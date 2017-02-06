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Теги: депутат (2730) Юра Енакиевский (368) Клименко (259) Блок Петра Порошенко (1467)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Помощница нардепа от БПП Недавы состоит в политсовете партии экс-министра доходов и сборов Клименко. СКРИНШОТ

Дончанка Елена Петряева, которая является помощницей народного депутата из фракции БПП Олега Недавы, одновременно занимает пост члена политсовета партии "Успішна країна", которую возглавляет и финансирует бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года после крушения режима Януковича.

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а типа в Украине есть идейные партии?

БПП - это обыкновенное сборище обыкновенных прихлебателей.

В чём сенсация?
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?

В 2015 году для реализации социально-политических проектов была зарегистрирована общественная организация «Успішна Країна». 12 декабря 2015 года на 8 внеочередном съезде политической партии «Успішна Країна» была избрана новый председатель партии - Марина Дедушева, а также Почетный председатель партии - Александр Клименко. Во время съезда делегаты из 21 региона Украины также избрали президиум, политический совет и исполнительный комитет. Была обновлена ​​программа и идеология партии.[2
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І що тут такого? Порошенко теж заснував Партію Регіонів і досі "состоїть" і всім пох.
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А спорим, что о Клименко тут никто плохого слова не напишет? )))
он же башляет многим тутышним комментаторам



Когда я на почте служил ямщиком Ко мне постучался косматый геолог
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Денис Казанский
6 ч ·
Часто можно услышать восклицания: почему Александр Клименко убежал, а его партия спокойно себе работает в Украине? Почему выходит газета "Вести", на которую неизвестно откуда берутся деньги? Почему в Украине продолжает работать бизнес Клименко?
Да потому что Клименко повязан с партией власти и, очевидно, имеет определенные гарантии.
Елена Петряева - одна из соратниц Клименко, которая состоит в политсовете его партии "Успішна країна" одновременно является помощником нардепа от БПП Олега Недавы. Через него Клименко пытается договориться и о своем возвращении в Украину. Правда, пока общественное мнение к этому еще не готово, поэтому добро не дают. Но бывший зам. Клименко Виктор Левицкий спокойно находится в Украине, когда ему нужно. Его никто не трогает, и он решает здесь все дела Клименко вместо него. Сам Александр Клименко уверен, что через несколько лет еще сможет приехать. Для этого и вкладывает сюда такие большие деньги в свою партию и в свои СМИ.
Недава - на удивление токсичный персонаж. Недавно он выступал в защиту Иванющенко, чем вызвал скандал и БПП даже вынуждена была делать жесткие заявления в его адрес. Вот только из фракции этого токсичного Недаву упорно не исключают. У него неприкосновенность, несмотря на очевидные связи с Иванющенко и Клименко.
Почему неприкосновенность? Это уж додумайте сами. Вероятно у президента есть очень веские причин держать в своей фракции такую сомнительную личность.
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Уже год в Грузии идет судебный процесс над Саакашвили и его соратниками по факту разгона митинга оппозиционеров 7 ноября 2007 года. Тогда в больницы попало только по официальным данным около 400 человек. Ввел ЧП, запретил митинги, независимые теле и радио каналы. И ЧТО? Партия как жила так и живёт до сих пор, хотя он сам в бегах. Не пойму, мы к чему стремимся? К демократии, анархии или диктатуре? Если человек виновен, его нужно судить и наказывать, но не устраивать же публичные казни за оппозиционные мировозрения. Или закон.....или...ну тогда уж не знаю, к чему мы придём ((((
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ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В МИРЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД -

СУД ДЯДЮШКИ ЛИНЧА
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В посте - откровенный диссонанс.
1. Типа вы не понимаете "за что именно несчастного Клименко и, заоодно, его партию?"
Ну, если "не понимаете" - убеждать не собираюсь

2. "не устраивать же публичные казни за оппозиционные мировозрения"
В вопросе - попытка подмены понятий. См. п.1
Более того, информирую: власть всерьез "устраивать публичные казни" Клименко никогда и близко не собиралась. Мало того, всячески покрывает. Потому нет причин "в отчаянии" заламывать руки

