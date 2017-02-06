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Теги: землетрясение (622) Турция (1845)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, отмечают в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

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Та то турки засыпают вырытое греками Эгейское море.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
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