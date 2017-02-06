EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Форум Украины(577683)
  3235  66
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: граница (2787) Россия (68614) Донбасс (12670) Хармс Ребекка (76)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пока Украина не вернет себе контроль над границей - нет никакой возможности на основе минских договоренностей гарантировать прекращение огня, - Хармс

Депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс подчеркивает невозможность прекращения огня на Донбассе без отвода тяжелого вооружения и возвращения Украине контроля над украинско-российской границей.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перша , на моїй пам'яті, слушна думка від Європи.. Якщо Україна контролюватиме кордан то й війни не буде..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда Украина вернет себе контроль над границей, орки окажутся в окружении и огонь прекратится. Мысль слушная, вот только как это сделать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Начинает доходить до "озабоченых".

И санкции, санкции, санкции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видать чуют, что засрашка скоро скотопыздиццо - вот и смелееют
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ты там знаешь, за что они бились?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты не можешь прочитать или понять написанное ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мало ли что написано на заборе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как за што? Само собой за воссоединение Новгородской Республики с Маасковским Улусом Золотой Орды. Это Замутила Новгородская Республика, шоб не вступать в союз с Великим Княжеством Литовским, и принудить Маасковский Улус объединиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Новгород не был улусом Золотой Орды? Александр Ярославович не ездил в Орду за ярлыком на княжение? А Киев не был улусом? Боже, откуда таких идиотов только берут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да, откуда ты тока такой идиот взялся? Не ошибусь если угадаю с одного раза - с вЯликого коленовстающего Маасковскага Уласа. К тваему неосведомлённому сведению кацап, Уласом был тока Маасковский. А по других княжествах и республиках (в т.ч. и Новгородским) тваи древние соплеменники с Орды тока шастали, обкладывая их данью. Но у тебя, кацапа, совершенно другая история, те, смерду, её хуйло расказало, которое Сцарь всия Уласа, хде все вокруг "улусы", а вЯликая ещё с Библейских времён существовала. И перамеды построили русы
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в войсках Москвы ударной силой была татарская конница, которая и решила дело в пользу Ивана 3-го.
А в 1477 году всё повторилось ещё раз.
А в 1570 году Иван 4-й окончательно "объединил" Новгород с Москвою, уничтожив его 600 -летнюю славянскую культуру.
Славяне кривичи были большей частью перебиты, меньшей угнаны в Московию, где растворились среди фино-угорского этноса. Ещё часть ушла в ВКЛ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А как же вернуть контроль над границей? Вот даже торговлю с оккупантами свернуть не хотят...

Штаб блокади торгівлі з окупантами
29 хв. ·

УВАГА!!! ПОЛІЦІЯ ПОБИЛА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!!!
При спробі затримати автобус з тітушками, які рухались у супроводі поліції в сторону редуту на Бахмуті, сталось побиття Ветенанів Війни за Незалежність спецназом Донецької поліції під особистим командуванням начальника поліції Донецької області Аброськіним. Спецназ використовує гумові дубини і сльогінний газ, зброя знята із запобіжників.
При цьому всьому автобус з тітушками не був перевірений поліцією, натомість, поліціянти вивезли його і тітушок у невідомому напрямку.
Наразі викликані машини швидкої допомоги. Ветерани тримають оборону прямо на трассі.
Отримано повідомлення, що така ж группа тітушок виїхала у напрямку редуту Богдана у селище Золоте Луганської області.
Побиття Ветеранів і блокадників торгівлі на крові зафіксовано на відео, яке опублікуємо трохи пізніше. Будемо інформувати про події.
Поширюйте інформацію репостом!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо за мазохисткое мировоззрение? Большая часть этих бойцов одной рукой будет есть буттерброд, а другой упокоит титушку, гражданскую или ментовскую. Нахрена Семенченко их там собрал, на убой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увы, но путлеру нужна вся Украина.... так шо противостояние надолго и от Украины не всё зависит, даже при улучшении жизни... путлер + наши красавы не допустят улучшения.....
 показать весь комментарий
Ответить
 

В связи со значительными потерями русских оккупационных войск лечебные заведения во временно оккупированном Донецке переведены на усиленный режим работы, однако оккупационная администрация ввела ограничение на оказание медицинской помощи гражданскому населению.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

"Существенные потери русских оккупационных войск привели к переполнению лечебных учреждений Донецка, которые переведены на усиленный режим работы. С целью организации медицинского обеспечения военнослужащих администрацией введено ограничение на оказание медицинской помощи гражданскому населению", - отмечается в сообщении.


