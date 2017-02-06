В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин

976 32Материалы по теме: Президент ТрампТеги: Климкин (1126) минские соглашения (1912) Трамп (808) Тему создал: Цензор.НЕТ06.02.17 23:02 В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - КлимкинМинистр иностранных дел Павел Климкин намерен обсудить пути выполнения достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей с новой Администрацией Президента США. читать источник x Мне нравится
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Ці Говоруни все шукають Гарнта :D
Проводьте Референдум щодо НАТО говоруни
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уж там о втором думать-мечтать ... 2017 - это год выполнения Минских договоренностей.
Если Педро попытается выполнить их так, как там прописано и как он клялся фрау и месье,
то его опрокинут его же подданые ; а если так, как он ныне обещает подданым, то его
сковырнет Запад. Так что напрасно Педро суетится, Аннушка уже разлила масло ...
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"Я буду в ближайшие дни в Вашингтоне говорить с представителями новой американской Администрации, каким образом выполнить "минские договоренности", кто будет гарантом..." - сказал Климкин..."
Никто Климкин не будет. Кроме самой Украины, ее позиции в цивилизационном мире, мировых ценностей, интеграции, оценки подходов мировых и своим собственнх процессов.
Спасение утопающих - дело рук... Но еще имеются Будапештские гарантии. Там? Лежит зерно отделенное от плевел.
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"Кроме самой Украины, ее позиции в цивилизационном мире, мировых ценностей"
З корумпованою державою? яка держава така позиція світу щодо неї
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це 5
Бренд 100%
ще Будапештскі папери в той же рулон
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Прально Климкин, давай догаваривайся, больше некому.
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Русские кадровые военные грабят пивной склад в Донецке
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Суверенитет Украины нарушен, границы нарушены , оккупирована территория , а харанты- подписанты вааще и санкции снять намереваются.
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но лучше начать с будапештских
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Что, Паша, обкурился и нюх потерял? Не говорить ты будешь, а докладывать...
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