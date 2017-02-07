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 Форум Украины(577764)
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Теги: Кабмин (9904) минимальная зарплата (93) Министерство социальной политики (422) Рева (134)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Решение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данные

Повышение минимальной заработной платы вдвое было правильным решением.

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Ве ровно скоро будет как в Румынии , и ваша полачка вам не поможет https://youtu.be/AeL46ywNH1U
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Забавные ребята эти румыны. Сначала избирают зная о коррупции, а потом сами же против этого протестуют
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лише СУКА чомусь МОВЧИТЬ , чи підвищилась ВДВОЄ ЗАРПЛАТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОРОХА , АХМЕТКИ , ФІРТАША , ПІНЧУКА , ГИГОГІШИНА і прочих ГНИД ?
Коли НІ , то все це спроба вийти З ПОЛОЖЕННЯ за рахунок малого бізнесу , а саме ТИХ ХТО САМ СЕБЕ ХОТІВ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ .
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Теперь пусть так же повышение цен и тарифов обоснует.
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Угу а правительтво наше победоносное всегда ведёт себя как понос - не угадаешь когда вкакаешся.

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Главное,чтобы это было экономически обосновано.
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Тюрьма по реве плачет за геноцид народа Украины, а этот экс политработник совка что-то с упоением рассказывает и все ни о чем.
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Рева, а кому повысили минималку, у меня бюджетников много знакомых, как получали мало, так и получают.
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Рева , потрібно мати розум та знати Основи Економіки , щоб лізти управляти Державою .
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Повысили минималку - молодцы. НО как же МОЯ зарплата?????? Ведь мне и моим детям тоже кушать хочется. Ибо сравнивать все професии под один уровень зарплаты как то уж чересчур ПОДЛО.
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Один идиот сменяет другого. Зарплаты сами выростут.И не надо их подымать.- Если экономика будет гудеть и заказов будет вдостоль.Каждый будет стараться набрать лучших рабочих,чтобы справиться с подрядом.И тогда начнется конкуренция в отношении высокой зарплаты.Как и во всем мире.А необоснованные повышения - это гавно на пустом месте.Лишний геморой для всез.И кормушка для чиновников.
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А разве минималку повысили? На сколько я знаю зарплата не изменилась,а стали начислять доплату до 3200,то есть уровняли всех,кто раньше получал 1500 и тех кто получал 3200,все теперь одинаково зарабатывают.Помню подобное было при Януке Премьере в 2004 году.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРешение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данные
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