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Материалы по теме:  Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Джемилев (714) Крым (18916) Россия (68596) санкции (5880)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Джемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами

Санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма, даже если не будут усиленны, приведут к неизбежному краху России.

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Сказал Пенс пару месяцев ждат и может отменят, пока видно переговоры идут
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((( он Трамп попробовал запретить иммигрантам приезжать - а судья против - и все)))
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Пару месяцев после прекращения проекта россия.
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Если санкции не отменят, то крах России не за горами " - изрек Мустафа заправляя свий ушастик газолином.
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это православно, очень хорошо ..., пусть плодят идиотов, кацапская церковь, всегда отличалась, подмахиванием захватчикам
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На кацапии деганы обканчиваются, мол рублик укрепляется, а то что идут колоссальные недополучения в бюджет их не волнует. Резервные фонды тают на глазах, так что думаю, именно на момент выборов президента рабсии, а именно 2018 год может стать для оршки началом полного пизд..ца
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хорошо бы и нам в Украине не попать под эти брызги шампанского говна!
от разваливающейся срашки!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДжемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами
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