3909 25Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: журналистика (2317) Путин (23340) Россия (68630) Трамп (810) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 08:10 Ведущий Fox News, назвавший Путина убийцей: Я работаю над извинениями. Проверите это в "году так в 2023"Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, который в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей, дал понять, что, если он и извинится, то это случится где-то в 2023 году. читать источник x Мне нравится 19
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Интересно...
Извинений не будет.))))))
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Ведущий все назвал своими именами.
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=gAj1nLFIggs
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Этот журналист молодец, к тому же прославил свой канал на есть мир. Теперь тоже буду искать его . Замечательный правдивый фокс ньюз.
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