Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович

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Вся польская молодёж работает в Европе. Надо же кому-то обслуживать престарелых поляков.
Вот они и заманывают украинцев.
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На улицах Симферополя
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значит Качиньский прав!
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И теперь между молотом и наковальней.
Украинцы пора самим строить УКРАИНУ!!!
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____________
Це свідчить лише про одне, що POLSKA QRWA хоче сподобатися німцю і тому навіть здатна торгувати історією та власними жертвами...
Всім давно відомо, що для німців, тема 2 світової та її жертв, й досі дуже чутлива.... Тому ця POLSKA QRWA
думає, що ці слова будуть для німця, як бальзам на душу)))))))
Але POLSKA QRWA дарма старається... Німці - дуже розумна нація, і вони цю POLSKA QRWA
вже давно розкусили)))))))....
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52 минуты назад
Действия
Відповідь п. Качинському з приводу його необачних слів, же з Бандерою ми до Європи не ввійдемо.
Ось що він казав дослівно:
«Prezes PiS przedstawił również swoją wykładnię ostatnich stosunków polsko-ukraińskich. "Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili. Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną cierpliwość, ale są jej granice".»
Шановний презес ПіСу має розуміти, що нам - українцям та, заразом, європейцям, теж багато що не подобається в братній Польщі. Наприклад - її гімн, що закликає до насильницького перегляд повоєнних кордонів в Європі.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Хіба таку декларацію реваншизму на рівні держави допустимо поєднувати з належністю до ЄС?
Також, державний гімн Польщі ображає національні та релігійні почуття українців, євреїв, а також - шведів - коли допустити, що в тих останніх ще лишилися якісь національні та релігійні почуття». Вимагаємо прибрати з тексту гімну Польщі наведену нижче глорифікацію Штефана Чарнецького - як винного в геноциді кількох сусідніх народів:
Jak Czarniecki ….
…. Dla ojczyzny ratowania.
Нагадаймо, п. презесу, що з державного гімну Польщі прибрали рядки, що ображали братні полякам німецький та московський народи:
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
Тому, виконати помірковані вимоги українців що до приведення змісту польського гімна у відповідність до «Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі» (англ. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe), цілком можливо - за наведеним вище прецедентом. А за цю невеличку, зрештою, послугу ми подаруємо його милості п. Качинському Нідерланди -як казав з подібного інформаційного приводу славетний українець пан Заглоба.
( сподіваємося, що цю вимогу українського народу підтримає українське МЗС)
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МордоромОтечеством" 4й степени ? Или етот ясновельможный вшистко нуждается в пинке по морде родной братской кирзой? Вполне может дождаться, факт
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...С приходом к власти Гитлера в Германии в январе 1934 г. берлинская штаб-квартира ОУН на правах особого отдела была зачислена в штат гестапо. В предместье Берлина - Вильгельмсдорфе - на средства немецкой разведки были построены казармы, где готовили бойцов ОУН. В том же году польский министр внутренних дел генерал Бронислав Перацкий выступил с резким осуждением планов Германии по захвату Данцига, который по условиям Версальского мира был объявлен «вольным городом» под управлением Лиги наций. Сам Гитлер дал указание Рихарду Ярому, агенту немецкой разведки, курировавшему ОУН, устранить Перацкого. 15 июня 1934 г. Перацкий был убит людьми Степана Бандеры, но на этот раз удача им не улыбнулась и националисты были схвачены и осуждены. За убийство Бронислава Перацкого Степан Бандера, Николай Лебедь и Ярослав Карпинец были приговорены Варшавским окружным судом к смертной казни, остальные, в том числе и Роман Шухевич, получили от 7 до 15 лет тюремного заключения. Однако под давлением руководства Германии смертная казнь была заменена на пожизненное заключение...
В сентябре 1939 г., когда Германия оккупировала Польшу, Степан Бандера, сотрудничавший с Абвером, был выпущен на свободу. Неопровержимым доказательством сотрудничества Степана Бандеры с нацистами служит стенограмма допроса начальника отдела Абвера Берлинского округа полковника Эрвина Штольце (29 мая 1945 г.)...
После убийства в 1938 г. сотрудниками НКВД Евгения Коновальца в Италии состоялись сборы ОУН, на которых был провозглашен преемник Евгения Коновальца Андрей Мельник (его сторонники объявили Мельника главой ПУН - Провода украинских националистов). С таким решением Степан Бандера был не согласен.
В феврале 1940 г. Степан Бандера собрал в Кракове конференцию ОУН, на которой был создан трибунал, вынесший смертные приговоры сторонникам Мельника. Противостояние с мельниковцами приняло форму вооруженной борьбы: бандеровцы убили несколько членов «мельниковского» Провода ОУН: Николая Сциборского и Емельяна Сеника, а также видного «мельниковца» Евгения Шульгу.
За три месяца до нападения на СССР Степан Бандера из членов ОУН создал украинский легион имени Коновальца, чуть позже легион вошел в состав полка «Бранденбург-800» и стал называться «Нахтигаль»
1941г. Были созданы северный украинский легион "Нахтигаль" под руководством Романа Шухевича и южный легион "Роланд"...
Это произошло 25 сентября 1944 г. После выхода из лагеря Степан Бандера немедленно включился в работу в составе 202-й «Schutzmannschaft» команды Абвера в Кракове и начал заниматься подготовкой диверсионных отрядов ОУН-УПА.
Сам Степан Бандера в практической работе в тылу Красной Армии не участвовал, его задачей была организация деятельности...
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Интересно сколько самолетов с польскими президентами и верхушкой власти нужно завалить узкой гэбне,чтобы поляки поняли,что Бандера им давно не враг?
ПС:Я полька. Фамилия по мужу.
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агентов противопоставить восточную и западную часть Украины, а всю Украину
противопоставить другим соседним государствам. Наиболее удобным способом для
этого оказалась разная история различных областей Украины и сложная история ее
отношений с соседями. Надо оставить историю историкам, набраться мудрости и не
поддаваться на провокации. У Украины и без этого очень много сейчас проблем…
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