Решение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данные

1155 18Теги: Кабмин (9904) минимальная зарплата (93) Министерство социальной политики (422) Рева (134) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 08:31 Решение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данныеПовышение минимальной заработной платы вдвое было правильным решением. читать источник x Мне нравится
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Коли НІ , то все це спроба вийти З ПОЛОЖЕННЯ за рахунок малого бізнесу , а саме ТИХ ХТО САМ СЕБЕ ХОТІВ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ .
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