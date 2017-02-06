Ночью боевики неоднократно вели огонь из танков и гранатометов по позициям сил АТО возле Авдеевки, - Матюхин

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Как пишут пользователи социальных сетей, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова проживает в Москве. Она является представителем золотой молодежи Москвы. Она считает украинцев фашистами, а все происходящее в Украине фашистским переворотом. Примечательно, что ее отец (ред. Командующий Нацгвардией Украины) лайкает эти посты на странице дочери, да и сам постит информацию из группы «Анти Фашист».
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Ну вот, что пишет вжопучленец Жучковский:
""Карандаши" подвезли, опустошенные два дня назад склады снова забиты под завязку, артиллеристы готовы".
Рассиюшка позаботилась заполнением складов и ватные абизяны опять начнут шмалять Градами из-за спин мирняка.
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https://www.youtube.com/watch?v=UBqjM57y93k
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https://www.youtube.com/watch?v=wEeUGdDR6hA
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