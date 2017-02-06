Блокада: вызов для власти

Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением, которое приведет к эскалации конфликта, и тяжелым последствиям. Если у правительства есть обоснование, почему торговать с противником на войне выгодно, и что делается, чтобы...
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если бы была реальная угроза - рашка бы давно перекрыла поставки угля из ордо в Украину.
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Бить не нужно. А не вникнут - разъяснять.
https://www.youtube.com/watch?v=OC3W5WnGVg0 Владимир Высоцкий - Инструкция
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За РАДУ молчу - это филиал РосДумы. Пипец, волосы дыбом!
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