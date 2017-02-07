Климкин: То, что произошло с Будапештским меморандумом - это не просто урок для всего мира

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ситуация, когда страны-гаранты не обеспечили территориальной целостности украинского государства, предусмотренные обязательствами Будапештского меморандума 1994г., должна лечь в основу новой системы безопасности и ее гарантий.
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Оні получалі і палучат СВОЙ ГЄШЄФТ....
А просрав Будапешт ПОРОХ. Чому ДАНЕ ПИТАННЯ НЕ ПІДНІМАЛОСЬ в ООН з САМОГО ПОЧАТКУ ? Шо ніяк би було КРАСТИ , бо ясно було б ЩО ЦЕ СТАН ВІЙНИ . Соєвий СТВОРИВ цей ГІБРИД , соєвий і МАЄ з цього ПРИБУТОК.
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про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною
зброєю, поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією звикористанням ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну (підпис) Л. Кучма Б.
За Російську ФедераціюУ. Клінтон Б.Ельцин
За Сполучені Штати Америки (підпис) У. Клінтон
Королівство, Великої Британії та Північної Ірландії (підпис) Дж. Мейджор
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
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Плохо что нет функции редактирования поста
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Что из этого Запад нарушил/не выполнил.Ну читайте же,пожалуйста...
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https://www.youtube.com/watch?v=FQiq3oUuAIE&feature=youtu.be
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А остальное всё есть: ножницы, бумага и клей ПВА.
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Про "брата" взагалі мовчу.
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Нет чтоб искоренять коррупцию и делать реально людей хозяевами своей страны, эти твари орут о предательстве их западом - что мол их Рашеновскую банду не поддерживают! - а как их ещё поддержать надо? Один хрен украдут и ещё врагу заработать дадут на крови своих граждан!
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МЕМОРАНДУМ
1) в дипломатической практике - дипломатический документ государства, в котором подробно излагается фактическая сторона международного вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства. М. может быть двух видов: как приложение к личной или вербальной ноте в целях сокращения ее текста или более подробного изложения затрагиваемого в ней вопроса либо как самостоятельный документ, который передается лично или пересылается с курьером. В первом случае М. печатается на бумаге без герба, на нем не проставляются номер, печать, место и дата отправки, не указывается адрес. М., являющийся самостоятельным документом, печатается на нотном бланке с указанием места и даты отправки, однако печать и номер не ставятся.
И ВСЁ. ВОПРОСЫ?
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