3. "Если человек виновен, его нужно судить и наказывать"
К кому вопрос... Адресуйте его пороховской "силовой вертикали",
Именно пороховской, она целиком возглавлена его ставленниками (исключая, м.б., НАБУ)
Тут, к слову, был бы уместен ваш вопрос "...к диктатуре?"
Соответственно: пусть порох и Ко определятся: чего реально хотят:
благосклонности "плохих" СМИ "Вести", которые периодически пинают,
Или реального наказания соратнику Януковича по разворорыванию страны, экс-главе Минсдоха Клименко.
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Во власти одни сепары и предатели, а что будет дальше.
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Это драже "Морские камушки". Кусочки овощей в глазури от гидранта.
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"крушение режима".. " место там где три года назад жгли шины".. "противостояние нацполиции и блокадников".
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Вы конечно слышали про сделки с правосудием в США. Знаете, как выглядит сделка с правосудием в Украине?Это не когда в обмен на показания, ты получаешь свободу.Это когда в обмен на лояльность президенту, правосудие тебе прощает самые циничные преступления.Вот на фото Олег Недава - один из менеджеров Юры Енакиевского и один из руководителей ООО «Карпатыбудинвест». Эта фирма получила десятки подрядов на утепление школ, больниц и детских садов в разных областях Украины. Мы про это делали расследование еще два года назад. Деньги на утепление (250 млн.долл) были почти тотально разворованы, пачки уголовных дел возбуждены, но хода им не дают.А Олег Недава на свободе, ловит тунца, судя по фото и согласно данных ЦВК стал сегодня народным депутатом по 53-му округу Донецкой области. Но, в обмен на обещание влиться во фракцию Блока Порошенко и голосовать так как скажут.Потому что президенту очень нужны свои голоса в парламенте. И ему нужен депутатский ресурс для конкуренции с Яценюком.Если для слова «Ублюдки» вам нужна иллюстрация в словаре, то эта история её прекрасно иллюстрирует.
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Признание, признание, план,план,план, по оправдательным и обвинительным план,план,статистика,план,статистика,план
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Барыга собрал под свое крыло всю рыговскую шваль и людей таких же по подобию своему жадных к деньгам и циничных подонков.
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без потрясінь вже не змінимо, бо ці наволочі самі не підуть, їх треба буде виносити.

у народа осталась последний инструмент ГИЛЬОТИНА И ВЕРЕВКА.

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Когось це дивує?

18 ригоаналів у ВР за списками БПП. Ба більше:

84 депутата
областных советов из 377 прошедших от "Блока Петра Порошенко" (БПП) -
бывшие члены Партии регионов (ПР).

Как сообщает Цензор.НЕТ,
об этом пишет Олег Бондарь в статье для ZN.UA.
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18 ригоаналів у ВР за списками БПП...

первый - Гончаренко.

а хотя бы второго из 18-ти сможешь назвать?
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Факты - вещь упрямая.
Но любители сладкого тебе щас "докажут", что кондитер в 2014 и этого "не говорил"

"Сегодня я уверяю, что Партия регионов тотально дискредитирована поведением своего бывшего лидера - убийцы, вора, преступника. И я уверен, что Партия регионов не имеет никакого шанса на возрождение…", - так в мае 2014-го на митинге в Мукачево кандидат в президенты Петр Порошенко оценил перспективы организации, одним из основателей которой он в свое время выступил.
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а с каких пор государственный служащий должен выполнять работу начальника отдела снабжения миллионера Гуменюка?
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Власть поддерживает поддерживает партию Клименка , как и партию Рабиновича За Життя - своих они не обижают !
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То Королевская справа от мордатого хлопчика? Неужели и ей блокада ударила по карману?
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А где фотка, Королевская в тюрьме? Или прекрасне Шокохрякало к ней вопросов не имеет?
Ефремов в где? Тоже в тюрьме, как Юрий Хорт?
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какой ещё Хорт?
это тот гопник, который Винницкую народную Республику хотел создать
и из-за действий которого несколько людей в реанимацию попали?
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тот, который разорвал парсуну прекрасного Шокохрякала
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кстати, ефремов в тюрьме, а твой скунс на свободе
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да ну? вынесен приговор? сколько ж ему присудили и где он сидит?
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Эти мелочи уже не интересны. Кто где состоял, рядом стоял.... Все в одной яме лежать будете. Компостной.
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Это если у нардепа 8помощников на зарплате, а минималка 3200( плюс налог), а депутатов 450 то получается что вся эта прислуга стоит 138 240 000гривен без зарплат депутатов в год и плюс налоги .
Поздравляю налогоплательщиков.
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Та ви шо ?! Так святий Петро Алєксєєвіч - патріот!!! А агенти Кремля - це ВО свобода і Тягнибок ! Правда, порохоботи?!
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Какая прелесть.... Харкают в лицо ошалевшему обществу и даже уже не стесняются.
Украина - не Румыния, к сожалению. Быстрый суд и расстрел Чаушеску сделал там неслабую прививку.
Наши ж додики по-прежнему верят, что пока следующий Майдан будет петь и танцевать, они успеют свалить с мешками награбленого в Хайфу.
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тоже мне чудо нашли. Тут в президентах основатель Партии регионов. а они к шавке прицепилися. Там 90% таких и ещё 9% из комуняк
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПомощница нардепа от БПП Недавы состоит в политсовете партии экс-министра доходов и сборов Клименко. СКРИНШОТ
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