна столько что за ним те несколько человек и не разглядеть .
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перво на перво нужно всех рускоговорящих младенцев и эпилептичных старух эвакуировать . у них с приходом ВСУ выжить шансов нет . как быть со снегирями пока не понятно ну то таке . главное людей спасти
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Никто не прятал Украинские паспорта они были и будут действительны,а флаги это личное дело у меня нет ни какого!
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Ну и зря.
К совсем уж личным личностям приходит Хуйло, которому на личности вообще наплевать - он те хоть "град" хоть Д-30 под окно поставит и хреначить начнет, возможно по соседнему селу - по другим личным с личными делами. А потом наоборот!!! )))
Практика, если уж вас теория не убеждает, говорит именно об этом.
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так ты героический воэн отсоса? непокобелимый наваросс?
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Вчора на шоу у Салавьйова так званий кореспондент з Донецька молов як з гарячки про обширний наступ "укров", про 8 "Точок У", які можуть досягнути російського кордону і розбомити російські війська, які "ніби-то" прямуватимуть на Донбас, про те, що не можуть забрати загиблих, бо бояться обстрілів, хоча й домовились з "украми". Хай будуть прокляті усі, кому було мало російської землі і хто прийшов до нас зі зброєю!
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Чёта будет, уже два дня сепары не перестают гупать,говорят за 30км от Золотого даже слышно.Первый раз тюльпаны услышал .
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Поймите,людей никто не спросил-референдум-это нужен был для муляжа
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а отвечать за этот "референдум" придется всем. кто потдержал и кто не потдержал.
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Кому как...Одна знакомая в Донецке ждет освобождения, а другая в Украину не хочет.
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у меня в городе гдето 10% проукраинские и то это приезжие.
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откройте сайт города и почитайте коменты))) и это мы пока под Украиной.
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Нехай бояться. Як кажуть кацапи - "бьет - значит любит".
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Тулиш горбатого к стенке без оскорблений не можешь?Еще и картавиш или так разговариваешь дома?
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Однозначно тех кто проводил референдумы надо сгноить в шахтах Донбасса, чтобы была наука следующим поколениям как Родиной торговать...
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Как именно запугивают? "Сидить тихо, або порошенко нападе". Так?
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зе значить тільки одне, знову буде загострення...... смерть расіянським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики запугивают жителей Донбасса наступлением ВСУ в ближайшее время, - ГУР
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