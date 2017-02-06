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 Форум Украины(577732)
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Теги: история (1255) Качиньский Ярослав (33) Польша (3637) Вятрович (65)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович

В Украине нет никакого культа Бандеры, а высказывания Ярослава Качиньского, свидетельствуют о том, что он не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей

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Треба було запропонувати Качинському спочатку засудити акції Армії Крайової яка знищувала українців за етнічними ознаками!
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А чем нынешние поляки лучше польской шляхты?
Вся польская молодёж работает в Европе. Надо же кому-то обслуживать престарелых поляков.
Вот они и заманывают украинцев.

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В Польщі українці на заводах, полях, супермаркетах працюють. Не такі поляки багаті, щоб старим доглядальників наймати.
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Вятрович молодец. Единственный из нынешней тусовки, который борется с шовинистами всех мастей и адекватно отвечает на нападки на Украину, на украинцев, на историю.
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Коротышка метит в презы. Пиарится на дешёвке. Затеял раскопки брата. Но ведь поздно было. Играет на национализме. Это признак провала. Пусть блеет. Наше дело---вперёд в Европу и НАТО. Северные братаны не успокоятся никогда.
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Косоглазый мариец, так ты дашь ответ на мой вопрос?
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качинский должен быть номинирован на представление ордена "Дружба Народов" от ху%ла.
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Ну, если уже вятрович налетел на Качиньского,

значит Качиньский прав!
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Что первый,что этот Качинские ,как и Хуйло,ко всем имеет претензии и ни с кем не имеет действительео дружественные отношения
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Все верно в статье написано - посылаем идиота Качиньского на хрен и строим свою Украину исходя из своих интересов, традиций - уважая своих дедов и Историю... Спасибо Цензору, что наконец то опубликовал хоть кого то, кто высказался в защиту Украины..., а то от чокнутых пшеков уже тошнит...
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В свое время украинцы шарахнулись от польской шляхты к московскому царству.
И теперь между молотом и наковальней.
Украинцы пора самим строить УКРАИНУ!!!
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Как показывают история и реалии, не так просто это сделать с такими кончеными соседями, которые мало того, что просто конченные, так еще губу на Украину раскатывают и какие-то свои планы на нее постоянно стоят, а то и тупо лезут к нам.
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Качинский - польский нацист. иначе откуда такая нетерпимость к УПА которая убиля 0целых хуй десятых поляков посравнению с россией или Германией.
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Почитай Do Rzeczy. Качиньский нигде дурно не отзывается об Украине. Просто высказал точку зрения, что пока в Украине прославляют Бандеру, ей не место в ЕС. Это тренд и работа на публику. Логика проста. Пока украинцы едут в Польшу по визам, есть квоты, контроль и можно платить нищенскую зп. Вводят безвиз, контроль уже пропадает, есть реальная конкуренция полякам на рынке труда, переизбыток рабсилы. Украина в ЕС и плати украинцам по европейским меркам. Сейчас им нужно сформировать основания для кидка.Это цинизм, а не национализм.
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Больше всего националистов не любят другие нацики.потому он нацик.
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Не цьому дебілкуватому недомірку Качинському вирішувати долю України. В будь-якому випадку питання України щодо ЄС буде вирішувати не він.
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что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует

____________
Це свідчить лише про одне, що POLSKA QRWA хоче сподобатися німцю і тому навіть здатна торгувати історією та власними жертвами...
Всім давно відомо, що для німців, тема 2 світової та її жертв, й досі дуже чутлива.... Тому ця POLSKA QRWA
думає, що ці слова будуть для німця, як бальзам на душу)))))))
Але POLSKA QRWA дарма старається... Німці - дуже розумна нація, і вони цю POLSKA QRWA
вже давно розкусили)))))))....
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подлая курва оказался этот качинский и это в то время когда можно было бы промолчать а уже когда ситуация успокоилась бы в Украине тогда выяснять кто был прав а так он хуйлу подыгрывает
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Тебе Кисель-ТВ в голову насрало . Упокойся в спаме , запоребрик .
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Дмитро Корчинський
52 минуты назад