В ГУР также сообщили, что у боевиков из подразделения 1 АК (Донецк) ВС РФ увеличилось количество заболеваний кишечным гриппом.

"В подразделениях 1 АК (Донецк) ВС РФ из-за отсутствия надлежащего медицинского обеспечения наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается увеличение количества заболеваний военнослужащих в 100 отдельной мотострелковой бригаде (Донецк) 1 АК ВС РФ, которые медицинским персоналом диагностируются как кишечный грипп", - отметили в разведке.
http://oleg-leusenko.livejournal.com/6274589.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на эту картинку , можно смотреть бесконечно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Руководителям и персоналу медицинских учреждений Донецка запрещено выезжать за пределы города вплоть до особого указания.

Об этом написал в Фейсбуке руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Одновременно «МГБ ДНР» пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которую распространяют среди знакомых и родственников медицинские работники - проведен ряд «профилактических бесед», вынесены предупреждения", - написал Тымчук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ха-ха ... накрошили укры, русни ... ашо вы, сволота хотели ?))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рано или поздно, хочется этого кому-то или нет, а Донбасс придется возвращать. Со всеми его жителями. С очень разными взглядами. Не будет ли так, что Украина получит ярых противников своей государственности в лице ее же граждан?
Вот поэтому я хотел бы настоять на двух моментах.
Первый состоит в том, что неподконтрольные территории нужно возвращать не сразу целиком, а поэтапно.
Второй несколько сложнее. Он заключается в том, что идти мы должны только туда, куда нас позовут. Минские минскими, но даже Европе будет понятно, что бросить своих граждан на произвол судьбы мы просто не имеем права.
P.S.: Хотя, интересно было бы взвесить все риски поэтапного возвращения с помощью Минских. По населенным пунктам. К сожалению, я не могу этого сделать в виду того, что не располагаю всей необходимой информацией. Поэтому не буду утверждать, полезно это или вредно. Просто предлагаю рассмотреть этот вопрос и взвесить все "за" и "против".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як ти собі це уявляєш? Ти розумієш, що таке військова тактика?
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо же, на третий год войны, даже до немецких дебилов доходить начало
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Латакии подорван грузовик с русскими кафирамиFebruary 6th, 14:27
Как сообщают источники из Сирии, в результате подрыва придорожной мины в Латакии уничтожен грузовик с вооружением и пятью русскими кафирами.

Между тем в Москве поспешили заявить, что взрыв произошел из-за детонации боеприпасов и якобы никто из кафиров убит не был. Взрыв произошел близ населенного пункта Джаблех, который контролируют асадиты.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
позорище. вата ебн.тая думал. нет она безмозглая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у кацапской деградации , нет границ ... ублюдки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для начала нужно назвать войну войной
обьявить полную блокаду оккупированних территорий
провести всеобщую мобилизацию

обьявить главную цель - освобождение оккупированних территорий и ликвидация очагов сепаратизма
без мотивации и четкой цели, любие военние действия лишени смисла
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Відео
https://www.facebook.com/wickvk/posts/1633529573622563
«Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой - ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», - написал он опубликовав фото и видео.

