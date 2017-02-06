Участники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин

Anna Lukyanets
, Яков1
, Никита Харламов
, Driver
, soren
, JulyusCaesar
, SerjUA
, Cтарий Кінь
, Враг рода человеческого 666
, Vlad1606
, Глеб123
, Тарас Сальмон
, Viktor Baranov
, 1BetarD
, Саша Саша Саша
, Иванко
, vpat
, hausordnung
, сергей садовский
, мирyou
, Евгений Иванов 6ded2457
, Ринат Амедов
, Корни Дуч
, Дмитро Черних
, Harib Da
, Vladimir Kalashnikov
, Андрій Жагун
, Alter Nator
, Xatto
, Сергей 46a07dfb
, Великая Исландия
, Vlad Zemlyanin
, senia
, Nickol Nickols
, Герман Шевченко
, Мосий Шило
, Tanya Remygailo
, Шенборн
, tankist
, Olga Mansika
, Roberto Kefirini
, Жека Рыпунов
, Mikola Ivanov
, Sophia-Maria Duglass
, orionemc2 a7fce8b3
, 911_
, demo
, Ksenia VB
, зеленка
, Roman Shelest
, Alexx Lexton
, Fredi Kruger
, Vlad Silver
, igezo
, Jancis
, Сигизмунд Дормидонтович
, Danger Zone
, Толя Барклай
, Привет
, Dflbv
, Oleksandr Valovyi
, ВКЛ_это_мы_01
, Прохожый
, Леонид Богданов
, Яд
, Cлободян С 4b2f3782
, Александр Третьяков b707700d
, Николай Петренко e69758df
, 133133
, Baks13
, CА
, Vadym Tsyrkalyuk
, джули5577
, Ольга Мартынюк b6557456
, Юрий Шаруда a0f5b3b4
, Серёжа Иванов 4c900fb0
, NavigatorUR
, дератизатор
, Ars UA
, Василий Романюк
, КузьмичUA
, Kaba Mota
, Мила Сенченко
, Tatyana Pomolova
, Люцифер
, Yevgeniy Balalaykin
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Natalia Klefas
, Lena Samojlenko
, Kirim Ukrainali
, про
, вячеслав малышко 1d2d3f2d
, ДНЕПР_форэва
, Kasper1088
, Володимир Инкогнито
, Катерина Шило
, Дус Мытарчук
, Vladimir Nikolenko 56d7ca6f
, ndruh
, delo delo
, LeOnid Tkachenko
, Alex Pototskyi
, neAlen
, Мабон
, Иван Афанасьев
, Гоша Ару
, Банду-геть
, Elena Italenna
, Суптеля
, Кузьма Кузьменко
, Меркава
, Dron
, Стрелок
, Андрей Мудрый
, ingrid
, Colt
, Anatoliy Kalyna
, Игорь Иванишин e367f724
, оззи
, дима дубровский
, Александр Гриценко 86d9519d
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Vasyl Shevchenko
, Борис Дородный af3710bc
, Просто Тихон
, Pront Feo ffac47f9
, Юра Сюзик
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, Крокодил Гена
, KharkowCity
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, Гыг с Вами
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, Алексей Носов d8330900
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, Добрый Енот 2537f93b
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, oez 736
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, keeper0306
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, Senator S 01a656ec
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, Валерий Андреев 761e6ca0
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, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
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, Шпилли Вилли 12d74af3
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, Аполлинарий Пронькин 66dab7d4
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, goldshrek shrek
, Livij
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, Юра 976e1d7a
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, Vasyl Moroz 779d57e5
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, Джон Кроутер
, Abrakadabr Abrakadabrov
, Ф-1
, Fleuves sanglantes
, Egor Shevtsov 094467b8
, Олег Чоб
, krokus
, Серебряный
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, Владимр Святюк
, Плюю на Путю
, Toshno Newapkokrad
, Pedagog
, belge
, счастливый даунбасенок
, Иван Драганчук
, Камила Остапенко
, Прощай немытая раССея
, Павло Фантич
, M Mi d927ae0e
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, ITLaB
, Странник Виртуальный
, oksana gornadko
, Alexandr Orlyk
, Александр Славный aed44137
, Valentina Nagorna
, dobrysanta
, Игорь Литвинюк
, Ігор Тумак
, Йозеф Швейк
, Валерий Васильковец
, Андрій Польщенко
, arminus
, inside
, Antidot_
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, Володимир Петренко
, svetozar
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, Maxim Isajew
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, Gora Arog d762889f
, дин шан
, Степан Федченко
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, путин999
, Ostap Bender c683cd52
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Всего на сайте: 383 писателя
Всё это прелое гавно одного замеса...
