Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе

2648 81Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: агрессия (1090) Россия (68628) Донбасс (12681) военное положение (117) Климкин (1126) Тему создал: Цензор.НЕТ06.02.17 23:31 Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на ДонбассеМинистр иностранных дел Павел Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе. читать источник x Мне нравится
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А дыбили против Юльки выставили тупого бычару бурбака - избиение младенца предсказуемо
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- Да-да, я знал, и вступил, и мы вытянули Вас из тюрьмы!
Занавес...
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- Юлия Володимиривна, чого ваша фракция не голосувала за бюджет? Крайина воюе, треба гроши. Ми учителям и ликарям на 30% пидняли зарплату )))
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"Котят ли рузгие войньі...."
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То есть звучит так : пойдете на майдан -объявим военное положение и РАЗГОНИМ ВАС.
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Майдану никакое ВП не страшно... Можно согнать десяток тысяч бывшей и нынешней беркутни, но что они могут против сотни тысяч ветеранов АТО и миллионов людей?
Та и Запад на разгон отреагирует ТАК (и пэдро это понимает), что дорога барыге даже не в рашку, а в кндр сразу...
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А вдруг они не понимают ? Вот полезли же к блокадникам , хотя должны были понимать , что реакция будет жесткая. Но полезли же. И даже Аброськин не побоялся на камеру светить лицом. ТО есть им плевать на общественное мнение. Так мы это уже проходили в2013, и в 2004 тоже.
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Сокращение "г-на" - это имеется ввиду господина или говна?
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" А по Сеньке ли шапка?" (с)
Может, этот светоч квакнет шо-нибудь про удои и надои?
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http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/11/7058192/?attempt=1
Влада готова до введення воєнного стану в разі
ескалації ситуації на сході.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час
засідання уряду.
ВВОДЬ, СЛИМАК ВОЄННИЙ СТАН!
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