Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад, - Жебривский

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Просто русня расстреляла БК с ближних складов.
А сейчас Россиюшка опять им подогнала и всё начнется заново.
Вжопучленец Жучковский пишет:
"Карандаши" подвезли, опустошенные два дня назад склады снова забиты под завязку, артиллеристы готовы"
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Уже третью зиму как замерзла, третий год, как распалась, и уже больше года как дефолт.
Захарченко взял Лондон. А Россия уже третий год как берет Киев за две недели.
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Бармалеи ИГИЛ в последнее время стали широко применять бомбо-дроны.
Как правило это самодельные БПЛА, несущие 1 или 2 бомбы весом 2-3 кг. взрывчатки. Для облегчения им приделывают матерчатые стабилизаторы.
Речь идет уже о десятках ударов, которые бармалеи еще и на видео снимают.
И они даже попадают. Правда не всегда.
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Заинтересовался, поискал в сети - и правда. Полно фото и видео применения этих бомбо-дронов. В связи с бесчисленными обстрелами русни стали выстраиваться вот такие мысли:
1. Это же как бы было здорово использовать нам бомбо-дроны против тех же минометных точек и артиллерии русни. Пусть даже и в жилых кварталах. Это ведь точечные удары, а не гасить тяжелой артиллерией по квадрату!
2. Если басмачи это так широко используют, то для этого наверняка не нужно астрономических денег, внеземных технологий и тайных научных знаний!
3. Ну, положим, деньги всё же нужны и не малые. Но для басмачей, воюющих с многократно превосходящим противником, такие вещи - вопрос жизни и смерти. А над Банковой снаряды не летают и там мирный план. В итоге не то, что ударными БПЛА, а даже разведывательными армия на половину оснащена за счет волонтеров и народных денег.
4. Русня нагнала на Донбасс кучу средств ПВО и самые современные средства РЭБ. А вот все применения басмаческих дронов, что я видел, были либо против курдов, у которых с этим неважнецки, или против иранской армии в Мосуле, у которой походу тоже не очень с РЭБ и ПВО. Но, волонтерские БПЛА летают на Донбассе. Да, их периодически валят. Это война. Она не бывает без потерь, и лучше терять железяки, чем людей.
И вот пришел я к печальному выводу… Пока над Банковой снаряды не засвистят, там будут покупать минометы за 0,5 млн.грн.. Интересно, сколько ударных БПЛА соорудили бы волонтеры за эти деньги?
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