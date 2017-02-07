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 Форум Украины(577764)
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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: армия (7390) НАТО (5197) США (11941) финансирование (1107) Трамп (810)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - Трамп

Президент США Дональд Тармп заявил о намерении его администрации поднять уровень финансирования на программы развития вооруженных сил.

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Президент США Дональд Тармп

Алёё редакторы цензора имя то преза Америка можно правильно писать)))
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Уже открытым текстом нашим проституткам говорят, что надо защищать страну!!!!!!
Суки, а им только бы карманы набивать..
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Администрация президента США Дональда Трампа должна одобрить поставки летального оборонительного оружия в Украину, заявил глава комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мак Торнберри. "Было невероятным разочарованием, когда администрация Обамы не пошла на это. Я надеюсь, что новая администрация сделает это", - заявил Торнберри. Конгрессмен отметил, что вопрос вооружения Украины имеет поддержку в нижней и верхней палатах Конгресса США - Палате представителей и Сенате
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так у тому й річ, шо "антипутінський" бобама окрім блаблабла реально нічого антипутінського не зробив.
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даже если трамп это сделает, то он все равно будет сукин сын.
но он будет уже "наш" сукин сын!
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А кому давать-то?"Циничным бендеровцам"?(Не путай с Бандерой)Это демократов развели(%) на 50 лярдов долларов,которые в гос.долг взяли за два года,а республиканцы поотрывают им яйца вначале за развод,затемь патриотов к власти приведут,а тогда и леталку можно,и в нато,и в ес.Пока что данные другие.Since the rise of Putin in 1999-2000, Russia's intervention in Ukrainian elections has grown.\Poroshenko has specialized in attacking Yushchenko.\In 2001 Poroshenko was instrumental in creating the Party of Regions, also loyal to Kuchma.\The first act of terrorism took place in August 2004.\ Two bombs exploded inKyiv's Troyeshchyna market, killing one and wounding tens of others.\(MVS) announced that it had arrested five individuals.\ Two of those arrested wereallegedly members of the Ukrainian People's Party (") and one was a producer at Channel Five TV, a station owned by Our Ukraine businessman Petro Poroshenko.\Оccasionally?.\ don't think so!\Yanuкovуch #2 С появлением Путина в 1999-2000 годах,интервенция России в украинские выборах выросла. \ П.Порошенко специализировался в нападении на Ющенко. \ В 2001 году П.Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов, также лояльных и к Кучме. \ Первый акт терроризма состоялся в августе 2004 года \ взорвались две бомбы на Троещине (рынок Киева), убив одного и ранив десятки других. \ (МВС) объявила, что арестовала пять человек. \ Двое из арестованных отдаленно члены украинской народной партии (") и один был продюсером на канале 5 TV, станции, принадлежащей бизнесмену Нашей Украины Петру Порошенко. \ Совпадение?. \ Не думаю ! \ Янукович # 2?
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Походу Трампу потиху мозги вправляют ! Скоро на экранах :
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Трамп такое же патологическое брехло, как и Хуйло. Поэтому они так нравятся друг другу. Отсюда надо и танцевать.
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а как же с теми, чьё правительство спонсирует оккупантов, и заводит в котлы собственных солдат?
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А в Украине свободы слова то и нет.Как только кто критикует власть за высокие тарифы и.цены,низкий уровень жизни так сразу агент кремля.раскачивает лодку. Наезжают церберы петра и авакава на тв если кто альтернативные точки зрения выражает.Так шо посордействуй дорогой Трамп в решении данных вопросах по Украине,превращающейся в диктаторское государство .
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Цензор.НЕТФорум Украины"Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - Трамп
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