За прошедшие сутки боевики осуществили 78 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб

594 6Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: агрессия (1091) обстрел (5406) ранение (1387) штаб (472) военнослужащие (3240) Антитеррористическая операция (15887) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 07:12 За прошедшие сутки боевики осуществили 78 обстрелов, ранен один украинский воин, - штабВ результате обстрелов 6 февраля 1 украинский военнослужащий получил ранения. читать источник x Мне нравится
Об этом сообщил на своей странице волонтер и координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев.https://www.obozrevatel.com/politics/38910-ih-tam-net-voyaka-putina-vyidal-v-seti-voennoe-prisutstvie-rossii-na-donbasse.htm
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