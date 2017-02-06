Пока Украина не вернет себе контроль над границей - нет никакой возможности на основе минских договоренностей гарантировать прекращение огня, - Хармс

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, Xatto
, Сергей Серж e67d4198
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, Fox 1 b13bec2b
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, Berko Berko
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, Путенбох
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, Cтарий Кінь
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, Mendosa
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, Alex Alex 801ff945
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, Lvbnhj
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, Danil St
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, piligrim
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, UAJALINE
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, Плюю на Путю
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И санкции, санкции, санкции...
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А в 1477 году всё повторилось ещё раз.
А в 1570 году Иван 4-й окончательно "объединил" Новгород с Москвою, уничтожив его 600 -летнюю славянскую культуру.
Славяне кривичи были большей частью перебиты, меньшей угнаны в Московию, где растворились среди фино-угорского этноса. Ещё часть ушла в ВКЛ.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
29 хв. ·
УВАГА!!! ПОЛІЦІЯ ПОБИЛА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!!!
При спробі затримати автобус з тітушками, які рухались у супроводі поліції в сторону редуту на Бахмуті, сталось побиття Ветенанів Війни за Незалежність спецназом Донецької поліції під особистим командуванням начальника поліції Донецької області Аброськіним. Спецназ використовує гумові дубини і сльогінний газ, зброя знята із запобіжників.
При цьому всьому автобус з тітушками не був перевірений поліцією, натомість, поліціянти вивезли його і тітушок у невідомому напрямку.
Наразі викликані машини швидкої допомоги. Ветерани тримають оборону прямо на трассі.
Отримано повідомлення, що така ж группа тітушок виїхала у напрямку редуту Богдана у селище Золоте Луганської області.
Побиття Ветеранів і блокадників торгівлі на крові зафіксовано на відео, яке опублікуємо трохи пізніше. Будемо інформувати про події.
Поширюйте інформацію репостом!
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В связи со значительными потерями русских оккупационных войск лечебные заведения во временно оккупированном Донецке переведены на усиленный режим работы, однако оккупационная администрация ввела ограничение на оказание медицинской помощи гражданскому населению.
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.
"Существенные потери русских оккупационных войск привели к переполнению лечебных учреждений Донецка, которые переведены на усиленный режим работы. С целью организации медицинского обеспечения военнослужащих администрацией введено ограничение на оказание медицинской помощи гражданскому населению", - отмечается в сообщении.
В ГУР также сообщили, что у боевиков из подразделения 1 АК (Донецк) ВС РФ увеличилось количество заболеваний кишечным гриппом.
"В подразделениях 1 АК (Донецк) ВС РФ из-за отсутствия надлежащего медицинского обеспечения наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается увеличение количества заболеваний военнослужащих в 100 отдельной мотострелковой бригаде (Донецк) 1 АК ВС РФ, которые медицинским персоналом диагностируются как кишечный грипп", - отметили в разведке.
http://oleg-leusenko.livejournal.com/6274589.html
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Об этом написал в Фейсбуке руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Одновременно «МГБ ДНР» пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которую распространяют среди знакомых и родственников медицинские работники - проведен ряд «профилактических бесед», вынесены предупреждения", - написал Тымчук.
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Вот поэтому я хотел бы настоять на двух моментах.
Первый состоит в том, что неподконтрольные территории нужно возвращать не сразу целиком, а поэтапно.
Второй несколько сложнее. Он заключается в том, что идти мы должны только туда, куда нас позовут. Минские минскими, но даже Европе будет понятно, что бросить своих граждан на произвол судьбы мы просто не имеем права.
P.S.: Хотя, интересно было бы взвесить все риски поэтапного возвращения с помощью Минских. По населенным пунктам. К сожалению, я не могу этого сделать в виду того, что не располагаю всей необходимой информацией. Поэтому не буду утверждать, полезно это или вредно. Просто предлагаю рассмотреть этот вопрос и взвесить все "за" и "против".
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Как сообщают источники из Сирии, в результате подрыва придорожной мины в Латакии уничтожен грузовик с вооружением и пятью русскими кафирами.
Между тем в Москве поспешили заявить, что взрыв произошел из-за детонации боеприпасов и якобы никто из кафиров убит не был. Взрыв произошел близ населенного пункта Джаблех, который контролируют асадиты.
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
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видео -- https://youtu.be/10-QDMTdj00
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обьявить полную блокаду оккупированних территорий
провести всеобщую мобилизацию
обьявить главную цель - освобождение оккупированних территорий и ликвидация очагов сепаратизма
без мотивации и четкой цели, любие военние действия лишени смисла
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https://www.facebook.com/wickvk/posts/1633529573622563
«Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой - ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», - написал он опубликовав фото и видео.
https://inforesist.org/spetsnaz-pustil-v-hod-spetssredstva-protiv-uchastnikov-blokadyi/
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Эти суки Сабакова охраняют ахметовских титушек, чтобы разблокировать народную блокаду!
И сегодня Аброськин - кандидат 1 на должность главмента Украины! Сепар из Севастополя!
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миллионы тон угля покупать за гривни котрые есть или за доллары которых нет.
осталось остановить сталилетейное производство и электостанции. кораблествоения уже нет, авиастоения уже нет, машиноствоения уже нет. путин это все остановил и пустил в утил????
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