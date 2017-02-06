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Теги: авиация (1704) авиасообщение (301) Ryanair (0)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Авиакомпания Ryanair сократила прибыль на 8%

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 7,8%, поскольку избыток предложения на рынке продолжает оказывать давление на стоимость авиабилетов.

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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвиакомпания Ryanair сократила прибыль на 8%
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