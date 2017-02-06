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 Форум Украины(577751)
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Блокада: вызов для власти

Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением, которое приведет к эскалации конфликта, и тяжелым последствиям. Если у правительства есть обоснование, почему торговать с противником на войне выгодно, и что делается, чтобы...

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наша "влада" не понимает шо то такое демократия.. Юрий, о чём вы?
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" без донбасского угля наша экономика замерзнет"

если бы была реальная угроза - рашка бы давно перекрыла поставки угля из ордо в Украину.
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Не правильная постановка вопроса, не ..."что делается " а, что сделано за три года???
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хотелось бы услышать о законодательных инициативах по решению вопроса торговли с ордлой от панов депутатов семенченко и парасюка, предшествующих блокаде.. ну это когда "словом , а не кулаком"..))..
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Законопроект №2066а «Про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України» було зареєстровано ще 12 червня 2015 року. І тодішня і теперішня коаліція ігнорували та досі продовжуть ігнорувати даний законопроект.
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так для того их в депутаты выбрали чтоб они в раде работали, доказывали, объясняли, находили голоса) а не рылом торговали в тв картинках..
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посмотрела, к законопроекту эти панове не имеют отношения. это проект левченко.
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и.. когда очень хочется решить проблему, законопроектов штампуется десятками.. в разных вариациях дабы найти побольше "сподвижников" прийти к консенсусу всех сторон , набрать голосов под принятие.. но парасюк и семенченко идут всегда другим путем- путем провокаций , дестабилизации и .. всьо равно ничего не решают)..
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Чому керівництво ради не ставить законопроект левченка вже більше 1,5 року? Чкби він був прийнятий, ніякої блокади не було б сенсу робити, і Парасюки та Семенченки займалися б чимось іншим.
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не смогу вам ответить на этот вопрос бо не сильна в этих процедурах.. ведь не только этот законопроект висит годами , но и десятки важных и нужных..возможно вопрос в перспективе набора голосов? опять таки ,повторюсь , массовость всяких и разных вариантов от разных депутатов проектов по этому вопросу как минимум привлекла бы внимание..
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Бандовлада не має реального плану звільнення окупованих територій, бо і порошенко і ахметов відносяться до одного політичного класу -"сволота", який 25 років нищить Україну.
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Если темы там возникнут - сразу снять.
Бить не нужно. А не вникнут - разъяснять.

https://www.youtube.com/watch?v=OC3W5WnGVg0 Владимир Высоцкий - Инструкция
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Если так пойдет и дальше, то еще и Порошенко должен будет отчитаться о том, сколько лимонов Рошен в раше заплатил в кацапскую казну. И разъяснить гражданам, почему это ОЧЕНЬ хорошо для Украины.
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Смотрю на нападение титушек под Бахмутом и вспоминается зима второго Майдана . Не учит жизнь отбросы общества .
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" А вдруг не наши начнут блокировать, а сама РФ в один день обрубит? Так какой запасной план? : АП точнот знает, что РФ не отрубит... Они точнот знают когда в Авдеевке провода чинить... Потому что они заодно: петя и путя..
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Блокада - это смерть ссученой власти . Не долго осталось уже подонку и спонсору сепаратистов Парашеньке !
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вротъядам+++, Бутусов...что разъяснять? о какой целесообразности речь, 6лять???
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У нас не "власть" (совок). И не "хунта" (кацапы). У нас "режим". Цель режима краткосрочная, как и сам режим - завершить перевод страны в про-европейский неоколониализм (сверхдорогие кредиты и сверхдешевая рабочая сила). И у них получается! В Европе наши яценюки выглядят "жертвами Путинизма" и поэтому получат убежище со всем наворованным аж бегом. И будут уже оттуда через подставные фирмы в офшорах выдаивать Украину как янык. Для этого уничтожается производство и накануне мирового продовольческого кризиса 2020 нас "усиленно" готовят в аграрии. Кормить Европу! - вот священная цель для бессловестных задолбанных жителей которые здесь останутся. Все у кого есть достоинство отсюда уедут. Или очередной переворот, который традиционно может снова закончиться новой партией коррумпированных жидов и кацапов у корыта. А вот в то что украинцы еще в состоянии понять элементарные основы демократии (демократия может быть только прямой, пропорциональной и представительской) я уже очень сомневаюсь... 25 лет отсюда уезжают самые умные...
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Блокуй-не блокуй-все одно дістанеш-"піар, імітацію бурхливої(для картинки) кланової діяльності,відволікання уваги від головного"Насправді- все просто,коли при владі-хахол,а землю топче-маскаль,бо в тих і інших "закон-що дишло-куди поверне-так і вийшло" і демократія для них- це, як для вовка-клітка, а для барана-нові ворота.Тому-тільки два рівнозначні дієві фронти народу проти обох зможуть впровадити маленькі основи демократії,а саме 1)Контроль за діяльністю влади2)Рівність перед законом 3)Політ.толерантність 4)Звітність перед народом 5)Прозорість фінансування6)Регулярність вільних і справедливих виборів 7)Економічна свобода 8)Громадянська позиція та відповідальність 9)Право людини 10)Право на володіння зброєю 11)Багатопартійна система 12)Законність і юридичне право) http://www.lawanddemocracy.org/pdffiles/amazing.prin..pdf
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В интернете уже есть ролики с блокады. Государственная компания "Укрзализница", обслуживает российско- террористические войска, подвозя к линии фронта войска, технику и боеприпасы агрессора для убийства украинцев. Командует этим Кабинет министров Украины во главе с Гройсманом. Это не стеб!!! У нас власти воюют с украинским народом. И где эти НАБУ, ГПУ, СБУ и прочая пиздота. Они думают оклады отрабатывать?
За РАДУ молчу - это филиал РосДумы. Пипец, волосы дыбом!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБлокада: вызов для власти
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