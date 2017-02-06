Завтра Рада рассмотрит закон, регулирующий добычу и реализацию янтаря

1428 37Теги: ВР (21968) янтарь (469) Тему создал: Цензор.НЕТ06.02.17 23:45 Завтра Рада рассмотрит закон, регулирующий добычу и реализацию янтаряВерховная Рада на пленарном заседании 7 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект №1351-1 об урегулировании добычи и реализации янтаря. читать источник x Мне нравится 1
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А де вони були у 2014-15-16 роках????
Вони українці ???? 🐖
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Парламент должен реагировать на беспредел.
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Волинь впроваджує новий підхід до видобутку корисних копалин
Держгеонадра видали КП чотири спецдозволи на видобуток сонячного каміння. Таким чином, КП "Волиньприродресурс" стало дев'ятим підприємством, яке отримало дозвіл на користування бурштиноносними надрами.
По суті такий простий, але ефективний крок дасть змогу сприяти вирішенню проблеми самозайнятості населення у нелегальному бізнесі. В регіоні будуть створені нові робочі місця, які місцеві мешканці зможуть обіймати.
Також працівники отримуватимуть соціальне забезпечення, а громада в цілому зможе розраховувати на суттєве покращення інфраструктури, бо гроші від проданого каміння будуть потрапляти до бюджету. 25% прибутку комунального підприємства має йти в бюджет сільської ради, 25% - районної, 50% - обласної.Нарешті, реформа децентралізації дасть конкретні результати.
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8 год. ·
Рада, наконец-то, собралась. Верховный орган, который понарошку, чтобы не раздражать президента, управляет страной. Была и продолжается война. Погибли наши хлопцы. Рада отдыхала. Сегодня - каждый про свое, свою политическое корыто, свои рейтинги, свое вранье. Жизнь украинцев? Я недавно слышала, что одна бабушка, которой нечем платить за отопление, прижимала к себе кошку, чтобы согреться. Наши же народные представители живут во дворцах, а, если куда выезжают "говорить про Украину", останавливаются исключительно в шикарных отелях. Кофе для них уже давно потеряло вкус, лишь бы чашка была подороже...
http://coma.net.ua/17367
Притча про щастя: Кава у чашці
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Опуеть!!!!!!!
Может Раду в Авдеевку перенести - а то такое чувсство, что у нас в стране всё шикарно!!!
P.S. По бурштыну - это будет реальный и толковый закон или лоббирование новой"крыши"?
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Одні Авдіївку захищають, а інші за 250000 зелені трампа подивитися!
Бідні Румуни!!!!
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Только этот состав Рады нового созыва, уже принял более 800 законов и постановлений.
И что легче людям стало жить, жизнь улучшилась от этих законов?
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МВФ принял решение раздать по 10.000$ каждому гражданину Украины
...Дело в том, что «золото Полуботка», считавшееся в Украине легендарным - не просто реальный исторический факт, но и было обнаружено в 1991 году в одной прежних резиденций Полуботка на южном побережье Франции, неподалёку от Марселя. Но в связи с тем, что в том году как раз происходили события, принесшие впоследствии независимость Украине, находка была старательно засекречена, но не забыта. Сумма, в которую оценивается на данный момент найденное в Европе сокровище превышает 400 млрд долларов. Долгое время эти средства находились на балансе Международного валютного фонда.
Главой МВФ Кристин Лагард был выдвинут ряд требований к правительству Украины. Главным из них является: всё полученное богатство должно быть поровну разделено между всеми без исключения живущими сейчас гражданами страны. При приблизительном подсчёте, рассчитывая нынешнее население Украины приблизительно в 40 млн граждан, на каждого человека придётся около десяти тысяч долларов по нынешнему курсу (10.000$)...
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Хотя, если садовой протянет со строительством нового мусоросжигательного завода у себя в области, то мусор можно будет свозить на отработанные территории. Один хер им жопа.
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полагаю, что в данном случае отдавать на откуп частнику эту работу - преступление против народа Украины. угандоненные земли должны быть рекультивированы, добыча янтаря - подконтрольной, реализация - справедливой. частник по определению так поступать не будет, не та страна. я уже говорил, как поступать: поскольку сегодня Украине от добычи янтаря экономически не холодно и не жарко, одно уничтожение земли и природы вокруг без реальных денег -
1. ввести мораторий на разработку янтаря на 3-5 или сколько нужно для рекультивации лет, создав рабочие места для местных именно в этом секторе с гарантией привлечения к добыче в последующем.
2. создать госпредприятие, акционировав его и возложив на него весь комплекс работ от рекультивации и добычи до реализации государству янтаря.
3. учесть мировой опыт, особенно с восстановлением природы.
4. не та страна, понимаю. свое рыло туда уже несомненно засунула вся курчавая шобла и юродивые типа литвина.
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