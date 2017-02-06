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Теги: легкая атлетика (60) Россия (68628) чемпионат (205) допинг-контроль (181)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сборной РФ на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне не будет, отдельные спортсмены смогут участвовать под нейтральным флагом, - IAAF

Независимая инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтверждает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член IAAF до чемпионата мира в Лондоне в августе.

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последний трезвый спортсмен оказался нетрезв.

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Пора паРашкинцам организовать свои "Мельдониевае игры 2017".....
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По словам Руне Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
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Думаю, што Паветкин мог бы попробовать... ну, если, конечно, переквалифицируется в спортивные гимнастКИ... :D Пхы-хы-хы-хы
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Канал ФоксНьюс опубликовал офигительную историю. Она, в общем-то уже известна, и десять лет назад даже получила какой-то резонанс в российской прессе, но сейчас забылась.
В 2005 году владелец футбольного клуба New England Patriots миллиардер Роберт Крафт вместе с другими лидерами американского бизнеса, встречался в Владимиром Путиным.
Во время встречи Путин обратил внимание на чемпионское клубное кольцо, перстень победителей Super Bowl, надетый на палец Крафта. Это было крупное золотое кольцо с драгоценными камнями стоимостью 25 000 долларов. Российский президент попросил у Крафта разрешения примерить кольцо.
Надев кольцо на палец, Путин сжал руку в кулак и засмеявшись сказал: «Я мог бы кого-нибудь убить этим кольцом», намекая на вес ювелирного изделия. После этого Крафт протянул руку, чтобы забрать кольцо назад, однако Путин резко развернулся и вышел из комнаты, «в окружении трех ребят из КГБ», как заметил Крафт.
По словам Крафта, он питал сильную эмоциональную привязанность к этому кольцу, и, полагая, что произошло недоразумение, через свои связи попытался вернуть кольцо по дипломатическим каналам. Однако ему позвонили из Белого Дома и попросили не раздувать эту историю, а на вопросы журналистов о кольце отвечать, что он сам подарил его Путину. «Это было бы в интересах Российско-Американских отношений», - сказали Крафту.
Тема кольца еще раз всплыла в 2013 году, когда один из американских журналистов задал Путину вопрос о дальнейшей судьбе перстня победителей Super Bowl. Тогда Путин ответил, что не понимает о каком кольце идет речь и вообще не помнит, чтобы он встречался с Крафтом. Однако, сохранились снимки, на которых запечатлен тот самый момент передачи кольца.
И вот после прихода к власти Дональда Трампа, который является личным другом Роберта Крафта, последний вдруг выступил с громким заявлением, что уж теперь-то его друг президент США Дональд Трамп сможет помочь ему разрешить эту давнюю историю с чемпионским кольцом.Karl Shrayber
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Зато у "русских" есть сталактит из говна и петух из фекалий. Завидуй проклятый Запад.
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ЖДЁМ АНАЛОГИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
"Сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2018м не будет по причине РАЗВАЛА РФ, отдельные спортсмены смогут участвовать под нейтральным флагом".
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Да пускай эта сборная берет пример из своих ольгинцев. Он они на цензоре под любимы флагами выступают, только не под кацапским.
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Поразмыслил логически...
Подумал, а от чего человека в целом может отварачивать/брезговать/тошнить...
Пришел на ум ответ - говно (именно говно - у дерьма все таки иной смысл)...
И, эврика!!!
Вспомним последние сверх новости с паРаши... Чего они там налепили в последние время? Известно всем из какого материала...
Чего они там сожгли символично?
И как мы чаще всего называем эту страну? Правильно! паРаша!
Говняная страна... Говняная держава... Говняный народишко...
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В этот раз бульбаши вряд ли уж вытащат рашкинский флаг, потому что даже с ними кацапы посрались.
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почему андерсен не говорит всю правду?
на самом деле сборной рф не будет.. потому что самой рф к тому времени уже не будет..
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Так он и говорит - под нейтральным флагом... ))
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это следствие!
а причину он не говорит! наверное чтобы москали не догадались..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСборной РФ на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне не будет, отдельные спортсмены смогут участвовать под нейтральным флагом, - IAAF
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