https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жесть,мусора как всегда за свое ,пешки аваковские.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Беркутня" , как и сама власть, как была продажная, такая и осталась, многие пишут за третий Майдан, но если эта "новая" полиция будет так вести себя с нашими мальчиками, прошедшими войну, то Майдан не за горами. Я могу сказать только о себе-шини есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Педро захотів в Ростов? Думаю,що йому втікнути не вдасться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тот самый Корд, на котором недавно пиарился Аваков с Аброськиным. Вот куда идут народные средства - на аммуницию предателей народа!
Эти суки Сабакова охраняют ахметовских титушек, чтобы разблокировать народную блокаду!
И сегодня Аброськин - кандидат 1 на должность главмента Украины! Сепар из Севастополя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
навіщо Ви брешете? у фінальній трійці нема прізвища Аброськін. чи може він змінив прізвище?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Качинский заявил, что с Бандерой Украина никогда в Европе не будет и что у Польши уже иссякает терпение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це саме ключове питання. Щоб Україна повністю відновила контроль на кордоні з РФ. І Путні це знає краще всіх цих євротолерастів. І він на це не піде, принаймні поки що. Адже ,це фактично кінець ДНР та ЛНР, де 70% бойовиків складають громадяни РФ. Все інше, в тому числі зачистки від колаборантів пройдуть менше чим за тиждень. Більшість місцевих будуть шукати вишиванки та чіпляти українські прапори і кричати НАКАНЕЦТА ви прішлі роднєнькіє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
странные какие то герои, в армию почему то не идут дальше служить, из армии выпрыгнули и теперь стадом махновским мечутся по заданию кого??
миллионы тон угля покупать за гривни котрые есть или за доллары которых нет.
осталось остановить сталилетейное производство и электостанции. кораблествоения уже нет, авиастоения уже нет, машиноствоения уже нет. путин это все остановил и пустил в утил????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребеці -респект! побільше б таких тверезих та сміливих політиків в Європі
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПока Украина не вернет себе контроль над границей - нет никакой возможности на основе минских договоренностей гарантировать прекращение огня, - Хармс
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fresh guacamole, Лео Кот, Xatto, Игорь Д, Ман Грей, Ksenia VB, Lizaveta Nemala, Герхард Шрёдер, Nikol Pricol, 911_, Mendosa, сидней, Прохожый, Днепропетровец, Цигель, Гнат Коваль, (unknown) dc66d940, Magdalena Zurbiene, mak damaged, Oleksandr 9ede7880, Lvbnhj, Луиза Тумбочкина, Yurii Sliusarchuk, Fox 1 b13bec2b, Салах ад-Дин, Виктор Коцяруба, Хазар Дакійський, Путенбох, Лилия Стацкая, Александр 087, Правда Жизни 264a636c, Bege_Mot, larisa890, Роман Гнатенко 2f7e4fe1, Tierre, Vasyl Moroz 779d57e5, Baks13, Дмитро Черних, Gulfiliz Zorlu, Великая Исландия, сергей садовский, Vladimir Rentyuk, Prometheus, Плюю на Путю, чтец, Frank Piter, Алексанр, Danil St, Alexandr Slavich, marina marinina, forester17, Kirim Ukrainali, Другua, Геннадий Медведев 4e590f22, Vladislav R 85fbc9a9, Irada, esperansa002014, Tatota Ke, (unknown) 5fca9cf3, Бздынечка, Александр Громов, владимир грищенко, Хап Незабвенный, Mora Zfayfer, Кацманавт, rahr, pinkerton, Діонісій, Дус Мытарчук, Чарли Чарли, viktor schröder, Elena Italenna, Иван Афанасьев, Frol Fedoroff, игорь недопытайло, V-roma, Алекс Фибер, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Святослав Айшер ec6e93a4, Mi3ch, tvellen-van, Антип61, Роман Гончарук 657d1059, Гоблин Унылый, Rjr, малыш Бакинский, Юрий Ковальчук 34b6bfdf, Олександр Терек, Конь в пальто!, der MaiStier, PutinKaput, Urs, Kost Crys, Amber, Богдан Подзізей, Slava Stahov, Alter Nator
 Всего на сайте: 315 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти