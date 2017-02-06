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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: санкции (5885) Хан (81)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций с РФ", - еврокомиссар Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что не видит оснований для отмены санкций против России.

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А Я вижу что нужны новые Санкции ибо старые не приносят должного Эфекта ...
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Согласен! Санкции нужны для продолжения укрепления рубля.
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))) А нахера тобі укрєпленіє рупля, якщо його потрібно ослаблять?
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Та нехай "укрєпляєт".На те воно-і санкції.
Але ж дописувач мабуть хуйла не чув,яке казало,що "чєм дєшевлє рвубль-тєм больше етіх рвублєй будєт в казнє".
А хуйло знає,що каже:всіх цапів мільярдерами мріє зробити.
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Зачем ослаблять то? Нехай крепчаэ. Для ослабления рубля, конечно, можно часть санкций снять, но Эвропа гордая и будет продолжать себе вредить.
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Вот видишь, даже здесь лажа. Ты хоть знаешь "историю" этого монтажа? Да чего тебе объяснять то... На большее ты не способен - в параше живешь - парашу вокруг себя только и видишь. Понятно почему на цензоре только зомбированные - диалога то, нет. Скачи дальше.
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діалог з вбивцями, опохмились бояришником, москалику
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А мне про "парашу" понравилось...
Особенно от тебя...
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В чем проблема санкций против России? В самих санкциях, как таковых - санкциях против России. Господин Хан - знают, что Россия, это люди? Как люди в Германии, Хорватии, Белиза и т.д.? Санкции против народа-людей, глупы. Не народ - виноват, а его правители - получившие "отступную" - людей в надежде на лучшее и и праведное.. Не обольщайтесь, по нашему пан Хан. Принимайте правильные и волевые решения, а то скоро и ваш народ вам не поверит.
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Почему это? Как раз народ и виноват. Как, в принципе, и у нас - не нужно было всяких упырей к власти приводить.
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Крым, Кубань и земли Японии, Китаю, Финляндии и далее по списку не возвращены, контрибуции и ущерб не выплачены, рашка не ликвидирована. Какая отмена ?
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Tak seichas idjot likvidacija fashistkoi roSSiji, agent gosdepa putin Xy*lo unichtozaet pidor-raciju roSSija, skora ejo razdelit na malenkie nacionalnie strani, a kitai do Urala.
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))) І нічому то декого життя не учить.

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Союз-СТ-А стартует с Гвианского космического центра со спутником SES-15 в начале апреля, предварительно на космодром доставят третью ступень с замененным двигателем, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Третью ступень с новым двигателем 11Д55 для ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат-М и спутником SES-15 доставят в Гвианский космический центр в середине марта. Запуск запланирован на 4 апреля", - сказал источник.
SES 15 - спутник связи глобального оператора спутниковой связи "SES", который является полностью электрическим. Спутник SES 15 создавался на заказ специалистами американской компании "Boeing Satellite Systems" на базе спутниковой платформе "BSS-702SP".
Спутник SES 15 будет выведен на геостационарную орбиту в орбитальную позицию 129 градусов западной долготы, что позволит обеспечить предоставляться услуги связи на территорию Северной Америки. Срок службы - 15 лет. Масса спутника SES-15 равно 2300 кг.
Ранее на "Воронежском механическом заводе" - дочернем предприятии Центра им.М.В.Хруничева - Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров провели рабочее совещание с руководством предприятий ракетно-космической отрасли. На совещании обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства ВМЗ. Позже Роскосмос сообщил, что ракетные двигатели, произведенные ВМЗ вновь подвергнутся проверке.
"По итогам совещания на ВМЗ принято решение, что будет проведена необходимая проверка двигателей, в которых возможны отклонения в технологии производства", - говорится в сообщении госкорпорации. Актуализированный график пусков ракет-носителей "Протон-М" будет скоординирован с графиком возможной доработки двигателей.
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Коломойский остановил войну,не пустил в Днепр, был ограблен, оболган и изгнан.
Ахметов позвал войну в Донецк, снимает миллиардные барыши, чувствует себя комфортно
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Розорен и изгнан из вашей страны должен быть Ахметов- лучший друг вора шапок проФФессора. Давайте татарина к нам в Ростов.
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Ахметов еще и президентом может стать на следующих выборах, судя по его ежедневному пиару - с каждым днем он на слуху все больше и больше
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Не купляйте у цих тварюк газ, відключіть свіфт, інет ... і ці покидьки загнуться.
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И что будет делать Европа без газа? Альтернативных маршрутов пока не предвидится, всё только в стадии бла-бла-бла.
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у Норвегії газу валом, хвате на всю Європу
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Что-то как-то в последние дни они сладко петь начали. Даже напрягает.....
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Я вот не понимаю, как они вообще выжили в природе такие желеобразные слымаки?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций с РФ", - еврокомиссар Хан
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