"Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - Трамп

6539 115Материалы по теме: Президент ТрампТеги: армия (7390) НАТО (5197) США (11941) финансирование (1107) Трамп (810) Тему создал: Цензор.НЕТ07.02.17 00:29 "Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - ТрампПрезидент США Дональд Тармп заявил о намерении его администрации поднять уровень финансирования на программы развития вооруженных сил. читать источник x Мне нравится 18
Алёё редакторы цензора имя то преза Америка можно правильно писать)))
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Суки, а им только бы карманы набивать..
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но он будет уже "наш" сукин сын!
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