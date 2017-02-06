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Материалы по теме:  Новая полиция
Теги: Аваков (2365) конкурс (601) Нацполиция (5900)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В среду внесу кандидата", - министр Аваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции 8 февраля

В среду, 8 февраля, будет назначен новый глава Национальной полиции Украины.

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странно, тормозили днем, а фотки ночью...,видно,заготовили заранее...
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http://censor.net.ua/news/426599/nazvany_tri_pretendenta_na_doljnost_glavy_natspolitsii
24 - 25 января комиссия, исходя из резюме, мотивационных писем и результатов тестирования путем голосования выбрала десять кандидатов, которых она пригласила для интервью, и 26 января объявила их имена:

1. Аброськин Вячеслав Васильевич

2. Антоненко Леонид Васильевич

3. Берладин Александр Анатольевич

4. Бушуев Константин Владимирович

5. Вишневский Андрей Владимирович

6. Гиренко Вадим Вячеславович

7. Головин Дмитрий Валерьевич

8. Князев Сергей Николаевич

9. Людкевич Станислав Генрихович

10. Шевчук Алексей Анатольевич Источник: http://censor.net.ua/n426599
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100%
Самое большое гавно - всегда впереди списка.
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после заместительницы-параститутки, не удивительно будет голубого увидеть
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Зачем ждать,можно прям сейчас аброськина поздравлять,заслужил
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Аваков, за прошедшее сегодня, ты как минимум должен пойти в отставку, а твой Аброськин лет на 10 в тюрьму.
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в их теме другой прогресс: вот князь, после Ужгорода и Мукачева, насобирал артефактов в лесах полесья и уверенно вошёл в кабинеты столицы. Аброськин, тоже переедет скоро туда где шэф рядом!
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Он еще по событиям в Княжичах должен был уйти. Но такие Гниды что сейчас у власти, без совести и чести только под дулом пистолета смогут уйти...
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ну, спасибо, благодетель...
а мог бы и бритвой по горлу...
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Амброськина наверно ? Титушек шикарных сегодня возил...просто АВТОРИТЕТ.
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Даже не сомваемся кто это будет Аброськин! Теперь понятно почему аброськин с титушками?
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А может Плотницкого хочет протолкнуть .Ано бизнесу только в помощь.
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Лучше уж нового министра МВД.Ты уже дядя докерувався,твой подчиненный Амброськин над титушками шефствует.Это коррупция.
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надо же , какое событие ...лучше бы ты шлем нашёл
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Чтоб ты сука продажная авякян сдох! Пакуй чемоданы если успеешь
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Пох, все-равно это будет человек Системы и будет верно служить Системе
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Видели сегодня всех кандидатов... в автобусе... правда все стыдливо закрывали морды, но главного йовбака Аброськина дума увидели все, и слышали как он угрожал отомстить активисту...
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Что рюкзак Фейсбучный ....... Голос на 1+1 , насмотрелся что паузу держишь?
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Вноси не вноси а вынесут вас всех,при чём вперёд ногами !!!
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ВИдели уже твоих кандидатов шваль шоколядная. надеюсь не последний раз их видим. Они ещё должны дать концерт болтающихся акробатов развешенных на гиляках Крещатика.
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Сто пудово мента даунецкого пропихивать будет.Рехформа от поросенка очередная.
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Самого Авакяна , вместе с его "кандидатом" - на нары !
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есть два претендента - деева и аброськин. надо выбирать
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сегодня смотрел на фотографии мертвого кадафи, че то не очень выразительная, рюкзаков в такой позе смотрелся бы куда гармоничнее.
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Хочу Міхо призедентом!Цікаво де буде Аваков якщо люди оберуть Саакашвілі???
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Аваков, себя вынеси сначала !!!! Да за поребрик !!!
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Плохая ситуация для Украины. После сегодняшних событий с шоколядными титушками стало ясно что нынешней банде нужны только мусора и беркутня с прокацапскими взглядами. Только они захотят защищать эту шокобанду от народа. Это уже не моё личное ИМХО - это совершено очевидный факт. Вот и думайте кого эта шваль будет назначать на должности, и какие перспективы Украины в борьбе с окупантами, как внешними, так и внутреними.
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А как идет расследование убийств в Княжичах? Аваков вначале припух, боялся что там могут вскрыться его темные делишки и он попадет на нары. Но потом понял, что как обычно ему все сойдет с рук и опять расправил крылья, упырь
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Аваков иди в отставку и Амброськина забери
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Очередную шлюшку а-ля замминистра? Или теперь будет еще более крутой послужной список - типа три языка со словарем, но сосет винтом?
