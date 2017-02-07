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Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: игорный бизнес (266) покер (7) Нацполиция (5902) Харьков (4036) азартные игры (60)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нелегальный покерный клуб разоблачен в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники Национальной полиции разоблачили подпольный покерный клуб в Харькове.

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ой не там шукають ШУЛЕРІВ.
На Банкову , Грушевського в Києві хай заглянуть . Там такі ШУЛЕРИ работают шо умудряются під час війни ТОРГУВАТЬ З АГРЕСОРАМИ І СЄПАРАМИ- причому ТИПУ ЗАКОННО.
Там і кідали , і прастітутки - коротче ВЕСЬ ЕЛІТНИЙ СВІТ ГНИД.
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Тєпловизор навєрна прімєнілі...
Тама накрили всю мафію...
А кВакова синочка не було????
Ужосссссс!!!!!
ПАЦТАЛОМ такі.....

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Сміливий в нас спецназ. Салон взяли. Завтра на ринок в м'ясні ряди підуть злодіїв шукати.
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Не может быть !!! Покерный клуб , да ещё вдобавок и нелегальный ! Если без шуток , то ,наверное , сейчас все эти нелегальные игорные заведения приобрели такую беспрецедентную до селе массовость , что , скорее , на их фоне сама нацполиция выглядит нелегальной и бутафорской ...
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Я щось не можу зрозуміти, чим той салон від загальнодоступного покерстарз відрізняється? Може мусорам пора туди завтітати?
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Зайти на PokerStars они, конечно,могут. Но там же мозги нужны. Мозги и мусора...
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Может по покеру уже стоит определиться? Он-лайн покер, пожалуйста.Реклама PokerStars по телевидению постоянно. Все он-лайн покеррумы в Украине работают без проблемм. Даже в Америке,родине покера, вы не сможете поиграть на реал-мани в он-лайн покер. Чем же так пугает оф-лайн покер? Не дать,не взять бандитов взяли на игровых столах. Кто-то в танчики играется, кто-то в покер.
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Цензор, больше писать не о чем? Только о покере? А блокада под Бахмутом только в одном объявлении. Там уже все ок?
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Я в четырех насчитала. Пересмотрите ленту новостей внимательнее.
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Скоро в косынку и пасьянс будет запрещено играть.
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А может этот покер тоже плохо влияет на людей, ну например как :кроме какого-то спайса , ХЗ что за перекладина, но судя по всему , крутая штука ,. чувак не даст соврать !
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Первое правило покерного клуба: никому не рассказывать о покерном клубе.

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Молодцы! Теперь надо накрыть нелегальный салон с девочками, и месяц сделан!
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Для донбассни так ничего и не дошло.2017 год.Картинка та же...
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Опять гЕПЕ бизнес подпортили! Инвалид себе на новую коляску баблишка решил сбить, а тут здрасьте-пожалста, явились архангелы да ещё без "клубных карт"!
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Капец! Рубятся парни на свое бабло - и енто плохо! Закрыть! Неужто эти парни и их тихий клюб представляет социальную опасность? Вопрос, канешна, риторический!
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Угу, шерлоки, блин! Не получили откат с победителя.
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Бандит порошенко автобусами гонят титушек на Донбасс. Времена януковича вернулись. С чем всех и поздравляю!
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В Киеве на месте пивнух, разливаек, и даже отделения приватбанка!!! открылась целая куча заведений под названием "Нацiональна лотерея". Ну кто-то очень мощный за этим стоит. Что внутри - не видел, но говорят там игровые автоматы
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малый аваков проигрался-батяня отомстил!
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Украинский Ан-124 Руслан доставил в северный канадский город Икалуит двигатель для самолета Boeing-777, посадка украинского самолета осуществлялась при температуре -29°C. ВИДЕО http://nv.ua/ukraine/events/samolet-antonova-dostavil-krupnejshij-v-mire-dvigatel-dlja-boinga-v-ledjanuju-kanadu-604885.html
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Красиво, блин! В 90-е запускал их из Гостомеля на Маастрихт. Взлет зимой, вид с вышки - аффигеть. Замечателный планер, поклон инженерам!
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У нас покер клуб в Украине, коммунальные платежи
Нех налево бабло носить
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почему бы этот клуб не сделать легальным, чтобы менты его не крышевали?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНелегальный покерный клуб разоблачен в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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