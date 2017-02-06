EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Форум Украины(577764)
  1428  37
Теги: ВР (21968) янтарь (469)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Завтра Рада рассмотрит закон, регулирующий добычу и реализацию янтаря

Верховная Рада на пленарном заседании 7 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект №1351-1 об урегулировании добычи и реализации янтаря.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
внесен законопроект №5698 За ремонт военной техники без лицензии волонтеры получат штраф от17 до 85 тыс грн с конфискацией оборудования. это полный трындец. помог по-быстрячку движок запустить - 17 штук заплати и железки заберут,падлы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
🇺🇦🌻❤️⚔ Та хіба це таке можливо, вони, здуріли???
А де вони були у 2014-15-16 роках????
Вони українці ???? 🐖
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так в раде уже создана артель депутатов-добытчиков янтаря
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закон про бурштин вже не те що назрів- він ПЕРЕЗРІВ давно ! Невже ці наші , надзвичайно "дорогі" нардепи , знову не приймуть його ? Знову якась падлюка почне блокувати трибуну....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может сначала рассмотреть вопрос о продаже НЕИЗВЕСТНЫМИ властями оружия сепаратистам, что обнаружили участники блокады.
Парламент должен реагировать на беспредел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обострение нужно ждать по всем областям? Зачем же так своевременно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волинь легалізує видобуток бурштину

Волинь впроваджує новий підхід до видобутку корисних копалин

Держгеонадра видали КП чотири спецдозволи на видобуток сонячного каміння. Таким чином, КП "Волиньприродресурс" стало дев'ятим підприємством, яке отримало дозвіл на користування бурштиноносними надрами.
По суті такий простий, але ефективний крок дасть змогу сприяти вирішенню проблеми самозайнятості населення у нелегальному бізнесі. В регіоні будуть створені нові робочі місця, які місцеві мешканці зможуть обіймати.

Також працівники отримуватимуть соціальне забезпечення, а громада в цілому зможе розраховувати на суттєве покращення інфраструктури, бо гроші від проданого каміння будуть потрапляти до бюджету. 25% прибутку комунального підприємства має йти в бюджет сільської ради, 25% - районної, 50% - обласної.Нарешті, реформа децентралізації дасть конкретні результати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Денежная тема, маладцы. Поистратились, поди, на курортах то..Шо та блокада, война?..Война подождет. А с блокадой еще не ясно, что больше електрорально прибыльно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Olena Ksantopulos
8 год. ·

Рада, наконец-то, собралась. Верховный орган, который понарошку, чтобы не раздражать президента, управляет страной. Была и продолжается война. Погибли наши хлопцы. Рада отдыхала. Сегодня - каждый про свое, свою политическое корыто, свои рейтинги, свое вранье. Жизнь украинцев? Я недавно слышала, что одна бабушка, которой нечем платить за отопление, прижимала к себе кошку, чтобы согреться. Наши же народные представители живут во дворцах, а, если куда выезжают "говорить про Украину", останавливаются исключительно в шикарных отелях. Кофе для них уже давно потеряло вкус, лишь бы чашка была подороже...

http://coma.net.ua/17367

Притча про щастя: Кава у чашці





 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ознакомился с повесткой дня...
Опуеть!!!!!!!
Может Раду в Авдеевку перенести - а то такое чувсство, что у нас в стране всё шикарно!!!
P.S. По бурштыну - это будет реальный и толковый закон или лоббирование новой"крыши"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не так противні чужі воші, як свої гниди!!!
Одні Авдіївку захищають, а інші за 250000 зелені трампа подивитися!
Бідні Румуни!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да херня это всё. И эти законопроекты и эти законы, которые принимают депутаты, да и вся эта Рада никому не нужное фуфло.
Только этот состав Рады нового созыва, уже принял более 800 законов и постановлений.
И что легче людям стало жить, жизнь улучшилась от этих законов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда проголосуете за разрыв всех отношений с мордором?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Держим карман шире!

