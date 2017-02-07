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 Форум Украины(577764)
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Теги: Будапештское соглашение (69) МИД (3844) Россия (68630) Климкин (1127)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Климкин: То, что произошло с Будапештским меморандумом - это не просто урок для всего мира

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ситуация, когда страны-гаранты не обеспечили территориальной целостности украинского государства, предусмотренные обязательствами Будапештского меморандума 1994г., должна лечь в основу новой системы безопасности и ее гарантий.

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Миру урок. а нам оплеуха. Ни ракет. ни гарантий, ни мира. Такое же разводилово как минские соглашения
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Теперь амерам будет сложно от этого отмыться и сложно будет контролировать распространение ядерного вооружения.
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этого следовало ожидать. Тот же Иран может смело послать дядю Сэма сосалвшись на пример Украины
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Раз пошла такая риторика,то очень похоже что скоро в противостоянии с Кацапией мы останемся один на один
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Значит такова наша судьба. В принципе мы и оставались один на один с ней.
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Назначение ярко выраженого олигофрена на должность министра иностранных дел-это не просто посмешище для всего мира, а ещё и поечина украинскому народу....Ох и больно будет шоколадной своре, сдачу ведь начнут давать свинцом!
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не ЇМ ЖЕ .
Оні получалі і палучат СВОЙ ГЄШЄФТ....
А просрав Будапешт ПОРОХ. Чому ДАНЕ ПИТАННЯ НЕ ПІДНІМАЛОСЬ в ООН з САМОГО ПОЧАТКУ ? Шо ніяк би було КРАСТИ , бо ясно було б ЩО ЦЕ СТАН ВІЙНИ . Соєвий СТВОРИВ цей ГІБРИД , соєвий і МАЄ з цього ПРИБУТОК.
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Кравчуку надо было не меморандумы подписывать,а двусторонние обязательные договора с США,Англией и Францией.А то сами подписали филькину грамоту,а в результате у России отмазка: мы же не применяли ядерное оружие против Украины,значит ничего не нарушали.
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Кравчук не подписывал этот меморандум. Он к тому времени уже не был Президентом.
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В политике кроме юридической составляющей есть еще такое понятие ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС. Сиречь степень доверия заявлениям руководителей страны. Зачастую политический вес играет большую роль чем юридические крючкотворства. Со стороны все сие теперь смотрится так, что Украине гарантировали территориальную целостность и не выполнили. В юридических перепитиях никто разбираться не будет. Есть прецидент. И теперь в очередной раз когда Америка потребует от кого-то (ну к примеру у Ирана) свернуть разработку ЯО - у тех найдется отмазка, мол посмотрите что с Украиной сталось. Вобщем мир ожидает новый виток наращивания ЯО ИМХО.
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Сначала ознакомьтесь: Меморандум

про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною
зброєю, поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією звикористанням ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну (підпис) Л. Кучма Б.

За Російську ФедераціюУ. Клінтон Б.Ельцин

За Сполучені Штати Америки (підпис) У. Клінтон
Королівство, Великої Британії та Північної Ірландії (підпис) Дж. Мейджор
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
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Не заметил, вкралась очепятка а Російську Федерацію (підпис) Б.Ельцин
Плохо что нет функции редактирования поста
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Зайдите на сайт Верховной Рады.Прочитайте текст меморандума.Ужаснитесь тому факту,как можно было за эту ничего не значащую писульку сдать третий в мире ядерный потенциал.Они по этому "документу" нам там ничего конкретно сейчас не должны.Мы сами виноваты.Надо читать первоисточники,а не вестись на бесконечноё враньё.
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Эта т.с. писулька, а точнее последствия ее невыполнения будут иметь для мира большие последствия. Говоря пацанским языком - мировые пацаны за базар не ответили. Посему каждая страна имеет теперь право защищать себя как сочтет нужным. И как следствия контроль за ЯО будет ослаблен.
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_158
Что из этого Запад нарушил/не выполнил.Ну читайте же,пожалуйста...
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Треба відновлювати свій ядерний потенціал.Єдина проблема - нема полігону для випробовування.
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Для мааскви потрібні вже провірені і надійні екземпляри.)))
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Нету не только полигона - но и почти всего остального что надо для его создания. Даже при СССР в Украине не было полного цикла производства ЯО. А с распадом полностью прекратилось производство большинства компонентов которые были.
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А ещё, нет кадров, производственной базы, денег, конструкторов....и т.д. и т.п.

