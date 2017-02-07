562 6Теги: вооружение (3240) Конгресс США (224) оружие (3614) США (11941) Донбасс (12685) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 08:29 Американский конгрессмен Торнберри о поставках летального оружия Украине: "Надеюсь, что новая администрация сделает это"Американский конгрессмен, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мак Торнберри выразил твердую надежду, что администрация Дональда Трампа позволит поставки летального оборонительного оружия в Украину. читать источник x Мне нравится 2
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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отмечает, что президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит в Украине, в частности, ситуацию на Донбассе, и заверил в поддержке со своей стороны.
«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», - сказал она в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером, рассказывая о своей поездке в США.
Ю.Тимошенко указала, что через несколько дней будет заявление официального представителя США в ООН, что с РФ не будут сняты санкции, пока Украине не будет возвращен Крым. «Даже речь идет не о том, что происходит на Донбассе, а даже глубже, что санкции не будут сняты, пока Украине не будет возвращен Крым», - подчеркнула она.
Лидер «Батькивщины» отметила, что на встречах с представителями американской правящей элиты делегация партии обращалась с предложением усилить санкции в отношении России. «Потому что если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление», - пояснила она.
«Мы просили, наконец, выполнить те гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы это не было просто одностороннее убийство, чтобы у нас была возможность создать современную боеспособную армию», - добавила Ю.Тимошенко.
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