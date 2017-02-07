Нелегальный покерный клуб разоблачен в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

3460 39Материалы по теме: Будни полицииТеги: игорный бизнес (266) покер (7) Нацполиция (5902) Харьков (4036) азартные игры (60) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 01:54 Нелегальный покерный клуб разоблачен в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортажОперативники Национальной полиции разоблачили подпольный покерный клуб в Харькове. читать источник x Мне нравится
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На Банкову , Грушевського в Києві хай заглянуть . Там такі ШУЛЕРИ работают шо умудряются під час війни ТОРГУВАТЬ З АГРЕСОРАМИ І СЄПАРАМИ- причому ТИПУ ЗАКОННО.
Там і кідали , і прастітутки - коротче ВЕСЬ ЕЛІТНИЙ СВІТ ГНИД.
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Тама накрили всю мафію...
А кВакова синочка не було????
Ужосссссс!!!!!
ПАЦТАЛОМ такі.....
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#заБлокаду #Київ #Днепр #Харьков #Одесса #Запорожье #Львів #новини #Вінниця
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Нех налево бабло носить
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