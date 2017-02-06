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Теги: железная дорога (967) профсоюз (216) блокирование (103)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Блокировка ж/д сообщения остановит украинские заводы и экономику, - профсоюзы

По словам глав федераций и профсоюзов металлургов и горняков, написавших письмо в адрес Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, председателя СНБО Александра Турчинова, блокирование в целом приведет к нанесению серьезного ущерба украинскому государству, несмотря на якобы благие намерения, декларируемые его организаторами.

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,,,так почему же поклонники куйла сами не блокируют ж/д сообщение с украинскими нациками.бандеровцами и хунтой???- если Украина прекратит спонсировать экономику днр и лнр.то ихние угли рашисту даром не нужны....вот и остановка экономики...
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Блокировка ж/д сообщения остановит украинские заводы и экономику, -заявляют главы федераций и профсоюзов металлургов и горняков, написавших письмо в адрес Президента Украины, премьер-министра Украины и председателя СНБО. НУ ЧТО ЖЕ ВЫ ЗА *УКИ ПРОФСОЮЗНЫЕ?!!! В стране ВОЙНА! ВОЙНА!!! Ну а если бы блокаду начали не патриоты Украины, а лугандонцы? Тоже плакались бы? Написали бы жалобы в ООН и ОБСЕ? ЗА ТРИ ГОДА *ЛЯДИ ВО ВЛАСТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ, ЧТО БЫ ПЕРЕВЕСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ЛУГАНДОНСКОГО УГЛЯ НА ДРУГОЙ!!! Хотя, о чём это я? Они телевышку на горе Карачун ТРИ ГОДА!!! поставить не могут.
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у нас нет независимих профсоюзов аналогичних Италии, Польше, Германии, Франции, есть на бумажке, но не по факту

поєтому напрасно, папочка Гройсман, питается таким образом прикриться как фиговим листочком "мнением трудящихся" витащив на свет божий своих прикормленних карманних псевдопрофсоюзов

с другой сторони - нельзя посилать на гибель украинцев, под видом АТО и торговать с врагами Украини, убивающих наших граждан
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Цікаво, "під ким сидять" оті ручні чи кишенькові "профспілки гірняків"? Одна блокада довбаної лугандонської залізничної гілки - і стільки "мурлів" відразу намалювалося! Що би з тих "мурлів" можна здерти на користь України?
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А что там интересного. На шахтах лидер всю жизнь назначался с подачи директора при "единогласной поддержке" трудового коллектива. Директора еще с советских времен пооставались. Вот и подумай, кто является лидерами профсоюза в ДТЭКе. Все антрациты добываются на оккупированной территории - Антрацит, Ровеньки, Свердловск. У них станет экономика, а только в 2016 обо всем договорились. От блокады угля страдает в первую очередь Ахметов и лугандонцы. А вот от блокады АМК - не знаю (там наши только для виду были, а инвестора - рашисты).

