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Материалы по теме:  Блокада ОРДЛО
Теги: блокада (1333) Аброськин (296)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Участники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин

Участники блокады Донбасса остановили автобус, который вез работников Кураховской ТЭС.

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Так же как и сама тимоха...
Всё это прелое гавно одного замеса...
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Так неприязнь между Ющенком и Тимошенко, спровоцировал Штиколядный. Об этом говорил покойный Зинченко. Недавно это подтвердил Балога.
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тогда света не будет и связи , ночью путин точно придет тогда
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Некоторых титушек заказал арбузов, шоколядный холуй.
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Аброськін, нафіга так брехати? не боїшся народногогніву? думаєш спасе тебе твій рижий хазяїн?
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Цинічна брехня,що можливо ще очікувати від влади брехунів ))))
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А чего вы ждали?
Сначала засылали туда титушек автобусами, теперь народ на все автобусы кидается...
И правильно делает!
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Я поступил, как говорит Библия.
---------------------------------------------------
мама-дорогая, какой "набожный"........
Ну так 9-ю заповедь из 10-ти наверное "бедолашное" забыл

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
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Как бы там ни было,люди поверят блокадникам.Власть ведет никому непонятные закулисные игры,поэтому проигрывает.
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фмгня все это...и эти атаманы блюкадеров рано или поздно сядут,если конечно не успеют в расейкуу сбежать...
верить лушпайкину-проходимцу,который и в раду то под другой фамилией пролез,который с сепарами в донецке отирался,который незаконно звание себе присвоил,который чудом из иловайска вовремя дреманул,который вилкула в кривом рогу мэром устроил...фиг его знает,если у кого мозги остались-все таки пользуйтесь ими...
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улетел в спам соевый мерзавец подельник циничного барыжки. Вас будут тоже вешать ,Ты такая же шваль как и барыга Рошен. Давай начинай визг про кацапов и агнетов кремля шваль щоколядная
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А здогадайся що буде з мінстецьом, після перемоги антікорупційного Майдана,а перемога обов"язково буде, бо у українців іншого шляху немає )))))) )))))
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Ilia Kenigshtein

