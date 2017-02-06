Блокировка ж/д сообщения остановит украинские заводы и экономику, - профсоюзы

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Всего на сайте: 431 писатель
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поєтому напрасно, папочка Гройсман, питается таким образом прикриться как фиговим листочком "мнением трудящихся" витащив на свет божий своих прикормленних карманних псевдопрофсоюзов
с другой сторони - нельзя посилать на гибель украинцев, под видом АТО и торговать с врагами Украини, убивающих наших граждан
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После митингов "за Януковича" в 2004 году все шахтные лидеры профкомов, как один купили себе иномарки. С рабочими рассчитывались наличными долларами. (Если посчитать, то выйдет более 100 тыс.$ на каждую шахту). Аж интересно, откуда у профсоюза право на проведение валютных операций ? СБУ что этого не знало? Никогда не поверю.
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Саботажники.
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Выводить войска с Донбасса, добровольцев, снимать блокаду чтоб нормально торговалось.
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А прафсоюзы далжны дабиваться накозания тех кто даже не падумал что идет как бы вайна и уголь паступает с не падкантрольной власти територи а значит и чюдовешные риски.
Так что прфсаюзы работайте а не занимайтесь лабированием интиресов варов и предатилей
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Пусть руководы ответят за слова.
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ПРЕДАТЕЛИ.
И дураки у них в услужении.
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А почему за 3 года они этого не сделали?
Почему СБУ до сих пор не ликвидировала эту смертельную опасность для Украины?
Похоже, что на этой блокаде "всі воші повилазять"
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Смотрю порох с гройсманом ищут путь к легализации разгона блокады !!!!
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Не вірю жодному слову .....
Знову ж таки, в країні 3-й рік війна, та хіба вже замало часу було що б знайти альтернативні способи постачання ..... мля ....
ніяк від тої отруйної цицьки москальської відіватися не можуть ......
Сепари, та й усе!!
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