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 Форум Украины(577764)
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Теги: вооружение (3240) Конгресс США (224) оружие (3614) США (11941) Донбасс (12685)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Американский конгрессмен Торнберри о поставках летального оружия Украине: "Надеюсь, что новая администрация сделает это"

Американский конгрессмен, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мак Торнберри выразил твердую надежду, что администрация Дональда Трампа позволит поставки летального оборонительного оружия в Украину.

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Парламент поддерживает,решение за новым президентом.
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Гарантом безопасности выступит, отвечая за свою подпись под Будапештским меморандумом.
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4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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Сделали бы нас своим Штатом и все проблемы сами бы рассосались.
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Тимошенко впервые прокомментировала свою встречу с Трампом
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отмечает, что президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит в Украине, в частности, ситуацию на Донбассе, и заверил в поддержке со своей стороны.
«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», - сказал она в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером, рассказывая о своей поездке в США.
Ю.Тимошенко указала, что через несколько дней будет заявление официального представителя США в ООН, что с РФ не будут сняты санкции, пока Украине не будет возвращен Крым. «Даже речь идет не о том, что происходит на Донбассе, а даже глубже, что санкции не будут сняты, пока Украине не будет возвращен Крым», - подчеркнула она.
Лидер «Батькивщины» отметила, что на встречах с представителями американской правящей элиты делегация партии обращалась с предложением усилить санкции в отношении России. «Потому что если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление», - пояснила она.
«Мы просили, наконец, выполнить те гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы это не было просто одностороннее убийство, чтобы у нас была возможность создать современную боеспособную армию», - добавила Ю.Тимошенко.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАмериканский конгрессмен Торнберри о поставках летального оружия Украине: "Надеюсь, что новая администрация сделает это"
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