МВФ принял решение раздать по 10.000$ каждому гражданину Украины
...Дело в том, что «золото Полуботка», считавшееся в Украине легендарным - не просто реальный исторический факт, но и было обнаружено в 1991 году в одной прежних резиденций Полуботка на южном побережье Франции, неподалёку от Марселя. Но в связи с тем, что в том году как раз происходили события, принесшие впоследствии независимость Украине, находка была старательно засекречена, но не забыта. Сумма, в которую оценивается на данный момент найденное в Европе сокровище превышает 400 млрд долларов. Долгое время эти средства находились на балансе Международного валютного фонда.
Главой МВФ Кристин Лагард был выдвинут ряд требований к правительству Украины. Главным из них является: всё полученное богатство должно быть поровну разделено между всеми без исключения живущими сейчас гражданами страны. При приблизительном подсчёте, рассчитывая нынешнее население Украины приблизительно в 40 млн граждан, на каждого человека придётся около десяти тысяч долларов по нынешнему курсу (10.000$)...

 показать весь комментарий
Ответить
 
После добычи янтаря местность представляет собой нечто среднее между лунным ландшафтом и полигоном для уничтожения боеприпасов.
Хотя, если садовой протянет со строительством нового мусоросжигательного завода у себя в области, то мусор можно будет свозить на отработанные территории. Один хер им жопа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ниче не будет. Судя по такому перечню.... Моск их не выдержит.... Будет перезагрузка в третье чтение потом "васьмое" - чтенийо. "Перший микрафон - другий микрафон..."


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему раньше не принимали закон о добыче янтаря? Ответ : Петя усрался вопроса Трампа о разворовывании богатств Украины . Как будет Петя клянчить кредиты когда бурштын не облагается налогом ? )))))))))))))Трамп может и вжарить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Александр...А знаєш,хто нардеп від бурштинового клондайку? Ніколи не вгадаєш -Володимир Литвин...Той самий,що казав - Україні потрібен Литвин...😁😁😁
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только в Украине , такой педрилла , как литвин , может продолжать безмятежно паразитировать на теле народа , которого сам же и обескровил ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дай Бог чтобы приняли !!! Сколько можно издеваться над несчастным народом ?!! Все-таки какие же украинцы неисправимо медлительные - эти законы должны были быть приняты ещё в 2014 году ( молчу уже за 2005 ) ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закон про вільну зміну "по-батькові" - для корупціонерів,щоби ми не змогли знайти їхніх родичів зі схованим награбованим у народу майном та грошима.Більше нікому цей "закон" не потрібний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо, сАБАКОВ согласился вносить "изменения" в работу "артели"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все с этим янтарем, а о конфискации у казнокрадов молчек
 показать весь комментарий
Ответить
 
недра в стране принадлежат народу...житомирщины, ривненщины и волыни.
полагаю, что в данном случае отдавать на откуп частнику эту работу - преступление против народа Украины. угандоненные земли должны быть рекультивированы, добыча янтаря - подконтрольной, реализация - справедливой. частник по определению так поступать не будет, не та страна. я уже говорил, как поступать: поскольку сегодня Украине от добычи янтаря экономически не холодно и не жарко, одно уничтожение земли и природы вокруг без реальных денег -
1. ввести мораторий на разработку янтаря на 3-5 или сколько нужно для рекультивации лет, создав рабочие места для местных именно в этом секторе с гарантией привлечения к добыче в последующем.
2. создать госпредприятие, акционировав его и возложив на него весь комплекс работ от рекультивации и добычи до реализации государству янтаря.
3. учесть мировой опыт, особенно с восстановлением природы.
4. не та страна, понимаю. свое рыло туда уже несомненно засунула вся курчавая шобла и юродивые типа литвина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему букмекерские конторы не вносят голосования в ВР как события? Я бы на то, что хрен они за него проголосуют, все деньги поставил.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗавтра Рада рассмотрит закон, регулирующий добычу и реализацию янтаря
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ksenia VB, Саша Саша Саша, Diesel_Sasha, Lendo Calendo, Nick Vasyutin, Олєкса Моцкаль, Волк Серый bc45e471, vadim_69, Игорь Д, путин999, 4life, Frol Fedoroff, Prozorov Toxa, Евгений Калашников, кацахол, Ринат Амедов, Георгий Иванов db24279b, Faina L, Zerbo Zerbo, майор швейк, ВКЛ_это_мы_01, курвиметр, Лидия Севастьянова, Странник Виртуальный, Светлана Саакян, Юра Сюзик, Александр Ивашин, Egor Elk, Георгий Мокрицкий, Вова Воваенович, Lvbnhj, Александр Тихий, Юго-Восток, Kare Resa, hren_im, Murlin Murloff, Лео Кот, zwjagel, Fjall_Raven, GayParade, Аль Капучіно
 Всего на сайте: 148 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти