Авиакомпания Ryanair сократила прибыль на 8%

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 7,8%, поскольку избыток предложения на рынке продолжает оказывать давление на стоимость авиабилетов.
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