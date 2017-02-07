Любая избирательная компания приведет к приостановке реформ в Украине, - еврокомиссар Хан

4162 189Теги: выборы (21551) Еврокомиссия (674) реформы (2463) Евросоюз (11546) Хан (81) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 00:53 Любая избирательная компания приведет к приостановке реформ в Украине, - еврокомиссар ХанЕвропейский комиссар по переговорам о расширении и Европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что досрочные выборы в Украине навредят проведению реформ. читать источник x Мне нравится 4
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а в венгрии цены на энергоносители для населения начали повышать еще в конце восьмидесятых...
такой халявы,как минимальная ставка налога для мелкого бизнеса у них и в помине не был...и все плачем.
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Ключевой упор польский реформатор Л.Бальцерович сделал на развитие малого и среднего бизнеса. Эта реформа, пожалуй, и стала национальной идеей, возродившей Польшу. Сегодня в стране более 3,6 млн малых и средних предприятий. То есть одно предприятие на каждые десять поляков.
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны - 47%, практически $ 206 млрд. Для сравнения: в Украине вклад мелких предпринимателей в национальную экономику находится на уровне 10%, то есть около $ 14 млрд.
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через 6(шесть) лет после начала реформ...из той же статьи,гда ты цитатку надыбал.а вы все орете зрада,три года ничего не сделали (и это в условиях войны )
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https://www.youtube.com/watch?v=rT6u66L9EJ4&list=TLGGnn7ubkgG_FAwNjAyMjAxNw
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Взагалі в Україні нема на що сподіватись без нового закону про вибори.
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На жаль, журналісти деградують разом з економікою, політиками і державними діячами.
Настав час зробити державною мовою суржик, принаймні буде відповідати фактичному рівню володіння українською мовою.
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Реформ повышения цены газа?
Или реформ подорожания ж/д билетов?
Может реформа высосанного из пальца повышения минзарплаты, необоснованной ни ростом благосостояния ни ростом экономики???
Из всех реформ состоялась только одна - реформа коррупционных схем!
КЛОУНЫ!
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" Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. - комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства "
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Так что делайте выводы.
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Поки деякі українські олігархи стогнуть і скаржаться, що не можуть працювати без російського ринку, і тому їм потрібен "мир за всяку ціну", ті, хто дійсно хоче працювати, доводять, що і без Росії цілком можливо функціонувати і отримувати прибуток.
Наприклад, завод "Електроважмаш" в Харкові, який ще в 2015 році був у збитках, в 2016 продав продукції на 1,5 млрд грн і отримав прибуток.
А в 2017 планує збільшити продажі до 2 млрд.
Деякі політичні сили продовжують старанно культивувати міф про незамінність російського ринку, без якого наша промисловість обов'язково помре, тому що "більше ми нікому не потрібні".
Однак, практика показує, що якщо захотіти, цілком можна обійтися і без 145 млн російських споживачів. Тих, хто залишився 7 мільярдів жителів планети цілком достатньо, щоб продати свій товар.
Денис Казанский
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