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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: Климкин (1126) минские соглашения (1912) Трамп (808)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин намерен обсудить пути выполнения достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей с новой Администрацией Президента США.

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Птица Говорун отличается умом и сообразительностью !!!
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Ці Говоруни все шукають Гарнта :D

Проводьте Референдум щодо НАТО говоруни
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Дон Педро хоть и до сих пор в панамке, а уже спёкся. Ему и первый срок не дотянуть, чего
уж там о втором думать-мечтать ... 2017 - это год выполнения Минских договоренностей.
Если Педро попытается выполнить их так, как там прописано и как он клялся фрау и месье,
то его опрокинут его же подданые ; а если так, как он ныне обещает подданым, то его
сковырнет Запад. Так что напрасно Педро суетится, Аннушка уже разлила масло ...
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Клімкін, ты сильніше кричи, а то адміністрація у Трампа велика.
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Сначала пусть расскажет ему о реформах, о крышуемой контрабанде, о Петиных "любых друзях", почему реформаторов с постов выгнали, а потом о Минских соглашениях кукарекать будет. После встречи с Михой и Юлей, он в курсе дела. Трамп Климикина сразу на х*й пошлёт. Обещаю. Если он самых близких союзников посылает, то Петю тем более. Трамп сказал, что бабки никому больше давать не будет если нету эффективности использования этих средств и возврата для интересов США.
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Кто будет гарантом? Уж точно не США и РФ.

"Я буду в ближайшие дни в Вашингтоне говорить с представителями новой американской Администрации, каким образом выполнить "минские договоренности", кто будет гарантом..." - сказал Климкин..."

Никто Климкин не будет. Кроме самой Украины, ее позиции в цивилизационном мире, мировых ценностей, интеграции, оценки подходов мировых и своим собственнх процессов.
Спасение утопающих - дело рук... Но еще имеются Будапештские гарантии. Там? Лежит зерно отделенное от плевел.
.
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"Кроме самой Украины, ее позиции в цивилизационном мире, мировых ценностей"

З корумпованою державою? яка держава така позиція світу щодо неї
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Да плевать Америке на Украину. А Трамп занят опущенной экономикой. Ведь туалетную бумагу- доллар надо как то реабилитировать. Около 80% производства из Америки перенесено в Китай. А король, Америка, то голый.
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Еще один экономист . Большую часть доходов Америка получает от интеллектуальной собственности. Т.е. они бошкой работают. Все твои компьютеры, сети, программы в той или иной мере приносят им прибыль. Различные процессоры, чипы в бытовой электронике, в автомобилях самолетах - это тоже их. Производство там далеко не на первом месте. Хотя все же намного более развито, чем в ЕС и уж тем более значительно лучше, чем в странах бывшего совка. "Опущенная экономика" - это ты реальный перл выдал.
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Лучшие Минские соглашения - это Будапештский меморандум!
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це 5
Бренд 100%

ще Будапештскі папери в той же рулон
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В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин
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Прально Климкин, давай догаваривайся, больше некому.
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Кого бы ни выбрали гарантом, толку не будет... И мы это видим в свете обострившейся ситуации на Донбасе... Пока стороны сами не придут к определённому решению.
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Может лучше выполнение обязанностей гарантов будапештского меморандума?
Суверенитет Украины нарушен, границы нарушены , оккупирована территория , а харанты- подписанты вааще и санкции снять намереваются.
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А в итоге будут говорить только с администрацией микки мауса и гуффи))))
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Депресуха у Чугункина - жена к папе в Крым хочет. Блин славяне, что вы натворили? Что пошло не так? Самое обидное, что если теперь (не дай Бог конечно) диктатор к власти прийдет, то п..здец мове и вышиванкам так как сегодняшние патриоты перекрасятся и активно займутся этим. Я помню, как во Львове эти твари жопу за партбилет на английский флаг рвали. Но после перестройки рвали уже партбилет. П..здец, унизительное зрелище в массовом исполнении.
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можно и про минские.
но лучше начать с будапештских
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ждём как эти гаранты наши обзаботятся очередной раз, на потеху ботаксу((
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В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин
Что, Паша, обкурился и нюх потерял? Не говорить ты будешь, а докладывать...
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Возомнило о себе что-то это чмо - Климкин, курский шепелявый Алень. Тебе, ослу, со следователем скоро говорить придется, а не с администрацией Трампа.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин
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