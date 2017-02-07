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 Форум Украины(577764)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: война (2966) Порошенко (12190) Путин (23340) Донбасс (12685) Трамп (810)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп: Мы разберемся в том, что происходит в Украине

Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться.

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а что разбираться... народ Украины сражается с двумя врагами - внешним из рашки и внутренним - барыжной компанией.
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Румыны один раз показали, как надо с коррупционерами бороться... так что опыт уже есть...
https://www.youtube.com/watch?v=yVEeRb4whRo
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Так что Пэдро Трампу не сказал что у нас война? Наверное все про АТО рассказывал,да про торговлю с "ониженашилюди"?
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Глузд є,Бариги богатіють,людей загоняють у злидні.
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щас ложкин ему расскажет про "гражданскую войну"
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Интересно. Ложкин участвует в организации титушек по избиению фронтовиков? Или их организовывают многоопытный в этих делах Ахметов и Гарант конституции Порошенко ? Х... йло педофил кацапский морально помогает уродам .
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киньте . трамп не буде слухати ны бариги ны його ЛОЖКУна....
Думаю він зробить висновки , і вони БУДУТЬ явно не на користь ПЕДРО . після чого педро увідомлять ПРО ТЕ ЯК ВІН ПОВИНЕН ДІЯТЬ.
Подібні державні діячі як порох на ЗАХОДІ визивають лиш ГИДОТУ.
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Только покажите ему вначале где Украина на карте мира.
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Ну кто на курортах,а некоторые в Торецке отдыхали,и принимали лечебный массаж от собак Авакова.
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Видать тоже думает,что там ополченцы с оружием с военторга,а голландский боинг из лука подбили
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хоть одна реплика, отличающаяся от сине-бело-красных волков (замаскировавшихся под "украинских угнетенных трудящихся")...
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Я знаю Туку как волонтера . Он не будет сам бить фронтовиков .
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Olena Ksantopulos
5 год ·

ЧАСИКИ ТИКАЮТ...
"Но он же убийца!", - говорит журналист Fox Билл О'Рейли Трампу. На что Трамп отвечает - "Ну и что? Убийц везде полно. У нас тоже их много".
Это что, морально-этические глюки? Раз убийц по всему миру полно, в том числе и в США, значит, звание убийцы отмыто и оправдано?! С другой стороны, если ты оправдываешь убийцу, значит, ты сам убийца. Выбирайте из этих двух вариантов, какой хотите. Вывод один, мир движется к войне.
Морально-этические ценности перестают что-либо значить, потому что человечество меняет матрицу. Гуманизм и терпимость заменяется ориентацией на выживание. С каждым днем нас становится все больше. Если человечество будет развиваться такими же темпами, как сейчас, через 40 лет нас будет 32 миллиарда. Мы будем жить в конурах и жрать друг у друга конечности.
Не потому ли слово «убийца» перестает быть страшным и ругательным, постепенно становясь тождественным слову «герой»? ОНИ уже знают, куда мы движемся, поэтому ОНИ строят стены, выходят из объединений, всячески возрождая националистический дух у своих наций. ОНИ, владея информацией, видят перед собой только одну цель - хоть как-то сохранить свои нации.
Мы отстали от мирового тренда, как отстали везде и во всем. Мы не можем заставить себя назвать врага врагом в то время, как во всем мире врагами уже считают вчерашних друзей. То, что мы обманываем мир, третий год назвав войну АТО, уже никому не смешно. На нас просто перестали обращать внимания. В это верит только администрация Трампа. Верит или просто отмораживается, поскольку ей по барабану. Объявив антитеррористическую операцию, мы третий год не можем поймать террористов, каждый день убивающих наших граждан, несмотря на то, что террористы орудуют на нашей земле под самым нашим носом, а не прячутся в других странах по поддельным паспортам. Больше того, мы их кормим, снабжаем, платим им за наш собственный уголь, лишь бы они были сыты-здоровы и было на что купить оружие, если Кремль вдруг передумает их в очередной раз снабдить гуманитарной помощью. И так, чтобы уж совсем тортик с вишенкой получился, мы ведем с ними переговоры, в теплом и дорогом отеле в Минске, где правит хитрый Батька. Вот такая у нас, народ, антитеррористическая операция. Я не понимаю, чем мы лучше Кремля, который их снабжает, чтобы они нас убивали. Мы их тоже снабжаем, чтобы они нас убивали. В чем разница?
Но и это еще не все. Добавлю еще одну вишенку нам на тортик. Теперь те, что живут бок о бок с террористами, подают в суд на Украину за то, что в ходе антитеррористической операции были расфурычины их дома. Не важно, кто это сделал - террористы или борцы с террористами, раз это АТО, ответственность за убытки несет государство Украина. Мы с вами в очередной раз заплатим из своих карманов за бесконечное вранье наших великих махинаторов.
А, пока суть да дело, Европа будет строить валы вокруг своих государств, закроет НАТО для желающих туда попасть, упразднит безвиз, заплатит любые деньги самому черту, лишь бы не было больше никаких мигрантов на ее территории. Украина? Это что-то вроде рва между Европой и Россией. Как только они увидят, что по этому рву уже гребет к их границам враг, они начнут варить смолу. Украина в их интересы не входит. Украина уже отдана дракону. Мы остались барахтаться во рву одни.
Почему нас бортанули? Все просто. Потому что думают - а, что, если эта украинская власть начнет мостики наводить для этого врага, если тот все-таки попрет на Европу? Нельзя же, в самом деле, верить тем, кто одной рукой свой собственный дом грабит, а другой приумножает богатства врага. Для таких место в дурке или за решеткой, а не в Европейском замке на высокой горе.
Выход? Хватит барахтаться, надо строить плоты. Объявлять военное положение. Заставить всю страну работать на оборону. Создавать рабочие места. Укрепляться. Строить стены, рвы, неприступные границы. Хватит сплавлять наш лес итальянцам, которые делают дорогую мебель для Порошенко и Авакова. Нам надо вооружаться. Создавать гражданскую оборону. Хватит отдыхать и праздновать свои советские праздники. Хрущева и Брежнева больше нет. Паритета тоже нет. Ядерное оружие уже давно никого не сдерживает, оно превратилось в орудие шантажа. Мы должны из рва превратиться в неприступную скалу. Потому что мы - украинцы!
Часики тикают. Если у нашей власти не разверзнется совесть и не сложатся в правильную артикуляцию их жирные губы под нависшими жирными щеками, и, если их рот не произнесет слово «враг» и «война», это слово произнесем мы. Только сказано оно будет в их адрес тоже. Два врага. Два фронта. Две стены в наших душах. Две войны. Две битвы. Два миллиона. Будем биться! Враг, значит, убийца…
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"Когда убивают тысячи спасая миллионы, это уже не убийство а политика."(с)
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Через 50 лет от всей Европы никого не останется, если будет такой "отрицательный прирост" ее населения. А Украина будет одной из первых, население которой исчезнет. Какое перенаселение, о чем ты говоришь? Если наша власть решится ввести военное положение хотя бы в подконтрольных территориях ЛуганДона -и то будет хорошо! И узаконить хранение дома автоматического оружия у ветеранов АТО, учавствовавших в боевых действиях.
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Убогий время подошло тебе сосать у пуйла, смотри не опоздай а то сцарь тебя повесит.
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И все таки позитивный сдвиг есть...
Он хоть начал говорить честно...
Надеюсь, республиканцы ему правильно преподнесут суть обстановки на востоке Украины...
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Не переживайте, ему уже все давно преподнесли и он прекрасно знает кто орудует на Востоке Украины. Суть в том, что ему не выгоден такой расклад, иначе бы он сказал, что мол да, там расейские войска и мы мол будем помогать (или это не наше дело). Но он начинает юлить и играть в неведение, что мол разберемся - это означает, что он хочет подкорректировать информационный фон в нужную ему сторону и уже потом скажет, что разобрался - ихтамнет!

