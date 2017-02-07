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 Форум Украины(577764)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: журналистика (2317) Путин (23340) Россия (68630) Трамп (810)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ведущий Fox News, назвавший Путина убийцей: Я работаю над извинениями. Проверите это в "году так в 2023"

Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, который в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей, дал понять, что, если он и извинится, то это случится где-то в 2023 году.

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РФ профинансирует благоустройство жилья в Палестине" Жители российских городов аплодируют стоя! http://andreistp.livejournal.com/8884547.html
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рашка Джейми Рокас запретит купить домик под воронежом.. и держать деньги в сбербанке...
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Назвать Гитлера Гитлером, разве это преступление? Путин убийца!
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По моему Fox News информационный ресурс республиканцев.

Интересно...
Извинений не будет.))))))
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это когда американцы про Доню забудут, как про досадное недоразумение
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Если что то выглядит, как говно, воняет, как говно и размазывается, как говно - то это гавно и есть.
Ведущий все назвал своими именами.
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В 2023 вся кацапская наволочь будет пытаться извинится, за оккупацию Украины и убийства Украинцев, что бы не выплачивать контрибуцию.
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небось премьеру "лебединого озеро", в своей обработке, в "2023" хочет выпустить. к "приуроченному " событию. как извинение. ))
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"От нас только летит, от нас": СБУ перехватила телефонные разговоры террористов "ДНР", подтверждающие обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка. АУДИО Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры бывшего "председателя" так называемого "народного совета "ДНР" Андрея Пургина и "депутата" фейкового "народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=gAj1nLFIggs
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А вот трампа никто извинятся не попросил, хотя он по факту присоединился к этим словам, не возразил, а сказал, что и в Штатах есть такие же.
Этот журналист молодец, к тому же прославил свой канал на есть мир. Теперь тоже буду искать его . Замечательный правдивый фокс ньюз.
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https://youtu.be/AeL46ywNH1U Он уже надоел всему миру, если он уже не стесняясь угрожал Румынии, что уже говорить об остальном.
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Надеюсь,он еще не раз продемонстрирует аналогичный "повод" для извинений.
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Он бы поторопился, а то мало ли что до 2023 может случиться... Как говорится Бог дал, Бог взял... и извиняться не перед кем будет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВедущий Fox News, назвавший Путина убийцей: Я работаю над извинениями. Проверите это в "году так в 2023"
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