А остальное всё есть: ножницы, бумага и клей ПВА.
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точно. .!!! , , ядерный потенциал восстановить , имхо , невозможно , по многим причинам , , и не нужно оно нам ,,,. вот если бы было / лежало , еще ладно , было бы о чем говорить ,,,., а будапешт ,,, , ящетаю , что договоранты не предполагали раша-преступлений такого уровня , как война-агрессия против Украины , , вот и не знают как правильно реагировать , , большой войны никто не хочет и не готов к ней ,,,, пока санкции , и порицание / возмущение / озабоченность , , подождем трампа ,,,
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шо мало шахт?? при сесере рванули и ничего.
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А мы сами думали о своей безопасности? Развалили армию,допустили посторонний контроль над своими спецслужбами,высшими чиновниками и все это в надежде на гарантии ничего незначащей писульки?
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Господин Климкин, вы проснулись, что-то сети пестрят вашими голословными заявлениями. Вспомнила бабка, когда девкой была. Зачем поперлись в Минск. Вы перед этим хоть знали, где подписывался будапештский меморандум. Если знали, то почему не настояли на своем. Или твое ведомство не знало как голосует представитель бацька в ООН. И какого черта за это дело взялись Германия и Франция, они с какого боку к меморандуму. Или нужно было изначально настоять: подписанты садитесь за стол и будем решать??? Почему у Вас не хватает смелости озвучить это.
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Затем №поперлись в Минск", что малыми потерями остановили орду и выиграли время.
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Урок это хорошо. Но пора уже провести порку виновных. Пора уже наказать Кравчука, который договаривался и Кучму который подписал и позволил вывести ядерное оружие с Украины. РФ в этот период уже имела план оккупации Украины и уничтожала вооруженные силы Украины руками того же Кравчука, Кучмы и других. В этот план входило разоружение и уничтожение ядерного потенциала Украины, продление договора на размещение флота РФ в Крыму и многое другое. В этот период РФ душила Украину газом, вела информационную войну против Украины и ждала момента чтобы напасть на Украину. Всех этих людей, которые ослабили оборону Украины, экономику, финансовую систему, продолжают торговать с агрессором и набивать свои карманы деьнгами, Украина должна знать и всех их необходимо судить. .
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В договоре должно быть четким языком указано: "При малейшем нарушении договора - смертная казнь"
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Украину "цивилизованный мир" бросал и после 1МВ, отдав нас Московщине, Польше, Румынии, Чехословакии. И если украинцы сберегли себя в таких условиях как нацию, то это заслуга только нашего народа и, в первую очередь, наших националистов. Та же ситуация была и после 2МВ. И вот сейчас Будапештским меморандумом они себя опять опозорили, но никак не хотят признать это.
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Ну слава Богу. Не прошло и трех лет как вспомнили. С него начинать надо было.
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Правильный сигнал дал, что за подпись необходимо отвечать, чтобы другие страны и по разным поводам доверяли гарантам..
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Нас просто кинули) обычная разводка, ещё и смеются сейчас про себя, типа лохам считается.
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За свій дім і своє господарство дбає в першу чергу хазяїн. Прикрий приклад майбутнім нашим поколінням.
Про "брата" взагалі мовчу.
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А что этому недоделанному курскому Аленю-климкину за 2,5 года мешало проводить нормальную внешнюю политику Украины в рамках Будапештского, а не дебильного Минского формата? А теперь оно гундосит про "уроки" Будапештского меморандума, который сам и похерил. Вот же мразь прокацапская...
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Совершено верно. Будапештский Меморандум, это один из немногих наших козырей, которым нужно везде размахивать. Пусть кроме постоянной озабоченности им будет стыдно.
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Что-то это напоминает Гавнюковича перед отправкой в Ростов!
Нет чтоб искоренять коррупцию и делать реально людей хозяевами своей страны, эти твари орут о предательстве их западом - что мол их Рашеновскую банду не поддерживают! - а как их ещё поддержать надо? Один хрен украдут и ещё врагу заработать дадут на крови своих граждан!
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ты сам напоминаешь ольгинского тролля. Нет что бы думать башкой, шпаришь из дурной хуйловской методички.
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Отныне ни одна страна вправе не придерживаться никаких договорённостей (ибо все они,- чистой воды фицция) относительно любых сдерживаний и ограничений всех видов оружия массового поражения.
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И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВОЗГЛАВЛЯЕТ НАШ МИД.
МЕМОРАНДУМ

1) в дипломатической практике - дипломатический документ государства, в котором подробно излагается фактическая сторона международного вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства. М. может быть двух видов: как приложение к личной или вербальной ноте в целях сокращения ее текста или более подробного изложения затрагиваемого в ней вопроса либо как самостоятельный документ, который передается лично или пересылается с курьером. В первом случае М. печатается на бумаге без герба, на нем не проставляются номер, печать, место и дата отправки, не указывается адрес. М., являющийся самостоятельным документом, печатается на нотном бланке с указанием места и даты отправки, однако печать и номер не ставятся.

И ВСЁ. ВОПРОСЫ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКлимкин: То, что произошло с Будапештским меморандумом - это не просто урок для всего мира
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