PS То, что его информировали, можете не сомневаться - его обвиняют в связях с Расеей и ее помощи Трампу на выборах. Поэтому доклады по Расеи были даны в первую очередь. А проблема с Расея идет в одном флаконе с Украиной и Сирией, поскольку все завязано на попытках Расеи установить точки влияния. Так что три самых больших доклада которые он получил в первую очередь это были Расея, Украина и Сирия
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Ну да. Весь мир знает что в даунбассе происходит, а Рыжий "будет разбираться". Своего вице- спросит, бо ЦРУ и NSA он кажется не особо доверяет.
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А что знает мир? Если карамельные народу Украины втирают про АТО,и что торговать с врагом это хорошо,представляю что они рассказывают во "всем мире".
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то как приподносит барыжная власть здесь черт ногу поломает.
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Ох, сомневаюсь, что весь мир знает, и, главное - понимает, что у нас происходит. Даже у нас люди не могут понять, что происходит, и ведутся на навязываемые им мнения о событиях.
Стоит чему-то произойти на этой войне, как на телеканалах хутко появляются одни и те же спецы, которые многозначительным и загадочным тоном втирают нам ложное представление о произошедшем.
Как сказал Николас Батлер: - "Мир разделён на три класса людей: - очень маленькую группу людей, которые направляют ход событий; - немного большая следит за течением событий; - и большинство, которое не понимает, что происходит".
- Думаю, что сказано о Мировом правительстве, их марионетках на местах, а также о нас с вами.
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Сомневаюсь, что у нас люди не понимают, что происходит! Только понимать еще не значит действовать. Еще люди должны понять, что если ничего не делать, то дальше будет еще хуже. А барыг у власти могут остановить только массовые протесты мирного населения, или вооруженное восстание. Такого в их умах просто нет, что может хватит воровать, может уже достаточно, и зачем мне все это?
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Что тут не понятно, пока Педро и его свита у власти, война не закончится, вот пример та же самая блокада, как барыги сразу задергались.
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А, кто может закончить войну и каким образом?
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Ну Педро точно не хочет войну закончить, это уже и коню ясно, если какие-то проблемы возникают в Украине, он сразу стрелки переводит на войну, даже взять например с тем самым ростом доллара.
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Да хватит тебе чушь нести.
Война закончится только одним из двух вариантов: либо ВСУ уйдут с Донбасса, либо российская армия уйдёт с Донбасса.
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И всё таки - кто и как может закончить войну?
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Когда нормальный человек к власти придет, который будет думать не за бабло, а за народ, тот надеюсь и закончит войну, а каким образом, кто его знает, так само и в рассеи, тварь пуйло взял два братских народа сделал злейшими врагами.
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Надежда Савченко, по крайней мере, она так говорит.
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Она закончит, конечно. Приедет в "ДНР" на золотом Мерсе, посадит в него Захара, привезёт его в Киев в Верховну Раду, и скажет: "Вот наш партнёр по миру ! Ласкаво просимо, товарищ народный генерал-президент".
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Разобраться,конечно,капец как сложно.Что же происходит?Кому же отошёл украинский полуостров?На Донбассе нашли нефть и уже третий год могут заправлять бронетехнику?В общем-сплошные вопросы...Буш в своё время так кинул Грузию.
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Успокаивает то, что американские СМИ не дают Трампу расслабится. Держат на контроле все его действия. Публичность - залог нашей победы.
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Интересно.А если бы Трамп,дядьки и тетки с европы узнали о таком факте.В Украине идет война или ато или шо то непонятное. Так ? Так. В соцсетях опубликовали фото большого числа скорых забирающих раненых в аэропорту Днепра. И очередное обращение волонтеров к украинцам с просбой помочь кто чем может. Теплой одеждой,одеялами и прочей атрибутикой,шо говорит о том шо государство ,президент, премьер и не справляются со своими обязанностями. Вопрос к этим ребятам. Деньги на евровидение в стране где идет непонятно шо есть? Есть.Деньги на повышение зарплаты кабелеву и другим чинушам,прокурорам,судьям ,создание разных паразитических структур есть? Есть.Тогда почему до сих пор волонтеры ходят и побираются по простым украинцам,бизнесменам,которых опустили ниже плинтуса,шоб социальные паразиты отдыхали,хорошо питались,развлекались в то время ,когда простой народ теряет жизни и здоровье шоб эти паразиты расцветали на крови этого народа.
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Если Трамп до сих пор не разобрался, что происходит на Донбассе, то , за ворохом своих проблем, ему некогда будет и вникать сейчас. Так что Порошенко-Климкин включайте обороты.
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Так о чем Порошенко говорил с Трампом? Хоть одну полезную для Украины мысль, он до него донес? Или Порошенко излагал версии Путина, если Трамп до сих пор не знает, что у нас не гражданская война, а агрессия России. Небось, разговор готовил Ложкин, который считает, что мы адиннарот
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Дык Трамп он не один будет разбираться, а со своим госсекретарем шТирллерсоном. )