Действия

Відповідь п. Качинському з приводу його необачних слів, же з Бандерою ми до Європи не ввійдемо.
Ось що він казав дослівно:
«Prezes PiS przedstawił również swoją wykładnię ostatnich stosunków polsko-ukraińskich. "Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili. Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną cierpliwość, ale są jej granice".»
Шановний презес ПіСу має розуміти, що нам - українцям та, заразом, європейцям, теж багато що не подобається в братній Польщі. Наприклад - її гімн, що закликає до насильницького перегляд повоєнних кордонів в Європі.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Хіба таку декларацію реваншизму на рівні держави допустимо поєднувати з належністю до ЄС?
Також, державний гімн Польщі ображає національні та релігійні почуття українців, євреїв, а також - шведів - коли допустити, що в тих останніх ще лишилися якісь національні та релігійні почуття». Вимагаємо прибрати з тексту гімну Польщі наведену нижче глорифікацію Штефана Чарнецького - як винного в геноциді кількох сусідніх народів:
Jak Czarniecki ….
…. Dla ojczyzny ratowania.
Нагадаймо, п. презесу, що з державного гімну Польщі прибрали рядки, що ображали братні полякам німецький та московський народи:
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
Тому, виконати помірковані вимоги українців що до приведення змісту польського гімна у відповідність до «Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі» (англ. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe), цілком можливо - за наведеним вище прецедентом. А за цю невеличку, зрештою, послугу ми подаруємо його милості п. Качинському Нідерланди -як казав з подібного інформаційного приводу славетний українець пан Заглоба.
( сподіваємося, що цю вимогу українського народу підтримає українське МЗС)


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Не иначе , как Пану Качинскому подарили квартиру с видом на катыньский лес , бюстик Муравьёва из хлебного мякиша и акции газпрома?. А может даже сам орден "за заслуги перед Мордором Отечеством" 4й степени ? Или етот ясновельможный вшистко нуждается в пинке по морде родной братской кирзой? Вполне может дождаться, факт
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Надо послать этому поцу в подарок расейский флаг и портрет Тухачевского.
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Ёбаный пшек не тебе решать с кем нам идти в Европу.
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Польшу же приняли в ЕС со Станиславом Сикорским. И Украину с Бандерой примут, только не он убил твоего брата, а Путин.
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Актёр хороший , но фильм ("Тарас Бульба") явно прокацапский .
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Да что он кукарекает )))меньше обращать внимание,даже поляки говорят что брат был нормальным а этот придурок)как бы близнецы но вообще разные.
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Komu-to eto vigodno, eta istorija. No eto nje poljakam, i nje ukraincam. Tak komu?
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Для сербів, хорватські усташе такі ж вороги, як для москалів та поляків наше УПА , фактично хорватські усташе - це аналог нашого УПА.... Але ніхто в Хорватії не відмовляється від своїх героїв... Так само, як героїзація усташів, аж ніяк не завадила Хорватії стати членом ЄС!!!!
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У Качинського вбили брата кацапи проти яких наразі воюють українці. А Качинський порівнює нас з німецькими нацистами і дорікає Бандерою, що сидів у німецькій тюрмі на території Польщі і був убитий кацапами в Німеччині потім. То є у Качинськиго хоч крапля здорового глузду?
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Качинский какой-то "не опытный" мягко говоря... Мог бы посмотреть как обычно параша устраивает конфликты между соседями. Начиная с Карабаха... Следуя его логике Испанцы должны требовать демонтажа памятника адмиралу Нельсону.
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Может и так .Но лучше с поляками потерять , чем с кацапами найти .
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Немного истории