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Сначала засылали туда титушек автобусами, теперь народ на все автобусы кидается...
И правильно делает!
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мама-дорогая, какой "набожный"........
Ну так 9-ю заповедь из 10-ти наверное "бедолашное" забыл
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
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верить лушпайкину-проходимцу,который и в раду то под другой фамилией пролез,который с сепарами в донецке отирался,который незаконно звание себе присвоил,который чудом из иловайска вовремя дреманул,который вилкула в кривом рогу мэром устроил...фиг его знает,если у кого мозги остались-все таки пользуйтесь ими...
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Современный мир вплотную подошел к ситуации, описанной в многочисленных романах, рассказах и эссе писателей, а также показанной в фильмах в стиле киберпанк. Войны, техногенные катастрофы, квази-терроризм и кибер-преступность, на фоне невероятного развития хай-тек индустрии. Нас уже давно не шокирует бедность, незащищенность, бесправие, бесперспективность, и все это на фоне холодного техногенного нуара. Лучше всего охарактеризовал нашу реальность Гарднер Дозуа (Gardner Dozois) - американский фантаст, назвав её - "High tech. Low life".
Последние десятилетия определены не только увеличением всевозможных информационных ноу-хау и формированием технологического прогресса, но также и возращением активизированных ими культурных тенденций. Одна из них - луддизм. Луддиты (англ. luddites) - это простые английские работяги, которые чуть более двухсот лет назад поняли, что машины, в первую очередь станки, лишают их рабочих мест. Люди ломали технику, чтобы сохранить свои рабочие места. Правительство выступило на стороне станков, введя смертную казнь за "убийство" машин - только так удалось подавить луддитские мятежи. Это была первая в истории человечества война людей против машин.
У нас же - обратная ситуация. Все 25 лет Украина переживает особый вид современного луддизма, выраженного в отчаянном сопротивлении властей развитию современных технологий в государстве. У нас практически нет простых и ясных систем предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг, единых баз данных, систем электронных очередей, учета и контроля и вообще - любого вида автоматизации. Происходит это потому, что технологии позволяют минимизировать контакты населения с чиновниками, которые таким образом занимаются вымогательством и утверждаются в собственной значимости.
Луддитами также являются системные олигархи, структуры которых, если они связаны с государством - чаще не заинтересованы во внедрении инноваций. 3G с пятнадцатилетним опозданием (появилась у нас в 2015 г.) - это луддизм в чистом виде. Киевэнерго, сидящая на изношенных совковых магистралях и повышающая тарифы без какой-либо модернизации - это луддизм в чистом виде. В то время, как Приват банк, который ранее был частной структурой - обратный пример этой реальности.
Общество, в свою очередь, также не приемлет инновации, поскольку в основной своей массе является обществом опаздывающих (по теории диффузии инноваций Эверетта Роджерса). Опаздывающие (laggards) локально ориентированы и ограничены в социальных взаимодействиях. Для них соседи и друзья служат основными источниками информации, они более всех склонны быть догматиками, ориентированными на прошлое. Инновации ими адаптируются с большим сопротивлением.
В такой ситуации нам будет крайне тяжело внести изменения в систему ценностей и приоритетов в социально-экономической жизни страны, переориентировав ресурсы в сторону серьёзной ставки на современную науку и инновации, формируя у общества существенно другое сознание, создав экономику, в которой главными являются знания и высокие технологии. Вместо этого, вероятно, совсем скоро нас ждёт появление легиона неолуддитов, которые под тем или иным поводом, при молчаливой поддержке властей, будут пытаться оттянуть нас в прошлое.
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Мрази продажные. Без роду, без племени.
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Такая себе шутейка на злобу дня.
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И НАШУ ИСТОРИЮ (2013 - 2017! )
В ВОЮЮЩЕЙ - стране? ВСЕ - должно быть поставлено во благо. в первую очередь - СТРАНЫ и ее людей. Все остальное - потом.
А правая ли щека или левая, мне - ЛИЧНО - поюх! Есть страна и есть ее люди. Это главное!
Все остальное? Мельтешня. НЕ ПРОЙДЕТ.
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Авоськин херовый режисер, видно что его учител Авякин
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