EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Форум Украины(577764)
  594  6
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1091) обстрел (5406) ранение (1387) штаб (472) военнослужащие (3240) Антитеррористическая операция (15887)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки боевики осуществили 78 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб

В результате обстрелов 6 февраля 1 украинский военнослужащий получил ранения.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Российский военный Иван Королев опубликовал в соцсети фото, которые подтверждают его участие в боевых действиях на Донбассе в рядах российских оккупационных войск.
Об этом сообщил на своей странице волонтер и координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев.https://www.obozrevatel.com/politics/38910-ih-tam-net-voyaka-putina-vyidal-v-seti-voennoe-prisutstvie-rossii-na-donbasse.htm
 показать весь комментарий
Ответить
 
И мусорами Авакова были избиты ветераны АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всі ці обстріли не просто так... расіянські воші. пристрілюються... смерть расіянським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребята нам фронте защищают одних бандитов от других. А рядом мусорье избивает их товарищей.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа прошедшие сутки боевики осуществили 78 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ksenia VB, Саша Саша Саша, Diesel_Sasha, Lendo Calendo, Nick Vasyutin, Олєкса Моцкаль, Волк Серый bc45e471, vadim_69, Игорь Д, путин999, 4life, Frol Fedoroff, Prozorov Toxa, Евгений Калашников, кацахол, Ринат Амедов, Георгий Иванов db24279b, Faina L, Zerbo Zerbo, майор швейк, ВКЛ_это_мы_01, курвиметр, Лидия Севастьянова, Странник Виртуальный, Светлана Саакян, Юра Сюзик, Александр Ивашин, Egor Elk, Георгий Мокрицкий, Вова Воваенович, Lvbnhj, Александр Тихий, Юго-Восток, Kare Resa, hren_im, Murlin Murloff, Лео Кот, zwjagel, Fjall_Raven, GayParade, Аль Капучіно
 Всего на сайте: 148 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти