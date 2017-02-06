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 Форум Украины(577508)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Теги: обстрел (5397) штаб (471) Авдеевка (1070) Матюхин Леонид (84)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ночью боевики неоднократно вели огонь из танков и гранатометов по позициям сил АТО возле Авдеевки, - Матюхин

Боевики ночью обстреляли из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских военнослужащих вблизи Авдеевки.

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Юрий Аллеров, человека Авакова, который до Майдана и войны был никем, а вовремя войны, непосильным трудом нажил миллионное состояние.
Как пишут пользователи социальных сетей, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова проживает в Москве. Она является представителем золотой молодежи Москвы. Она считает украинцев фашистами, а все происходящее в Украине фашистским переворотом. Примечательно, что ее отец (ред. Командующий Нацгвардией Украины) лайкает эти посты на странице дочери, да и сам постит информацию из группы «Анти Фашист».

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Поди вбей злодия и дочку , когда убьешь выложи отчет.
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Россия обещала под честное будапештское слово прекратить обстрелы Авдеевки.

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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- под честное будапештское хуйловское слово ? )))
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Если сам презик платит налоги убийце.Что уже говорить о его холуях.
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Помните, как недавно Письков волновался, хватит ли у дырявых боеприпасов воевать с ВСУ?
Ну вот, что пишет вжопучленец Жучковский:
""Карандаши" подвезли, опустошенные два дня назад склады снова забиты под завязку, артиллеристы готовы".

Рассиюшка позаботилась заполнением складов и ватные абизяны опять начнут шмалять Градами из-за спин мирняка.
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А доктора типа Лиза не подвезли ? Спасать детей от украинских снарядов. Русские снаряды они волшебные в детей не попадают.Русские рабы сатаны путена.
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пишите правильно: рузькая , недобитая сволочь с пьяну стреляла в сторону ридной Украины
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Авантюра Порошенка не прошла, Запад не особо осудил Путина, денег не дают, беда однако
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Уважаемого Али Хасана никто не видел? Если увидите- направьте его сюда. Он о вате меня спрашивал. Вот, пусть посмотрит. Это- уже серьезно! Такие вещи- должны быть наказуемы!

https://www.youtube.com/watch?v=wEeUGdDR6hA
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Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНочью боевики неоднократно вели огонь из танков и гранатометов по позициям сил АТО возле Авдеевки, - Матюхин
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