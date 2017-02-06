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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1090) Россия (68628) Донбасс (12681) военное положение (117) Климкин (1126)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе.

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ну если юлька подпряглась-то не просто так..надо же будет о чем-то сказать "это я посодействовала"
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И не говори! Эта именно Йулька - ведьма такая, в сговоре с Ахметкой с террористами торгует и кровавый "голландский уголёк" всей стране втюхивает по цене золота.
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счас на айситиви отжигает. Странно, что Пинчук ее туда пустил. После поездки в Америку....
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наверное и пинчука за яйла схватила поездкой))
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Пинчук хитрый жучара, нос по ветру держит.видать, в Америке Шокохрякалу уже лапти сплели :D
А дыбили против Юльки выставили тупого бычару бурбака - избиение младенца предсказуемо
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Причём этот дебил бурбак, не понял, что его опустили и посмеялись над ним!
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А оно себя возомнило дискутантом офигенным, удумал Юльку по вопросам газа умыть - прогнозируемо усралось. Но хорохорилось до последнего и плело шопопало, абы не мовчать, сделав и так неслабую морду совсем кирпичом.
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- Товарищ Бурбак, вы знали, что я - аферистка, подельница Лазаренко? Зачем вы тогда вступали в мою партию???
- Да-да, я знал, и вступил, и мы вытянули Вас из тюрьмы!
Занавес...
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А про бюджет слышал?
- Юлия Володимиривна, чого ваша фракция не голосувала за бюджет? Крайина воюе, треба гроши. Ми учителям и ликарям на 30% пидняли зарплату )))
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Ирка луйценчиха счас отжигает ))) Мабуть у мужа научилась, юрыстка еще та ))) Правда, читает методичку по слогам...
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правильно, "На добранич, диты" - уже давно закончилось
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)) Марин, я тільки еротику можку глянуть інколи. Жорстке порно з садо мазо не для мене. То збоченцям таке до вподоби.
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не просто если уж она заговорила про ВП- то что-то знает.и не спроста в такую тему залезла
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голосование в студии - поддерживают ВП 70%. Конкретный тренд. Вот и соевые зашевелились, как вши на кожухе. Только Шокохрякало даст отмашку не раньше, чем шины будут гореть на Банковой. А его холуи - счас ирка прокурворша - шпарят методичку тупо.
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банковая сделает хитрожопо - ВП в двух областяхи ,возможно,и в прилегающих районах соседних областей
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Типа, чтоб блокаду убрать? Пряники петькины киснут? И рыжий клоп беднеет?
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Всё правильно. Военное положение нужно вводить. Это необходимо для работы механизмов международного законодательства. А так же законодательно нужно определить агрессора либо страну пособника локальных террористов.
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Спасибо, посмеялся от ваших речевых оборотов))
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Отстоим Украину .Всё будет нормально .Враг будет разбит .Победа будет за нами .
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Убогий, а ти знаєш пісеньку про КОТЯТ?
"Котят ли рузгие войньі...."
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Крыши у домов плоские, а на одних лежит снег, на других нет - подумай почему.
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зараз в нас повна узурпацыя влади баригою і командою Януковича.
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то-то тука так хочет разблокировать свои поставки в ордо..
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А як же торгові відношення з ворогом №1 абхмєтовим.
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Мабуть, Шокохрякало дало уже отмашку своим холуям готовиться к выборам, бо чует запах шин? Оно ж не раньше объявит военное подоление, чем перед опасностью выноса своей туши.
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ВП потрібно було ввести ще в 14 в лугандоні та по його периметру. Руки там до попельника.
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на сколько мне известно ЧП не в компетенции министра иностранных дел так что это только его мнение которое по сути ничего не значит.
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Ну если жена ген плокулола рассказывает какой нам уголь покупать, то что ты хочешь от какого-никакого но министра?
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О военном положении заговорили изза страха, что народ уже взвыл, бойкот торговле объявили. Теперь пугают военным положением, чтобы народ не мешал им торговать. Хитро придумано Аднако.
То есть звучит так : пойдете на майдан -объявим военное положение и РАЗГОНИМ ВАС.
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не на тех напали..
Майдану никакое ВП не страшно... Можно согнать десяток тысяч бывшей и нынешней беркутни, но что они могут против сотни тысяч ветеранов АТО и миллионов людей?
Та и Запад на разгон отреагирует ТАК (и пэдро это понимает), что дорога барыге даже не в рашку, а в кндр сразу...
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Просто молчали про вп , а сегодня всех прорвало.
А вдруг они не понимают ? Вот полезли же к блокадникам , хотя должны были понимать , что реакция будет жесткая. Но полезли же. И даже Аброськин не побоялся на камеру светить лицом. ТО есть им плевать на общественное мнение. Так мы это уже проходили в2013, и в 2004 тоже.
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Определение понятия - "военное положение" в современных условиях? Себя исчерпало. Понятие - гибридная война" - не определено ни одной из норм международного права. Есть только начальные понятия. От введения - пострадают обычные люди. Лучший выход? разграничение линии. Минимум на 50-100 км. Но как тем и этим сдвинуть такую "махину?". Никак. Ни сил ни средств, а может и ... Вот такая патовая ситуация. Это ничего не решит. Решение? В другой плоскости.
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Старая песня о главном. Весь мир ввел санкции, только Украина торгует с террористами. Бабло побеждает логику. Суки, когда уже о стране начнете думать.
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А вот интересно:
Сокращение "г-на" - это имеется ввиду господина или говна?
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Ви спочатку санкції введіть проти підприємств та російських посадових осіб та олігархів. А то атаке враження, що США воює з РФ і РФ окупувала землі США, а не України. Ідіоти.
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Министр иностранных (!!!) дел допускает "введение военного положения" (!!!)

" А по Сеньке ли шапка?" (с)
Может, этот светоч квакнет шо-нибудь про удои и надои?
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Банда воров у власти и олигархов хочет уничтожить блокаду Луганды, беднеть начнут мрази.
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Блефует ,бо боится от безвыходности и тупости уже принятых и исполненых решений. Да и запад уже откровенно буй показывает и просто ждет чем и как это закончится. Нужно понимать, что на такие масштабы (~40млн населения)денег во всем мире просто свободных нет и никогда не будет. И если страна не заработает по-настоящему, то это будет полный п..здец всему. Причем эконом законы говорят, что вполне логично и заранее давно было предсказуемо.
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ага, как палённым запахнет, так и введут. Шоб быдло не вздумало бунтовать проти торговли с оккупантами
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Скільки разів ми вже про це чули?

http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/11/7058192/?attempt=1

Влада готова до введення воєнного стану в разі
ескалації ситуації на сході.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час
засідання уряду.
ВВОДЬ, СЛИМАК ВОЄННИЙ СТАН!
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Ну, так влада, ще не була готова. А зараз досить укомплектовані мусора і ввшники.
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А это чмо куда лезет? провалил свою внешнеполитическую деятельность, решил заняться теперь внутренней политикой?
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так у нас "нові" обличчя від влади постійно лізуть висловлювати думку про те, що не стосується їх роботи. Особливо, коли про успіхи в своїй царині їм нема чим похизуватися.
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Почему корректировщиков огня и наводчиков не расстреливают в прифронтовой зоне по законам военного времени ? "Озабоченности " ОБСЕ боятся ? Так при войне /что и есть/, права гибридов, колоборантов и шпионов не защищаются.
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Такого умника за ноги и головой об асфальт,что бы другим наука была.Имея такого министра-врагов не надо.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКлимкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе
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