...С приходом к власти Гитлера в Германии в январе 1934 г. берлинская штаб-квартира ОУН на правах особого отдела была зачислена в штат гестапо. В предместье Берлина - Вильгельмсдорфе - на средства немецкой разведки были построены казармы, где готовили бойцов ОУН. В том же году польский министр внутренних дел генерал Бронислав Перацкий выступил с резким осуждением планов Германии по захвату Данцига, который по условиям Версальского мира был объявлен «вольным городом» под управлением Лиги наций. Сам Гитлер дал указание Рихарду Ярому, агенту немецкой разведки, курировавшему ОУН, устранить Перацкого. 15 июня 1934 г. Перацкий был убит людьми Степана Бандеры, но на этот раз удача им не улыбнулась и националисты были схвачены и осуждены. За убийство Бронислава Перацкого Степан Бандера, Николай Лебедь и Ярослав Карпинец были приговорены Варшавским окружным судом к смертной казни, остальные, в том числе и Роман Шухевич, получили от 7 до 15 лет тюремного заключения. Однако под давлением руководства Германии смертная казнь была заменена на пожизненное заключение...

В сентябре 1939 г., когда Германия оккупировала Польшу, Степан Бандера, сотрудничавший с Абвером, был выпущен на свободу. Неопровержимым доказательством сотрудничества Степана Бандеры с нацистами служит стенограмма допроса начальника отдела Абвера Берлинского округа полковника Эрвина Штольце (29 мая 1945 г.)...

После убийства в 1938 г. сотрудниками НКВД Евгения Коновальца в Италии состоялись сборы ОУН, на которых был провозглашен преемник Евгения Коновальца Андрей Мельник (его сторонники объявили Мельника главой ПУН - Провода украинских националистов). С таким решением Степан Бандера был не согласен.

В феврале 1940 г. Степан Бандера собрал в Кракове конференцию ОУН, на которой был создан трибунал, вынесший смертные приговоры сторонникам Мельника. Противостояние с мельниковцами приняло форму вооруженной борьбы: бандеровцы убили несколько членов «мельниковского» Провода ОУН: Николая Сциборского и Емельяна Сеника, а также видного «мельниковца» Евгения Шульгу.

За три месяца до нападения на СССР Степан Бандера из членов ОУН создал украинский легион имени Коновальца, чуть позже легион вошел в состав полка «Бранденбург-800» и стал называться «Нахтигаль»

1941г. Были созданы северный украинский легион "Нахтигаль" под руководством Романа Шухевича и южный легион "Роланд"...

Это произошло 25 сентября 1944 г. После выхода из лагеря Степан Бандера немедленно включился в работу в составе 202-й «Schutzmannschaft» команды Абвера в Кракове и начал заниматься подготовкой диверсионных отрядов ОУН-УПА.

Сам Степан Бандера в практической работе в тылу Красной Армии не участвовал, его задачей была организация деятельности...
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Добре що не звинувачує бандерівців у тому що збили польського літака у расєе з братом акробатом...
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Ксения Быкова

Интересно сколько самолетов с польскими президентами и верхушкой власти нужно завалить узкой гэбне,чтобы поляки поняли,что Бандера им давно не враг?
ПС:Я полька. Фамилия по мужу.
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Цель про-российских имперских
агентов противопоставить восточную и западную часть Украины, а всю Украину
противопоставить другим соседним государствам. Наиболее удобным способом для
этого оказалась разная история различных областей Украины и сложная история ее
отношений с соседями. Надо оставить историю историкам, набраться мудрости и не
поддаваться на провокации. У Украины и без этого очень много сейчас проблем…
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Поляки, это даже здесь писалось, хотели снова захватить украинские территории - это польское правительство в эмиграции, якобы рекомендовало своим т.н. представительствам - вот эти неразумные действия польского правительства в эмиграции и послужили возгоранию конфликта...зачем они это сделали, непонятно..безусловно, были организованы силы противодействия - УПА - они защищали не только от атак поляков, но и от насильственной эмиграции украинцев в Германию, путем подрыва поездов и освобождения людей...Это были силы самообороны, как любит говорить хуйло, но эти силы достойно противостояли ВСЕМ, потому, что они имели поддержку местного населения ибо они его защищали...от така хуйня малята
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На северовостоке враги, на западе тоже. А друзья где? На юге? Т.е. крабы в Черном и Азовском море? Респект дипломатии - у Пиночета друзей было больше.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКачиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович
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