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 Форум Украины(577764)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Авдеевкой
Теги: ОБСЕ (2275) обстрел (5406) Донбасс (12685) минские соглашения (1912) Хуг Александр (226)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но тяжелое вооружение не отведено, - Хуг

Боевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но стороны не отвели запрещенное вооружение от линии разграничения на необходимые расстояния, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

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Простіше , єшелон снарядів вистріляли , чекають новий , бо складів там немає , точка У давно показала що гречку привозити і складувати не вигідно.
То що це на час гарантія , але не ізза морозів , політика мордви чи банально хрома логістика.
Тут інше сумне ,у нас розвідка точно же все баче , чого би те не довбати прямо на кордоні, хоча ось це і є якраз політика..
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Нихрена подобного. ОНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ЕСЛИ СЕЙЧАС ОТКЛЮЧИТЬ ВОДУ, ТО ПОЛОПАЮТСЯ ТРУБЫ. И ВСУ может долбить хоть десять лет, но никогда не получит такого результата. Поэтому мы, как обычно, под счастливым руководством барыг упускаем время.
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Но мы же можем подождать и до следующей зимы, правда же?
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Хули, немножко больше бойцов потеряем. Немножко больше тарифов оплатим. Немножко больше Украина влезет в кредиты. Не все доживут. А так - все то же самое, такая же зима будет, не первый год, чего уж там.
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Хуг якшается с агрессорами и не хочет назьівать стороньі конфликта, зная что єто агрессия россии. Но тогда ему не стоит удивляться, что никто не начинал вьіполнять минские договоренности. Идет лишь война и на ее фоне торговля на крови, воровство и коррупция.
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Деякі політичні сили продовжують культивувати міф про незамінність російського ринку", - Казанский

Поки деякі українські олігархи стогнуть і скаржаться, що не можуть працювати без російського ринку, і тому їм потрібен "мир за всяку ціну", ті, хто дійсно хоче працювати, доводять, що і без Росії цілком можливо функціонувати і отримувати прибуток.

Наприклад, завод "Електроважмаш" в Харкові, який ще в 2015 році був у збитках, в 2016 продав продукції на 1,5 млрд грн і отримав прибуток.

А в 2017 планує збільшити продажі до 2 млрд.

Деякі політичні сили продовжують старанно культивувати міф про незамінність російського ринку, без якого наша промисловість обов'язково помре, тому що "більше ми нікому не потрібні".

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Однак, практика показує, що якщо захотіти, цілком можна обійтися і без 145 млн російських споживачів. Тих, хто залишився 7 мільярдів жителів планети цілком достатньо, щоб продати свій товар.

Денис Казанский
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Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением

Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением, которое приведет к эскалации конфликта,и тяжелым последствиям.

Если у правительства есть обоснование, почему торговать с противником на войне выгодно, и что делается, чтобы эту торговлю прекратить через конкретное время, то это надо разъяснять гражданам. Словом, а не кулаком.

Потому что идет война, и если заявления Кабмина, что без донбасского угля наша экономика замерзнет, это правда, то правительство обязано объяснить, что делается, чтобы избавиться от этой зависимости?

А вдруг не наши начнут блокировать, а сама РФ в один день обрубит? Так какой запасной план?

Верховная Рада, на мой взгляд, должна завтра создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств блокады, и вся страна должна в кратчайшие дни узнать, желательно в прямом эфире, аргументы "за" и "против". А попытки решить политические проблемы только полицейскими методами приведут к плачевным последствиям. И для власти и для тех полицейских начальников, которые дают приказы. Да, надо выезжать общаться с людьми, да, надо убеждать и объяснять. Это демократия, учитесь. Ничего кулуарного и подковерного в таком вопросе быть не должно.

Юрий Бутусов
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Любая ТЭС заточена на определенный сорт угля и может быть перенастроена на другой сорт. В Украине достаточно угля отличного от лугандонского, проблема решается с переходом ТЭС на доступный уголь. Просто маржа для МЛРД будет поменьше, а за это они удавятся!
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Неужели эта гнида думает реально, что боевики будут стрелять, а мы молчать, а так он сразу вопит - стреляют обе стороны!! Да, не может быть нормальным человек с фамилией такой ху...
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Успокоились, потому как снаряды закончились. Как подвезут так снова начнут херачить!
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Британський генерал сер Річард Шерріфф: «…Росія має всі шанси подавитися Україною» http://wartime.org.ua/32562-britanskiy-general-ser-rchard-sherrff-rosya-maye-vs-shansi-podavitisya-ukrayinoyu.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но тяжелое вооружение не отведено, - Хуг
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