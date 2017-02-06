Жителям Авдеевки восстановлено теплоснабжение, - ГСЧС

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Общество 3-02-2017, 17:59 530
Кто должен стать президентом УкраиныЯ бы конечно мог себя предложить на эту роль. Но на данном историческом этапе вряд ли обладаю всеми качествами, которые должны быть у президента. В том числе и моральными. Хотя у меня сильно обостренное чувство справедливости и морали. Сейчас я вообще не вижу никого на горизонте, кто бы мог достойно взять на себя эту ношу. Имеется ввиду, из распиаренных и раскрученных персон. Может появится в скором времени. Поэтому абсолютно не имеет значения кого мы выберем. Все они как на одно лицо - лицемерны, жадны и притворны. Я бы с такими компаньонами в одной команде не работал. В любой момент они свои личные интересы способны поставить выше общественных. А для президента это не допустимо.
Поэтому вопрос стоит по другому - как заставить этих персон делать то, что нужно нам? И здесь, по - моему есть над чем работать всем людям. И есть возможность для изменения ситуации. Это во-первых. А во-вторых, надо начинать с себя. С активного духовного развития. Именно активного. Со сбрасывания той пелены, которая окутывает многие светлые мозги. Пока мы будем защищать наших эксплуататоров, говоря, "ну лижбы не стреляли", до тех пор вот такие гопники по типу путина и Порошенко, будут управлять нами. Ведь они как думают - «стану я богаче, буду держать все поводья и смогу всем хорошо управлять». И не видят пример того же Януковича, Ахметова, которые вмиг практически все потеряли. И положение и возможность дерибана.
Не хвалить их надо и памятники ставить. А показывать ошибки. Отстаивать свои интересы. Интересы общества. А они и так понятны. Майдан их озвучил.
Система может работать сама. Для нее вообще не нужны какие - то "держиморды". Людям нужна идея и возможность делать свое любимое дело. И тогда все наладится само собой. Пример такого общества - майдан. Все организовали сами люди. Были кто спонсирует, кто лечит, кто на передовой. Каждый для себя выбрал роль по душе. Людей не надо было выбирать или специально направлять. Когда появились всякие Порошенки, Клички, Яценюки, майдан начал функционировать по - другому.
Люди не смогли взять на себя ответственность. Не смогли выдвинуть из своей среды настоящего лидера государства. Его просто не было. Общество еще не созрело. Оно только зарождается.
Но процессы идут и это радует.
Арош Урзнан.
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Про партию войны в Украине пора начать говорить...
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