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Обещать не значит жениться. Посмотрим. Хотя этот списочек еще тот - взгляд не на ком остановить.
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Не,тут чутка не правы. Анд-Амб-Абр... Вобщем- этого Адроськина не взяли в тройку финалистов. Так шо не,не он.
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Це Вячеслав Аброськин, голова Національної поліції Донецьку, є кандидатом на посаду Керівника НП України! Сам з Криму, батьки його залишились в Криму, має два паспорти - український і російський.
Нынешний главмент Донецкой области - из Севастополя.
В Севастополе Аброськин занимал должность заместителя главмента и начальника криминальной милиции.
Официальную версию почему он после российской оккупации переехал в Украину, озвучили Аваков и Геращенко, не скупясь на похвалы - "не предав присягу", и "честный мент"
Но есть неофициальная версия почему Аброськин приехал из Севастополя в Украину. Вернее, версия, озвученная севастопольскими журналистами. Они Аброськина давно знают и осведомлены в некоторых, скажем так, деталях.
К событиям «русской весны» он (Аброськин) относился вполне лояльно и не только сам не собирался уезжать куда-либо из Севастополя, но и сослуживцев уговаривал остаться и активно поддержать новую власть, - пишут севастопольские журналисты.
Оказывается, Аброськин претендовал на пост главмента в Севастополе при новой, российской, власти. На эту должность его хотел поставить севастопольский Захарченко - Чалый. Но приехавший из Москвы министр МВД Колокольцев кандидатуру Аброськина зарубил, утвердив своего человека.
Затем Аброськин пытался устроиться при оккупантах в Симферополе, но не получилось. И только после этого "не предавший присягу" патриот подался в Украину, где Аваков принял его с распростертыми объятиями и назначил главным ментом Донецкой области. Сдавал Крым - теперь работай на Донбассе.
http://pauluskp.com/news/9f5146e85
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За Княжичи я молчу, сьюреализи какой то, придет время вспомним все Похоже Аваков совсем страх потерял
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а на автобусе написано ООО "СИМЗ" ,так это же Донецкий металлургический завод,
г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122.
их что,из донецка привезли!?
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"В среду внесу кандидата", - министр Аваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции..."
Вносят либо выносят, только тела.
Кандидатов? Назначают. По их "весу" - профессиональному, общественному и многому другому. Либо на долго либо на потеху. Так дела не делаются с кондачка.
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И чевой это народ против Аброськина? Он вполне вписывается в картину - Климкин, Ложкин, Чечеткин...До того ж беркутню, расстреливавшую Майдан, типо судят с такой фамилией. Нихто не в курсе - може родычи? Я не удивлюсь
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Себя внеси в расстрельный список. Тряпка ахметовская
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Авакян а как там дела у янтарной мафии и вырубщиков леса? Исправно бабло отчисляют?
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Не уже ли Амбросио -"успешный защитник" государственного строя в Крыму и "победитель" сепаратизма на Донбассе?!) Взгляд у него гордый, надменный, задиристый... как у "бекутенка", когда толкал Ветеранов...чувствуется новая кровь... "арийская" раса в Украине...ну-ну...ставьте сразу крест на реформах...поток будет идти по-крупному...
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Завтра нужно вынести авакова, шо он вносить собрался?
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и желательно вместе со с воей профурсеткой
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)))) Та нету там Отброськина. О кипешь. Выбыл ещё на старте.
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Аброся відпав, після сьогоднішнього шоу?
Чи Аваков каталізує процес масового протесту?
Інтрига бля.
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Прикольно , кто из них раньше начнет ленять ,Аваков или Шеколадная мразь
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А зачем эта должность? Министр - он же и глава Нацполиции, или наоборот. Зачем плодить аппарат?
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Да он уже боиться идти в отставку может до самолета не добежать вот и цепляеться за жизнь
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Это ЧМО пора само выносить! Желательно вперед ногами!
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Так, Аваков, не зупиняйся, йди до кінця - поставив цього головою Донецької поліції, став тепер головою всієї поліції!
І на стовпах потім висітимете поряд!




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Ща до середы всех шлюх пока попробует.
Самая ебливая получит приз) 😊
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Мне глубоко, с точки зрения не важно чего, идея "Слава Укрине" мне близка, но ка ни странно, они не нарушат ничего, когда господа укаинцы оттдадут должное американским системам арт разведки типа AN/TPQ-36 , или AN/TPQ-47 и заебошат орков, простите за мой французскиий, они воздадут должное.. Ребята, Слава УКРАИНЕ, это великий народ, и мы, Беларусы, еще будем гордиться, своим знакомствством с ними
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Пишущие комменты - вы хоть разберитесь: на 4.02 - определены 3 кандидата: бушуев, Вишневский и Князев, все такие знатоки - идите работать в полицию, создайте такую - как надо, а так ядом брызгать - ума до хера не надо.
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Цензор.НЕТФорум Украины"В среду внесу кандидата", - министр Аваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции 8 февраля
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