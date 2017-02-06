Помощница нардепа от БПП Недавы состоит в политсовете партии экс-министра доходов и сборов Клименко. СКРИНШОТ

Дончанка Елена Петряева, которая является помощницей народного депутата из фракции БПП Олега Недавы, одновременно занимает пост члена политсовета партии "Успішна країна", которую возглавляет и финансирует бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года после крушения режима Януковича.
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БПП - это обыкновенное сборище обыкновенных прихлебателей.
В чём сенсация?
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В 2015 году для реализации социально-политических проектов была зарегистрирована общественная организация «Успішна Країна». 12 декабря 2015 года на 8 внеочередном съезде политической партии «Успішна Країна» была избрана новый председатель партии - Марина Дедушева, а также Почетный председатель партии - Александр Клименко. Во время съезда делегаты из 21 региона Украины также избрали президиум, политический совет и исполнительный комитет. Была обновлена программа и идеология партии.[2
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он же башляет многим тутышним комментаторам
Когда я на почте служил ямщиком Ко мне постучался косматый геолог
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6 ч ·
Часто можно услышать восклицания: почему Александр Клименко убежал, а его партия спокойно себе работает в Украине? Почему выходит газета "Вести", на которую неизвестно откуда берутся деньги? Почему в Украине продолжает работать бизнес Клименко?
Да потому что Клименко повязан с партией власти и, очевидно, имеет определенные гарантии.
Елена Петряева - одна из соратниц Клименко, которая состоит в политсовете его партии "Успішна країна" одновременно является помощником нардепа от БПП Олега Недавы. Через него Клименко пытается договориться и о своем возвращении в Украину. Правда, пока общественное мнение к этому еще не готово, поэтому добро не дают. Но бывший зам. Клименко Виктор Левицкий спокойно находится в Украине, когда ему нужно. Его никто не трогает, и он решает здесь все дела Клименко вместо него. Сам Александр Клименко уверен, что через несколько лет еще сможет приехать. Для этого и вкладывает сюда такие большие деньги в свою партию и в свои СМИ.
Недава - на удивление токсичный персонаж. Недавно он выступал в защиту Иванющенко, чем вызвал скандал и БПП даже вынуждена была делать жесткие заявления в его адрес. Вот только из фракции этого токсичного Недаву упорно не исключают. У него неприкосновенность, несмотря на очевидные связи с Иванющенко и Клименко.
Почему неприкосновенность? Это уж додумайте сами. Вероятно у президента есть очень веские причин держать в своей фракции такую сомнительную личность.
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СУД ДЯДЮШКИ ЛИНЧА
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1. Типа вы не понимаете "за что именно несчастного Клименко и, заоодно, его партию?"
Ну, если "не понимаете" - убеждать не собираюсь
2. "не устраивать же публичные казни за оппозиционные мировозрения"
В вопросе - попытка подмены понятий. См. п.1
Более того, информирую: власть всерьез "устраивать публичные казни" Клименко никогда и близко не собиралась. Мало того, всячески покрывает. Потому нет причин "в отчаянии" заламывать руки
3. "Если человек виновен, его нужно судить и наказывать"
К кому вопрос... Адресуйте его пороховской "силовой вертикали",
Именно пороховской, она целиком возглавлена его ставленниками (исключая, м.б., НАБУ)
Тут, к слову, был бы уместен ваш вопрос "...к диктатуре?"
Соответственно: пусть порох и Ко определятся: чего реально хотят:
благосклонности "плохих" СМИ "Вести", которые периодически пинают,
Или реального наказания соратнику Януковича по разворорыванию страны, экс-главе Минсдоха Клименко.
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у народа осталась последний инструмент ГИЛЬОТИНА И ВЕРЕВКА.
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18 ригоаналів у ВР за списками БПП. Ба більше:
84 депутата
областных советов из 377 прошедших от "Блока Петра Порошенко" (БПП) -
бывшие члены Партии регионов (ПР).
Как сообщает Цензор.НЕТ,
об этом пишет Олег Бондарь в статье для ZN.UA.
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первый - Гончаренко.
а хотя бы второго из 18-ти сможешь назвать?
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Но любители сладкого тебе щас "докажут", что кондитер в 2014 и этого "не говорил"
"Сегодня я уверяю, что Партия регионов тотально дискредитирована поведением своего бывшего лидера - убийцы, вора, преступника. И я уверен, что Партия регионов не имеет никакого шанса на возрождение…", - так в мае 2014-го на митинге в Мукачево кандидат в президенты Петр Порошенко оценил перспективы организации, одним из основателей которой он в свое время выступил.
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Ефремов в где? Тоже в тюрьме, как Юрий Хорт?
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это тот гопник, который Винницкую народную Республику хотел создать
и из-за действий которого несколько людей в реанимацию попали?
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Поздравляю налогоплательщиков.
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Украина - не Румыния, к сожалению. Быстрый суд и расстрел Чаушеску сделал там неслабую прививку.
Наши ж додики по-прежнему верят, что пока следующий Майдан будет петь и танцевать, они успеют свалить с мешками награбленого в Хайфу.
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