После митингов "за Януковича" в 2004 году все шахтные лидеры профкомов, как один купили себе иномарки. С рабочими рассчитывались наличными долларами. (Если посчитать, то выйдет более 100 тыс.$ на каждую шахту). Аж интересно, откуда у профсоюза право на проведение валютных операций ? СБУ что этого не знало? Никогда не поверю.
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А выступают ли с такой,так называемые б..ские "профсоюзы",за повышение зароботной платы,за улучшение условий труда и повышение соц-гарантий для этих самых трудящихся!? Где все эти митинги,протесты,гневные письма в конце та концов,в адрес "благодетелей"!? Цепные псы своих хозяев.
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меня в принципе смешит только одно слово- профсоюзы в Украине...
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Ай-яй. Пошли в ход жалобы турки ручных профсоюзов. Видать таки у кого-то гешефты подгорают.
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,,,так почему же поклонники куйла сами не блокируют ж/д сообщение с украинскими нациками.бандеровцами и хунтой???- если Украина прекратит спонсировать экономику днр и лнр.то ихние угли рашисту даром не нужны....вот и остановка экономики...
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Никогда еще эти гребанные профсоюзы в Украине не выступали на стороне простого рабочего, а всегда на стороне барыг.
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Бред сумасшедшего, в копанках в районе Шахтерска, Тореза, Снежного (про другие районы просто не знаю) добывают именно антрацит.
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В связи с последними событиями у меня только один вопрос - а кто реально рулит в Украине?
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Значит, Семенченко-таки был прав и блокада работает. Хорошо же рыжему на яйца наступили, раз уже верещать начал.
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Для начала уточните где ети профсоюзы находятся и чьи именно заводы остановятся без угля из ОРДЛО? Или заводы принципиально не хотят использовать уголь из ЮАР и Ротердама?
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Понимаешь - а кто купит у даунбаса тот уголь еще ? Парашка ? Да у нее своего жопой жуй.
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Профсоюзы в Украине это как сказочная страна Эльдорадо все о ней слышали, но никто не видел.
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Пусть Фирташ,Ахметов собственноручно разблокируют.
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вы знаете, когда гудели, думалось, что горняки и рыжий все таки за Украину, а оказалось-за длинным рублем.
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А, продажные профсоюзы не хотят перебраться в окопы под Авдеевку????
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На погоджувальной раде, одна ЮВТ от имени фракции, поддержала блокировку депутатами "Самопомощи" и ветеранами АТО финансирования лугандона, а значит и терроризма. Все остальные фракции и группы значит в доле. Их устраивает торговля с кацапо-оккупантами, этот позорный для страны бизнес на крови. Шоб у этих барыг на лбу пуй вырос! Блин, в Европе и Америке скулят, что бы те не уменьшали санкции, а сами? До чего же циничные твари! При виде гешефта, барыги теряют все чувства, даже самое важное в жизни - чувство самосохранения!
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караваеголовая уже не знает куда себя вставить вот и скачет туда-сюда))))
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Профсоюз, так беспокоится за блокирование Донбасса, пуще путина и его мордора !
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интересно, почему все эти крикуны не на фронте?
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чета вспомнила, как одесские чиновники писали уберите Сакварелидзе....у нас все станет...
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Та шо вьі говорите. 3 года достаточно біло на все.
Саботажники.
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школу комунизму подключили, совсем значит в жопе жжет
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Вывод только один - ТОРГУЕМ, НЕ ВОЮЕМ.
Выводить войска с Донбасса, добровольцев, снимать блокаду чтоб нормально торговалось.
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Если все праизайдет как гавариться в этой статье то сразу за предательство интиресов украины пасодить нужно всех кто не пазаботился о еше адном пастовшике таго же угля.
А прафсоюзы далжны дабиваться накозания тех кто даже не падумал что идет как бы вайна и уголь паступает с не падкантрольной власти територи а значит и чюдовешные риски.
Так что прфсаюзы работайте а не занимайтесь лабированием интиресов варов и предатилей
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Значит пусть профсоюзы идут и воюют в окопах на Донбассе и пусть своей жизнью оплачивают им нужный уголек, охуели блять, можно пиздеть все что угодно если в тебя не стреляют и ты не умираешь...
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Пусть везут уголь с Роттердама. Он ведь уже оплачен.
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Так это он нам считает Роттердам+, когда продает электричество и тепло, а в ДНР и ЛНР он как минимум на половину дешевле покупает, ну и там с Порошенко и с остальными делиться, чтоб схемка работала...
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Так о том и речь. Мы с Вами УЖЕ платим за уголь как-бы с Роттердама по комунальным квитанциям.
Пусть руководы ответят за слова.
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100% пусть профсоюзы ответят во сколько они оценивают жизни наших солдат, ведь последние своей жизнью платят за уголь с Донбасса... каждая тонна купленная на Донбассе дает возможность ДНР и ЛНР продолжать войну и убивать наших солдат...
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Гешефт таки пригорает, жидуны решили прикрываться "трудовыми коллективами". Нам просто необходимы акции протеста по всей Украине с требованием прекращения спонсирования оккупантов.
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Не, ну а что вы хотели... Там такие деньги крутятся, что похлеще чем махинации с газом... В год завозится 24 миллиона тоннн угля от боевиков, по 1800грн. за тонн. Выходит сумма в 43.2 миллиарда грн. в карман боевикам. Вы ще будете спрашивать кто финансирует разейских боевиков что убивают наших людей? А если сюда еще добавить, електроенергию, газ, воду, пенсии и пособия... Получается что мы сами финансируем у себя войну. Может поетому Хуйло и утверждает что у нас гражданская война, потому как с економической точки зрения на то оно и выходит... Кремль только поставляет наемников и технику...
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глава федераций и профсоюзов металлургов и горняков, есть штатный сотрудник фирм Ахметова, а что Донбасс кормит Украину, нам уже говорили.
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Слушая наших мудаков у власти, выходит что если только путин перекроет поставки угля из ДНР, нам пи@дец. И только благодаря снисхождению светлоликого нам позволено еще побарахтаться. Потому о предательстве вопрос давно решен, осталось привести приговор в исполнение.
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Блокування зашкодить!!! А що ви зробили для того щоб знайти альтернативу продукції яку нам поставляють терористи а ми їм, на хвилиночку, ще за це і платимо??? Що за нах#й? Хтось може пояснити?
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Удивляться нечему.
ПРЕДАТЕЛИ.
И дураки у них в услужении.
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Получается, что лнрднр может поставить на колени Украину просто остановив движение по жд?
А почему за 3 года они этого не сделали?
Почему СБУ до сих пор не ликвидировала эту смертельную опасность для Украины?

