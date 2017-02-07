ЕС должен четко продемонстрировать Украине свою поддержку, - МИД Латвии

346 15Материалы по теме: Агрессия России против Украины Безвизовый режим с ЕС Бои под АвдеевкойТеги: Латвия (589) МИД (3844) безвизовый режим (1023) Донбасс (12685) Евросоюз (11546) Ринкевич Эдгар (10) нормандская четверка (299) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 07:40 ЕС должен четко продемонстрировать Украине свою поддержку, - МИД ЛатвииВыполнение минских соглашений является главным условием для сохранения территориальной целостности Украины и завершения военных действий на востоке страны. читать источник x Мне нравится
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Скорее он кофием поперхнется, или у вертолета движок внезапно заглохнет - примеров масса.
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