Боевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но тяжелое вооружение не отведено, - Хуг

1103 17Материалы по теме: Антитеррористическая операция Бои под АвдеевкойТеги: ОБСЕ (2275) обстрел (5406) Донбасс (12685) минские соглашения (1912) Хуг Александр (226) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 01:10 Боевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но тяжелое вооружение не отведено, - ХугБоевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но стороны не отвели запрещенное вооружение от линии разграничения на необходимые расстояния, как это предусмотрено Минскими соглашениями. читать источник x Мне нравится
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То що це на час гарантія , але не ізза морозів , політика мордви чи банально хрома логістика.
Тут інше сумне ,у нас розвідка точно же все баче , чого би те не довбати прямо на кордоні, хоча ось це і є якраз політика..
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Поки деякі українські олігархи стогнуть і скаржаться, що не можуть працювати без російського ринку, і тому їм потрібен "мир за всяку ціну", ті, хто дійсно хоче працювати, доводять, що і без Росії цілком можливо функціонувати і отримувати прибуток.
Наприклад, завод "Електроважмаш" в Харкові, який ще в 2015 році був у збитках, в 2016 продав продукції на 1,5 млрд грн і отримав прибуток.
А в 2017 планує збільшити продажі до 2 млрд.
Деякі політичні сили продовжують старанно культивувати міф про незамінність російського ринку, без якого наша промисловість обов'язково помре, тому що "більше ми нікому не потрібні".
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Однак, практика показує, що якщо захотіти, цілком можна обійтися і без 145 млн російських споживачів. Тих, хто залишився 7 мільярдів жителів планети цілком достатньо, щоб продати свій товар.
Денис Казанский
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Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением, которое приведет к эскалации конфликта,и тяжелым последствиям.
Если у правительства есть обоснование, почему торговать с противником на войне выгодно, и что делается, чтобы эту торговлю прекратить через конкретное время, то это надо разъяснять гражданам. Словом, а не кулаком.
Потому что идет война, и если заявления Кабмина, что без донбасского угля наша экономика замерзнет, это правда, то правительство обязано объяснить, что делается, чтобы избавиться от этой зависимости?
А вдруг не наши начнут блокировать, а сама РФ в один день обрубит? Так какой запасной план?
Верховная Рада, на мой взгляд, должна завтра создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств блокады, и вся страна должна в кратчайшие дни узнать, желательно в прямом эфире, аргументы "за" и "против". А попытки решить политические проблемы только полицейскими методами приведут к плачевным последствиям. И для власти и для тех полицейских начальников, которые дают приказы. Да, надо выезжать общаться с людьми, да, надо убеждать и объяснять. Это демократия, учитесь. Ничего кулуарного и подковерного в таком вопросе быть не должно.
Юрий Бутусов
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