Похоже, что на этой блокаде "всі воші повилазять"
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У нас є незалежні профспілки, і кого вони колись захистили? Не смішіть людей цими штрейхбрехерами, функціонери "незалежних віртуальних профспілок" разом із своїми синочками у окопи під гради і артобстріли москальських орків? Глядь влаштували цей АТОшний сюрреалізм, тут бойові дії хер знає від чого, а тут ешелони їздять туди сюди?
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Тут надо спросить - а чья экономика "остановится" раньше - Украины или ОРДЛО? Естественно, ответ очевиден. А какова альтернатива экономическому принуждению к миру этой территории? Только продолжение вяло текущей войны с периодическими обострениями и сотнями или тысячями погибших украинских воинов. Торговля с ОРДЛО - это торговля на крови наших героев. Вопрос стоит так - либо Украина экономически задушит ОРДЛО путем полной блокады, либо война будет продолжаться бесконечно. Пора уже сделать выбор, а если власть это сделать не может, нужно ее заставить.
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Да экономике ОРДЛО РФ при необходимости всё заместит... Не те это деньги чтоб быть проблемой.
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Ну да, только же никто не пытается ничего делать с этими блокировками, властям плевать на всё это, так как им эти блокировки никак не мешают!
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Якби не заважали,то влада би іх ігнорувала! А якщо здіймається лемент, то це комусь зачавило причандалля !!!!!))))
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Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет к тому, что в РФ будет меньше денег для ведения войны в Украине и больше украинцев останется в живых. Поэтому, поддерживаю блокирование ж/п.
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Що таке профспілки в Україні. Це купа дармоїдів, які фіг чим займаються.
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Це звичайні посіпаки на побігеньках у корумпованої влади бариг ))))
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значить діє блокадушка! консерви вскриваються...А всі ці "профсоюзи" захищають тільки інтереси олігархів.
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Згадаємо СРСР, надпис ,що йшов тлом на профквітку--"Профсоюзи-школа коммунизма" ))))) Профспілки були і є, посіпаками на побігеньках у влади !!!))))
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какие проффффсоюзы, все пишется в офисе ахметки))
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Профсоюзы куплены и пляшут под дудку хозяев. Может провести референдум о торговле с оккупантом, но тогда нужно провести и другой, о доверии к власти барыг.
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пошли вы нахуй ,пидары профсоюзные...у нас есть профсоюзы?когда нужно защитить человека,а не гудка,где вы,гандоны?
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Профспілок,як таких ,ніколи в Російськой імперіі, СРСР так і в сучасній Україні не було і нема )))))
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Взрывать пятя нужно к ебеням !!!
Смотрю порох с гройсманом ищут путь к легализации разгона блокады !!!!
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Не було і нема, сподіваюсь що колись з"являться)))) На початку 90-х такі були ристалища за профспілки, аж кохта здувалася ))))
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Ці звернення написані під диктовку олігархів .....
Не вірю жодному слову .....
Знову ж таки, в країні 3-й рік війна, та хіба вже замало часу було що б знайти альтернативні способи постачання ..... мля ....

ніяк від тої отруйної цицьки москальської відіватися не можуть ......

Сепари, та й усе!!
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Не стоит терять времени, а стоит арестовать бывшего министра энегетики демчишина за саботаж в поисках альтернативных поставщиков, и создание угрозы госбезопасности заключением торговых соглашений с террористами. Кому то ПОРА ответить!
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У 30 000 тысячного коллектива государственного ПриватБанка, есть ПРОФСОЮЗ? О-то сидіть і не розмовляйте.
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Як же задовбали ці совкодрочери! Перед ВВВ Німеччина була одним з найбільших партнерів совка і що усі підприємства зупинилися? Що і далі торгували з нацистами?
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Згадали про гривню, що, буцім-то. курс впаде, так блокада всього дві неділі, як діє, а гривня падає з 2014 року. Чиє замовлення виконують ці гниди - питання риторичне. І дійсно, а коли вони захищали інтереси металургів і шахтарів?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБлокировка ж/д сообщения остановит украинские заводы и экономику, - профсоюзы
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