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да не пофигли что там трамп думает....?
вот что порох и местные чинуши думают делать...
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Действительно . Эмбицыл Президент Украины Петя после разговора с Трампом послал титушек бить фронтовиков к Бахмуту . С Барыгой уродом нельзя по хорошему говорить.Он как и Педофил Х ... йло кацапское уважает только разговор когда сразу между рог дают по мародерской харе . Вот как его Навинский дрючил по пьянке )))))))))
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Трамп такое же патологическое брехло, как и Хуйло. Поэтому они так нравятся друг другу. Отсюда надо и танцевать.
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Да,конечно Запад не поймет что происходит.Власть торгует с врагом,называя его агрессором.Просит Запад ввести санкции против рашки,а у самих бизнес на всю катушку работает.WTFack?
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в истории масса примеров когда велся бизнес между воюющими странами.
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А Трамп уже разлил масло на трамвайные пути ...........))))))))) Интересно . Для кого ? Для Гаранта конституции Украины или для гниды Х..... Йла педофила ?
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План разборок:
1.Офшоры гаранта и Ко
2.Откаты гаранта и Ко
3.Е-декларации всех
4.Конфискация по п.1 -п.3 на летальное оружие для ВСУ.
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І це каже президент США, що він не знає хто контролює сепаратистів, що треба розібратися. До влади в США, пришла людина яка навіть немає уяви, що коїться в світі, яка в політиці ноль. Чого чекати штатам від такого дурня? І не тільки штатам?
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Звісно знає, але таке казати, підкреслюючи що він немає мозку. Стратегія? Абсолютно не прогнозований дурень.
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Якраз спрогнозований. Гадаєш, кацапи вгатили в його перемогу таку купу бабла просто так?
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СПОЧАТКУ РОЗБЕРИСЯ ЩО В ТЕБЕ У ГОЛОВІ ТВОРИТЬСЯ
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп: Мы разберемся в том, что происходит в Украине
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