Современный мир вплотную подошел к ситуации, описанной в многочисленных романах, рассказах и эссе писателей, а также показанной в фильмах в стиле киберпанк. Войны, техногенные катастрофы, квази-терроризм и кибер-преступность, на фоне невероятного развития хай-тек индустрии. Нас уже давно не шокирует бедность, незащищенность, бесправие, бесперспективность, и все это на фоне холодного техногенного нуара. Лучше всего охарактеризовал нашу реальность Гарднер Дозуа (Gardner Dozois) - американский фантаст, назвав её - "High tech. Low life".
Последние десятилетия определены не только увеличением всевозможных информационных ноу-хау и формированием технологического прогресса, но также и возращением активизированных ими культурных тенденций. Одна из них - луддизм. Луддиты (англ. luddites) - это простые английские работяги, которые чуть более двухсот лет назад поняли, что машины, в первую очередь станки, лишают их рабочих мест. Люди ломали технику, чтобы сохранить свои рабочие места. Правительство выступило на стороне станков, введя смертную казнь за "убийство" машин - только так удалось подавить луддитские мятежи. Это была первая в истории человечества война людей против машин.
У нас же - обратная ситуация. Все 25 лет Украина переживает особый вид современного луддизма, выраженного в отчаянном сопротивлении властей развитию современных технологий в государстве. У нас практически нет простых и ясных систем предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг, единых баз данных, систем электронных очередей, учета и контроля и вообще - любого вида автоматизации. Происходит это потому, что технологии позволяют минимизировать контакты населения с чиновниками, которые таким образом занимаются вымогательством и утверждаются в собственной значимости.
Луддитами также являются системные олигархи, структуры которых, если они связаны с государством - чаще не заинтересованы во внедрении инноваций. 3G с пятнадцатилетним опозданием (появилась у нас в 2015 г.) - это луддизм в чистом виде. Киевэнерго, сидящая на изношенных совковых магистралях и повышающая тарифы без какой-либо модернизации - это луддизм в чистом виде. В то время, как Приват банк, который ранее был частной структурой - обратный пример этой реальности.
Общество, в свою очередь, также не приемлет инновации, поскольку в основной своей массе является обществом опаздывающих (по теории диффузии инноваций Эверетта Роджерса). Опаздывающие (laggards) локально ориентированы и ограничены в социальных взаимодействиях. Для них соседи и друзья служат основными источниками информации, они более всех склонны быть догматиками, ориентированными на прошлое. Инновации ими адаптируются с большим сопротивлением.
В такой ситуации нам будет крайне тяжело внести изменения в систему ценностей и приоритетов в социально-экономической жизни страны, переориентировав ресурсы в сторону серьёзной ставки на современную науку и инновации, формируя у общества существенно другое сознание, создав экономику, в которой главными являются знания и высокие технологии. Вместо этого, вероятно, совсем скоро нас ждёт появление легиона неолуддитов, которые под тем или иным поводом, при молчаливой поддержке властей, будут пытаться оттянуть нас в прошлое.
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Мусор Аваковский явно в долі з своїм босом,бо замість тітушні показує якихось бабуль.Люди вже прекрасно поінформовані про междусобойчик влади.Уроди!Хлопці гинуть а ці бариги приторговують.Та ясно що їм така війна буде вигідна роками!!!
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Ха. По новым методичкам порохоботам разрешают мазать в грязи шоколядного только чтобы убедить народ, что с пуйлом в тайных сношениях не пеця, а йулька.... Вы еще ей липецкий заводик перепишите для убедительности...
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Упоротый юлебот шо ты лепиш сюда свою Бахиню..Соевого циничного барыгу посадят в одну камеру к твоей косатой воровке с кремля. А тролей стецьково шоколядных и косато кремлёвских развясят на гиляках как подстрекателей. Тошнит уже от вашей Бахини не меньше чем от барыжки липецкого.
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Амброськин подосланый с крыма сепар,он будет служить за деньги ахметке и его гадюшнику.
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Ой как верещат, ой как извиваются проститутки барыжные. Слушай отброскин, а вот если бы боевики взяли и перекрыли бы подачу угля со своей стороны. Ну, вот взяли и из вредности сказали хвать, заморозим хунту. Что бы ты делал. Вы ТРИ года удерживаете зависимость нашей страны от оккупантов. Искусственно удерживаете. И на крови себе гешефты делаете.
Мрази продажные. Без роду, без племени.
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Так и автобусы разные - посчитайте хотя-бы сколько рядов сидений на видео Парасюка и на фото Аброськина.
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По состоянию на сейчас, полиция избила ветеранов АТО которые не пропустили автобус напичканный шоколадными «Тиушками» от Порошенко и Ахметова:При попытке задержать автобус с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение Ветеранов Войны за Независимость спецназом Донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина. Спецназ использует резиновые дубины и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей.При этом всем, автобус с титушки не был проверен полицией, в свою очередь, полицейские вывезли его и титушок в неизвестном направлении.Сейчас вызваны машины скорой помощи. Ветераны держат оборону прямо на трассе.Получено сообщение, что такая же группа титушек выехала в направлении редута Богдана в поселок Золотое Луганской области.Избиение Ветеранов и блокадников торговли на крови зафиксировано на видео, которое опубликуем чуть позже. Будем информировать о событиях.Распространяйте информацию репост!» - пишут ветераны у себя в ФейсбукеВот собственно и фотографии Титушек:Опубликовано видео!!!
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Воры уже опять начали титушек возить, но атошники не мальшички с деревянными палками, чувствую скоро довозятся.
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Надеюсь они предусмотрели такой вариант развития. Завалят пару титушек у многих потом желание поубавится.
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Ща эти пиарасты подумают и нам интернет запретят под видом борьбы с сепарами .Скажут что средство для заговора.
Такая себе шутейка на злобу дня.
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Я к тому что Не выложили бы видео, все бы мусору поверили, так же?
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Да з такие проделки, да ещё с такими отмазками, в НОРМАЛЬНОЙ стране, к утру сняли президента и посадили министра внутренних дел.
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Закономерность происходящего. Одни - воюют, другие - "играют в войну". Кто играет, а кто воюет. МЫ СКОРО ВСЕ - УВИДИМ,Так всегда было. Полистайте Гугл, Вики архивы...
И НАШУ ИСТОРИЮ (2013 - 2017! )
В ВОЮЮЩЕЙ - стране? ВСЕ - должно быть поставлено во благо. в первую очередь - СТРАНЫ и ее людей. Все остальное - потом.
А правая ли щека или левая, мне - ЛИЧНО - поюх! Есть страна и есть ее люди. Это главное!
Все остальное? Мельтешня. НЕ ПРОЙДЕТ.
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Обратите на фразу Авоськина "... Сегодня около 16 часов ...", а за окном уже темно.
Авоськин херовый режисер, видно что его учител Авякин
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"Dura lex sed lex - закон жесток, но он закон", - резюмировал Аброськин. Источник: http://censor.net.ua/n426704" да он мля ПылеГлот, неужто в мусора набирают сейчас набирают с базовой латынью!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУчастники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин
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