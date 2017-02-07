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 Форум Украины(577764)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Безвизовый режим с ЕС Бои под Авдеевкой
Теги: Латвия (589) МИД (3844) безвизовый режим (1023) Донбасс (12685) Евросоюз (11546) Ринкевич Эдгар (10) нормандская четверка (299)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ЕС должен четко продемонстрировать Украине свою поддержку, - МИД Латвии

Выполнение минских соглашений является главным условием для сохранения территориальной целостности Украины и завершения военных действий на востоке страны.

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Ага сейчас. Вы думаете наши наворованное бабло в чемоданы под кровать засовывает. Нет! Европа им чудненько находит дело
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О зубах поподробнее. Где столкнулись ВС РФ и ВСУ Украины?
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Латвия в Европе, Канада за океаном... - вот реальные союзники и друзья... Без них нам бы было гораздо хреновее... До войны хрен бы кто догадался, что Латвия будет нам так помогать... и оружием и дипломатически...
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Волк Серый bc45e471 - даже пару десятков Джавелинов подбросили + боеприпасы + советское оружие... МО Украины опубликовало список переданного недавно...
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Все кто натерпелся от "дружеских" объятий Кремля - Литва. Латвия, Эстония, Финляндия и т.д. понимают, что такое паРаша.. Жаль в 45 году сталинские маршалы до Парижа и Амстердама не добрались. Глядишь у лягушатников и нариков сейчас бы мозги по другому работали
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Frol Fedoroff - Польша тоже натерпелась.., но также не любит московию как и Украину... Будут у нас с ней еще заваруха я думаю... Так же как с Румынией и Венгрией, если Украина совсем ослабнет... - уже сейчас в спину клюют потихоньку...
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Та да, осталось еще только с батькой разосраться, и будет Украина "окружена врагами".
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Не будет никакого "батьки" к тому моменту. Беларусь кацапы тихо аннексируют, а самого Луку удавит подушкой во сне его же охрана.
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Нет. Для начала его губернатором Белоруссии назначат. А потом с почетом проводят на пенсию. И приедет, на его место, какой не будь Хабибуллин. Боже, храни Беларусь
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Не, на понижение статуса Лука, считающий ВСЮ Беларусь своей вотчиной, не пойдет.
Скорее он кофием поперхнется, или у вертолета движок внезапно заглохнет - примеров масса.
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Да знаю за Польшу. Стервятники еще те. Потому и не упомянул их. Это не союзники Украины, а попутчики. Всегда рвали Украину с рашкой на пару. Только сейчас им не обломится
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ЕС должен четко продемонстрировать Украине свою поддержку, - МИД Латвии!!! Так вроде Качиньский уже выразил.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕС должен четко продемонстрировать Украине свою поддержку, - МИД Латвии
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